Schläger greift Opfer in den Händen der Sanitäter erneut an

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 16.44 Uhr: Reisebus brennt auf Autobahn - fünf Menschen verletzt +++

Beim Brand eines Reisebusses auf der Autobahn 3 bei Wittgert im Westerwald sind fünf Menschen verletzt worden. Die Reisenden, 15 Mitglieder eines Rollstuhltanzvereins aus Österreich, konnten den Bus rechtzeitig verlassen, bevor er komplett in Flammen aufging. Leichte Rauchgasvergiftungen erlitten zwei der Reisenden sowie zwei Polizisten. Ein weiterer Polizist wurde durch einen Reifenplatzer am Trommelfell verletzt. Wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilte, war der Spezialbus aus Wien in Richtung Köln unterwegs, als es wegen eines technischen Problems im Motorraum zu dem Feuer kam. Der Fahrer konnte den Bus noch auf den Seitenstreifen lenken. Rund 50 Feuerwehrleute löschten den Brand. Während des Einsatzes musste die Autobahn zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

+++ 16.10 Uhr: Erzieherin zieht bewusstloses Mädchen aus Stausee +++

Beim Ausflug einer Kindergartengruppe ist ein drei Jahre altes Mädchen in ein Becken nahe einem Stausee bei Bautzen gefallen. Eine Erzieherin sah die Kleine leblos im Wasser treiben. Sie sprang in den See bei Oehna, holte das Mädchen ans Ufer und begann sofort mit der Wiederbelebung, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Hubschrauber brachten Rettungskräfte das Kind in eine Spezialklinik. Ihr Zustand war am Nachmittag kritisch. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei mit ihrer Gruppe auf einem Ausflug gewesen. Als die Gruppe aufbrechen wollte, stellten die Betreuer beim Durchzählen fest, dass das Mädchen und ein gleichaltriger Junge fehlten. Die Kindergärtner brachten die anderen Kinder nach Hause und suchten das Gelände nach den Vermissten ab.

Eine Erzieherin fand den Jungen am Ufer, das Mädchen im Wasser. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob die drei Begleiter der Kindergartengruppe ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Für die Ermittlungen sucht die Polizei nach dem Radfahrer, der die Gruppe auf die spielenden Kinder hingewiesen hat. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.





+++ 16.04 Uhr: US-geführte Koalition tötet versehentlich 18 verbündete Kämpfer +++

Die US-geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff in Syrien versehentlich 18 Kämpfer von verbündeten örtlichen Truppen getötet. Irrtümlich seien im Norden des Landes Einheiten der arabisch-kurdischen Syrischen Demokratischen Kräfte beschossen worden, teilte die Allianz mit. Der Angriff südlich der Stadt Takba am Dienstag sei von verbündeten Kräften angefordert worden. Diese hätten das daraufhin attackierte Ziel irrtümlich als Stellung des IS identifiziert gehabt, hieß es in der Mitteilung.

+++ 15.57 Uhr: Mindestens 97 Flüchtlinge vor der Küste Libyens vermisst +++

Vor der Küste Libyens ist erneut ein Boot mit dutzenden Flüchtlingen an Bord gesunken. Mindestens 97 Menschen würden vermisst, sagte ein Sprecher der libyschen Küstenwache unter Berufung auf die Aussagen von 23 Überlebenden. Nach seinen Angaben wurden die aus mehreren afrikanischen Ländern stammenden Flüchtlinge von der Küstenwache rund sechs Seemeilen vor Tripolis aus dem Meer geborgen.

+++ 14.56 Uhr: Assad: Chemiewaffenangriff zu "hundert Prozent konstruiert" +++

Der mutmaßliche Chemiewaffenangriff von Chan Scheichun ist nach den Worten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu "hundert Prozent konstruiert". Assad warf dem Westen und vor allem den USA in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus vor, den angeblichen Chemiewaffenangriff als "Vorwand" für den US-Luftangriff auf die syrische Armee genutzt zu haben. Die syrische Armee verfüge über keine Chemiewaffen mehr.

