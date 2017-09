Die Nachrichten des Tages im stern- Ticker:

+++ 15.26 Uhr: Fast 90.000 Menschen in wenigen Tagen von Myanmar nach Bangladesch geflohen +++

Die jüngste Eskalation der Gewalt in Myanmar hat binnen zehn Tagen rund 87.000 Menschen zur Flucht ins Nachbarland Bangladesch getrieben. Die meisten von ihnen gehörten zur muslimischen Rohingya-Minderheit, hieß es in einem UN-Bericht. Weitere 20.000 warteten an der Grenze auf Einlass nach Bangladesch.

Bei Kämpfen zwischen der Armee und Rohingya-Rebellen in Myanmars westlichem Bundesstaat Rakhine gab es seit Ende August hunderte Tote. Die Gewalt trieb zahlreiche Menschen in die Flucht. Dutzende ertranken beim Versuch, den Grenzfluss Naf nach Bangladesch mit behelfsmäßigen Booten zu überqueren.

+++ 14.45 Uhr: EU genehmigt Staatskredit für Air Berlin +++



Die EU-Kommission hat grünes Licht für den von der Bundesregierung gewährten Überbrückungskredit für die insolvente Air Berlin gegeben. Die Kommission habe das Vorhaben der Regierung "nach den EU-Beihilfevorschriften geprüft und genehmigt", teilte die EU-Behörde mit. Der Kredit im Umfang von 150 Millionen Euro soll den Flugbetrieb der insolventen Airline weiter aufrecht erhalten.

+++ 14.41 Uhr: Stadt Nürnberg will Redeverbot für AfD-Politiker Gauland +++

Nach den umstrittenen Äußerungen über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), droht dem AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland ein Redeverbot in Nürnberg. Der AfD-Ortsverband sei schriftlich aufgefordert worden, bis Dienstag, 12 Uhr, zu versichern, dass Gauland bei einer Parteiveranstaltung in der Meistersingerhalle am Samstag nicht reden werde, sagte der Zweite Bürgermeister Christian Vogel (SPD) der Nachrichtenagentur DPA. Sollte er dennoch das Wort ergreifen, werde die Stadt von ihrem außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch machen. Dies sei gemäß der Mietsatzung möglich, wenn Nürnberg als Stadt des Friedens und der Menschenrechte Schaden nehmen könnte, sagte Vogel. Gauland hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im thüringischen Eichsfeld davon gesprochen, Özoguz in Anatolien zu "entsorgen". Der Nürnberger AfD-Chef Martin Sichert warf der Stadt vor, die geplante Wahlkampfveranstaltung unter "fadenscheinigen Gründen" zu verhindern und damit die "Demokratie zu beschädigen". Gauland selbst sagte auf die Frage, ob er trotz des drohenden Verbots auftreten wolle: "Das muss der Kreisverband entscheiden".

+++ 14.41 Uhr: Zweijährige büxt in Freiburg auf Suche nach Süßigkeiten aus +++



Eine Zweijährige ist auf der Suche nach Süßigkeiten aus der elterlichen Wohnung in Freiburg ausgebüxt. Eine Kundin entdeckte die Kleine in einem Supermarkt mit einem bis zum Rand mit Naschereien beladenen Kindereinkaufswagen, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Sie brachte das Mädchen auf eine Polizeiwache. Eine Streife traf kurz darauf auf die große Schwester der Ausreißerin, die bereits nach der Vermissten suchte. Die Kleine hatte demnach wohl einen unbeobachteten Moment abgepasst, um aus der Wohnung zu entkommen. Ob die Zweijährige die Süßigkeiten behalten durfte, ist nicht bekannt.



+++ 14.30 Uhr: Inder zündet sich vor Abgeordnetenbüro an +++

In Indien hat sich ein junger Mann vor dem Büro eines Lokalabgeordneten angezündet. Zuvor hätten Beamte von ihm 20.000 Rupien Schmiergeld (etwa 260 Euro) für die Vergabe von Land gefordert, teilte der örtliche Polizeichef, K Karunakar Rao, mit. Der Mann kam in kritischem Zustand in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige aus dem Bundesstaat Telangana ist den Angaben zufolge Bauer und hatte in dem Ort Thimmapur Land für sich beansprucht. Die Regierung von Telangana vergibt Land an bedürftige Bauern, die Beamten verlangten von ihm aber dafür aber Schmiergeld. Darüber wollte sich der Bauer bei dem Abgeordneten beschweren. Als der nicht mit ihm sprechen wollte, übergoss sich der 25-Jährige der Polizei zufolge mit Kerosin und zündete sich an. Ein Freund des Bauern erlitt beim Versuch, ihn zu retten, ebenfalls Brandverletzungen. Die Regierung von Telangana hatte das Programm der Landvergabe im Jahr 2014 angekündigt. Bisher haben laut Medienberichten aber nur wenige bedürftige Bauern Land bekommen. Indien ist laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Forbes" das korrupteste Land im asiatisch-pazifischen Raum.

