Majestätsbeleidigung: Gericht in Thailand verurteilt Mann zu 35 Jahren Haft

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 9.55 Uhr: Majestätsbeleidigung - Mann in Thailand zu 35 Jahren Haft verurteilt +++

Ein 34-jähriger Mann ist in Thailand wegen Majestätsbeleidigung zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Militärgericht in Bangkok verurteilte den 34-Jährigen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 70 Jahren Haft, halbierte die Strafe dann aber wegen des Geständnisses des Mannes, von dem nur der Vorname Wichai bekanntgegeben wurde. Er hatte sich zunächst für unschuldig erklärt, nach mehr als einem Jahr im Gefängnis aber gestanden.

Der Mann soll die Familie des thailändischen Königs Maha Vajiralongkorn mit Fotos und Videos beleidigt haben, die er auf der Online-Plattform Facebook veröffentlichte. Seit 2014 wurden nach den drakonischen Gesetzen zur Majestätsbeleidigung mehr als hundert Menschen verurteilt. Die UNO sieht darin mögliche Menschenrechtsverletzungen.



+++ 9.48 Uhr: Feuerwehr rettet Katzenbabys aus Glascontainer +++



Zwei Katzenbabys sind in Thüringen aus einem Glascontainer gerettet worden. Sie wurden vermutlich ausgesetzt. Die Feuerwehr befreite sie am Donnerstag aus ihrer misslichen Lage, wie die Polizei in Saalfeld mitteilte. Eine Anwohnerin hatte die Tiere in Rehmen jammern gehört und die Rettungskräfte alarmiert.

Sie öffneten daraufhin den Container und holte die Katzenbabys heraus. Laut Polizei wären sie ohne Hilfe nicht allein aus dem Behälter gekommen. Die Katzen kamen in eine Pflegestelle. Die Polizei prüft nun, ob sie absichtlich in den Container gesteckt wurden.

+++ 8.42 Uhr: Pferd stoppt Züge zwischen Hamburg und Berlin +++

Ein Pferd im Gleis hat eine kurzzeitige Sperrung der Bahn-Schnellfahrstrecke von Hamburg nach Berlin ausgelöst. Das aus einer Koppel ausgebüxte Tier war am Donnerstag nahe der Ortschaft Schwanheide mit dem Huf in eine Weiche geraten und konnte sich nicht mehr befreien, wie die Bundespolizei am Freitag in Rostock mitteilte. Ein herannahender IC kam noch rechtzeitig vor der Weiche zum Stehen.

Wegen des tierischen Missgeschicks wurde die Schnellfahrstrecke am Donnerstagnachmittag von 15.45 Uhr bis 16.35 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit konnte das Pferd aus seiner misslichen Lage befreit werden - eine Untersuchung durch einen Tierarzt ergab, dass der Vierbeiner unverletzt geblieben war. Durch die Streckensperrung hatten sieben Züge insgesamt 208 Minuten Verspätung.

+++ 8.35 Uhr: Auto rammt Polizisten in Washington +++

In einem Ausgehviertel in Washington sind zwei Polizisten und ein städtischer Mitarbeiter von einem Auto angefahren und verletzt worden, einer von ihnen lebensbedrohlich. Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten festgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte. Bei ihnen wurde eine Waffe gefunden. Den Angaben nach streiften sie mit ihrem schnell fahrenden Wagen die beiden Fahrradpolizisten, bevor sie im Viertel Adams Morgan über eine Kreuzung rasten und dabei einen geparkten Lkw rammten. Ein Beamter sei in einem äußerst kritischen Zustand, die Verletzungen der beiden anderen seien nicht lebensbedrohlich. Die Polizei werde nun prüfen, ob die Tat einen terroristischen Hintergrund habe, hieß es.

Update from 18th Street incident https://t.co/dArlLnU8hz — DC Police Department (@DCPoliceDept) 9. Juni 2017





+++ 7.57 Uhr: Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin +++

Beim Brand einer Wohnung in Berlin ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Rettungskräfte noch versucht, sie zu reanimieren. Todesursache ist den Angaben zufolge vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Die Frau wohnte im dritten Stock des Altbaus in Kreuzberg, der am Freitagmorgen in Brand geriet. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen, vier weitere leichte.

Das Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte im ersten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Anwohner berichteten von einem lauten Knall und hohen Stichflammen. Der Brand griff laut Feuerwehr auf die darüber liegenden Stockwerke über. Die Bewohner konnten alle in Sicherheit gebracht werden. Etwa 100 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Weshalb es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

+++ 6.33 Uhr: US-Whistleblowerin bekennt sich nicht schuldig +++

Nach ihrer Festnahme wegen der mutmaßlichen Weitergabe eines geheimen Dokuments des US-Geheimdienstes NSA an ein Medienunternehmen hat Reality Leigh Winner vor einem Gericht auf nicht schuldig plädiert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab die 25-Jährige während einer Anhörung in Augusta im US-Bundesstaat Georgia allerdings zu, ein vertrauliches Dokument an eine Nachrichtenagentur weitergegeben zu haben. Eine Freilassung gegen Kaution sei abgelehnt worden.

