+++ 7.30 Uhr: Mehr Asylanträge in Deutschland als in übrigen 27 EU-Staaten zusammen +++

In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen 2016 einem Bericht zufolge mehr Asylanträge gestellt und bearbeitet worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen. In der gesamten EU gab es rund 756.000 erstinstanzliche Entscheidungen über Asylanträge, davon rund 420.000 in Deutschland, wie die Zeitung "Die Welt" in ihrer Dienstagausgabe unter Berufung auf Zahlen der europäischen EU-Statistikbehörde Eurostat berichtete.

Demnach wurden bis Ende September 2016 in der EU insgesamt 988.000 Asylanträge gestellt. Davon entfielen laut Eurostat mehr als 60 Prozent auf Deutschland. Den zweiten Platz nimmt dem Bericht zufolge Italien ein, wo 85.000 Anträge gestellt und 68.000 Entscheidungen getroffen wurden, gefolgt von Frankreich. In Griechenland gab es Eurostat zufolge hingegen in den ersten drei Quartalen 2016 nur 7600 Asylentscheidungen.

+++ 6.30 Uhr: Militärhubschrauber in Venezuela verschollen +++

In Venezuela wird ein Militärhubschrauber mit 13 Insassen vermisst. Der Kontakt mit der Maschine vom Typ MI-17 brach bei einem Flug bereits am Freitag ab, wie das venezolanische Verteidigungsministerium mitteilte. Der Helikopter war von Puerto Ayacucho im südvenezolanischen Bundesstaat Amazonas gestartet.



Ziel war der 370 Kilometer entfernte Ort Puerto Esmeraldas. Nach rund 70 Kilometer Flug sei die Verbindung abgebrochen. Die schlechte Wetterlage habe die Suche nach der Maschine bislang erschwert. Venezuela hatte vor zehn Jahren einige MI-17-Hubschraubern von Russland gekauft. Seitdem gab es mit diesen Hubschraubern mindestens fünf Unfälle.

+++ 5.05 Uhr: Syrische Rebellen stoppen Verhandlungen über politische Lösung +++

Die Hoffnung auf eine politische Lösung im syrischen Bürgerkrieg schwindet wieder einmal: Zwölf wichtige syrische Rebellengruppen erklärten, wegen Verstöße gegen die Waffenruhe sämtliche Gespräche über geplante Friedensverhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana einzufrieren. Syriens Regime und seine Verbündeten hätten die Feuerpause trotz anderslautender Garantien immer wieder gebrochen, hieß es in einer am späten Montagabend veröffentlichten Erklärung der "Freien Syrischen Armee" (FSA). Die Milizen hätten sich hingegen an die landesweite Feuerpause gehalten, behaupten zumindest sie selbst.

+++ 4.25 Uhr: Trump sieht in Nordkoreas Atomwaffenprogramm keine Gefahr für USA +++

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht im nordkoreanischen Atomprogramm keine Gefahr für sein Land. Er schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: "Nordkorea hat gerade verkündet, die Endphase der Entwicklung einer Atomwaffe erreicht zu haben, die Teile der USA erreichen kann. Das wird nicht passieren!" Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache am Sonntag gesagt, in naher Zukunft eine atomar bestückbare Interkontinentalrakete testen zu lassen.

Wann genau der Versuch erfolgen soll, blieb unklar. Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms international isoliert.

Trump kritisierte darüber hinaus China. Das Land habe große Beträge an Geld und Vermögen von den USA durch einen "komplett einseitigen Handel erworben, aber will uns bei Nordkorea nicht helfen. Nett!"