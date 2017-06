Die aktuellen Nachrichten im Überblick:

+++ 15.23 Uhr: Deutsche Diplomaten besuchen inhaftierte Journalistin Tolu in Istanbul +++

Die in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu hat erstmals Besuch vom deutschen Diplomaten konnten die 33-jährige Übersetzerin und Journalistin wie geplant in Haft besuchen, wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß. In dem 90-minütigen Gespräch hätten sie sich davon überzeugen können, dass es Tolu "den Umständen entsprechend gut geht". Das Generalkonsulat werde umgehend beim türkischen Außenministerium den nächsten Haftbesuch beantragen, hieß es. Die aus Ulm stammende Mutter eines zweijährigen Sohnes war Ende April in Istanbul festgenommen worden und sitzt mit ihrem Kind im Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy. Ihr Ehemann wurde bereits Anfang April in Ankara in Haft genommen.

+++ 14.46 Uhr: So wird das Wetter an Pfingsten +++



Das Pfingstwochenende wird nochmal warm, aber auch sehr schwül und es kann kräftig knallen. Danach ist es mit den Hochsommer-Temperaturen erst einmal vorbei, wie Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst sagte.



Schon am Samstag stehen Gewitter bevor. Sie kommen von Westen und breiten sich im Tagesverlauf ostwärts aus - inklusive Starkregen, großen Hagel und Sturmböen. Südlich der Donau und östlich der Elbe bleibt es aber trocken und sonnig. Es wird bis zu 30 Grad warm. "In der Nacht zum Sonntag verlagert sich der Gewitterschwerpunkt in den Osten und Süden des Landes", sagte der Meteorologe. Ansonsten beruhigt sich das Wetter von Westen her. Am Pfingstmontag ist es im Norden oft bewölkt, aber es gibt nur einzelne Schauer. Im Süden und später auch im Osten sind wieder kräftige Regenfälle zu erwarten. Gebietsweise kann es auch wieder stark gewittern.





+++ 14.28 Uhr: Favre-Wechsel nach Dortmund geplatzt +++

Der Wechsel von Trainer Lucien Favre zu Borussia Dortmund ist geplatzt. Favres Verein OGC Nizza teilte "öffentlich und ein für alle Mal" mit, dass der Schweizer in Frankreich bleiben wird. "Diese Entscheidung ist eindeutig und unumstößlich", teilte der Erstliga-Club mit: "Sie wurde Borussia Dortmund mitgeteilt. Und natürlich hat auch Lucien Favre sie verstanden und akzeptiert. Das Thema ist beendet."

+++ 14.25 Uhr: Zukunft des abschiebebedrohten Afghanen weiter ungewiss +++



Die Zukunft eines von der Abschiebung bedrohten 20-jährigen Afghanen in Nürnberg ist weiter offen. Die Regierung von Mittelfranken legte Beschwerde gegen einen Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom Vortag ein, um eine Abschiebehaft für den 20-Jährigen zu erreichen, wie eine Sprecherin mitteilte. Das weitere Vorgehen werde geprüft. Am Donnerstag war der junge Afghane nach der Gerichtsentscheidung auf freien Fuß gekommen. Die Richterin hatte entschied+++ 14 Uhr: Bisherige SPD-Generalsekretärin Barley neue Bundesfamilienministerin +++en, dass er nicht bis Ende Juni in Sicherungshaft muss.

Der Wechsel an der Spitze des Bundesfamilienministeriums ist perfekt. Die bisherige SPD-Generalsekretärin Katarina Barley löste als Familienministerin ihre Parteifreundin Manuela Schwesig ab, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern werden soll. Nach der Ernennung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legte Barley im Bundestag ihren Amtseid ab. Hintergrund des Führungswechsels im Familienministerium ist der krankheitsbedingte Rücktritt des bisherigen Schweriner Regierungschefs Erwin Sellering (SPD), dem Schwesig nachfolgen soll. Neuer Generalsekretär der SPD und damit Nachfolger Barleys in diesem Amt wird der SPD-Wirtschaftsexperte Hubertus Heil, der dieses Amt bereits von 2005 bis 2009 innehatte.