+++ 14.30 Uhr: Elefantenbaby im Tierpark Hagenbeck zur Welt gekommen +++



Große Freude im Tierpark Hagenbeck: Die 21-jährige Elefantenkuh Salvana hat ein gesundes Baby zur Welt gebracht, wie der Tierpark in Hamburg mitteilte. Pfleger und Ärzte freuten sich besonders, dass diesmal alles gut gegangen sei, da Salvanas erstes Baby tot zur Welt gekommen war. Vater des am Sonntag geborenen jungen Elefantenmädchens ist der Münchner Bulle Gajendra. Das frischgeborene Elefantenbaby hat bereits einen Halbbruder im Tierpark, den Bullen Kanja. Er kam Anfang vergangenen Jahres zur Welt.

+++ 14.21 Uhr: Ende einer Ära: Richard Oetker scheidet als Manager aus +++

Ende Oktober 2017 gibt Richard Oetker die Führung der Lebensmittelsparte bei Dr. Oetker ab. Damit scheidet der 66-Jährige wie angekündigt aus dem operativen Geschäft aus, wie das Familienunternehmen in Bielefeld mitteilte. Bereits Ende 2016 hatte Richard Oetker die Führung der gesamten Oetker-Gruppe mit über 33.000 Mitarbeitern abgegeben. Dazu gehören neben der Lebensmittelsparte auch die Reederei-Tochter Hamburg-Süd, die Radeberger-Gruppe, eine Hotelkette und ein Bankhaus. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, wird bis Ende 2017 der Verkauf der Reederei Hamburg-Süd an den dänischen Konkurrenten Maersk für 3,7 Milliarden Euro vollzogen. Nachfolger von Richard Oetker, der im Dezember 1976 Opfer einer Entführung wurde, die in die deutsche Kriminalgeschichte einging, wird Albert Christmann. Der familienfremde Manager, der damit an die Spitze der Lebensmittelsparte rückt, führt bereits seit Anfang 2017 die gesamte Oetker-Gruppe.

+++ 14.06 Uhr: Zweiter Castortransport auf dem Neckar steht offenbar kurz bevor +++

Gut zwei Monate nach dem ersten Atommülltransport per Schiff über den Neckar in Baden-Württemberg soll offenbar in den kommenden Tagen die zweite Castorladung vom Atomkraftwerk Obrigheim in das Zwischenlager Neckarwestheim gebracht werden. Die erforderlichen leeren Schiffe seien am Montagmorgen von Neckarwestheim nach Obrigheim gestartet, um Atommüll aufzunehmen, teilte das Bündnis Neckar Castorfrei mit. Der zweite von fünf Transporten werde für Dienstag oder Mittwoch erwartet. Der erste Transport Ende Juni rund 50 Kilometer weit über einen Fluss in Deutschland war eine Premiere und sorgte für Proteste. Aktivisten, die sich damals von einer Brücke abseilten, hielten den Transport rund eine Stunde lang auf. Auch für die zweite Fahrt wurden bereits wieder Proteste angekündigt. Die Gemeinde Neckarwestheim wehrt sich bereits seit Monaten vor Gericht gegen die Transporte. Ein Eilrechtsschutzantrag gegen die Transportgenehmigung beim Verwaltungsgericht Berlin scheiterte im Juni. In einem Beschwerdeverfahren beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erwartet Neckarwestheim bald eine Entscheidung. Bürgermeister Jochen Winkler sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, die Gemeinde habe im Vorfeld des zweiten Transports versucht, diesen bis auf Weiteres zu verhindern und "den Wunsch geäußert, das Urteil abzuwarten", was jedoch offensichtlich nicht gelang. Die Gerichtsentscheidung erwartet Winkler aber noch im September.





+++ 14.01 Uhr: Mobilitätsfonds wird auf eine Milliarde Euro aufgestockt +++

Der Mobilitätsfonds für die Kommunen wird auf eine Milliarde Euro aufgestockt. Dazu habe sich der Bund auf dem Gipfel mit Vertretern von Kommunen und Ländern bereit erklärt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Mit dem Geld sollen Kommunen, die besonders stark von Stickoxid-Emissionen betroffen sind, etwa die Infrastruktur für E-Mobilität verbessern und öffentliche Nahverkehrsangebote attraktiver machen.

