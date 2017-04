Volltrunkene Mutter mit Kind im Auto erwischt

Die News des Tages im Überblick:

+++ 11.05 Uhr: Rekordverlust bei Airberlin +++

Die Fluggesellschaft Air Berlin ist im vergangenen Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das angeschlagene Unternehmen machte 781,9 Millionen Euro Verlust, wie die Airline am Freitag mitteilte. Im Vorjahr waren es 446,6 Millionen Euro gewesen. Zu dem höheren Minus trugen einmalige Wertminderungen und Restrukturierungskosten bei, wie es hieß. Der Umsatz sank von 4,08 Milliarden Euro auf 3,79 Milliarden Euro. Air Berlin schreibt mit einer Ausnahme seit 2008 rote Zahlen. Die Airline befindet sich in einem tiefgreifenden Umbau. Auch 2017 begann mit roten Zahlen. Von Januar bis März stand unterm Strich ein Minus von 293,3 (Vorjahr: -182,3) Millionen Euro. Das Unternehmen betonte, man sei in der Lage, die Restrukturierung fortzusetzen.

+++ 10.13 Uhr: Unbekannte legen Brand auf Gelände von Behinderteneinrichtung +++

Unbekannte haben in Dobbertin in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gelände einer Behinderteneinrichtung der Diakonie Aufbewahrungsboxen mit gebrauchten Handtüchern in Brand gesetzt. Das Feuer in den beiden vor einem Gebäude des ehemaligen Klostergeländes stehenden Behältern löste einen Brandmelder in dem Haus aus, teilte die Polizei am Freitag mit. Betreuer der Diakonie brachten mit Unterstützung einiger Bewohner die Flammen schnell unter Kontrolle. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.



+++ 10.08 Uhr: Sisi-Gemälde für 1,5 Millionen Euro versteigert +++

Ein bekanntes Sisi-Gemälde der späteren Kaiserin von Österreich ist für rund 1,5 Millionen Euro versteigert worden. "Kaiserin Elisabeth von Österreich als Braut zu Pferd in Possenhofen" kam im Wiener Dorotheum unter den Hammer, wie die Nachrichtenagentur APA meldete. Den Zuschlag für das Bild von Carl Theodor von Piloty und Franz Adam erhielt ein Telefonbieter. Damit erzielte das Gemälde ein Vielfaches des Schätzwerts, der bei 300.000 bis 350.000 Euro gelegen hatte. Die durch die "Sissi"-Filme mit Romy Schneider legendär gewordene Elisabeth hatte das Bild ihrem künftigen Mann Franz Joseph im Verlobungsjahr des Paares, 1853, zu Weihnachten geschenkt. Zu sehen ist die 15-jährige Sisi zu Pferde vor dem Schloss ihrer Eltern in Possenhofen. Für das Gemälde verhängte das österreichische Denkmalamt laut APA eine Ausfuhrsperre.

+++ 9.44 Uhr: Volltrunkene Mutter in Thüringen mit Kind im Auto erwischt +++

Polizisten haben in Thüringen eine volltrunkene Autofahrerin, die mit ihrem Kind im Wagen unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Die 38-Jährige fiel am Donnerstagabend in Rudolstadt einer Streife auf, weil sie abbog, ohne zu blinken, und zudem nicht angeschnallt war, wie die Polizei in Saalfeld am Freitag mitteilte. Demnach saß auf dem Beifahrersitz - ebenfalls ohne Gurt - ihr zehnjähriger Sohn. Im Atem der Fahrerin wurde den Angaben zufolge ein Alkoholwert von 3,2 Promille gemessen. Sie musste Führerschein und Zündschlüssel abgeben sowie sich einer Blutuntersuchung unterziehen. Am Auto fanden die Beamten zudem frische Unfallspuren. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.



