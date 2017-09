Polizei: Explosion in Londoner U-Bahn war selbstgebaute Bombe - 18 Verletzte im Krankenhaus

Die wichtigstens Nachrichten aus London im stern-Ticker:

+++ 12.54 Uhr: US-Präsident Donald Trump macht Scotland Yard schwere Vorwürfe +++



US-Präsident Donald Trump hat sich via Twitter zu der Terrorattacke in London geäußert. In seinem Posting macht er Scotland Yard schwere Vowürfe: Man müsse "proaktiv" handeln - die Beamten hätten die Täter im Visier gehabt.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. September 2017

+++ 12.53 Uhr: Polizei: Anschlag in Londoner U-Bahn wurde mit selbst gebautem Sprengsatz verübt +++



Die Explosion in der Londoner U-Bahn ist durch einen selbst gebauten Sprengsatz ausgelöst worden. Das sagte der Chef der Anti-Terror-Abteilung der britischen Polizei, Mark Rowley, vor Journalisten. Zuvor hatte Scotland Yard den Vorfall im U-Bahnhof Parsons Green als "terroristisch" eingestuft. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt.

+++ 12.29 Uhr: Bundesregierung nach Explosion in London: Sind in großer Sorge +++



Die Bundesregierung hat nach der Explosion in der Londoner U-Bahn ihre Besorgnis ausgedrückt. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, sagte, "dass wir in großer Sorge sind über das, was dort geschieht". Noch stehe allerdings nicht "mit letztlicher Sicherheit" fest, ob es sich um einen terroristischen Anschlag oder ein Unglück handele. In einem voll besetzten U-Bahn-Waggon in London hatte es am Morgen nach Medienberichten eine Explosion gegeben. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus.

+++ 12.22 Uhr: London Ambulance: 18 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert +++



Wie der "London Ambulance Service" via Twitter mitteilt, wurden 18 Menschen nach der Terror-Attacke auf eine Londoner U-Bahn ins Krankenhaus eingeliefert. Niemand schwebe nach ersten Erkenntnissen in Lebensgefahr, heißt es weiter.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15. September 2017

+++ 12.15 Uhr: Außenminister Johnson: Ruhe bewahren und nicht spekulieren +++



Der britische Außenminister Boris Johnson hat nach einer Explosion in einer U-Bahn im Westen Londons die Menschen aufgerufen Ruhe zu bewahren. "Leider habe ich nur eingeschränkte Informationen und es ist im Moment sehr wichtig, nicht zu spekulieren", sagte Johnson dem Nachrichtensender "Channel 4 News". "Alle sollten die Ruhe bewahren und ihren Alltag ganz normal fortsetzen, so normal wie es irgendwie geht." Johnson verwies für weitere Informationen auf die zuständigen Behörden.

+++ 12.12 Uhr: Präsident des Europaparlaments: Mitgefühl für Terror-Opfer von London +++



Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in der Londoner U-Bahn mit mehreren Verletzten hat der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, den Opfern sein Mitgefühl ausgedrückt. "Terrorismus kennt keine Grenzen und wird besiegt, indem man zusammenarbeitet", erklärte Tajani auf Twitter.

In der britischen Hauptstadt hatte es am Freitagmorgen Medienberichten zufolge in einer voll besetzten U-Bahn-Waggon eine Explosion gegeben. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus.

+++ 11.56 Uhr: Nach Vorfall in Londoner U-Bahn: "Guardian" teilt Video von brennendem Gegenstand in Bahnwagon +++



Der britische "Guardian" hat ein Video geteilt, in dem ein brennender Gegenstand in dem offenbar besagten U-Bahnwagon in London zu sehen ist.

+++ 11.52 Uhr: Nach Vorfall in Londoner U-Bahn: May beruft Krisenstab ein +++



Nach Berichten über eine Explosion in einem Londoner U-Bahn-Zug hat die britische Premierministerin Theresa May den nationalen Krisenstab zu einer Sitzung einberufen.

+++ 11.51 Uhr: Augenzeugen schildern panikartige Zustände in Londoner U-Bahnstation +++



Nach einer Explosion in einer U-Bahn nahe der oberirdisch gelegenen Station "Parons Green" in Westlondon haben Augenzeugen von panikartigen Zuständen berichtet. "Wir liefen die Treppen runter, und es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen", sagte ein Mann namens Luke am Freitag dem Sender BBC5. Eine Frau namens Emma schilderte: "Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren." Andere Zeugen sprachen von einer "Flammenwand" in dem Waggon.

