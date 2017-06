Tennisstar Venus Williams verursacht tödlichen Autounfall

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 08.37 Uhr: Chaosnacht im Athen +++



Linksextremisten haben im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen randaliert. Eine Gruppe von Vermummten schleuderte in der Nacht in dem als Hochburg der Autonomen-Szene geltenden Stadtteil Exarchia Dutzende Brandflaschen und Steine auf Polizeibeamte, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien zwei Polizisten leicht verletzt worden. Auch mehrere Müllcontainer sowie ein Auto wurden angezündet.



Im Stadtteil Exarchia kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Autonome, aber auch Drogenhändlerbanden haben dort seit Jahren die Oberhand. Die Post und mehrere Banken haben in den vergangenen Jahren ihre Filialen dort geschlossen.



+++ 08.05 Uhr: Bundestag stimmt über "Ehe für alle" ab +++

Der Bundestag kann am Vormittag über die Ehe für alle abstimmen. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach sich für eine entsprechende Erweiterung der Tagesordnung aus.





+++ 7.51 Uhr: IS-Bastion Al-Rakka angeblich komplett umzingelt +++



Die US-geführte Militäroffensive auf die IS-Hochburg Al-Rakka in Nordsyrien nähert sich anscheinend ihrem Ende: Übereinstimmenden Angaben zufolge haben die Gegner der Terrororganisation deren inoffizielle Hauptstadt inzwischen vollständig umzingelt. Den IS-Kämpfern sei der letzte Fluchtweg aus ihrem eingeschnürten Kontrollgebiet abgeschnitten worden, teilten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdische Quellen am späten Donnerstagabend mit.

+++ 07.30 Uhr: Unwetter-Ausnahmezustand in Berlin hält an +++



Der Ausnahmezustand wegen des Unwetters bleibt in Berlin noch bestehen. Zunächst sollte er noch bis 8 Uhr morgens anhalten, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit rund 600 Feuerwehrleuten im Einsatz. Am Donnerstagabend seien sie von etwa 550 ehrenamtlichen Helfern unterstützt worden, sagte Björn Radünz von der Berliner Feuerwehr. Hauptproblem seien nach wie vor vollgelaufene Keller.

+++ 07.22 Uhr: Unwetter im Norden weniger stark als erwartet +++



Das Unwetter hat den Norden Deutschlands weniger heftig getroffen als befürchtet. In Hamburg sind in der Nacht nach Angaben von Polizei und Feuerwehr durch andauernden Regen mehrere Gullydeckel übergelaufen. Überschwemmungen habe es nicht gegeben. Auch in Schleswig-Holstein fiel heftiger Regen, größere Einsätze verzeichneten die Leitstellen aber nicht.



Stärker betroffen war Mecklenburg-Vorpommern: In Waren mussten die Einsatzkräfte nach Angaben der Regionalleitstelle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte rund 40 Mal ausrücken. Mehrere Keller standen unter Wasser und einige Straßen waren überschwemmt. In Rostock, Schwerin und Neubrandenburg blieb es trotz anhaltenden Regens überwiegend ruhig.

+++ 6.16 Uhr: Venus Williams verursacht tödlichen Autounfall +++

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams hat US-Medien zufolge einen Autounfall mit einem Toten verursacht. Bei dem Unfall am 9. Juni in Florida wurde der 78-Jährige Beifahrer eines anderen Wagens verletzt, er starb zwei Wochen später im Krankenhaus, wie CNN berichtete. Der Sender zitierte einen Polizeibericht, demzufolge Williams die Vorfahrtsregeln missachtet hatte.



Das Opfer saß demnach neben seiner Frau im Wagen, als Williams mit geringer Geschwindigkeit eine Kreuzung überquerte und dem Auto des Paares dabei die Vorfahrt nahm. Offenbar hatte die Tennisspielerin den anderen Wagen nicht gesehen, dieser rammte daraufhin ihr Fahrzeug.



Ein Anwalt der 37-jährigen Sportlerin teilte mit, seine Mandantin habe bislang keine Gerichtsvorladung wegen des Unfalls erhalten. "Das ist ein bedauernswerter Unfall, und Venus spricht der Familie, die einen Angehörigen verloren hat, ihr tiefstes Mitgefühl aus."

+++ 6.15 Uhr: Auto rammt Sicherheitsbarrieren vor Moschee in Pariser Vorort +++



Die französische Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit seinem Geländewagen die Sicherheitsbarrieren vor einer Moschee im Pariser Vorort Créteil durchbrechen wollte. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ergriff der Fahrer mit seinem Auto die Flucht und wurde später bei sich zuhause festgenommen, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Die Beweggründe des Mannes waren auch am Morgen weiter unklar, die Sicherheitsbehörden nahmen Ermittlungen auf. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend niemand.



Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, bei dem Mann handele es sich um einen 43 Jahre alten Armenier, der psychologisch behandelt werde und der Polizei wegen eines harmlosen Delikts bekannt gewesen sei. Er habe "wirre Äußerungen" von sich gegeben und sich dabei auf islamistisch motivierte Anschläge bezogen, die Frankreich seit 2015 erschüttert haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Créteil sei der Mann nicht alkoholisiert gewesen.