Assad sieht die Schlagkraft der eigenen Armee durch den US-Luftangriff von vergangener Woche in keiner Weise geschädigt: "Unsere Feuerkraft, unsere Fähigkeit, die Terroristen anzugreifen, ist durch den Angriff nicht beeinträchtigt worden."

+++ 14.35 Uhr: Schläger greift Opfer in den Händen der Sanitäter erneut an +++

Selbst als sich bereits Rettungssanitäter um das am Boden liegende Opfer kümmerten, soll ein brutaler Schläger im niederrheinischen Goch erneut angegriffen haben. Der 23-jährige mutmaßliche Täter hat nach den Ermittlungen der Polizei am helllichten Tag in einem Park auf einen 36-Jährigen eingeschlagen und ihn mehrmals gegen den Kopf getreten, als das Opfer zu Boden fiel. Auch eine 20-jährige Begleiterin des Mannes soll er am Mittwoch geschlagen haben, als diese zu schlichten versuchte. Als Polizisten und Rettungskräfte eintrafen, kehrte der 23-Jährige demnach zurück und versuchte, erneut auf den 36-Jährigen loszugehen. Als die Polizisten ihn aufhielten, bespuckte und beleidigte er sie und versuchte, sie zu treten und zu schlagen. Der alkoholisierte 23-Jährige wurde festgenommen. Das Opfer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

+++ 14.24 Uhr: Hunderte müssen zu DNS-Test wegen Tötungsdelikts in Kiel +++

Für die Aufklärung eines Tötungsdeliktes an einer Rentnerin im Juni 2016 will die Kieler Mordkommission in den kommenden Tagen mehrere Hundert Menschen um eine Speichelprobe bitten. Das Amtsgericht Kiel erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Beschluss zu diesem Reihen-DNS-Test, wie ein Sprecher der Polizeidirektion mitteilte. Um welchen Personenkreis es sich bei den Angeschriebenen handelt, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht angegeben.

+++ 14.23 Uhr: Britischer Wissenschaftler benennt Pistolenkrebs nach Pink Floyd +++

Ein britischer Forscher hat eine von ihm entdeckte Art der Pistolenkrebse nach der Rockband Pink Floyd benannt. Das Tier mit der auffälligen pinkfarbenen Schere wurde von einem internationalen Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Sammy De Grave von der Universität Oxford als eigene Spezies identifiziert. Der Krebs lebt vor der Küste Panamas.

+++ 14.19 Uhr: Minister Jäger: Bomben auf BVB-Bus waren sehr professionell +++

Die Sprengsätze auf den Mannschaftsbus von Borrussia Dortmund waren nach Angaben von Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) hochprofessionell gebaut. "Die Sprengkraft war enorm", sagte Jäger in einer Sitzung des Innenausschusses im nordrhein-westfälischen Landtag. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter gewaltbereite Fußballfans seien. Die Täter seien nicht gefasst und hätten weitere Anschläge angekündigt, sagte der Minister. "Das nehmen wir sehr ernst". Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann sagte: "Wir suchen nach mordbereiten Tätern". Es werde auch nach Fingerabdrücken an den Sprengsätzen gesucht.

+++ 14.08 Uhr: Papst wäscht am Gründonnerstag früheren Mafiosi die Füße +++

Inhaftierte Ex-Mafiosi sind in diesem Jahr von Papst Franziskus für die traditionelle Fußwaschung vor Ostern ausgewählt worden. Bei dem "privaten" Besuch des Kirchenoberhauptes im Gefängnis der Kleinstadt Paliano am Donnerstagabend seien keine Kameras zugelassen, teilte der Vatikan mit. In der Haftanstalt rund 60 Kilometer von Rom entfernt sitzen insbesondere frühere Mitglieder der Mafia ein, deren Haftstrafen wegen ihrer Zusammenarbeit mit der Justiz verkürzt wurden.