Die Vorwürfe gegen Winner drehen sich um ein als streng geheim eingestuftes NSA-Dokument aus dem Mai. Es geht darin um angebliche Erkenntnisse des Geheimdienstes zu bislang unbekannten russischen Hackeraktivitäten, die auf die US-Präsidentschaftswahl im November 2016 zielten. Russland bestreitet die neuen Vorwürfe.

+++ 5.17 Uhr: Massengrab in Mexiko entdeckt +++

Ermittler haben in der mexikanischen Urlaubsregion Los Cabos ein Massengrab entdeckt. Mindestens 14 Leichen seien in San José de los Cabos im Bundesstaat Baja California Sur gefunden worden, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft mit. Sie seien bereits stark verwest gewesen. Forensiker entnahmen Gewebeproben, um die Toten zu identifizieren.

In dem beliebten Urlaubsgebiet an der Pazifikküste hatte die Kriminalität zuletzt zugenommen. Die Sicherheitsbehörden machen Revierkämpfe zwischen verfeindeten Banden für die jüngste Gewaltwelle verantwortlich. In Mexiko entdeckt die Polizei immer wieder Massengräber. In dem lateinamerikanischen Land werden rund 30.000 Menschen vermisst.

+++ 5.06 Uhr: Innenminister wollen bessere Sicherheits-Checks +++

Die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern wird sich nach einem Zeitungsbericht mit Sicherheitsüberprüfungen von Mitarbeitern bei Großveranstaltungen befassen. Der Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD) wolle das Thema bei der Konferenz Mitte Juni in Dresden zur Sprache bringen - als Reaktion auf den Terrorverdacht beim Festival "Rock am Ring", schreibt die Zeitung "Die Welt".





Geprüft werden solle beispielsweise, ob künftig alle Beschäftigten auf einem Festivalgelände einen Ausweis mit Lichtbild tragen müssen. Die beiden verdächtigen Syrer, die bei einer Aufbaufirma für "Rock am Ring" tätig waren, hatten lediglich Bändchen bekommen. Wegen des Verdachts war das Festival unterbrochen und das Festivalgelände vorübergehend evakuiert worden. Die Behörden sind bisher darauf angewiesen, dass die von den Veranstaltern übermittelten Daten korrekt sind. Dies sei aus Sicht des rheinland-pfälzischen Innenministeriums aber ein Problem, hieß es.

+++ 4.15 Uhr: Japanisches Parlament ermöglicht Rückzug des Kaisers +++

Japan ermöglicht seinem beliebten Kaiser Akihito den ersehnten Ruhestand: Nach dem Unterhaus stimmte auch das Oberhaus für ein Gesetz, das erstmals seit 200 Jahren eine Abdankung des Monarchen erlaubt. Es gilt nur für den 83-jährigen Akihito, der nun binnen drei Jahren abdanken muss. Japanische Medien rechnen damit, dass dieser Schritt Ende 2018 erfolgen könnte.



Der Monarch hatte Japan im vergangenen Sommer mit dem Wunsch in Aufruhr versetzt, die Krone an seinen ältesten Sohn, Kronprinz Naruhito, weiterzureichen. Als Gründe für seinen Entschluss nannte er sein Alter und gesundheitliche Probleme. Akihito wurde zuletzt wegen Prostatakrebs behandelt und musste sich einer Herzoperation unterziehen. Der überaus beliebte Kaiser sitzt seit fast drei Jahrzehnten auf dem Chrysanthemen-Thron. Japan hat bereits Abdankungen seiner Kaiser erlebt, die letzte liegt aber mehr als 200 Jahre zurück.

+++ 3.02 Uhr: 8000 Puten sterben bei Feuer +++

8000 Puten sind bei einem Feuer im Stall eines Mastbetriebs im Münsterland verendet. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand am wegen eines technischen Defekts in der Futteranlage in Borken ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.



Die Feuerwehr habe die Situation schnell in den Griff bekommen und Schäden am Gebäude verhindert, sagte eine Polizeisprecherin. In einer ersten Mitteilung hatte es noch geheißen, der Stall brenne in voller Ausdehnung. Menschen wurden nicht verletzt. Wie genau die Tiere umkamen, ob durch Kohlenmonoxidvergiftung oder in den Flammen, wurde zunächst nicht bekannt.

+++ 2.43 Uhr: Syrien: 400 Angriffe auf Ärzte und Krankenhäuser in einem Jahr +++

Krankenhäuser und medizinisches Personal in Syrien sind einer Studie zufolge innerhalb eines Jahres mehr als 400 Mal attackiert worden. 261 Menschen seien bei den zwischen November 2015 und Dezember 2016 registrierten Angriffen getötet und fast 700 weitere verletzt worden, hieß es in einem in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Artikel. In dem Bürgerkriegsland werde in beispielloser Weise gezielt Gewalt eingesetzt, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu blockieren.



