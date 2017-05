Die Nachrichten des Tages im stern-News-Ticker:

+++ 13.08 Uhr: Schleswig-Holstein: Ministerpräsident Torsten Albig tritt zurück +++

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig hat seinen Rückzug angekündigt. Er stehe für eine weitere Amtsperiode für diesen Posten nicht zur Verfügung, erklärte der SPD-Politiker in Kiel. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks will Albig auch sein Landtagsmandat nicht antreten. Aus der Landtagswahl war die CDU klar als stärkste Kraft hervorgegangen, die SPD hatte Stimmenverluste erlitten.

+++ 12.56 Uhr: Zehn Kinder bei Busunfall in NRW leicht verletzt +++

Zehn Kinder haben einen Busunfall in Köln leicht verletzt überstanden. Ihr Reisebus war nach Angaben eines Polizeisprechers aus noch ungeklärter Ursache mit einem Taxi kollidiert. Dabei kam er von der Straße ab und geriet ins Gleisbett der Straßenbahn. Glücklicherweise sei aber nichts Schlimmes passiert. Einige Kinder stünden möglicherweise unter Schock. Andere seien unverletzt geblieben. Wie der "Express" berichtete, wurden die zehn Kinder sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.

+++ 12.42 Uhr: Nach Attacke in Thalys-Zug: Anklage erhoben +++

Fast zwei Jahre nach der Attacke in einem Thalys-Zug hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen einen in Deutschland festgenommen Terrorverdächtigen eröffnet. Bilal Chatra sei zuvor von den deutschen Behörden ausgeliefert worden, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris.



Chatra soll dem Vernehmen nach dem damals 25-jährigen Islamisten geholfen haben, der im August 2015 im Hochgeschwindigkeitszug von Brüssel nach Paris bei dem Anschlagsversuch von Fahrgästen überwältigt wurde. Zwei Passagiere wurden dabei verletzt. Das Ermittlungsverfahren sei bereits am 21. April eröffnet worden, so die Justizkreise. Chatra werde unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

+++ 12.39 Uhr: Facebook in Frankreich zu Geldstrafe verurteilt +++

Facebook ist wegen seines Umgangs mit Nutzerdaten in Frankreich zu einer Geldstrafe von 150.000 Euro verurteilt worden. Die französische Datenschutzbehörde Cnil warf dem Online-Netzwerk am Dienstag unter anderem vor, für gezielte Werbung "massiv" private Daten von Internetnutzern auszuwerten. Auch verfolge Facebook über ein Cookie das Verhalten von Nutzern auf anderen Internetseiten. Der US-Konzern verstoße damit gegen französisches Recht. Die Geldstrafe von 150.000 Euro ist die höchste, die die Datenschutzbehörde verhängen kann. Facebook hat vier Monate Zeit, um Berufung einzulegen.

Mit Blick auf die Auswertung von Nutzerdaten zum Zwecke gezielter Werbung erklärte die Cnil, dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Facebook-Nutzer könnten zwar Einfluss auf das Anzeigen von Werbung nehmen. Sie würden bei Einrichtung ihres Nutzerkontos oder zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht der "massiven Kombination" ihrer Daten zustimmen und könnten sich dem auch nicht widersetzen.

+++ 12.07 Uhr: WHO: Ebola im Kongo unter Kontrolle +++

Der Ebola-Ausbruch im Kongo in Zentralafrika ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitgehend unter Kontrolle. Die Behörden hätten 400 Menschen unter Beobachtung, die mit Kranken Kontakt hatten, berichtete ein WHO-Sprecher in Genf. In der nordöstlichen Provinz Bas-Uélé gebe es 20 Verdachtsfälle. Die Zahl der Todesfälle von bislang drei sei nicht gestiegen. In zwei Fällen war Ebola nachgewiesen worden.

