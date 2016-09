Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 11.26 Uhr: Potsdam Sehbehinderte müssen Hundekot nicht mehr aufsammeln +++

Blinde und Sehbehinderte müssen die Häuflein ihrer Blindenhunde in Potsdam nicht mehr aufsammeln. Die Verwaltung will die Stadtordnung entsprechend ändern. "Gelebte Praxis" werde nun auch formal umgesetzt, teilte ein Sprecher mit. Auch Medien berichteten über das Thema. In einem ersten Schritt können sich Blinde und Sehbehinderte auf Antrag von der Pflicht befreien lassen, die Hinterlassenschaften ihres Tieres zu beseitigen. Noch dieses Jahr sollen sie grundsätzlich befreit werden.



Im August habe eine Potsdamerin, die auf einen Blindenhund angewiesen ist, die Verwaltung um eine Ausnahmegenehmigung gebeten, steht in der Mitteilung der Stadt. Sie sei von Passanten angesprochen worden, dass sie den Hundehaufen wegräumen solle. Sie sei aber blind und das Aufheben sei ihr nicht möglich. Den Angaben der Stadt zufolge hat das Potsdamer Ordnungsamt selbst so etwas nie von behinderten Menschen gefordert.

+++ 10.30 Uhr: 15 Air-France-Mitarbeiter nach Attacke auf Manager vor Gericht +++

Knapp ein Jahr nach der Attacke auf Manager von Air France hat am Dienstag in Bobigny östlich von Paris der Prozess gegen 15 Mitarbeiter der französischen Fluggesellschaft begonnen. Fünf von ihnen müssen sich wegen körperlicher Gewalt verantworten. Ihnen drohen bis zu drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von maximal 45.000 Euro. Zehn weitere Angestellte stehen wegen Sachbeschädigung vor Gericht.



Bei Protesten gegen den Sparplan von Air France hatten rund hundert Mitarbeiter im Oktober 2015 eine Versammlung der Geschäftsführung gestürmt. Im Tumult wurden zwei Managern die Hemden zerrissen. Der Personalchef der Fluggesellschaft, Xavier Broseta, und der Verantwortlichen für die Langstrecke, Pierre Plissonnier, kletterten schließlich über einen Zaun, um sich vor den wütenden Mitarbeitern zu retten. Der Sparplan sieht den Abbau von 2900 Stellen bei der Fluggesellschaft vor.

+++ 09.46 Uhr: Frau stirbt bei Unwetter in Baden-Württemberg +++

Bei teils heftigen Unwettern mit Hagel, Sturm und Starkregen ist in der Nacht zum Dienstag in Baden-Württemberg eine Frau ums Leben gekommen. Sie starb bei einem Aquaplaning-Unfall auf der Autobahn 81 bei Geisingen nahe dem Bodensee. Die Unwetter trafen nach Angaben der Polizei besonders die Region Südbaden, zwischen Tuttlingen und dem Bodenseekreis. "Feuerwehr und Polizei sind im Dauereinsatz", sagte ein Polizeisprecher in Konstanz.



Im Stadtgebiet Tuttlingen kam sogar ein Schneepflug zum Einsatz: Zentimeterhoher Hagel verwandelte Straßen in eine weiße Landschaft. Heftiger Starkregen hatte vor allem in Südbaden vollgelaufene Keller zur Folge. Eine Bundesstraße bei Stockach im Kreis Konstanz musste wegen Überflutung und herabstürzender Geröllmassen gesperrt werden. In Karlsruhe fing ein Dachstuhl nach Blitzeinschlag Feuer und brannte lichterloh.

+++ 08.44 Uhr: Sprengstoffanschläge in Dresden vor Moschee und Kongressgebäude +++

In Dresden sind vor einer Moschee und einem internationalen Kongressgebäude zwei Sprengstoffanschläge verübt worden. "Auch wenn uns bislang kein Bekennerschreiben vorliegt, müssen wir von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen", teilte die Polizei in Dresden am Dienstagmorgen mit. Verletzt wurde niemand. Die Beamten wurden am Montagabend um 21.53 Uhr und um 22.19 Uhr über die Detonationen informiert.