+++ 13.27 Uhr: Mindestens 22 Tote durch Brand bei religiösem Treffen im Senegal +++

Bei einem Brand während einer religiösen Zusammenkunft im Südosten Senegals sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Mittwoch bei einem muslimischen Treffen in Medina Gounass in der Region von Tambacounda aus, wie ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach wurden fast 90 Menschen verletzt, etwa 20 von ihnen schwer.

+++ 13.19 Uhr: Hund baut Autounfall mit Tisch +++

Ein panikartig davonlaufender Hund hat in Oldenburg einen Tisch hinter sich hergezogen, an dem er angeleint war. Wie die Polizei berichtete, prallte der Tisch gegen ein an der Ampel stehendes Auto. Der ungewöhnliche Unfall am Mittwoch ging gut aus: Die Hundeführerin konnte den einem Bekannten gehörenden Husky wieder einfangen, und am Auto entstand nur leichter Sachschaden. Die Frau wollte in einer Bäckerei einkaufen und hatte das Tier am Tisch vor dem Café festgebunden.

+++ 13.02 Uhr: Frau in Hamburger Hotel von hochgiftigem Skorpion gestochen +++

Eine Frau ist in einem Hamburger Hotel von einem hochgiftigen Skorpion gestochen worden. Sie wollte am Donnerstagmorgen in ihren Schuh schlüpfen, als sie einen stechenden Schmerz spürte, wie die Hamburger Feuerwehr mitteilte. Als sie den Schuh ausschüttelte, kam ein Skorpion zum Vorschein. Geistesgegenwärtig stellte die Frau noch ein Glas über das Tier, so dass es nicht flüchten konnte. Notfallsanitäter und ein Notarzt gaben der Frau umgehend antiallergische Medikamente. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Woher der Skorpion stammte und wie er in den Schuh gelangte, war den Angaben zufolge völlig unklar. Bei dem etwa vier Zentimeter langen Tier handelt es sich offenbar um einen Sandskorpion, der in Nord- und Mittelamerika vorkommt und dessen hochgiftiger Stich - je nach Giftmenge - sogar tödlich enden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Skorpion wurde vorerst in einem Tierheim untergebracht.

+++ 12.50 Uhr: Busfahrer nimmt verschleierte Frau nicht mit - Anzeige +++

Ein Busfahrer in Emden hat einer verschleierten Frau mehrfach die Mitnahme verweigert und muss nun mit einer Strafe rechnen. Gegen den Mann sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Danach trug die Frau aus religiösen Gründen eine Nikab. Auch das Busunternehmen werde angezeigt, kündigte Stadtsprecher Eduard Dinkela an. Die Strafe für den Fahrer könnte eine Geldbuße von maximal 10.000 Euro bedeuten. Ob es aber dazu komme und wie hoch die Strafe ausfalle, hänge von der Verhältnismäßigkeit des Falles ab. Für eine Beurteilung müssten zunächst der Fahrer und das Busunternehmen angehört werden. Das von den Stadtwerken beauftragte private Busunternehmen habe in einer Stellungnahme bereits ein Fehlverhalten eingeräumt, sagte Geschäftsführer Temmo Poppenga von der kommunalen Stadtverkehrsgesellschaft. Danach habe der Fahrer offenbar aus Unkenntnis gehandelt. "Aber so etwas darf nicht passieren und sich auch nicht wiederholen", sagte Poppenga.

+++ 12.22 Uhr: Air Berlin vor Osterwochenende: Weiter Gepäckstress in Tegel möglich +++

Kunden von Air Berlin müssen sich auch am besonders reisestarken Osterwochenende auf Probleme bei der Gepäckabfertigung am Flughafen Tegel einstellen. "Realistischerweise werden wir eine Situation haben, die sich nicht grundlegend von den vergangenen Tagen unterscheidet", sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann weiterhin zu einzelnen Beeinträchtigungen kommen, die wir als Airline sehr bedauern." In der kritischen Zeit von Karfreitag bis Ostermontag sind bei der Gesellschaft im Schnitt über 130 Starts und Landungen pro Tag in Tegel geplant. Zur Wochenmitte hatte sich die Lage nach dem Wechsel zum Bodenverkehrsdienstleister Aeroground immer noch nicht entspannt.