+++ 12.00 Uhr: Explodierendes Hundefutter demoliert Autobahn +++

So etwas hatten die Einsatzkräfte vermutlich auch noch nicht gesehen: Explodierendes Hundefutter hat die Autobahn 2 bei Braunschweig beschädigt. Ein Transporter war dort nach Polizeiangaben in Brand geraten. Auch das geladene Hundefutter in Dosen sei palettenweise in Flammen aufgegangen und explodiert. Etwa 50 Quadratmeter der Fahrbahn müssen nach dem Feuer erneuert werden, teilte die Polizei mit. Der Kleinlaster befand sich am Montag auf der Mittelspur, als ein technischer Defekt den Brand verursachte. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 125 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

+++ 11.52 Uhr: Yildirim fordert Entscheidung Deutschlands zwischen Türkei und Putschisten +++

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat Deutschland aufgefordert, sich zwischen der Freundschaft zur Türkei und der Unterstützung von Putschisten zu entscheiden. Wenn Deutschland sein Verhältnis zur Türkei verbessern wolle, dürfe es nicht weiter geflohenen Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen Schutz gewähren, sagte Yildirim vor dem Hintergrund des Incirlik-Streits bei einer Fraktionssitzung der regierenden AK-Partei in Ankara. Gülen wird in der Türkei für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verantwortlich gemacht.

+++ 11.37 Uhr: Hund rettet 84-Jähriger das Leben +++

Während eines Spaziergangs mit seinem Herrchen hat ein Hund eine 84-Jährige in Dortmund womöglich vor dem Tod bewahrt. Wie die örtliche Polizei mitteilte, schlug das Tier gestern Abend an und lief immer wieder zu einem Zaun. Der Besitzer schaute dort nach und fand die Frau "zwischen Bäumen und Sträuchern auf dem Boden".



Die Rentnerin war am Samstag als vermisst gemeldet worden. Es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut", erklärte die Polizei. Nach ärztlicher Versorgung konnte sie zu ihrer Familie zurückkehren.

+++ 11.25 Uhr: Migranten schicken 1,2 Milliarden Euro pro Jahr aus Deutschland nach Afrika +++

Migranten mit afrikanischen Wurzeln schicken Schätzungen zufolge jedes Jahr rund 1,2 Milliarden Euro aus Deutschland an ihre Familien in Afrika. Nach einer aktuellen Umfrage des Bundesnetzwerks The African Network of Germany (TANG) senden 90 Prozent jährlich Geld in die alte Heimat. 28 Prozent der Befragten schicken zwischen 5000 und 10.000 Euro, bei 19 Prozent liegt der Betrag zwischen 1000 und 3000 Euro. Mit dem Geld finanzieren die Verwandten ihren täglichen Bedarf. Einige gründen Mini-Unternehmen. Hier will die Bundesregierung ansetzen, um gemeinsam mit den Migranten Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen.



Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit investiert die Bundesregierung jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Euro in Afrika. Damit werden unter anderem berufliche Ausbildungsprogramme und Klimaschutz-Maßnahmen finanziert.

+++ 11.14 Uhr: Neuer Anlauf für Friedenslösung in Syrien startet in Genf +++

Das Ringen um eine Friedenslösung im Bürgerkriegsland Syrien geht in eine neue Runde. UN-Vermittler Staffan de Mistura empfing in Genf Vertreter der Regierung und der zersplitterten Opposition. Nach fünf ergebnislosen Runden will er erneut - separat mit beiden Seiten - Chancen für eine Verständigung ausloten. Die Aussichten sind allerdings schlecht: Syriens Präsident Baschar al-Assad sieht in den Genfer Gesprächen wenig mehr als ein Medienspektakel, wie er sagte. Das US-Außenministerium erhob gerade neue Vorwürfe, dass seine Regierung eigens ein Krematorium gebaut habe, um sich der Leichen von Tausenden getöteten Gefangenen zu entledigen. Das bestärkt die Opposition, auf der Absetzung von Assad zu bestehen.



Bei den Gesprächen geht um eine Übergangsregierung, den Weg zu einer neuen Verfassung, freie Wahlen sowie Sicherheit und Terrorismus. Die Regierung will nur über den letzten Punkt reden.

