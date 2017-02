Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 9.03 Uhr: Streit um Klingelstreiche endet in Prügelei unter Nachbarn +++

Ein Streit um Klingelstreiche ist in Erfurt in Handgreiflichkeiten unter Nachbarn ausgeartet. Eine 35-Jährige beschwerte sich zunächst am Donnerstagabend bei ihrer Nachbarin über Klingelstreiche von deren Kindern, wie eine Polizeisprecherin nun mitteilte. Die 28 Jahre alte Mutter schlug der Frau daraufhin mit der Faust ins Gesicht und zog sie an den Haaren. Die 35-Jährige flüchtete. Kurze Zeit später klingelte der Mann der 28-Jährigen bei der Frau und beschimpfte sie. Die 35-Jährige rief ihrerseits ihren Mann zu Hilfe. Dieser wurde ebenfalls geschlagen. Zudem packte der aufbrausende Angreifer die Kinder des Paares und biss sie. Die aggressiven Eltern müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die angegriffene Familie wurde medizinisch versorgt.

+++ 8.43 Uhr: Griechen heben Milliarden ab +++

Die griechischen Bürger haben seit Jahresbeginn mehr als 2,7 Milliarden Euro von ihren Bankkonten abgehoben. Ursache: Neue Diskussionen im In- und Ausland über einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Die Bankeinlagen der Griechen sind seit Ende Dezember von 131,8 Milliarden Euro auf 129,09 Milliarden Euro Mitte Februar gefallen. Viele Menschen halten ihr Erspartes in Truhen, Safes und unter ihren Matratzen versteckt. Dies ergibt sich aus Informationen aus Kreisen des Verbandes der griechischen Banken, die am Freitag in der griechischen Presse veröffentlicht wurden.



Griechenland kämpft seit Jahren gegen hohe Schulden. Im Sommer stehen erneut Rückzahlungen in Milliardenhöhe an. Ohne finanzielle Unterstützung droht dem Land die Zahlungsunfähigkeit.

+++ 8.19 Uhr: Südkoreanische Reederei Hanjin offiziell Pleite +++

Die südkoreanische Reederei Hanjin ist bald Geschichte. Ein Gericht in Seoul erklärte das Unternehmen offiziell für pleite - damit wird es abgewickelt. Die Entscheidung war erwartet worden, nachdem ein Gutachten für das Gericht Anfang des Monats festgestellt hatte, dass eine Abwicklung von Hanjin mehr bringen werde als der Weiterbetrieb.



Die einst größte Reederei Südkoreas und Nummer sieben weltweit hat einen gigantischen Schuldenberg angehäuft. Beim Antrag von Hanjin auf Gläubigerschutz im vergangenen August wurde die Summe auf 5,05 Milliarden Euro beziffert. Seither musste das Unternehmen den Großteil seiner Besitztümer rund um die Welt verkaufen und die meisten der 1500 Mitarbeiter entlassen. Es handelt sich um die bislang größte Firmenpleite im Seetransportwesen. Die Branche steckt wegen der schwächelnden Weltwirtschaft und Überkapazitäten in einer tiefen Krise.

+++ 7.25 Uhr: Midnight Oil vor Comeback +++

Die australische Rockband Midnight Oil steht 15 Jahre nach ihrer Auflösung vor dem Comeback. Die Musiker um Leadsänger Peter Garrett kündigten in Sydney eine neue Welttournee unter dem Titel "The Great Cycle Tour 2017" an. Auftakt ist im April in Brasilien. In Deutschland wird die Band in Köln, Berlin und Frankfurt zu sehen sein. In ihrem Heimatland wollen die "Oils" erst im Herbst wieder gemeinsam auf der Bühne stehen.



Die Band hatte Ende der 1980er-Jahre mit Hits wie "Blue Sky Mine" oder "Beds are Burning" auch international großen Erfolg. 2002 löste sie sich auf. Garrett machte dann Karriere in der Politik. Zwischenzeitlich saß er er in seinem Heimatland als Umweltminister im Kabinett. Die Band kündigte an, sich auch politisch wieder einmischen zu wollen. Garrett sagte: "Es ist superdeprimierend, wenn man darüber nachdenkt, wie wenig Fortschritte wie gemacht haben." Durch Leute wie US-Präsident Donald Trump, die Front-National-Vorsitzende Marine Le Pen und AfD-Chefin Frauke Petry sei die Welt "gefährlich aufgehitzt" geworden, heißt es in einem Statement. Schlagzeuger und Gründungsmitglied Rob Hirst verwies zugleich darauf, Midnight Oil habe mit einem "gefährlichen Frischling" als US-Präsident Erfahrung. Bei ihrer letzten US-Tournee sei gerade George W. Bush ins Amt gekommen.

+++ 7.04 Uhr: Forscher präsentieren "perfekten Mund" +++

Wie sieht der "perfekte" Mund einer weißen Frau aus? US-Forscher haben nach eigenen Angaben eine Antwort darauf gefunden. Sie zeigten Hunderten Probanden Frauenporträts mit computer-veränderten Lippenformen und ließen sie die attraktivsten Gesichter auswählen. Das Ergebnis beschreibt das Team um Natalie Popenko von der University of California (Irvine) im Fachjournal "Jama Facial Plastic Surgery": Münder, deren Unterlippe doppelt so groß ist wie die Oberlippe, werden als besonders schön empfunden. Zugleich ist der ideale Mund demnach etwa um die Hälfte größer als im Originalgesicht und nimmt von der Fläche her knapp zehn Prozent des unteren Gesichtsdrittels ein. Deutsche Experten bewerten den Nutzen der Studie unterschiedlich.