+++ 13.30 Uhr: Muslime protestieren mit demonstrativem Fastenbrechen am Trump Tower +++

Mit einem demonstrativen Gebet vor dem New Yorker Trump Tower haben dutzende Muslime gegen muslimfeindliche Äußerungen des US-Präsidenten protestiert. Etwa hundert Muslime verneigten sich mitten auf der Fifth Avenue zum Gebet. Aus Solidarität schlossen sich ihnen mindestens genauso viele Nicht-Muslime an. Nach dem gemeinsamen Gebet teilten die Aktivisten Reis, Hähnchen und Pizza auf der Straße. Die gesamte Aktion fand unter strenger Beobachtung der Polizei statt - der Trump Tower ist Sitz der Trump Organization und Wohnort von Donald Trumps Frau Melania und seinem jüngsten Sohn Baron.

+++ 13.18 Uhr: Polizei in Manchester untersucht verdächtiges Auto +++

Fast zwei Wochen nach dem Terroranschlag auf ein Popkonzert in Manchester hat die Polizei in der Stadt ein verdächtiges Autos entdeckt und die Umgebung vorübergehend abgeriegelt. Der weiße Nissan Micra sei "möglicherweise für die Ermittlungen von Bedeutung" und werde untersucht, teilte die Behörde auf Twitter mit. Die Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Es handle sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Die Polizei bat die Bevölkerung um Informationen, ob das Auto in den vergangenen Monaten bewegt worden sei.

+++ 12.59 Uhr: Zweiter Wachmann der deutschen Botschaft in Kabul gestorben +++

Nach dem verheerenden Anschlag im Kabuler Diplomatenviertel ist ein zweiter afghanischer Wachmann der deutschen Botschaft gestorben. Der Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Auswärtige Amt mit. Bei dem Sprengstoffanschlag nahe der deutschen Botschaft waren am Mittwoch mindestens 90 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Laut Auswärtigem Amt erlitt auch eine deutsche Diplomatin leichte und eine afghanische Botschaftsmitarbeiterin schwere Verletzungen.

+++ 12.46 Uhr: Nur gut die Hälfte der Beschäftigten hat einen Tarifvertrag +++

In Deutschland hat weiterhin nur gut die Hälfte aller Beschäftigten einen Tarifvertrag. Im vergangenen Jahr arbeiteten 56 Prozent der deutschen Arbeitnehmer in Betrieben, die an einen Flächen- oder Haustarif gebunden waren, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auf der Grundlage einer repräsentativen Betriebsumfrage berichtete. Von den übrigen 44 Prozent der Arbeitnehmer erhielt etwa die Hälfte Leistungen, die sich an den Flächentarifverträgen orientierten, ohne dass die Arbeitgeber dazu verpflichtet gewesen wären. Zusammen wurden also rund 78 Prozent nach Tarif bezahlt.

+++ 12.34 Uhr: "Politbarometer": Deutsch-amerikanische Beziehungen auf neuem Tiefpunkt +++

Das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland hat nach Ansicht der Deutschen einen neuen Tiefpunkt erreicht. Mehr als zwei Drittel der Bürger (68 Prozent) halten die Beziehungen laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" für schlecht und damit so viele wie noch nie in der Umfrage. Kurz vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hatten dies nur 14 Prozent so gesehen. Bei einer Umfrage im Oktober 2016 hatten noch 82 Prozent der Befragten das Verhältnis der beiden Länder als gut bezeichnet. Jetzt vertreten diese Auffassung nur noch 29 Prozent.