+++ 11.01 Uhr: Ukraine sperrt Russische Internetdienste +++

Die Ukraine hat den Zugang zu mehreren russischen Internetdiensten gesperrt. Betroffen sind beliebte soziale Netzwerke und eine Suchmaschine, wie aus einem Dekret von Präsident Petro Poroschenko hervorgeht, das auf der Webseite der ukrainischen Präsidentschaft veröffentlicht wurde. Kiew beschuldigt Moskau, die prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Mit der Sperrung der Internetdienste will die Ukraine die Nutzung von Onlineangeboten russischer Konzerne verhindern und die Sanktionen gegen Moskau wegen des Konflikts in der Ostukraine somit ausweiten.



Bei den gesperrten Diensten handelt es sich unter anderen um das soziale Netzwerk VKontakte (VK). Das russische Facebook-Pendant hat in der Ukraine nach eigenen Angaben über mehr als 15 Millionen Nutzer. Betroffen sind auch das Netzwerk Odnoklassniki und das E-Mail-Portal Mail.ru. Alle drei Dienste werden vom russischen Milliardär Alischer Usmanow kontrolliert. Betroffen ist zudem die russische Suchmaschine Yandex.

+++ 10.00 Uhr: EuGH ebnet Weg für Veto-Recht gegen Freihandelsabkommen +++

Der Europäische Gerichtshof hat den Weg für ein Veto-Recht nationaler Parlamente gegen Freihandelsabkommen der EU geebnet. Die Richter in Luxemburg entschieden, dass Verträge wie der mit Singapur nicht in die alleinige Zuständigkeit der EU-Institutionen fallen. Das Urteil gilt als schwerer Rückschlag für die EU-Kommission von Jean-Claude Juncker. Die Brüsseler Behörde hatte die Position vertreten, dass nach EU-Recht lediglich eine Mitwirkung des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedstaaten am Abschluss der Freihandelsabkommen vorgesehen ist. Sie befürchtet, dass die europäische Handelspolitik lahmgelegt werden könnte, wenn auch Parlamente in Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Theoretisch würde nämlich bereits das Nein eines nationalen Parlaments genügen, um ein Freihandelsprojekt zu stoppen.



Das Gutachten der Richter wird sich konkret auf ein mit Singapur ausgehandeltes Freihandelsabkommen beziehen. Die Einschätzungen gelten aber auch für alle anderen Abkommen.

+++ 9.55 Uhr: Britischer Kindermörder aus dem Moor tot +++

Der britische Serienmörder Ian Brady ist im Alter von 79 Jahren in einem Hochsicherheitskrankenhaus gestorben. Der Mann missbrauchte und folterte in den 60er-Jahren gemeinsam mit seiner Freundin fünf Kinder und brachte sie bestialisch um. Mindestens vier Leichen versteckte er im Saddleworth-Moor bei Manchester. Psychologen stuften den Täter als Psychopathen ein.



Bis heute ist die Leiche eines fünften Opfers verschwunden. Angehörige des zwölfjährigen Jungen und Fahnder hatten den Serienmörder immer wieder angefleht, das Versteck der Leiche preiszugeben. Die Polizei betonte heute, dass sie die Akte zu dem Fall auch nach über 50 Jahren nicht schließen werde. Brady wollte demnach auch kurz vor seinem Tod das Versteck nicht preisgeben.



Brady und seine Freundin Myra Hindley waren 1966 für drei Morde verurteilt worden. In den 80er-Jahren gestand Brady, zwei weitere Kinder getötet zu haben. Die Opfer waren 10 bis 17 Jahre alt.

+++ 9.38 Uhr: Lehrer an katholischem Gymnasium gesteht Missbrauch +++

Das Bistum Hildesheim hat einen Lehrer, dem ein sexueller Übergriff an einer Schülerin vorgeworfen wird, fristlos entlassen. Das teilte der Sprecher des Bistums mit. "Wir haben Strafanzeige gestellt. Er darf die Schule nicht mehr betreten." Die Eltern hätten das katholische Gymnasium letzte Woche informiert. Der Mann habe gestanden. "Dass trotz intensiver Präventionsarbeit eine Jugendliche an der Marienschule Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden ist, schockiert und bestürzt mich", sagte Bischof Norbert Trelle.