+++ 12.18 Uhr: Nach Bus-Anschlag: Tatort in Dortmund wieder freigegeben +++

Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Bus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist der Tatort wieder freigegeben worden. Das teilte die Polizei in Dortmund am Donnerstag mit. Unbekannte hatten am Dienstagabend in der Nähe des Mannschaftshotels im Dortmunder Süden bei der Abfahrt des Busses zum Champions League-Spiel gegen Monaco drei Sprengsätze gezündet. Der Abwehrspieler Marc Bartra wurde schwer verletzt. Er wurde an Arm und Hand operiert.





+++ 12.01 Uhr: Kim Jong Un weiht neuen Wohnblock in Pjöngjang ein +++

Inmitten der Spannungen wegen Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm hat Machthaber Kim Jong Un einen neuen Wohnblock in der Hauptstadt Pjöngjang feierlich eingeweiht. In Anwesenheit zehntausender Funktionäre und Bürger sowie internationaler Medienvertreter durchschnitt er das rote Band vor den neuen Hochhäusern mit rund 5000 Wohnungen. Ministerpräsident Pak Pong Ju dankte ihm für seine "weise" Führung. Das Projekt sei ein Beweis für den "Geist unseres Volks und der Armee", die stets und um jeden Preis die Anweisungen der Partei umsetzten, sagte Pak. Die nordkoreanische Führung hatte versprochen, das Prestigeprojekt bis zum 105. Geburtstag von Kims verstorbenem Großvater, Staatsgründer Kim Il Sung, fertigzustellen.



Kims neuestes Prestigeprojekt, das die Modernität des isolierten Landes zeigen soll, besteht aus mehreren Hochhäusern unterschiedlicher Höhe und Form. Der mit 234 Metern höchste Wohnturm hat nach amtlichen Angaben 70 Stockwerke. Seine Penthouse-Wohnungen geben den Blick auf die Stadt und ihre Umgebung frei. Sie sind mit grünen Tapeten und violetten Sofas ausgestattet - haben aber kein Warmwasser.

+++ 11.36 Uhr: Facebook sperrt künftig Fake-Accounts +++

Facebook will stärker gegen Falschmeldungen vorgehen und dabei auch verdächtige Nutzerkonten schließen. "Wenn Menschen auf Facebook wie im realen Leben auftreten, handeln sie verantwortungsbewusst", bei Fake-Accounts sei dies nicht der Fall, schrieb Facebook-Managerin Shabnam Shaik in einem Blog-Eintrag. Letztere stünden in Verbindung mit Spam-Nachrichten.

Verdächtige Konten werden nun gesperrt und ihre Betreiber aufgefordert, ihre Identität zu bestätigen. Betrüger tun dies laut Facebook für gewöhnlich nicht. In Frankreich sei das soziale Netzwerk so bereits bei 30.000 womöglichen Fake-Konten vorgegangen.

+++ 11.27 Uhr: Angeklagte gibt sich im Kreissägen-Prozess reumütig +++

Im Münchner Kreissägen-Mordprozess hat die Angeklagte ihre Reue betont. "Mir ist unbegreiflich, wie es zu meiner Tat gekommen ist", sagte die 32-Jährige vor dem Landgericht München I. Sie habe die Tat nicht geplant und bereue sie "zutiefst". Dennoch könne sie nichts Näheres zur Aufklärung beitragen: "Ich soll etwas erklären, was ich selbst nicht verstehe", sagte sie. Die Pädagogik-Studentin hat gestanden, ihren damaligen Lebensgefährten Ende 2008 beim Sexspiel mit der Kreissäge getötet zu haben. Laut Anklage war er ans Bett gefesselt.