+++ 07.59 Uhr: Tatverdächtiger ruft selbst die Polizei +++

Ein 19-Jähriger soll in Schwerin einen 17-Jährigen bedroht und später selbst die Polizei alarmiert haben. Am Montagabend forderte er in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern zunächst den Jugendlichen auf, ihm Bargeld zu geben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer habe dem Tatverdächtigen dann aus Angst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sei geflohen. Daraufhin informierte der 19-Jährige den Angaben zufolge die Polizei und gab an, Opfer einer Körperverletzung durch eingesetztes Pfefferspray geworden zu sein. Am Tatort habe die Polizei zuerst nur den Anrufer angetroffen. Wenig später sei auch der 17-Jährige dazugekommen, um den Beamten das Geschehen zu erklären. Der polizeibekannte Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten.

+++ 06.43 Uhr: Zwei Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim nahe Kleve +++

Bei einem Brand in einem Flüchtlingsheim in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zum Dienstag zwei Bewohner verletzt worden. Nach Angaben der Behörden brach das Feuer in einem Übergangswohnheim in Bedburg-Hau in der Nähe von Kleve aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich demnach bereits fast alle der rund 50 männlichen Bewohner aus dem Gebäude retten können.



Die Einsatzkräfte retteten dann zwei weitere Bewohner, die noch in ihren Zimmern schliefen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde den Behörden zufolge rasch gelöscht, die gesamte obere Etage des Wohnheims wurde allerdings durch die Flammen zerstört und dadurch unbewohnbar.

+++ 05.55 Uhr: Familien erinnern in Mexiko an vermisste Studenten +++

In Mexiko haben Familienangehörige und Tausende Unterstützer am zweiten Jahrestag des Verschwindens von 43 Studenten an das Schicksal der mutmaßlich ermordeten jungen Menschen erinnert. Sie zogen am Montag (Ortzeit) durch Mexiko-Stadt und warfen der Regierung vor, die Wahrheit über das Geschehen in der Stadt Iguala im Bundesstaat Guerrero im September 2014 zu verschleiern. "Wir werden kämpfen und diese miese Regierung besiegen", sagte ein Sprecher der Angehörigen.



Nach offiziellen Angaben waren die Studenten des linken Lehrerseminars Ayotzinapa von Polizisten entführt und der kriminellen Organisation "Guerreros Unidos" übergeben worden. Bandenmitglieder gaben später an, die jungen Leute getötet und ihre Leichen verbrannt zu haben. Bislang konnte jedoch nur ein Opfer identifiziert werden.

Viele Angehörige zweifeln an der Darstellung und sehen in dem Fall einen Beleg für enge Verbindungen zwischen Sicherheitskräften, Politikern und Drogenkartellen. Präsident Enrique Pena Nieto versicherte den Willen seiner Regierung, das Verschwinden der Studenten aufzuklären.

+++ 04.29 Uhr: Suchtexperten sehen Flüchtlinge durch Sportwetten gefährdet +++

Sportwetten verleiten Flüchtlinge nach Einschätzung von Suchtexperten verstärkt zum Einsatz ihres knappen Geldes. Anlässlich des Aktionstages zur Prävention gegen Glücksspielsucht warnen Niedersachsen, Hessen und Thüringen daher von Mittwoch an mit einem neuen Video auf Deutsch, Türkisch und Arabisch vor den Gefahren von Sportwetten.



Nach Beobachtung der Glücksspielexpertin der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen (NLS), Martina Kuhnt, bewegen chronischer Geldmangel sowie die Hoffnung auf einen großen Gewinn in Kombination mit vermeintlichem Expertenwissen in Sportfragen die Flüchtlinge zu Sportwetten. Außerdem böten die Wetthallen eine Aufenthaltsmöglichkeit, mitunter auch mit Essen und Trinken. Dabei bewegten Flüchtlinge und Migranten sich oft in eigenen Gruppen, zu denen die Suchtberatung kaum Zugang habe.