+++ 9.07 Uhr: Zahl der Erwerbstätigen erreicht Rekordhöhe +++

Der Boom am Arbeitsmarkt setzt sich ungebremst fort: Von Januar bis März stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland gemessen am Vorjahreszeitraum um 638.000 auf 43,7 Millionen Menschen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Dies entspreche einem Plus von 1,5 Prozent und bedeute einen Höchststand in einem ersten Quartal seit Beginn der gesamtdeutschen Berechnungen im Jahr 1991.



Gemessen am vierten Quartal 2016 sank die Zahl der Erwerbstätigen zwar um 0,8 Prozent. Rückgänge zum Jahresauftakt sind aber saisonal üblich, da die Arbeit im Winter etwa auf dem Bau und in anderen Außenberufen ruht. Bereinigt um diesen Effekt ergab sich ein Plus von 0,5 Prozent.

+++ 8.47 Uhr: Singapur kauft zwei U-Boote in Deutschland +++

Singapur hat zwei weitere U-Boote aus Deutschland bestellt. Der Vertrag über die Lieferung der beiden Boote des Typs 218SG mit der Kieler ThyssenKrupp-Tochter Marine Systems wurde bereits unterzeichnet, wie die Regierung in Singapur mitteilte. Der südostasiatische Stadtstaat hatte bei ThyssenKrupp zuvor schon zwei baugleiche Schiffe in Auftrag gegeben, die 2021 ausgeliefert werden sollen. Die vier deutschen U-Boote sollen ältere U-Boote aus schwedischer Produktion ersetzen.



Die beiden zusätzlichen Boote sollen nach Angaben von Verteidigungsminister Ng Eng Hen im Jahr 2024 in Dienst gestellt werden. Zum Kaufpreis wurden wie üblich keine Angaben gemacht. Branchenexperten gehen jedoch davon aus, dass sich der Wert auf gut eine Milliarde Euro beläuft. Zum Auftrag gehört auch ein umfangreiches "Logistik-Paket" sowie die Ausbildung der künftigen Besatzung in Deutschland.

+++ 8.40 Uhr: 16-Jähriger stirbt an zu viel Koffein +++

Ein High-School-Schüler ist im US-Bundesstaat South Carolina gestorben, weil er zu viel Koffein konsumiert hatte. Der 16-Jährige sei bereits Ende April in einem Klassenraum zusammengebrochen, berichten mehrere US-Medien. Nun habe der zuständige Gerichtsmmediziner Gary Watts die offizielle Todesursache bekanntgegeben: durch Koffein hervorgerufene Herzrhythmusstörungen mit anschließendem Herzstillstand.

Der Schüler hatte zuvor innerhalb von zwei Stunden einen Cafe Latte, einen Energydrink und eine große Flasche Mountain Dew getrunken, dabei handelt es sich um eine stark koffeinhaltige Limonade. Der Teenager habe keine Vorerkrankungen gehabt, die durch das Koffein verschärft worden sein könnten, sagte Watts auf einer Pressekonferenz.



Watts warnte, koffeinhaltige Getränke hätten eine nur schwer abzuschätzende Wirkung. Viele Menschen würden deutlich mehr Koffein zu sich nehmen als der Verstorbene, und hätten damit keine Probleme.

+++ 8.16 Uhr: Hacker erbeuten Film und erpressen Disney +++

Hacker haben offenbar den US-Unterhaltungsriesen Disney angegriffen und Lösegeld für einen bislang unveröffentlichten Film verlangt. Das sagte Disney-Chef Bob Iger bei einem Treffen mit Mitarbeitern der Konzerntochter ABC in New York, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Disney arbeite in dem Fall bereits mit der Bundespolizei zusammen. Unbekannt ist bislang, um welchen Film es sich handelt. Die Branchen-Seite "Deadline" berichtet ohne Quellenangabe, es handle sich um den neuen "Pirates of the Caribbean"-Film "Salazars Rache". Er soll am 26. Mai in die Kinos kommen. Manche Drehbuchautoren spekulierten auf Twitter, es könne den Animationsfilm "Cars 3" betreffen, der im Juni auf den Leinwänden zu sehen sein soll. Die Hacker drohten laut "Hollywood Reporter", zunächst fünf Minuten des erbeuteten Films zu veröffentlichen, dann weitere 20-minütige Ausschnitte. Sie verlangen demnach eine "riesige" Summe Lösegeld, zahlbar in der virtuellen Währung Bitcoin.