+++ 10.54 Uhr: Testosteron laut Studie nicht Schuld an männlichem Haarausfall +++

Testosteron ist einer neuen Untersuchung zufolge nicht Schuld am Haarausfall bei Männern. Wissenschaftler der Universitätsmedizin Greifswald haben diesen Mythos in einer der bislang größten Studien systematisch untersucht und widerlegt, wie die Universität mitteilte. Die Auswertung der Daten von 373 männlichen Teilnehmern der Bevölkerungsstudie Ship-Trend in Mecklenburg-Vorpommern habe keinen Zusammenhang zwischen Sexualhormonen wie Testosteron oder Androstendion und Haarausfall ergeben.



Die Untersuchung ergänzt demnach bisherige Ergebnisse aus klinischen Studien, die allerdings nur auf sehr kleinen Fallzahlen basieren. Die wirkliche Ursache des männlichen Haarausfalls ist noch immer nicht abschließend geklärt, weshalb für die Therapie bisher nur wenige Wirkstoffe mit zum Teil erheblichen Nebenwirkungen existieren.

+++ 10.43 Uhr: Unbekannte kappen Spitzen von 600 Weihnachtsbäumen +++

Rund 600 für Weihnachten gezüchteten Tannen haben Unbekannte auf einer Plantage in Baden-Württemberg die Spitzen abgeschnitten. Den Bäumen fehle jeweils das obere Drittel, damit seien sie für die weitere Aufzucht und den Verkauf unbrauchbar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Schaden wird auf 15.000 bis 18.000 Euro geschätzt. Laut Polizei müssen die Täter zwischen vergangenem Samstag und Mittwoch bei Bühl im Landkreis Rastatt zugeschlagen haben. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

+++ 10.28 Uhr: Menschenrechtsgericht verurteilt Russland wegen Geiseldramas von Beslan +++

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland wegen der blutigen Beendigung des Geiseldramas von Beslan im Jahr 2004 verurteilt. Die Straßburger Richter gaben 409 Klägern Recht - unter ihnen Überlebende und Angehörige von Opfern, die bei dem Einsatz der russischen Sicherheitskräfte damals getötet oder verletzt wurden. Bei der Erstürmung der von den Geiselnehmern gehaltenen Schule in Beslan in der Kaukasusrepublik Nordossetien waren am 3. September 2004 mehr als 330 Menschen getötet worden, unter ihnen 186 Kinder.

+++ 10.17 Uhr: Festgenommener wohl nicht BVB-Attentäter - dennoch Haftbefehl beantragt +++

Bei dem im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vorläufig festgenommen Verdächtigen haben die Ermittler bislang keine Belege für eine Tatbeteiligung gefunden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Jedoch sei gegen den 26-jährigen irakischen Staatsangehörigen Abdul Beset A. Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) beantragt worden.

+++ 9.41 Uhr: Täter bauen Unfall nach Geldautomaten-Sprengung +++

Mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht in Willich bei Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Mit ihrem mutmaßlichen Fluchtauto mit Dortmunder Nummernschild kamen sie aber nicht weit: Das demolierte Auto fand die Polizei in den frühen Morgenstunden nahe dem Willicher Ortsteil Neersen auf der Autobahn 44. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von drei Insassen aus, von denen aber jede Spur fehle. Bei der Fahndung setzte sie erfolglos auch einen Hubschrauber ein. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden in diesem Jahr bereits weit mehr als 20 Geldautomaten gesprengt. Im vergangenen Jahr waren es 136.

+++ 9.14 Uhr: Versuchter Brandanschlag auf Le Pens Wahlkampfzentrale +++

Auf die Wahlkampfzentrale der rechtspopulistischen französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen in Paris ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden, ohne jedoch größeren Schaden anzurichten. Ein Feuer im Erdgeschoss der Zentrale, in dem sich ein Versicherungsbüro befindet, wurde nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag rasch gelöscht. Es beschädigte demnach eine Tür und eine Fußmatte. Unweit des Gebäudes entdeckte die Polizei ein Graffiti mit dem Hinweis "FN vs KLM".

