Italien: Sechs Überlebende aus von Lawine verschüttetem Hotel gerettet

+++ 11.50 Uhr: Sechs Überlebende in von Lawine verschüttetem Hotel geborgen +++

In dem von einer Schneelawine verschütteten Hotel im Erdbebengebiet in Italien sind nach Medienangaben Überlebende gefunden worden. Sechs Menschen sollen das Unglück überstanden haben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. "Sie sind am Leben und wir können mit ihnen sprechen", berichtet Feuerwehrsprecher Luca Cari der Nachrichtenagentur Reuters. Die Helfer arbeiten derzeit daran, die Überlebenden zu befreien. Kurz zuvor waren laut Meldungen zwei weitere Todesopfer geborgen worden.

+++ 10.28 Uhr: Gestohlene Van-Gogh-Bilder kehren nach 14 Jahren zurück +++

Zwei vor gut 14 Jahren gestohlene Gemälde des Malers Vincent van Gogh können in die Niederlande zurückkehren. Nach monatelangen Ermittlungen hat ein italienischer Richter die Bilder freigegeben, wie das Van Gogh Museum am Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Die kostbaren Werke "Zeegezicht bij Scheveningen" (Meeressicht bei Scheveningen 1882) und "Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen" (Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern 1884/1885) waren im Dezember 2002 aus dem Museum gestohlen worden. Im vergangenen September hatte die italienische Polizei die Gemälde im Zuge von Ermittlungen gegen die Mafia im Haus eines Drogenbosses der Camorra südlich von Neapel entdeckt. Die Gemälde sollen leicht beschädigt, aber in relativ gutem Zustand sein, teilte das Museum mit. Wann die Bilder wieder in Amsterdam sein werden, ist noch nicht bekannt.

+++ 9.55 Uhr: Angeblich Dutzende Dschihadisten durch Luftangriff getötet +++

Bei einem Luftangriff auf ein Militärlager im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 43 extremistische Rebellen getötet worden. Bei den meisten Toten handelt es sich um Kämpfer der Al-Kaida-nahen Miliz Fatah-al-Scham-Front, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Miliz Nur al-Din al-Sinki teilt mit, auch drei ihrer Kämpfer seien bei dem Angriff westlich der Großstadt Aleppo ums Leben gekommen. Die Menschenrechtsbeobachter erklären, es sei unklar, ob Flugzeuge der US-geführten internationalen Koalition oder Russlands für den Luftschlag verantwortlich seien.

+++ 9.45 Uhr: Islamischer Staat zerstört weltbekanntes Tetrapylon in Palmyra +++

Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats haben offenbar das weltbekannte Tetrapylon, eines der bedeutendsten Monumente der antiken Stadt Palmyra in Syrien zerstört. Das hat der Chef des staatlichen syrischen Generaldirektorats für Antiquitäten und Museen, Maamoun Abdulkarim, der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt. Zudem sei mit der Fassade des römischen Amphitheaters eine weitere bedeutende Stätte zerstört worden. Seit Dezember ist die historische Oasenstadt, die zum Unesco-Welterbe zählt, wieder in der Gewalt des sogenannten Islamischen Staats, der von der syrischen Armee und ihren Alliierten zwischenzeitlich vertrieben worden war.

+++ 9.37 Uhr: Bombardierung von Flüchtlingslager: 170 Todesopfer +++

Nach dem irrtümlichen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager im Nordosten von Nigeria geht die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) inzwischen von bis zu 170 Todesopfern aus. Dies ergebe sich aus übereinstimmenden Berichten von Lagerbewohnern und örtlichen Verantwortlichen, erklärte MSF am Freitag. Mitarbeiter der Organisation alleine hätten rund 90 Tote gezählt. "Die meisten Opfer waren Frauen und Kinder." Das Bombardement vom vergangenen Dienstag ereignete sich, als gerade Hilfsgüter verteilt wurden. Nach UN-Angaben wurden 89 Verletzte, die meisten davon Kinder, inzwischen aus dem Lager in Rann nach Maiduguri ausgeflogen. Der Luftangriff sollte dem nigerianischen Militär zufolge der Terrororganisation Boko Haram gelten.