Erst vor wenigen Tagen hatten unbekannte Angreifer mit der Schadsoftware "WannaCry" hunderttausende Rechner in 150 Ländern blockiert. Sie verschlüsselten Computerdaten und verlangen ein Lösegeld in Bitcoin für die Freigabe der Daten.

+++ 5.44 Uhr: Australien will umstrittenes Flüchtlingslager schließen +++

Australien will ein umstrittenes Flüchtlingslager auf der Pazifik-Insel Manus bis Ende Oktober endgültig schließen. Einwanderungsminister Peter Dutton kündigte an, dass das Lager mit aktuell mehr als 800 Flüchtlingen in den nächsten Monaten nach und nach verkleinert werden solle. Das Camp befindet sich auf der abgelegenen Insel Manus, die zum Pazifikstaat Papua-Neuguinea gehört. An den Zuständen dort gibt es international massive Kritik.

Der oberste Gerichtshof Papua-Neuguineas hatte das Lager bereits im vergangenen Jahr für rechtswidrig erklärt. Die Lagerhaft verstoße gegen das Grundrecht auf persönliche Freiheit und sei deshalb verfassungswidrig.

Die meisten Flüchtlinge hoffen darauf, dass sie auf der Grundlage einer amerikanisch-australischen Vereinbarung in die USA ausreisen dürfen. Allerdings ist nicht klar, ob sich die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump daran halten werden. Australien lässt grundsätzlich keine Flüchtlinge ins Land, die mit Booten ankommen.



+++ 5.19 Uhr: Bundestagsabgeordnete empört über Bundeswehr-Besuchsverbot in der Türkei +++

Deutsche Bundestagsabgeordnete empören sich über das Besuchsverbot auf dem türkischen Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik. "Wir müssen klare Kante zeigen und der Türkei sagen, dass es so nicht geht", sagte der Verteidigungsexperte Karl Lamers (CDU) dem "Mannheimer Morgen". Der Verteidigungsexperte der Grünen, Omid Nouripour sprach von einem "Riesen-Affront dauerhafter Art". Die Zuverlässigkeit des Nato-Partners Türkei stehe derzeit in Frage, sagte er der "Heilbronner Stimme".

Die Türkei hat einer Delegation des Verteidigungsausschusses des Bundestags einen Besuch in Incirlik verweigert, weil die Bundesregierung türkischen Soldaten Asyl gewährt hat. Die Bundesregierung droht nun erstmals offen mit einem Abzug der deutschen "Tornado"-Aufklärungsjets, die sich von der Türkei aus am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beteiligen.

+++ 5.00 Uhr Studie: Rund 38.000 Tote durch mehr Stickoxide im Dieselabgas +++



Rund 38 000 Menschen sind einer Hochrechnung zufolge wegen nicht eingehaltener Abgasgrenzwerte bei Dieselfahrzeugen allein im Jahr 2015 vorzeitig gestorben. 11 400 dieser Todesfälle entfallen auf die EU, wie ein wissenschaftliches Team um Susan Anenberg von der Organisation Environmental Health Analytics in Washington berichtet. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, erklärt zu den Ergebnissen, die neuen Berichte des ICCT bestätigten den dringenden Handlungsbedarf.



