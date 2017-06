Schüsse an S-Bahnhof in München - Polizistin schwer verletzt

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 10.04 Uhr: Paket in Südkorea explodiert - Professor verletzt +++

In einer Hochschule der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist ein Paket explodiert. Ein Professor der Technischen Fakultät der Yonsei-Universtität sei dabei leicht verletzt worden, berichteten südkoreanische Sender. Er habe das Paket in einer Einkaufstüte gefunden und es in sein Büro getragen. Die Tüte habe an einer Tür gehangen. Als er das Paket geöffnet habe, sei der Inhalt detoniert. Das Entschärfungskommando sei wegen Terrorverdachts alarmiert worden. Das Gebäude wurde evakuiert. Das Paket enthielt nach Angaben der Polizei einen Sprengsatz sowie eine mit Schrauben gefüllte Plastik-Trinkflasche, die mit Drähten und Batterien verbunden war. Die Polizei vermute, dass die Bombe von einem "Amateur" zusammengebaut worden sei, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

+++ 9.48 Uhr: Junge bekommt keinen Fingerkreisel - und büxt aus +++

Weil ihm seine Mutter den Kauf eines sogenannten Fidget Spinners verweigerte, ist ein Elfjähriger im thüringischen Saalfeld weggelaufen. Der Junge büxte am Montagnachmittag aus, nachdem er wegen des begehrten trendigen Fingerkreisels mit seiner Mutter in Streit geraten war, wie die Polizei Saalfeld mitteilte. Als die Familie den Elfjährigen nach mehr als zweistündiger Suche immer noch nicht fand, rief sie die Polizei. Mit einem Großaufgebot und einem Fährtenhund suchte die Polizei daraufhin das Stadtgebiet ab. Am Abend entdeckten Beamte schließlich den Jungen auf einer Bank. Er war wohlauf und gab an, aus Ärger darüber weggelaufen zu sein, dass ihm der Kauf des Spielzeugs verweigert wurde.

+++ 9.40 Uhr: Mindestens 35 Tote bei Erdrutschen in Bangladesch +++

Bei mehreren Erdrutschen in Bangladesch sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, starben die Menschen am Montag und Dienstag nach heftigen Regenfällen in den südöstlichen Bezirken Rangamati und Bandarban. Die Opferzahl werde vermutlich noch ansteigen, da viele Gebiete von der Außenwelt abgeschnitten seien.

+++ 9.17 Uhr: Schüsse an S-Bahnhof in München - Polizistin schwer verletzt +++

Am S-Bahnhof in Unterföhring bei München hat es am Dienstagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben. Zahlreiche Beamte seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Eine Sprecherin der Polizei München bestätigte, dass im Bereich des Bahnsteigs Schüsse gefallen seien. Über Twitter meldeten die Beamten, dass es mehrere Verletzte gebe und eine Polizistin schwer verletzt sei. Eine Person sei festgenommen worden. Zunächst hatten "Bild" und BR darüber berichtet.

Hintergründe und Einzelheiten des Vorfalls waren noch vollkommen unklar. "Die Lage ist unter Kontrolle", sagte die Polizeisprecherin der dpa. Hubschrauber und Spezialeinsatzkommandos seien im Einsatz, der S-Bahnhof sei abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, betonte sie.

S-Bahnhof #Unterföhring - Mehrere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Juni 2017

+++ 9.10 Uhr: Bewaffnete Rocker treffen in Wuppertal aufeinander +++

Die Polizei hat in Wuppertal eine Ansammlung von mehr als 30 Rockern aufgelöst und dabei mehrere Waffen wie Schlagstöcke, Hantelstangen und Messer sichergestellt. Als die Beamten in der Nacht zum Dienstag am Einsatzort in der Innenstadt eintrafen, standen etwa 20 Mitglieder der "Osmanen Germania" 13 Rivalen gegenüber, die keinem konkreten Club zugeordnet werden konnten. "Ob tatsächlich eine Schlägerei zwischen den beiden Gruppierungen bevorstand, ist momentan schwierig zu beurteilen", sagte eine Polizeisprecherin. Zwei der Rocker wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, da sie einem Platzverweis der Polizei nicht Folge leisteten.

+++ 7.54 Uhr: Zwei Tote und elf Verletzte bei Brand in Hochhaus bei Karlsruhe +++

Bei einem Feuer in einem Hochhaus bei Karlsruhe sind eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Der Brand war in einer Wohnung im siebten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Im selben Stockwerk fanden die Einsatzkräfte die Toten. Der genaue Fundort war unbekannt. Elf Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa drei Stunden löschen. Das Gebäude im baden-württembergischen Stutensee hat 13 Stockwerke. Unterhalb des siebten Stocks wurden alle Wohnungen evakuiert. Wegen des dichten Rauchs konnte die Feuerwehr anfangs nicht in die oberen Etagen vordringen. Einige Bewohner mussten deshalb in ihren Wohnungen ausharren. Schließlich konnten sie mit Drehleitern aus dem Gebäude geholt werden. Rund 40 Menschen wurden in einer nahegelegenen Schule untergebracht.