+++ 11.55 Uhr: Bundesrat billigt einstimmig Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen +++



Die größte Verfassungsreform der laufenden Legislaturperiode ist unter Dach und Fach: Der Bundesrat billigte einstimmig die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen, die der Bundestag am Donnerstag beschlossen hatte. Von 2020 an sollen die Länder jährlich knapp zehn Milliarden Euro vom Bund erhalten, außerdem wird sich der Bund künftig an der Schulfinanzierung beteiligen und eine Infrastrukturgesellschaft für die Bundesautobahnen errichten.

+++ 11.27 Uhr: Merkel: Deutschland und die Welt beim Klimaschutz "entschlossener denn je" +++



Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Deutschlands Entschlossenheit zum Festhalten an der Vereinbarung bekräftigt. "Diese Entscheidung kann und wird uns alle, die wir uns dem Schutz unserer Erde verpflichtet fühlen, nicht aufhalten", sagte sie in Berlin. "Entschlossener denn je werden wir in Deutschland, in Europa und in der Welt alle Kräfte bündeln."



+++ 11.10 Uhr: Nach Anschlag fordern Demonstranten in Kabul Abgang der Regierung +++



Nach dem schweren Anschlag in Kabul haben in der afghanischen Hauptstadt Hunderte Demonstranten den Rücktritt der Regierung und der für die Sicherheit Verantwortlichen gefordert. Sie verlangten zudem die Hinrichtung von Mitgliedern der Taliban und ihrer Verbündeten aus dem islamistischen Hakkani-Netzwerk. Bei dem Selbstmord-Anschlag mit Hilfe eines mit Sprengstoff gefüllten Lastwagens waren am Mittwoch mindestens 90 Menschen getötet und 460 verletzt worden. Auch die deutsche Botschaft wurde schwer beschädigt.



+++ 11.07 Uhr: Röntgenbild deckt Zigaretten-Schmuggel auf +++

Ein Schmuggler hat in Oberbayern 11.000 Zigaretten in einem Reserverad und im Fahrzeugdach seines Kleintransporters versteckt. Erst durch den Einsatz einer Röntgenanlage ist das aufgeflogen. Wie das Hauptzollamt Rosenheim mitteilte, hatten Zöllner am Montag auf der Autobahn 8 einen Kastenwagen kontrolliert. Auf den ersten Blick konnten die Beamten nichts Verdächtiges feststellen. Doch dann kam eine Röntgenanlage zum Einsatz. Die Zigaretten sollen nun vernichtet werden. Gegen den 26 Jahre alten Fahrer wurde Anzeige erstattet. Die fällige Tabaksteuer musste er an Ort und Stelle berappen.



+++ 9.53 Uhr: Scherz bei Kontrolle am Münchner Flughafen geht schief +++



Mit der direkten Rückkehr nach Indien hat ein Familienvater an der Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen einen dummen Scherz bezahlen müssen. Nach Angaben der Bundespolizei vom Freitag hatte der 42-Jährige am Vortag mit seiner Familie aus Mumbai kommend weiter nach Budapest fliegen wollen. Als seine Frau einem routinemäßigen Sprengstofftest unterzogen wurde, gab der Mann mehrfach an, sie habe eine Bombe dabei.



Wenig später beteuerte der Inder zwar noch, er habe doch nur einen Scherz gemacht. Es half aber nichts mehr: Während seine sieben Familienmitglieder weiter nach Ungarn reisen durfte, ging es für den 42-Jährigen umgehend zurück in die Heimat. Zudem hat er eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat am Hals.





+++ 9.02 Uhr: Dobrindt plant laut Bericht Fahrverbot bei Handynutzung am Steuer +++

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) plant einem Medienbericht zufolge Fahrverbote als Strafe für die Handynutzung am Steuer. Bei einer Gefährdung anderer solle ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden, berichtete die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf eine geplante Verordnung aus dem Bundesverkehrsministerium. Das Bußgeld für Handy-Verstöße wie telefonieren oder SMS schreiben am Steuer solle von 60 auf 100 Euro steigen. Radfahrer sollen statt bisher 25 Euro künftig 55 Euro zahlen müssen. Dem Bericht zufolge heißt es im Bundesverkehrsministerium zur Begründung, die derzeitige Regelung werde "nicht ernst genommen".



