+++ 11.21 Uhr: Anti-Terror-Ermittler übernehmen Untersuchung in Paris +++

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Vorfall am Pariser Flughafen Orly übernommen. Das meldete die französischeNachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf die Behörde.

+++ 11.09 Uhr: Kein Sprengstoff bei Niedergeschossenem am Flughafen Paris-Orly +++

Bei dem am Flughafen Paris-Orly niedergeschossenen Mannist kein Sprengstoff gefunden worden. Das bestätigte der Sprecher desfranzösischen Innenministeriums am Samstag der DeutschenPresse-Agentur. Sprengstoffexperten hätten ihren Einsatzabgeschlossen, teilte die Präfektur des VerwaltungsbezirksVal-de-Marne auf Twitter mit. Der Mann war am Morgen niedergeschossenworden, nachdem er versucht hatte, einem Soldaten eine Waffewegzunehmen. Es gab widersprüchliche Angaben dazu, ob er es geschaffthatte, die Waffe zu entwenden. Die Hintergründe der Tat waren nochunklar.



Unterdessen wurde die Anti-Terror-Einheit RAID zum Flughafengeschickt, auf Fernsehbildern waren schwerbewaffnete Einsatzkräfte zusehen. Rund um den Flughafen staute sich nach Angaben der Präfekturdes Verwaltungsbezirks Val-de-Marne der Verkehr. Auf Fernsehbildernwaren zahlreiche Passagiere zu sehen, die mit schwerem Gepäck zu Fußden Bereich um den Flughafen verließen.

+++ 10.53 Uhr: Schüsse auf Polizisten bei Paris - Zusammenhang mit Tat in Orly +++

Vor dem gewaltsamen Zwischenfall auf dem Pariser Flughafen Orly hat ein Mann in der Nähe von Paris auf Polizisten geschossen und dabei einen von ihnen leicht verletzt. Wie am Samstag aus Polizeikreisen verlautete, stehen die Schüsse in Stains im Departement Seine-Saint-Denis im Zusammenhang mit dem Vorfall in Orly, wo ein Mann einem Soldaten die Waffe entrissen hatte und danach erschossen worden war. Die Tat in Stains hatte sich etwa anderthalb Stunden vorher ereignet.

+++ 10.20 Uhr: Gesamter Flugverkehr am Pariser Airport Orly ausgesetzt +++

Nach dem Zwischenfall am Flughafen Paris-Orly ist der Luftverkehr an dem Airport komplett gestoppt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber am Samstag auf Twitter mit. Er rief Passagiere auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben. Eine Sprecherin sagte, das Gebäude werde evakuiert. Die Flugaufsicht teilte auf Twitter mit, dass manche ankommende Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet würden.



Am Vormittag war auf dem Airport ein Mann erschossen worden, der zuvor versucht hatte, einem Soldaten seine Waffe wegzunehmen.

+++ 9.23 Uhr: Mann am Flughafen Orly niedergeschossen +++

Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann erschossen worden, nachdem er einem Soldaten die Waffe weggenommen hatte. Der Mann habe die Waffe genommen und sei damit in ein Geschäft im Flughafengebäude gelaufen, sagte der Sprecher des französischen Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, der Nachrichtenagentur AFP. Schließlich sei der Mann von Sicherheitskräften getötet worden, sonst sei niemand zu Schaden gekommen.

+++ 8 Uhr: Brand in der Werkstatt - Millionenschaden bei Porsche +++

Bei einem Brand in einer Werkstatt in Mannheim sind gleich mehrere Porsche in Mitleidenschaft gezogen worden und 2,1 Millionen Euro Sachschaden entstanden. In der Werkstatt eines Porschezentrums im Stadtteil Seckenheim sei am Freitagabend aus ungeklärter Ursache ein Porsche 911 in Brand geraten, teilte die Mannheimer Polizei am Samstag mit. Der Sportwagen sei ausgebrannt, durch die Flammen sei ein daneben stehender Porsche in Mitleidenschaft gezogen worden. An einem dritten Porsche wurde den Angaben zufolge der Lack beschädigt, fünf weitere nahmen Schaden durch Rußeinwirkung. Der Schaden an den insgesamt acht Porsche-Wagen betrage rund 600.000 Euro, erklärte die Polizei. Der Schaden an dem Gebäude sei auf 1,5 Millionen Euro geschätzt worden. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

+++ 7 Uhr: Kleinflugzeuge kollidieren - ein Toter +++

Die Menschen in einem Vorort von Montréal sind nur knapp einer Katastrophe entgangen, als zwei Kleinflugzeuge über einem Einkaufszentrum kollidierten. Eine der beiden Maschinen stürzte am Freitag auf das Dach des gut besuchten Zentrums, die andere zerschellte 20 Meter vor dem Haupteingang auf dem Parkplatz. Ein Pilot kam ums Leben, der andere erlitt schwere Verletzungen - wie durch ein Wunder kamen nicht mehr Menschen zu Schaden. Der Zusammenstoß der beiden Cessna 152 einer Flugschule ereignete sich zur Mittagszeit bei Sonnenwetter ohne Wind. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt.

