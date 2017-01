Die News des Tages im Überblick.

+++ 8.11 Uhr: Acht philippinische Fischer bei Überfall auf hoher See getötet +++

Bei einem Überfall auf hoher See sind acht philippinische Fischer von unbekannten Angreifern getötet worden. Ihr Boot wurde nach Angaben der Armee am Montagabend (Ortszeit) in den Gewässern vor der Stadt Zamboanga überfallen, etwa 875 Kilometer südlich von Manila, der Hauptstadt des südostasiatischen Inselstaates. Sieben anderen Fischern gelang es, zu entkommen. Ein Armeesprecher vermutete, dass die Angreifer Geld erpressen wollten oder dass die Tat einen persönlichen Hintergrund hat.



Im Süden der Philippinen kommt es immer wieder zu Piraten-Angriffen. Islamistische Extremisten haben dort häufiger schon Fischer und auch ausländische Touristen entführt. Die Terrorgruppe Abu Sayyaf hält derzeit etwa 20 Geiseln in ihrer Gewalt, darunter auch einen 70-jährigen Deutschen, der im November von seiner Jacht verschleppt wurde.

+++ 7.37 Uhr: Unbekannte schießen auf Polizisten in Athen +++

Ein griechischer Polizist ist vor den Athener Büros der sozialistischen Partei Pasok durch zwei Schüsse verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien dort am Morgen ein oder zwei Unbekannte zu Fuß erschienen, berichtete der staatliche Rundfunk (ERA). Einer davon feuerte mehrere Schüsse auf eine Gruppe der Bereitschaftspolizei ab, die vor den Büros der Partei Wache stand. Anschließend verschwand der oder die Täter in den engen Gassen des Zentrums von Athen. Ein Sprecher der Partei bestätigte den Zwischenfall im Nachrichtensender Skai.

Der verletzte Polizist sei außer Lebengefahr, berichtete das Staatsradio. Die Polizei vermutet, dass radikale Autonome hinter der Tat stecken. Vergangene Woche war eine Anführerin der linken Untergrundorganisation "Revolutionärer Kampf" festgenommen worden, die in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge auf Banken, Parteibüros, diplomatische Vertretungen und Polizeistationen verübt hatte.

+++ 6.47 Uhr: Kalifornischer Park verliert mit mehr als tausendjährigem Baum sein Wahrzeichen +++

Durch ein Unwetter hat der kalifornische Calaveras-Park sein Wahrzeichen verloren: Ein vermutlich mehr als tausend Jahre alter Baum, durch den Autos hätten fahren können, wurde entwurzelt. "Wir haben heute einen alten Freund verloren", teilte ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Parks, Jim Allday, über das soziale Netzwerk Facebook mit. Der als "Pioneer Cabin Tree" bekannte Baum war eine Touristenattraktion in dem südöstlich von Sacramento gelegenen Park. Seit den 1880ern Jahren befand sich in dem Mammutbaum eine Öffnung, die groß genug für die Durchfahrt eines kleinen Autos war.



Alldays Frau Joan berichtete, der größtenteils abgestorbene Baum habe sich bereits seit einigen Jahren stark zur Seite geneigt. Starke Stürme, die am Wochenende über den nördlichen Teil Kaliforniens hinweg fegten und für Überschwemmungen, Erdrutsche und Stromausfälle sorgten, wurden dem Baum dann schließlich zum Verhängnis.

+++ 6.33 Uhr: Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Rindertransporter +++

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Rindertransporter ist ein Autofahrer in Zwickau tödlich verunglückt. Der 54-Jährige sei am späten Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Lkw kippte um, der 62 Jahre alte Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Ob die Tiere den Unfall überlebten, war am frühen Dienstagmorgen noch unklar. Man müsse den weiteren Verlauf der Bergung abwarten, sagte ein Polizeisprecher. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

+++ 6.31 Uhr: Gabriel will laut "Bild" als Kanzlerkandidat antreten +++

SPD-Chef Sigmar Gabriel will nach Informationen der "Bild" bei der Bundestagswahl im kommenden Herbst als Kanzlerkandidat seiner Partei antreten. Diese Entscheidung habe der Vizekanzler und Wirtschaftsminister nach internen Gesprächen und unter anderem auf dringendes Anraten von Altkanzler Gerhard Schröder getroffen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Parteikreise.

Der SPD-Parteivorstand erklärte in einer Reaktion auf Twitter, es handele sich um "Spekulationen". Es bleibe dabei, dass die Frage der SPD-Kanzlerkandidatur erst am 29. Januar entschieden werde.