+++ 8.37 Uhr: Totes Baby auf Wiese in Sachsen gefunden +++

Auf einer Wiese in Sachsen ist ein toter Säugling gefunden worden. Ein Mann habe das eingewickelte Neugeborene am Donnerstag nahe eines Feldweges in Wilkau-Haßlau entdeckt, teilte die Polizei in Zwickau am Freitag mit. Zu Alter, Herkunft oder Todesursache des Kindes können bisher keine Angaben gemacht werden.

Der Leichnam soll gerichtsmedizinisch untersucht werden, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.

+++ 8.18 Uhr: Macron nach US-Klima-Entscheid: Kommt nach Frankreich +++



Nach der Abkehr vom Pariser Klimaabkommen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die übrigen Länder aufgerufen, dem Abkommen treu zu bleiben. US-Präsident Donald Trump habe einen "Fehler für die Zukunft unseres Planeten" begangen, sagte Macron in einer Fernsehansprache. "Ich sage Ihnen heute Abend mit viel Kraft: Wir werden keinen weniger ehrgeizigen Vertrag neuverhandeln. In keinem Fall."



Macron lud amerikanische Wissenschaftler und Unternehmer ein, die von Trumps Entscheidung enttäuscht sind, nach Frankreich zu kommen, um gemeinsam an Lösungen für das Klima zu arbeiten. Macron sprach zunächst auf Französisch und anschließend auf Englisch. "Ich rufe Sie auf, zuversichtlich zu bleiben. Wir werden erfolgreich sein. Denn wir sind voll engagiert. Denn wo immer wir leben, wer immer wir sind, wir alle teilen die gleiche Verantwortung: Make our planet great again. Thank you."



+++ 8.04 Uhr: Ausstellung zeigt Plastik aus dem Magen eines Wals +++



Das Universitätsmuseum in Bergen zeigt in einer Ausstellung große Mengen Plastik aus dem Magen eines Wals. Das sechs Meter lange Tier war im Januar an der norwegischen Westküste bei Sotra gestrandet und musste getötet werden. "Es war offensichtlich, dass der Wal krank war und Schmerzen hatte", sagte damals der Zoologe Terje Lislevand. Die Ausstellung, die seit Freitag besucht werden kann, soll auf das Problem der Vermüllung der Meere aufmerksam machen und erklärt unter anderem den neuesten Forschungsstand zum Problem des Mikroplastiks.



Der über zwei Tonnen schwere Kadaver sollte ursprünglich für ein Museum aufbereitet werden, bei der Obduktion machten Forscher dann aber eine gruselige Entdeckung: Im Magen des Tieres waren mehr als 30 Plastiktüten und andere Gegenstände aus Kunststoff. Der Darm hingegen war leer, der Wal war am Verhungern. Das Plastik hatte vermutlich einen Pfropfen im Magen gebildet.

+++ 7.27 Uhr: Umweltschützer demonstrieren nach Trump-Entscheidung vor US-Botschaft +++



Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat vor der US-Botschaft in Berlin gegen den angekündigten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen demonstriert. Aktivisten projizierten am frühen Freitagmorgen eigenen Angaben zufolge in Anlehnung an die Twitter-Botschaften von US-Präsident Donald Trump "Total Loser, so sad!" ("Totaler Verlierer, so traurig") und andere Sprüche an die Fassade des Gebäudes.

+++ 6.34 Uhr: Polizeieinsatz in Schule in Nürnberg "zerstörte viel Integrationsarbeit" +++



Der Polizeieinsatz an einer Nürnberger Berufsschule zur Abschiebung eines jungen Afghanen hat nach Einschätzung des Schulleiters "viel Integrationsarbeit" zerstört. Im Unterricht werde das Thema Flucht und Integration immer wieder thematisiert. "Das Verhalten der Polizei war da extrem kontra-produktiv", sagte der Direktor der Berufsschule 11, Michael Adamczewski, der Deutschen Presse-Agentur.