+++ 6.30 Uhr: Frau stirbt in Kreuzberg - noch rätselhafte Umstände +++

Nach einem Brand ist in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg eine tote Frau gefunden worden. Ob der Brand allerdings die Todesursache war, ist unklar. Nach Polizeiangaben wies die Leiche Stichverletzungen auf. Nun muss eine Obduktion klären, ob die Frau durch den Brand ums Leben gekommen ist oder ob sie vorher erstochen wurde - und der Brand zusätzlich entstand. Die Mordkommission war vor Ort und ermittelt. Der Brand war am Freitagabend gegen 21 Uhr in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Als die Feuerwehr den Brand löschte, fand sie die leblose Frau. Zur Brandursache machte die Polizei am frühen Samstagmorgen zunächst keine Angaben.





+++ 5.45 Uhr: Verwirrung um Luftangriff in Nordsyrien +++

Die USA haben die Verantwortung für einen Luftangriff auf eine Moschee in Nordsyrien mit fast 50 Todesopfern zurückgewiesen. Die Kampfjets hätten nicht die Moschee, sondern ein nahe gelegenes Gebäude mit Dutzenden Al-Kaida-Führungsmitgliedern bombardiert, erklärte das US-Verteidigungsministerium am Freitag. Nach Angaben von Aktivisten wurden bei dem Angriff im Dorf Al-Dschineh 49 Menschen getötet, die meisten von ihnen waren demnach Zivilisten. Pentagon-Sprecher Jeff Davis zeigte ein Schwarz-Weiß-Foto und sagte dazu, die Moschee stehe noch. "Die Moschee ist relativ unbeschädigt", sagte er. Das Bombardement habe eindeutig das anvisierte Ziel getroffen, das vom Pentagon seit einiger Zeit überwachte Gebäude. Dabei seien "einige" der Al-Kaida-Mitglieder getötet worden. Es gebe "keine glaubwürdigen Informationen", dass bei dem Angriff Zivilisten getötet worden seien.



Das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) hatte zuvor erklärt, Ziel des Angriffs vom Donnerstagabend sei ein Treffen von Al-Kaida-Mitgliedern in einem etwa 15 Meter von einer Moschee entfernten Gebäude gewesen. Auf der Luftaufnahme, die Pentagon-Sprecher Davis zeigte, war neben der Moschee ein schwer beschädigtes Gebäude zu sehen. Das Centcom ist das Zentralkommando der US-Truppen im Nahen und Mittleren Osten.





+++ 5 Uhr: Unwetter sorgt für Chaos in Lima +++

Das Wetterphänomen El Niño hat für Chaos in Perus Hauptstadt Lima gesorgt. Heftiger Regen führte zu Überschwemmungen und Erdrutschen in der Millionenmetropole. Tausende Menschen waren wegen überfluteter Straßen von der Außenwelt abgeschnitten. Die wichtigste Autobahn, die ins Landesinnere führt, war wegen Schlammlawinen teilweise unpassierbar. Beim Wetterphänomen El Niño sammeln sich warme Wassermassen im zentralen und östlichen Pazifik, die Folge sind weltweite Wetterextreme. Peru traf es in diesem Jahr besonders hart.

+++ 1.30 Uhr: Regierung: Farc-Guerilla wird in Kürze 14.000 Waffen an UNO übergeben +++

Die Entwaffnung der Farc-Guerilla verläuft offenbar nach Plan. Ein Gesamtbestand von etwa 14.000 Waffen werde in Kürze an die UNO übergeben, schrieb der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos am Freitag im Onlinedienst Twitter. Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas erklärte, die Mitarbeiter der UN-Mission hätten bereits mehrere hundert Gewehre entgegengenommen. Der im November geschlossene Friedensvertrag zwischen Regierung und Guerilla sieht vor, dass die rund 7000 Kämpfer der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) ihre Waffen unter Aufsicht der UNO in landesweit 26 Entwaffnungszonen niederlegen. Der Prozess begann Anfang März, bis Ende Mai soll die Entwaffnung abgeschlossen sein.