+++ 9.30 Uhr: Studie: Pressefreiheit weltweit auf niedrigstem Stand seit 13 Jahren +++

Die Pressefreiheit ist einer US-Studie zufolge im vergangenen Jahr weltweit auf den niedrigsten Stand seit 13 Jahren gefallen. Bedroht werde sie durch die Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Medien und Einschränkungen sowohl durch demokratische als auch autoritäre Regierungen, heißt es in einem am Freitag vorgelegten Bericht der US-Bürgerrechtsgruppe Freedom House. Etwa 45 Prozent der Weltbevölkerung lebt demnach in Ländern ohne freie Medien, für 42 Prozent sind die Medien "teilweise frei" und gerade mal 13 Prozent haben es mit freien Medien zu tun. In vielen Demokratien, einschließlich den USA, Polen, den Philippinen und Südafrika, hätten Politiker "die Glaubwürdigkeit unabhängiger Medien und auf Fakten beruhender Berichterstattung attackiert und damit die traditionelle Wächterrolle der Presse in freien Gesellschaften zurückgewiesen", erklärte Jennifer Dunham, die Leiterin der Studie.

+++ 8.48 Uhr: Brandstiftung in Behindertenheim am Kloster Dobbertin +++

Ein vorsätzlich gelegtes Feuer hat die Bewohner einer Behinderteneinrichtung in der Klosteranlage Dobbertin in Mecklenburg-Vorpommern in Aufregung versetzt. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr eine Box mit Handtüchern in Brand gesetzt. Das Feuer erfasste einen zweiten Behälter und der Rauch löste einen Brandmelder in dem Gebäude aus. Betreuer und Bewohner der Einrichtung, die von der Diakonie betrieben wird, konnten mit der Feuerwehr die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe sei unklar, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. In der Einrichtung in den restaurierten Klosteranlagen von Dobbertin leben mehrere Hundert betreute Menschen.

+++ 8.30 Uhr: Bahn verspricht Kunden mehr Sauberkeit und Service +++

Neue Rolltreppen, Aufzüge, Anzeigetafeln und Bänke: Die Deutsche Bahn will in den kommenden fünf Jahren 5,5 Milliarden Euro in ihre Bahnhöfe investieren. Damit steigen die Ausgaben auf Rekordniveau, wie der Bundeskonzern am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. So werden die Hauptbahnhöfe von Dortmund, Münster, Frankfurt am Main, München und Stuttgart umgestaltet. Auch eine Reihe mittelgroßer und kleinerer Bahnhöfe soll modernisiert werden und etwa Rampen für barrierefreie Zugänge erhalten. "Nach der Investitionsoffensive in das Netz folgen nun die Bahnhöfe", sagte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla. Ziele seien Barrierefreiheit, eine höhere Aufenthaltsqualität, digitaler Service und zuverlässigere Aufzüge und Rolltreppen. Im Herbst sollen die ersten der 82 größten Bahnhöfe neue Empfangsschalter bekommen. Die neue "DB Information" wird mehr Monitore sowie Selbstbedienungsterminals bekommen - das soll lange Warteschlangen für die persönliche Beratung am Tresen verhindern.

+++ 7.32 Uhr: Vierter Häftling in Arkansas hingerichtet +++

Im US-Bundesstaat Arkansas ist der vierte Häftling innerhalb von acht Tagen hingerichtet worden. Der verurteilte Mörder Kenneth Williams sei am späten Donnerstagabend mit der Giftspritze getötet worden, berichtete die Zeitung Arkansas Online unter Berufung auf einen Gefängnissprecher.



Die Hinrichtung sei um mehrere Stunden verschoben worden, um dem höchsten US-Gericht die Gelegenheit zu geben, mehrere Gnadengesuche von Williams zu prüfen. Unter anderem hatten seine Anwälte argumentiert, der Todeskandidat solle aufgrund seiner geistigen Behinderung nicht hingerichtet werden. Williams, der bereits eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßte, war 1999 aus dem Gefängnis ausgebrochen und hatte einen Mann erschossen.