+++ 13.56 Uhr: Festgenommene Deutsche sind Ehepartner - Ehefrau frei +++

Bei den beiden im südtürkischen Antalya festgenommenen Deutschen, von denen einer wieder freigelassen wurde, handelte es sich Medienberichten zufolge um ein Ehepaar. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, beide Ehepartner hätten türkische Wurzeln. Die Ehefrau sei nach einem Verhör bei der Staatsanwaltschaft freigelassen worden. Gegen sie werde aber weiter ermittelt. Der Ehemann sei weiterhin in Polizeigewahrsam. Der WDR berichtete, es handele es sich um ein Unternehmer-Ehepaar aus Rheinland-Pfalz mit türkischen Wurzeln. Anadolu berichtete, bei den Vorwürfen gehe es um Verbindungen zur Gülen-Bewegung, die die türkische Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Die Staatsanwaltschaft sei nach einer entsprechenden Anzeige aktiv geworden. Die Nachrichtenagentur DHA hatte berichtet, die Deutschen seien nach Antalya gereist, um Urlaub zu machen. Am Flughafen waren sie am Donnerstag festgenommen worden.

+++ 13.44 Uhr: Erdogan-Sprecher wirft Merkel und Schulz "Populismus" vor +++

Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und Martin Schulz "Populismus" vorgeworfen. Die Äußerungen der beiden bei dem TV-Duell am Sonntagabend befeuerten "Diskriminierung und Rassismus", schrieb Ibrahim Kalin im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zudem kritisierte er einen "Mangel an Visionen".

Der Auftritt habe gezeigt, dass es egal sei, wer die Bundestagswahl gewinne, schrieb Kalin weiter. Die "Mentalität", die gewinnen werde, sei "offensichtlich", wetterte er.



Merkel hatte am Sonntagabend angekündigt, auf EU-Ebene über ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara sprechen zu wollen. Schulz forderte einen Abbruch der Beitrittsgespräche.

+++ 13.43 Uhr: Islamistischer Gefährder aus Bremen nach Russland abgeschoben +++

Nach einem juristischen Tauziehen ist ein 18 Jahre alter islamistischer Gefährder aus Bremen nach Russland abgeschoben worden. Nach Angaben des Bremer Innenressorts wurde der junge Mann per Flugzeug von Frankfurt nach Moskau gebracht. "Trotz aller rechtlichen Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten ist dieses Ergebnis ermutigend", sagte Innensenator Ulrich Mäurer.

Die Behörden hatten dem russischen Staatsbürger, der in Deutschland aufgewachsen ist, einen Terroranschlag zugetraut. "Die Gerichte hatten keine Zweifel daran, dass trotz seines noch jungen Alters seine Einstufung als Gefährder richtig ist", sagte die Sprecherin des Innenressorts, Rose Gerdts-Schiffler. Das Bundesverwaltungsgericht habe festgestellt, dass der Mann mit der Terrororganisation Islamischer Staat eng verbunden sei und die Anwendung von Gewalt bis hin zur Tötung von Menschen billige.

+++ 13.12 Uhr: AfD will kostenlose Selbstverteidigungskurse für Mädchen +++

Die AfD hat vorgeschlagen, Mädchen und Frauen bundesweit kostenfreie Selbstverteidigungskurse anzubieten. Die Partei will außerdem, dass Broschüren verteilt werden, in denen Frauen umfassend über Sicherheitsvorkehrungen informiert werden, "die selbst ohne größeren Aufwand umgesetzt werden können". Finanziert werden sollten Broschüren und Kurse über eine teilweise Umwidmung des Bundesprogrammes "Demokratie leben", forderte die Spitzenkandidatin der Partei für die Bundestagswahl Alice Weidel.

Anlass für ihre Forderung war die Vergewaltigung einer Joggerin am helllichten Tag in einem Park in Leipzig in der vergangenen Woche. Die Frau musste nach der brutalen Attacke im Gesicht notoperiert werden. Die Polizei sucht nach einem etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann "südländischen Typs" mit dunklen Haaren und kurzem ungepflegten Bart. Nach der Tat hatte die Polizei Joggerinnen geraten, den Blick zu schärfen und aufzupassen.