+++ 03.12 Uhr: Zeitung: Führerscheinprüfung wird teurer +++

Für die Führerscheinprüfung müssen Fahranfänger einem Medienbericht zufolge künftig mehr bezahlen. Das Bundesverkehrsministerium habe dem Tüv und der Dekra per Verordnung grünes Licht gegeben, um die Gebühren für die theoretische und für die praktische Fahrprüfung zu erhöhen, schreibt die "Saarbrücker Zeitung". Demnach wird auch die Auto-Hauptuntersuchung bei den technischen Prüfstellen teurer, die in regelmäßigen Abständen fällig ist.



Die theoretische Führerscheinprüfung soll künftig 10 Euro statt bisher 9,30 Euro kosten, berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen Ministeriumssprecher. Die Gebühr für die praktische Prüfung beim Pkw-Führerschein steige von bisher 71,40 Euro auf 77,10 Euro. Die Auto-Hauptuntersuchung koste künftig statt bis zu 53,50 Euro bis zu 56,71 Euro.



Grundlage der Erhöhung sei ein Antrag von Tüv und Dekra. Zuletzt seien die Gebühren vor acht Jahren angepasst worden. Wie die Zeitung weiter berichtet, muss der Bundesrat noch zustimmen.

+++ 02.33 Uhr: EU-Datenschutzverordnung ohne Wirkung +++

Die neue Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union ist aus Expertensicht weitgehend wirkungslos. Soziale Netzwerke oder Cloud Computing, die Bereitstellung von Speicherplatz oder Rechnerleistung über das Internet, werden ignoriert, wie aus einer Untersuchung der Universität Kassel hervorgeht. "Weil die Abgrenzung zu deutschem Recht unscharf ist, wird die Rechtslage in Deutschland unübersichtlicher und möglicherweise sogar schlechter", sagte der Leiter der Projektgruppe, Prof. Alexander Roßnagel. "Hier muss der deutsche Gesetzgeber neue angepasste Regelungen treffen", forderte er. Lücken müssten geschlossen und das Datenschutzrecht auf die Risiken der modernen Informationstechnik eingestellt werden.



Die Datenschutzgrundverordnung gibt Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen vor. Sie war am 25. Mai offiziell in Kraft getreten.

+++ 01.47 Uhr: Amnesty wirft Ungarn Misshandlung von Flüchtlingen vor +++

Wenige Tage vor dem Referendum in Ungarn zur Aufnahme von Flüchtlingen hat Amnesty International der Regierung in Budapest vorgeworfen, Asylsuchende zu misshandeln und vor der Abstimmung bewusst Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Hunderte Flüchtlinge seien Opfer von körperlicher Misshandlung, illegaler Rückweisung an der Grenze oder illegaler Festnahme geworden, konstatierte die Menschenrechtsorganisation. Amnesty beruft sich auf eine Befragung von Flüchtlingen in Serbien, Ungarn und Österreich im vergangenen Monat.

+++ 00.59 Uhr: Kolumbiens Regierung und Farc-Rebellen unterzeichnen Friedensvertrag +++

Nach über 50 Jahren ist der bewaffnete Konflikt zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation Farc offiziell beigelegt. Präsident Juan Manuel Santos und Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño alias "Timochenko" unterzeichneten am Montag (Ortszeit) in Cartagena einen Friedensvertrag.



Damit geht der älteste Konflikt in Lateinamerika zu Ende. In den Kämpfen zwischen staatlichen Sicherheitskräften, linken Rebellen und rechten Paramilitärs kamen seit Mitte der 1960er Jahre über 220 000 Menschen ums Leben, Millionen wurden vertrieben. Das Abkommen muss am kommenden Sonntag noch in einer Volksabstimmung gebilligt werden.

+++ 00.17 Uhr: Nach Flüchtlingstragödie vor Küste Ägyptens Bootseigentümer festgenommen +++

Nach der Flüchtlingstragödie vor der Küste Ägyptens mit mehr als 160 Toten ist der Eigentümer des gekenterten Bootes festgenommen worden. Ihm drohe eine Anklage wegen Menschenhandels und fahrlässiger Tötung, teilten die Sicherheitskräfte des Landes mit. Das Boot mit Ziel Italien war am Mittwoch mit etwa 450 Menschen an Bord nahe der Hafenstadt Rosetta gekentert.



Nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums wurden 163 Menschen gerettet. Zugleich wurden bis Montag 168 Todesopfer geborgen