Der Untersuchung zufolge wurde in diesem Zeitraum fast jedes zweite Krankenhaus in den von Rebellen kontrollierten Gebieten attackiert, ein Drittel von ihnen mehrfach. Die Studie beruht auf Daten, die von Krankenhausmitarbeitern via WhatsApp gesammelt wurden. Die Angaben der knapp 300 Informanten wurden mit anderen Berichten über die jeweiligen Angriffe abgeglichen.





+++ 1.16 Uhr: Starke Vermüllung deutscher Küsten +++

Die Müllbelastung an den deutschen Küsten ist dem Umweltbundesamt (UBA) zufolge besorgniserregend. In der Nordsee und an deren Küstenabschnitten habe es im Vergleich zum Jahr 2012 "keine signifikanten abnehmenden Trends" beim Meeresmüll gegeben, heißt es nach einem Bericht der "Funke Mediengruppe" in einem Faktenpapier des Umweltbundesamtes. An den Stränden seien im Durchschnitt 389 Müllteile auf 100 Metern gefunden worden.



Der ganz überwiegende Teil sei Plastik, aber auch Glas, Gummi oder verarbeitetes Holz. Dafür verantwortlich seien unter anderem die Fischerei sowie Tourismus- und Freizeitaktivitäten. Auch an der erstmals untersuchten Ostseeküste hätten Forscher eine problematische Vermüllung festgestellt. Durchschnittlich seien hier rund 70 Teile auf 100 Meter Küstenlinie gefunden worden. Alarmiert hätten sich die Forscher über die weite Verbreitung von Mikroplastikartikeln gezeigt. In Nord- und Ostsee untersuchte tote Fische hätten zu 69 Prozent solche Mikroplastikartikel aufgewiesen.





+++ 0.51 Uhr: Großbritannien-Wahl: Tories verlieren absolute Mehrheit +++

Die Parlamentswahl in Großbritannien hat Premierministerin Theresa May laut ersten Prognosen nicht das gewünschte starke Mandat für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen verschafft. Nachwahlbefragungen zufolge, die mehrere Sender unmittelbar nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten, wurden die Konservativen zwar erneut stärkste Kraft, würden aber mit 314 von 650 Sitzen die absolute Mehrheit verfehlen. Die oppositionelle Labour-Partei gewann den Prognosen zufolge deutlich hinzu.







+++ 0.12 Uhr Mindestens 17 Zivilisten bei Luftangriff in Syrien getötet +++

Bei Luftangriffen der US-geführten Militärkoalition auf die syrische Dschihadistenhochburg Raka sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 17 Zivilisten getötet worden. Bei den Bombardements in der Nacht sei unter anderem ein Internetcafé im westlichen Vorort Dschasra getroffen worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Es seien weitere Tote zu befürchten, da es zahlreiche Verletze gebe.



+++ 0.07 Uhr: Bombenanschlag in Kabul galt offenbar deutscher Botschaft +++

Der verheerende Bombenanschlag von Kabul mit 160 Toten und über 450 Verletzten aus der Vorwoche sollte nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Focus" gezielt die deutsche Botschaft treffen. Einem aufmerksamen Wachmann sei es zu verdanken, dass die deutschen Diplomaten und ihre Mitarbeiter durch splitternde Scheiben nur Schnittwunden erlitten, berichtet das Magazin unter Verweis auf ein "erstes Fazit deutscher Sicherheitsbehörden" und einen ersten Untersuchungsbericht.





Der Wachmann habe am Morgen einen Tanklaster angehalten, der Zufahrt zur Botschaft verlangte, um dort Altwasser abzupumpen. Nachfragen des Wachpostens über Funk hätten ergeben, dass ein Tankeinsatz in der Botschaft nicht vereinbart worden sei, schreibt der "Focus" unter Berufung auf den Untersuchungsbericht. Personen- und Objektschützer innerhalb der Botschaft hätten daraufhin zu größter Vorsicht geraten. Als der Hausmeister zu dem nur 50 Meter vor der Einfahrt stehenden Tanklaster gehen wollte, um die Lage zu klären, habe der Attentäter die rund 1000 Kilogramm schwere Sprengladung gezündet.

+++ 0.01 Uhr: Drei verletzte bei Gasexplosion in Hamburg +++

Wegen einer defekten Gas-Leitung ist es in einem Hamburger Mehrfamilienhaus zu einer Explosion gekommen, drei Menschen wurden dabei verletzt. Das Gas war im Keller ausgetreten und hatte sich im Haus ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. In einer Erdgeschosswohnung kam es dann aus zunächst unbekannten Gründen zu der Verpuffung, einer schwächeren Explosion.

Ein 35-jähriger Mann sowie eine 69 Jahre alte Frau erlitten dabei leichte Verbrennungen und kamen in ein Krankenhaus. Ein weiterer Mensch kam mit Kreislaufbeschwerden ebenfalls in die Klinik. Wegen der Druckwelle gingen Scheiben zu Bruch, Türen wurden beschädigt.