+++ 12.37 Uhr: Psychiaterin in Gera wegen Geiselnahme von Rentnern vor Gericht +++

Eine promovierte Psychiaterin und Psychotherapeutin soll in Thüringen ein Rentnerehepaar über Monate eingesperrt und vor allem den dementen Mann schwer drangsaliert haben. Die Staatsanwaltschaft warf der 59 Jahre alten Ärztin vor dem Landgericht Gera in ihrer Anklage Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung und üble Nachrede vor. Demnach hatte das Ehepaar seine Tochter und zwei Enkelkinder in der Wohngemeinschaft der Ärztin in Remptendorf besucht. Weil er früher angeblich seine Tochter sexuell missbraucht haben soll, unterzog die Ärztin den Mann einer vermeintlichen Therapie, die ihn zu einem "neuen Menschen" machen sollte. Er wurde geschlagen und mit Filmaufnahmen von Missbrauchsfällen konfrontiert.



Außerdem soll die Ärztin mit Hilfe von Tochter und Enkeltochter des Mannes aus dessen Wohnung Bargeld und Edelmetall im Wert von 71.000 Euro entwendet haben. Für den Prozess sind Verhandlungstermine bis November angesetzt.



+++ 12.21 Uhr: Nach Aussagen zu Hitler: Gemeinderat fordert Bürgermeister-Rücktritt +++

Nach relativierenden Aussagen über Adolf Hitler und das NS-Regime wächst der Druck auf den Bürgermeister der pfälzischen Gemeinde Herxheim am Berg, Ronald Becker (Freie Wähler). Der Gemeinderat des Ortes fordert das ehrenamtliche Stadtoberhaupt zum Rücktritt auf, wie der Erste Beigeordnete Gero Kühner (SPD) am Montag sagte. "Es kann nicht sein, dass eine Zeit letztendlich fast schon verherrlicht wird, wo es einfach nichts zu verherrlichen gibt", erklärte Kühner. "Deshalb distanzieren wir uns da einhellig davon."

In einem Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" über eine Glocke mit Hakenkreuz-Emblem und Hitler-Spruch im Herxheimer Kirchturm hatte Becker gesagt, man sei stolz, eine Glocke mit dieser Inschrift zu haben, es sei die einzige in Rheinland-Pfalz. Auf der 1934 aufgehängten Glocke steht: "Alles fuer's Vaterland Adolf Hitler".

Becker hatte außerdem gesagt, mit Hitlers Namen würden "immer gleich die Judenverfolgung und die Kriegszeiten" verbunden. Man solle aber umfangreich berichten - "dass man sagt, das waren die Gräueltaten und das waren auch Sachen, die er in die Wege geleitet hat und die wir heute noch benutzen".

+++ 11.58 Uhr: Einer der beiden zuletzt in Türkei festgenommenen Deutschen wieder frei +++

Einer der in der vergangenen Woche in der Türkei festgenommenen Deutschen ist wieder freigelassen worden. Das habe dessen Rechtsanwalt mitgeteilt, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.

+++ 11.22 Uhr: Nordkorea soll weiteren Raketenstart vorbereiten +++

Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilt, soll Nordkorea einen neuen Raketenstart vorbereiten. Womöglich plane Pjöngjang den Abschuss einer weiteren Interkontinentalrakete, erklärte das Ministerium.



Die Sprengkraft des vermuteten Atomwaffentests vom Sonntag schätzt Seoul demnach auf 50 Kilotonnen. Das wäre dreimal so stark wie die Atombombe, die die USA 1945 auf das japanische Hiroshima abwarfen. Keine Bestätigung gibt es bisher für nordkoreanische Angaben, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt. Ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Seoul sagte aber, es sei "nukleares Material" zum Einsatz gekommen.

+++ 11.06 Uhr: Volkswagen ruft 1,8 Millionen Autos in China zurück +++

Volkswagen ruft in China 1,82 Millionen Autos in die Werkstätten. Grund seien möglicherweise defekte Einspritzpumpen, teilte die chinesische Verbraucherschutzbehörde am Montag mit. Demnach geht es um zwei Modelle, die VW zusammen mit dem chinesischen Partner FAW produziert, um Passat-Modelle aus den Jahren 2011 bis 2015, die VW zusammen mit dem Partner SAIC baut, sowie um 19.000 importierte Modelle. Die Einspritzpumpen in diesen Autos würden bis zum 25. Dezember für die Kunden kostenlos ausgetauscht.

China ist für Volkswagen ein wichtiger Markt. Im vergangenen Jahr verkaufte der Konzern dort rund vier Millionen Fahrzeuge, fast ebenso viele wie in Europa. Der Absatz in der Volksrepublik war um mehr als zwölf Prozent gestiegen.