+++ 4.38 Uhr: "WannaCry": Nordkorea für Hacker-Angriff verantwortlich? +++

Geheimdienste und Sicherheitsexperten schließen nicht aus, dass Nordkorea verantwortlich für die jüngste globale Cyber-Attacke ist. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf Experten, neue digitale Schlüssel wiesen auf mit Nordkorea verbundene Hacker als mutmaßliche Verdächtige hin. Die Wissenschaftler warnten allerdings, diese Indizien seien weit entfernt davon, beweiskräftig zu sein. Es könne Wochen oder Monate dauern, bis die Ermittler bei ihren Ergebnissen sicher genug seien, um offiziell Pjöngjangs wachsende Truppe digitaler Hacker dafür verantwortlich machen zu können.

Die Erpressungssoftware "Wanna Cry" hatte am Freitag nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder sowie 200 000 Organisationen und Personen getroffen. "Wanna Cry" hatte auf den infizierten Rechnern alle Daten verschlüsselt. Sie sollten erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder entsperrt werden.

+++ 0.39 Uhr: UN-Sicherheitsrat verurteilt neuen Raketentest von Nordkorea +++

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. In der einstimmig in New York verabschiedeten Erklärung wurden zudem Sanktionen wegen des "höchst destabilisierenden Verhaltens" Pjöngjangs gefordert. Die kommunistische Führung in Nordkorea müsse "unverzüglich" ein "ehrliches Bekenntnis" zur Entnuklearisierung "durch konkrete Taten" abgeben, hieß es weiter. Auch China, eigentlich Verbündeter Nordkoreas, unterstützte die Erklärung.



Am Sonntag hatte die nordkoreanische Armee nach offiziellen Angaben eine neu entwickelte Mittel-/Langstrecken-Rakete vom Typ Hwasong-12 getestet. Die Rakete wurde in eine ungewöhnlich hohe Flugbahn befördert. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA erreichte das Geschoss eine Höhe von gut 2100 Kilometern und landete nach 787 Kilometern planmäßig im Meer.



+++ 0.16 Uhr: Donald Trump soll Geheimdienstinformationen an Russland verraten haben +++

US-Präsident Donald Trump soll einem Bericht der "Washington Post" zufolge hochsensibles Geheimdienstmaterial an den russischen Botschafter Sergej Kislyak und den russischen Außenminister Sergej Lawrow weitergegeben haben. Es handele sich um Informationen eines mit den USA kooperierenden Geheimdienstes aus dem Ausland über den inneren Zirkel des Terrornetzwerkes Islamischer Staat.



Die Informationen seien in den USA als so vertraulich eingestuft worden, dass sie nicht einmal mit Verbündeten geteilt würden, berichtete das Blatt unter Berufung auf gegenwärtige und frühere Mitarbeiter des Weißen Hauses. Es habe keine Genehmigung des befreundeten Geheimdienstes für eine Weitergabe an Russland vorgelegen. Ein US-Gesetz, das dem Präsidenten die Weitergabe solcher Informationen verbietet, gibt es jedoch nicht.







Dem Bericht zufolge handelte es sich um Informationen über eine mögliche Bedrohung durch IS-Terroristen, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Laptops an Bord von Flugzeugen stünden. Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster, der an der fraglichen Unterredung im Oval Office am vergangenen Mittwoch teilgenommen hatte, dementierte den Bericht in Teilen. Es seien bei der Unterredung keine Geheimnisse gelüftet worden, die nicht schon vorher öffentlich bekannt geworden waren, sagte er der "Washington Post".

+++ 0.04 Uhr: Ruhestörung bei CDU-Wahlparty in NRW +++

Die ausgelassene Wahlparty der nordrhein-westfälischen CDU mit Tanzmusik und kleinem Feuerwerk in Düsseldorf hat Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf den Plan gerufen. Nach der Landtagswahl am Sonntag hatte sich gegen Mitternacht ein Nachbar wegen lauter Musik beschwert, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Daraufhin hätten zwei Beamte des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes in der Landesgeschäftsstelle der CDU geklingelt. "Unsere Mitarbeiter klärten die Feiernden über die Lärm-Beschwerde auf, baten darum, die Lautstärke herunter zu drehen", sagte ein Stadtsprecher der Zeitung. Dem sei sofort nachgekommen worden, so dass die Beamten von einem Knöllchen abgesehen hätten.