Eine Gruppierung namens "Den Fremdenhass bekämpfen" reklamierte die Tat für sich. Sie hätten dafür Molotow-Cocktails benutzt, sagte ein angeblicher Vertreter der Gruppe der Nachrichtenagentur AFP. Er berichtete von einem ähnlichen Anschlag auf den Sitz der rechtsextremen Zeitung "Présent" und drohte mit täglichen weiteren Aktionen "bis zu den Wahlen". Auf Nachfrage von AFP wies "Présent"-Journalistin Caroline Parmentier die Angaben zurück. Zwar habe ein Polizist am Morgen die Redaktionsräume kontrolliert, doch habe es offensichtlich keinen Anschlagsversuch gegeben.

+++ 8.32 Uhr: Achtjähriger fährt mit Auto seines Vaters zu McDonald's +++

Weil er unbedingt einen Burger essen wollte, hat sich ein Achtjähriger im US-Bundesstaat Ohio das Auto seines Vaters geschnappt und ist bis zu einer McDonald's-Filiale gefahren. Wie die Zeitung "Weirton Daily Times" berichtete, gab der Junge an, er habe das Autofahren über Videos bei Youtube gelernt. Auf dem Beifahrersitz saß bei der Spritztour seine vier Jahre alte Schwester.

Dem Bericht zufolge legte der Achtjährige bei seiner Tour durch die Stadt East Palestine mehr als einen Kilometer zurück, wobei er sich vorbildlich an die Verkehrsregeln hielt. Demnach hielt er an roten Ampeln und ließ anderen Fahrern die Vorfahrt. Die Eltern der Kinder waren während des Ausflugs der Kinder zu Hause und schliefen. Passanten, die den Jungen durch den Ort fahren sahen, alarmierten schließlich die Polizei.

+++ 8.22 Uhr: Grundschule brennt aus - drei Millionen Euro Schaden +++

In Niedersachsen ist eine Grundschule ausgebrannt. Die Polizei schätzte den Schaden an dem Gebäude in Echem im Landkreis Lüneburg am Donnerstagmorgen auf rund drei Millionen Euro. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte sich das Feuer am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Heizungsraum entzündet. Die Flammen griffen auf die angrenzende Turnhalle über. Beide Gebäude seien zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Etwa 130 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. In Niedersachsen sind zurzeit Osterferien.

+++ 8.19 Uhr: 15 Verletzte bei Zwischenfall mit australischem Jumbo +++

Wegen eines Zwischenfalls mit 15 Verletzten an Bord eines Jumbojets hat die australische Luftsicherheitsbehörde offizielle Ermittlungen eingeleitet. Die Maschine der australischen Fluglinie Qantas war am vergangenen Freitag auf dem Flug von Melbourne nach Hongkong in Turbulenzen geraten, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Das Sicherheitssystem löste einen automatischen Alarm aus, der vor einem sogenannten Strömungsabriss und einem Absturz warnt. Die Piloten schalteten die automatische Steuerung aus und flogen die Maschine manuell weiter. Der Jumbo konnte dann sicher landen.

+++ 5.45 Uhr: Zwei Frauen wegen Giftmords an Kim Jong Nam vor Gericht +++

Wegen des Giftmords am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia müssen sich seit Donnerstag zwei Frauen vor Gericht verantworten. Der Vietnamesin und der Indonesierin wird zur Last gelegt, den 45-jährigen Kim Jong Nam Mitte Februar mit dem Nervengas VX getötet zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe. Der Fall hatte die Beziehungen zwischen Malaysia und Nordkorea schwer belastet. Vermutet wird, dass das kommunistische Land hinter dem Anschlag steckt.

Kim Jong Nam, der die letzten Jahre außerhalb seiner Heimat verbrachte, war am 13. Februar auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur von zwei Frauen angegriffen worden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der ältere Halbbruder des amtierenden Machthabers hatte sich mehrfach kritisch über Nordkorea geäußert. Als Regimegegner galt er jedoch nicht.