+++ 11.05 Uhr: Psychisch auffälliger Mann schießt in Mannheimer Hinterhof mit Gaspistole +++

Ein offenbar psychisch labiler Mann hat in einem Hinterhof im baden-württembergischen Mannheim Schüsse aus einer Gaspistole abgefeuert und damit für einen SEK-Einsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, gab der 32-Jährige am Sonntagabend aus seiner Wohnung im ersten Stock mehrere Schüsse ab. Das Gas verursachte demnach bei einem im Hof spielenden siebenjährigen Mädchen Augenreizungen. Eine weitere Nachbarin erlitt einen Asthmaanfall und wurde ins Krankenhaus gebracht.



Der wegen Waffenbesitzes polizeibekannte Mann verbarrikadierte sich nach Angaben der Beamten anschließend in seiner Wohnung, die von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) geöffnet wurde. Er konnte demnach dort widerstandslos festgenommen werden. In der Wohnräumen fanden die Beamten laut Polizeibericht neben der Tatwaffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelte, auch mehrere Molotowcocktails und weitere Waffen. Der Mann wurde in die Psychiatrie eingeliefert.

+++ 10.30 Uhr: Macrons Beliebtheitswert sinkt in Umfrage auf 30 Prozent +++

Der Absturz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den Umfragen geht weiter. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben nur noch 30 Prozent der Franzosen eine gute Meinung von ihrem Staatschef. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als noch vor einem Monat.



Bei konservativen Wählern konnte der sozialliberale Präsident dagegen wieder etwas Boden gut machen, hier stiegen seine Zustimmungswerte. Für die Umfrage für den Nachrichtensender CNews und die Internetzeitung "Huffington Post" wurden Ende August rund 1000 Franzosen befragt.



Macron hatte nach seinem Wahlsieg im Mai rasch an Popularität eingebüßt. Er will sich nun öfter an die Franzosen wenden, um ihnen seine Reformvorhaben zu erklären.

+++ 9.52 Uhr: Brics-Staaten verurteilen Nordkoreas Atomtest scharf +++

China, Russland und drei weitere Schwellenländer haben den jüngsten Atomtest Nordkoreas scharf verurteilt. Die sogenannten Brics-Staaten äußerten auf ihrem Gipfeltreffen im chinesischen Xiamen "tiefe Sorge" über den Test vom Sonntag. Die Krise könne aber "nur durch friedliche Mittel und den direkten Dialog aller beteiligten Seiten beigelegt werden", erklärten die Länder. Zu den Brics-Staaten zählen auch Brasilien, Indien und Südafrika.

China überreichte Nordkorea zudem eine offizielle Protestnote gegen den Atomtest, wie das Außenministerium in Peking mitteilte. Nordkorea hatte am Sonntag nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe gezündet. US-Präsident Donald Trump drohte daraufhin erneut mit militärischer Härte und verwies auch auf das Atomwaffen-Arsenal der Vereinigten Staaten.

+++ 9.49 Uhr: Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär in Berlin begonnen +++

Vor dem Berliner Kammergericht hat ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) begonnen. Der 48-jährige Hidir Y. soll in den Jahren 2013 und 2014 rund acht Monate lang das PKK-Gebiet "Sachsen" geleitet haben. Dabei soll er unter anderem Geld beschafft und Propagandaaktionen organisiert haben. Dem Angeklagten wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Er soll Nachwuchs rekrutiert und versucht haben, die öffentliche Meinung im PKK-Sinne zu beeinflussen. Für den Prozess sind zunächst Termine bis Mitte November angesetzt.



Die PKK kämpft im Südosten der Türkei seit Jahren gegen den Staat. Seit dem Zusammenbruch eines Waffenstillstands im Sommer 2015 eskaliert der bewaffnete Konflikt, in dem seit 1984 mehr als 40.000 Menschen getötet wurden, erneut.

+++ 8.57 Uhr: Chemikalien bei Unfall im Rheinland freigesetzt +++

Wegen eines Chemieunfalls in Langenfeld im Rheinland hat die Feuerwehr eine amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten, wie die Feuerwehr mitteilte.

In einer Firma für Beschichtungen waren Chemikalien ausgelaufen. Dem WDR zufolge reagierten zwei chemische Flüssigkeiten miteinander und erzeugten einen Nebel.

Wie lange die amtliche Gefahrenwarnung noch gelten wird, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Langenfeld liegt zwischen Düsseldorf und Köln.