Kurz nach Schulbeginn waren am Mittwoch Polizeibeamte in die Schule gekommen, um den 20 Jahre alten Asef N. abzuholen. Er sollte noch am selben Abend mit dem Flugzeug in seine Heimat abgeschoben werden.



Mitschüler setzten sich vor den Streifenwagen, hinderten die Beamten an der Abfahrt. Danach kam es zu tumultartigen Szenen mit bis zu 300 Demonstranten. Das örtliche Amtsgericht lehnte am Donnerstag die von der Zentralen Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken beantragte Abschiebehaft ab. Asef N. ist deshalb wieder auf freiem Fuß.

+++ 6.25 Uhr: Trump-Regierung zieht im Streit um Einreiseverbot vor Oberstes Gericht +++



Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist im Streit um Einreiseverbote für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Das Justizministerium habe das Oberste Gericht gebeten, sich mit diesem "wichtigen Fall zu befassen", teilte Ministeriumssprecherin Sarah Isgur Flores in Washington mit. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Richter das Recht des Präsidenten anerkennen werden, sein Land "vor Terrorismus" zu schützen.



Trump hatte Ende Januar, nur zehn Tage nach seinem Amtsantritt, ein erstes Dekret mit pauschalen Einreisestopps unterzeichnet. Die damalige Anordnung betraf Bürger von sieben muslimischen Staaten und alle Flüchtlinge. Nachdem dieser erste Einreise-Erlass von Richtern außer Kraft gesetzt worden war, schob der Präsident dann die jetzige, leicht abgemilderte Neufassung nach, mit der er bislang aber ebenfalls vor Gericht scheiterte.

+++ 6.23 Uhr: Pferde von Autos angefahren und getötet +++



Bei einem Verkehrsunfall in Sachsen sind zwei Pferde gestorben und zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Eine Gruppe von fünf Pferden sei am späten Donnerstagabend von einer Koppel ausgerissen und auf die Bundesstraße 95 bei Borna (Landkreis Leipzig) gelaufen, teilte die Polizei mit.



Ein 24 Jahre alter Autofahrer sah die Tiere in der Dunkelheit zu spät und erfasste eins von ihnen mit seinem Wagen. Sein Auto überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Ein 51-Jähriger stieß mit seinem Auto mit einem weiteren Pferd zusammen. Beide Fahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.



Die zwei Pferde verendeten noch an der Unfallstelle. Die übrigen drei Tiere waren zunächst auf der Flucht und wurden von der Polizei gesucht. Die B95 war mehrere Stunden voll gesperrt.



+++ 06.07 Uhr: Mehr als 30 Leichen nach Angriff auf Casino in Manila entdeckt +++

Bei einem Angriff auf einen Hotel- und Casinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila sind Dutzende Menschen umgekommen. Nach Angaben der Polizei starben 36 Menschen an Rauchvergiftung. Der Täter war gegen Mitternacht in das Gebäude eingedrungen, hatte mit einer automatischen Waffe geschossen und Teile eines Spielsaals in Brand gesetzt. Die Polizei sprach von einem mutmaßlichen Raubüberfall. Der Schütze sei vermutlich Ausländer.



Bei dem Schützen handelt es sich nach Angaben von Polizeichef Ronald dela Rosa um einen Einzeltäter. Er habe Spielchips in Millionenwert in seinen Rucksack gepackt und sei geflüchtet. Erst nach fünfstündiger Suche mit einem Großaufgebot an Polizei habe man seine Leiche in einem Hotelzimmer gefunden. Er habe sich selbst in Brand gesteckt. Laut Dela Rosas Kollegen Oscar Albayalde war der Mann weiß, groß und sprach Englisch.