+++ 6.10 Uhr: Japanisches Gericht genehmigt Neustart von zwei Atomreaktoren +++

Mehr als sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat ein japanisches Gericht die Wiederinbetriebnahme zweier Atomreaktoren genehmigt. Die Reaktoren 3 und 4 des Atomkraftwerks Genkai im Südwesten Japans dürften nach dem Gerichtsurteil wieder ans Netz gehen, sagte ein Justizvertreter. Anwohner hatten versucht, aus Sicherheitsgründen eine einstweilige Verfügung gegen den Neustart der Reaktoren zu erreichen. Das Atomkraftwerk Genkai liegt hundert Kilometer nördlich der Präfektur Kumamoto, die im vergangenen Jahr von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde. Die Anwohner werfen dem Betreiberkonzern Kyushu Electric Power vor, keine ausreichenden Maßnahmen zum Schutz vor Naturkatastrophen zu treffen.

+++ 3.56 Uhr: Secret Service besitzt keine Aufzeichnungen von Trumps Gesprächen im Weißen Haus +++

Der Secret Service besitzt nach eigenen Angaben keine Mitschnitte oder Abschriften der Gespräche von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Eine Überprüfung habe ergeben, dass solche Aufzeichnungen nicht existierten, schrieb der für den Schutz des Präsidenten zuständige Sicherheitsdienst an das "Wall Street Journal". Die Zeitung hatte vor dem Hintergrund des Streits zwischen Trump und Ex-FBI-Chef James Comey eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an den Secret Service gestellt.

+++ 2.27 Uhr: Ermittlungen gegen Guatemalas Staatschef beantragt +++

Die Staatsanwaltschaft Guatemalas will wegen eines verheerenden Brandes in einem Jugendheim gegen Präsident Jimmy Morales Ermittlungen einleiten. Dazu beantragte sie die Aufhebung der Immunität. Der Sprecher des Präsidenten betonte, man achte die Gewaltenteilung. Bei den Ermittlungen gehe es darum, ob es eine Verantwortung oder eine Pflichtverletzung des Staates und damit des Präsidenten für die Katastrophe gebe. Bei dem Brand waren im März 41 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gestorben. Jugendliche hatten in dem Heim in San José Pinula nahe Guatemala-Stadt Matratzen in Brand gesteckt. In dem Heim lebten zu dem Zeitpunkt 748 Kinder und Jugendliche, obwohl die Kapazität auf 400 Menschen begrenzt war.

+++ 1.57 Uhr: 15-Jähriger baut Unfall mit 1,6 Promille +++

Mit 1,58 Promille im Blut ist ein 15-Jähriger im oberfränkischen Landkreis Kronach mit dem Auto in einen Unterstand für Einkaufswagen gekracht. In Begleitung eines älteren Bekannten war der Junge am Montagabend mit einem Wagen zu schnell über den Parkplatz eines Supermarkts in Küps gefahren, wie die Polizei mitteilte. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und rauschte in den Unterstand. Dieser wurde komplett zerstört. Ein daneben geparktes Auto wurde beschädigt. Zunächst gab sich der 35-jährige und ebenfalls betrunkene Begleiter vor der Polizei als Fahrer aus. Zeugen hatten jedoch den Jugendlichen hinter dem Steuer gesehen.

+++ 1.33 Uhr: Feuerattacke gegen schlafenden Obdachlosen: Urteil erwartet +++

Knapp ein halbes Jahr nach der Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof wird das Landgericht voraussichtlich das Urteil verkünden. Angeklagt sind sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren wegen versuchten Mordes. Das Gericht hat bereits angedeutet, dass auch eine Verurteilung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung oder Beihilfe dazu in Frage kommen könnte. Die Delikte wiegen aus juristischer Sicht nicht so schwer wie versuchter Mord.

+++ 0.43 Uhr: Erste "Dreier-Ehe" in Kolumbien +++

In Kolumbien haben drei Männer offiziell die erste "Dreier-Ehe" des Landes geschlossen. In der Stadt Medellín wurde der besondere Dreierbund fürs Leben notariell beglaubigt. "Wir leben zusammen, teilen Haus, Bett, alles. Wir leben die Vielliebe (Polyamorie)", sagte einer der Männer dem Radiosender Caracol. Eigentlich seien sie sogar vier Partner gewesen, die seit vier Jahren diese besondere Liebesbeziehung zueinander pflegen - aber der vierte Mann starb an Krebs. Bei der Feier des Dreier-Bundes wurde an ihn besonders erinnert. Gegen starken Widerstand der Kirche hatte das Verfassungsgericht 2016 die Homo-Ehe in Kolumbien zugelassen.

+++ 0.19 Uhr: US-Rapper Diddy ist bestbezahlter Promi der Welt +++

Der US-Rapper Sean "Diddy" Combs ist der bestbezahlte Promi der Welt. Er führt eine Liste mit hundert Namen an, die das US-Magazin "Forbes" veröffentlichte. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die US-Sängerin Beyoncé und die britische Autorin der "Harry Potter"-Bücher, J.K. Rowling. Diddy verdiente laut dem Magazin im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Dollar (rund 116 Millionen Euro), Beyoncé kam auf 105 Millionen Dollar und Rowling auf 95 Millionen Dollar. Die britische Autorin ist damit der bestbezahlte Promi außerhalb der Musikbranche. Der 47-jährige Diddy, der sich früher auch Puff Daddy oder P. Diddy nannte, wurde in den 90 Jahren zu einem der erfolgreichsten Rapmusiker der Welt. Inzwischen veröffentlicht er kaum noch neue Songs, er hat seine Aktivitäten aber unter anderem auf die Mode- und Getränkebranche ausgeweitet.