+++ 9.13 Uhr: Neunjährige bei Unfall mit Notarztwagen schwer verletzt +++

Bei einem Unfall mit einem Notarztwagen der Bundeswehr ist in Berlin ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde das Kind vom Außenspiegel des Fahrzeugs erfasst, zu Boden geschleudert und schwer am Kopf verletzt. Die Kleine habe "offenbar bei Rot" die Fahrbahn überqueren wollen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Wedding. Der Notarztwagen war demnach mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Das verletzte Mädchen kam ins Krankenhaus.

+++ 7.30 Uhr: Obamas letzter Anruf als Präsident gebührte der Kanzlerin +++

Der letzte Anruf gebührte der Kanzlerin: US-Präsident Barack Obama hat sich an seinem letzten vollen Amtstag von Angela Merkel und ihrem Mann Joachim Sauer verabschiedet. Nach Angaben des Weißen Hauses dankte Obama beiden für ihre Freundschaft und für die Bemühungen, die Partnerschaft zwischen Deutschland und den USA zu vertiefen.



Obama legte Wert auf die Feststellung, dass dieser Anruf sein letzter war, den er als Präsident der USA beim Oberhaupt einer anderen Regierung gemacht habe. Nach acht Jahren der Freundschaft und der Partnerschaft sei das angemessen.

+++ 6.55 Uhr: Mexiko liefert Drogenboss "El Chapo" an die USA aus +++

Mexiko hat den berüchtigten Drogenboss Joaquín Guzmán alias " El Chapo" an die USA ausgeliefert. Guzmán sei den US-Behörden übergeben worden, teilte das mexikanische Außenministerium mit. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof des Landes Einsprüche des inhaftierten Chefs des Sinaloa-Kartells gegen seine Auslieferung zurückgewiesen.



Gegen den 59-jährigen Guzmán lagen zwei Auslieferungsersuchen vor, eines aus Kalifornien und eines aus Texas. Die Behörden in den beiden US-Bundesstaaten werfen "El Chapo" Mord und Drogenhandel vor und wollen ihn deshalb vor Gericht stellen.





+++ 6.35 Uhr: Mann fährt in Melbourne absichtlich in Menschenmenge +++

Ein Mann ist in der australischen Stadt Melbourne mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat drei Menschen getötet. Mindestens 20 weitere wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Täter sei festgenommen worden. Er war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag (Ortszeit) im zentralen Geschäftsviertel der Millionenmetropole absichtlich auf den Fußweg gefahren. Es gebe aber keinen terroristischen Hintergrund und es bestehe keine Bedrohung mehr. Die Polizei ging demnach von einem Zusammenhang mit einer früheren Messerstecherei aus.

+++ 6.05 Uhr: "Marsch der Frauen": Hunderttausende wollen gegen Trump protestieren +++

Einen Tag nach der Vereidigung von Donald Trump wollen hunderttausende Menschen in Washington auf die Straße gehen und für ihre Rechte demonstrieren. Die Organisatoren rechnen beim "Marsch der Frauen" am Samstag mit mehr als 200.000 Teilnehmern. Der Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Es dürfte eine der größten Demonstrationen werden, die das Land in den vergangenen Jahren gesehen hat. Eingeladen sind ausdrücklich auch Männer. Bundesweit sind 600 weitere Märsche geplant.

+++ 2.12 Uhr: "Twin Peaks"-Star Miguel Ferrer erliegt Krebsleiden +++

Der US-amerikanische Schauspieler Miguel Ferrer, Sohn von Oscar-Preisträger Jose Ferrer ("Cyrano de Bergerac") und der Sängerin Rosemary Clooney ("Everything Happens to Me"), ist tot. Wie die Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichten, erlag Ferrer einem Krebsleiden. Er wurde 61 Jahre alt. Ferrer, ein Cousin von Hollywood-Star George Clooney (55), war aus Filmen wie "Robocop", "Alf - Der Film" und "Traffic - Macht des Kartells" bekannt. Er spielte auch in zahlreichen TV-Serien mit, darunter "Twin Peaks", "Crossing Jordan" und "NCIS: Los Angeles". "Twin Peaks"-Co-Star Kyle MacLachlan drückte auf Twitter seine Trauer aus: "Schreckliche Nachricht...Miguel Ferrer ist tot. Agent Rosenfield, Ich liebe dich". In der Mystery-Serie spielte Ferrer den Forensik-Experten Albert Rosenfield.