+++ 6.06 Uhr: Biathlon-Chef hält Show-Wettkämpfe in der Wüste für möglich +++

Biathlon-Chef Anders Besseberg hält Show-Wettkämpfe in der Wüste in Zukunft für denkbar. "Alles ist möglich. Man muss nur die Augen offen halten - auch für neue Dinge", sagte Anders Besseberg, der Präsident des Weltverbandes IBU, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) auf die Frage, ob er sich einen Showwettkampf in der Skihalle von Dubai vorstellen könne. Auch den jährlichen Biathlon-Schauwettkampf im Stadion auf Schalke kurz vor dem Jahreswechsel verteidigte Besseberg gegen Kritik: "In dieser Zeit haben wir eine Pause in den Wettbewerben, und es ist eine Ausnahme."

+++ 5.34 Uhr: Archäologe gräbt "Republik Freies Wendland" aus +++

Der Archäologe Attila Dézsi will die Überreste der "Republik Freies Wendland" ausgraben. Atomkraftgegner hatten das Hüttendorf aus Protest im Mai 1980 in der Nähe von Gorleben im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen errichtet. Den dortigen Salzstock hatte der damalige Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) am 22. Februar 1977 als Standort für ein Endlager unter anderem für hoch radioaktiven Atommüll vorgeschlagen. Nach 33 Tagen wurde die Siedlung von Polizei und Bundesgrenzschutz geräumt.



"Es ist ein wichtiger Ort der Demokratie-Geschichte der Bundesrepublik", erklärte Dézsi, der seine Doktorarbeit darüber schreiben will. Der 28-Jährige bekam dafür ein zweijähriges Stipendium der Universität Hamburg. Der Ort sei bedeutsam auch für die Wende in der Energiepolitik, betonte Dézsi. "Das ist kulturelles Erbe der Menschen." Die sogenannte zeitgeschichtliche Archäologie gebe es hierzulande erst seit rund zehn Jahren.

+++ 5.06 Uhr: Auch geänderte Pkw-Maut laut Gutachten europarechtswidrig +++

Die Pkw-Maut verstößt laut einem Bundestagsgutachten gegen EU-Recht - trotz der von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit Brüssel vereinbarten Änderungen. Für sich genommen seien die Maut und die geplante Maut-Entlastung für inländische Autofahrer bei der Kfz-Steuer nicht diskriminierend, heißt es in der Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags im Auftrag der Grünen. Die gebotene Gesamtbetrachtung spreche aber dafür, dass die Kombination "eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit" zu Lasten von Straßennutzern aus anderen Mitgliedstaaten bewirke. Diese nach EU-Recht verbotene Diskriminierung lasse sich auch "nicht auf unionsrechtlich anerkannte Rechtfertigungsgründe stützen", heißt es in der Analyse.



Das Bundeskabinett hatte Ende Januar Änderungen an den seit 2015 geltenden Mautgesetzen auf den Weg gebracht. Sie setzen einen von Dobrindt und der EU-Kommission gefundenen Kompromiss um, mit dem Brüssel grünes Licht für die Maut geben will. Dobrindt weist rechtliche Zweifel an seinem Maut-Modell zurück und stützt sich dafür inzwischen auch auf die Position der EU-Kommission.

+++ 3.00 Uhr: ICE bei Frankfurt entgleist +++

Ein leerer ICE ist in Frankfurt am Main gegen einen Prellbock gefahren und entgleist. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am frühen Freitagmorgen sagte. Dabei entstand Sachschaden. Der Zug sollte im ICE-Werk im Stadtteil Griesheim gewartet und für den nächsten Einsatz ausgestattet werden, hieß es.



Experten prüfen nun vor Ort, wie es nun weitergeht. Der Unfall werde den morgendlichen S-Bahn-Verkehr beeinflussen, sagte der Sprecher. Wie es dazu kam, war zunächst unklar.

+++ 0.34 Uhr: Bildungsexperten wollen Schulnoten abschaffen +++

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich für die Abschaffung von Schulnoten ausgesprochen. "Zensuren sind nicht objektiv. Wir müssen weg von den Noten, hin zu individuellen Berichten, weil sie den persönlichen Lernfortschritten der Kinder viel gerechter werden", sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe der "Bild". Der Verzicht auf Noten sollte "nicht nur in Grundschulen, sondern in allen Schultypen praktiziert werden". Es sei wissenschaftlich bewiesen, dass Berichte besser seien.

Die Schüler in Deutschland hatten bei den jüngsten internationalen Vergleichstest relativ mäßig abgeschnitten. Die Präsidentin des Bayrischen Lehrerverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, sprach sich ebenfalls dafür aus, Schulnoten auch in höheren Klassenstufen durch Lernentwicklungsgespräche zu ersetzen, weil dies motivierender sei. "Wir müssen umdenken in unserem Bildungssystem, dazu brauchen wir eine umfassende Bewertung von Menschen", sagte Fleischmann der Zeitung. Kritik kam dagegen von der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisenmann (CDU): "Schule muss leistungsorientiert sein. Deshalb gehören auch Noten zur Leistungsmessung dazu." Eine große Mehrheit der Deutschen stimmt Eisenmann zu. Einer Umfrage des Kölner Meinungsforschungsinstituts YouGov vom vergangenen September zufolge halten drei von vier Deutschen Schulnoten weiterhin für sinnvoll - im Osten (81 Prozent) sogar noch mehr als im Westen (74 Prozent).