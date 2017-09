Supermarkterpresser: Festgenommener dringend tatverdächtig

+++ 8.58 Uhr: Ermittler halten Festgenommenen für den Supermarkt-Erpresser +++

Im Fall des Gift-Erpressers von Friedrichshafen hat sich der Tatverdacht gegen einen Festgenommenen erhärtet. Der am Freitagabend festgenommene Mann gílt jetzt als dringend tatverdächtig, wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei in Konstanz erklärten. Die Ermittler waren durch Hinweise aus der Bevölkerung auf den 55-Jährigen aufmerksam geworden

+++ 8.12 Uhr: Supermarkterpresser - Festgenommener wird weiter überprüft +++

Bei der Fahndung nach einem Supermarkterpresser am Bodensee überprüft die Polizei einen ersten Verdächtigen. Weitere Angaben zu dem Festgenommenen konnte die Polizei in Konstanz in der Nacht zu Samstag jedoch nicht machen. Polizeisprecher Markus Sauter hatte am Freitag betont, dass es keineswegs feststehe, ob es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den gesuchten Tatverdächtigen handele. Den Angaben nach wurden die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn aufmerksam. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, sagte der Sprecher.

+++ 5.50 Uhr: Streit eskaliert auf Oktoberfest - Bierkrug ins Gesicht geschlagen +++

Ein 34-Jähriger hat auf dem "Badischen Oktoberfest" in Weil am Rhein in Baden-Württemberg zuerst einen Bierkrug ins Gesicht bekommen und war dann im Krankenhaus so aufgebracht, dass ihn ein massives Polizeiaufgebot besänftigen musste. Der Mann war auf dem Fest am Freitagabend mit einem 45-Jährigen aus unbekannten Gründen in Streit geraten, wie die Polizei Freiburg am Samstag mitteilte. Der Ältere hatte den Krug ins Gesicht des Jüngeren geschlagen, woraufhin dieser ins Krankenhaus kam. Dort dauerte dem Verletzten allerdings die Wartezeit zu lange. Nur mit Hilfe der Polizei konnte das Krankenhauspersonal den Mann beruhigen und medizinisch versorgen. Seine Ehefrau holte ihn schließlich aus dem Krankenhaus ab.

+++ 5.40 Uhr: Auto rammt Bär - drei Tote und vier Verletzte +++

Beim Zusammenprall eines Bären mit einem voll besetzten Geländewagen auf einer Autobahn in den USA sind drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Personen wurden bei dem Unfall in der Nähe von Rifle im US-Staat Colorado schwer verletzt, berichtete der Sender 9news am Freitag (Ortszeit) auf seiner Website. Der SUV hatte zunächst den Bären gerammt und sich danach mehrfach überschlagen, hieß es. Díe Insassen, die nach Polizeiangaben nicht angeschnallt waren, wurden dabei aus dem Wagen geschleudert. Unter den Toten waren zwei Kinder im Alter von sieben und 15 Jahren. Der Bär überlebte den Zusammenprall nicht.

+++ 4.35 Uhr: Süßwarenindustrie macht Front gegen hohe Einfuhrzölle +++

Neuer Streit am Zuckermarkt: Angesichts des Endes der EU-Zuckerquote zum 1. Oktober fordert die deutsche Süßwarenindustrie nun eine deutliche Absenkung der Zollschranken für Importe aus Drittändern. Ein solcher Schritt sei "längst überfällig", beklagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), Stephan Nießner. Ziel müsse es sein, drohende Zuckerengpässe für die Lebensmittelwirtschaft zu vermeiden.



Die deutschen Zuckerhersteller wiesen die Forderung umgehend zurück. Eine Öffnung des EU-Marktes bringe die heimische Zuckerwirtschaft in Gefahr, warnte Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Mit der Zuckerquote wurde bislang Menge und Preis des in der EU gehandelten Zuckers reglementiert.