+++ 11.48 Uhr: Bürgermeister von London verurteilt Terrorakt in London +++



Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, hat sich via Twitter zu dem "terroristischen Akt" (so die Polizei) geäußert. Er verurteile die Tat und sagte, man werde sich "nie von von Terrorismus einschüchtern lassen".

.@metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu — Mayor of London (@MayorofLondon) 15. September 2017

+++ 11.38 Uhr: Bericht: "Feuerball" im Londoner U-Bahn-Wagon +++



Wie der britische "Daily Telegraph" berichtet, habe es sich bei dem "Vorfall" (so die Polizei) in London - der als "terroristischer Akt" behandelt wird - um einen "Feuerball" in dem U-Bahn-Wagon gehandelt.



Eine Reporterin der Zeitung "Metro" berichtete, dass ein weißer Behälter in einem Zug explodiert sei und Passagiere schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten hätten. Der U-Bahnhof und ein Teilabschnitt der U-Bahnlinie wurden vorübergehend gesperrt. Auch die Londoner Feuerwehr war an dem Einsatz beteiligt.

+++ 11.23 Uhr: Polizei in London stuft Vorfall als "terroristischen Akt" ein +++



Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, stuft die Polizei in London den Vorfall als "terroristischen Akt" ein. Darüber hinaus seien mehrere Menschen verletzt worden.

Medienberichten zufolge hatte sich am Morgen in einem voll besetzten U-Bahn-Waggon eine Explosion ereignet.

+++ 11.15 Uhr: Metropolitan Police in London: Meiden Sie Parsons Green +++



Als Reaktion auf den Vorfall in der Londoner U-Bahn-Station Parsons Green hat die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, den Ort bis auf weiteres zu meiden. Rettungskräfte seien weiterhin im Einsatz, teilte die Metropolitan Police via Twitter mit. Medienberichten zufolge hatte sich am Morgen in einem voll besetzten U-Bahn-Waggon eine Explosion ereignet. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer "Flammenwand", die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen.

In den sozialen Medien wurden Berichte verbreitet, wonach ein Polizist am Tatort gesagt habe, dass es womöglich einen zweiten Sprengsatz gebe, der entschärft werden solle. Dafür gab es zunächst ebenso keine offizielle Bestätigung wie für die Behauptung, es werde nach einem Mann mit einem Messer gefahndet.

+++ 10.25 Uhr: "BBC": "Panik" unter Fahrgästen und Verletzte nach "Explosion" in London +++



In der Londoner U-Bahn ist es zu einem "Vorfall" gekommen, wie die Londoner Polizei via Twitter mitteilte. Medienberichte sprechen von einer "Explosion".

Laut dem britischen Rundfunk "BBC" hätten die Fahrgäste den Zug an der Station Parsons Green unter "Panik" verlassen, einige hätten sich dabei verletzt. Augenzeugen berichten von mindestens einem Menschen, der nach der "Explosion" Verletzungen im Gesicht erleidet habe. Die "BBC" berichtet von mehreren Verletzten mit Verbrennungen.

Wie auf einem Bild zu sehen ist, das aktuell auf Twitter kursiert, wurde ein brennender Eimer in einem der U-Bahn-Wagons gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Before everybody freaks out.

Aftermath of the (bucket) explosion in a London underground tube.

Picture: Andy Webb via @MetroUK pic.twitter.com/YXXw4pUyFv — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15. September 2017

+++ 10.02 Uhr: Berichte über Explosion in Londoner U-Bahn - mehrere Verletzte +++



Offenbar hat es in London eine Explosion in einer U-Bahn gegeben. Darüber berichtet unter anderem die britische "BBC". Demnach ermittle die Polizei über einen "Vorfall" an der Station Parsons Green im südwesten Londons. Wie die "BBC" berichtet, soll es eine "Explosion" in einem U-Bahn-Wagon gegeben haben.

Rettungskräfte seien vor Ort, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Die Polizei konnte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur noch keine Angaben machen.