+++ 6.45 Uhr: Kolumbien: Hauseinsturz - mindestens fünf Tote +++

In Kolumbien hat der Einsturz eines Gebäudes auf einer Baustelle mindestens fünf Tote und 20 Verletzte gefordert. Wie Zeitungen in der Stadt Cartagena de Indias berichteten, vermuten die Behörden zudem noch sieben Menschen unter den Trümmern. Das noch im Bau befindliche mehrstöckige Gebäude war am Donnerstagmorgen (Ortszeit) plötzlich in sich zusammengebrochen. Etwa 40 Bauarbeiter befanden sich demnach zu diesem Zeitpunkt in dem Haus. Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt im Norden Kolumbiens vermuten die Behörden, dass die Bauvorschriften nicht eingehalten worden seien. Die Baufirma habe Genehmigungen gefälscht, sagte Bürgermeister Manuel Duque im Radio.

+++ 6 Uhr: Trump will Verbote von Offshore-Bohrungen neu bewerten +++

US-Präsident Donald Trump will Verbote für Öl- und Gasbohrungen vor den Küsten der USA neu bewerten lassen. Dazu will der Präsident am Freitag ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, wie Innenminister Ryan Zinke am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington sagte. Sein Ministerium soll einen Plan auf den Prüfstand stellen, der für fünf Jahre vorschreibt, in welchen Gewässern gebohrt werden darf und in welchen nicht. Trump geht damit erneut gegen zentrale umweltschutzpolitische Maßnahmen seines Vorgängers Barack Obama vor. Dieser hatte kurz vor dem Ende seiner Amtszeit Bohrungen in weiten Teilen der arktischen Gewässer und im Atlantik verboten.





+++ 5 Uhr: Immer mehr Teilzeitbeschäftigte in Deutschland +++

Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Im vergangenen Jahr waren rund 15,3 Millionen Menschen in Teilzeit beschäftigt. Zehn Jahre zuvor betrug die Zahl nur rund 8,3 Millionen. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ist in den vergangenen zehn Jahren im Gegenzug von rund 25,9 Millionen auf 24 Millionen gesunken. Auf diese Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg machte die Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann anlässlich des Tages der Arbeit am 1. Mai aufmerksam. Das IAB ist die Forschungseinrichtung der Bundesanstalt für Arbeit.

+++ 4.30 Uhr: Mächtiger Kartellboss in Nord-Mexiko gefasst +++

Im Norden von Mexiko hat die Polizei den Chef des Verbrechersyndikats "La Línea" festgenommen. Miguel Ángel Amaya Alias "El Chito" sei gemeinsam mit einem Komplizen in der Stadt Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA gefasst worden, teilten die Sicherheitsbehörden am Donnerstag mit. Bei dem Einsatz wurden auch Schusswaffen, Drogen, Bargeld und Fahrzeuge sichergestellt. "La Línea" ist der bewaffnete Arm des Kartells von Juárez. "El Chito" sei für 60 Prozent aller Morde in den Restaurants und Nachtclubs in der Region verantwortlich, teilten die Behörden mit. Zudem sei er in Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Entführungen verwickelt. Das Júarez-Kartell hat sich mit dem Verbrechersyndikat "Los Zetas" und anderen Banden verbündet, um ihr Einflussgebiet in der Grenzregion zu den Vereinigten Staaten gegen das Sinaloa-Kartell des in die USA ausgelieferten Drogenbarons Joaquín "El Chapo" Guzmán zu verteidigen.

+++ 3.15 Uhr: Frau bei Anti-Terror-Einsatz in London angeschossen +++

Bei einem Anti-Terror-Einsatz in London ist am Donnerstag eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Vier Verdächtige seien zudem im Zuge des Einsatzes festgenommen worden, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit. Die angeschossene Frau sei ebenfalls im Visier der Ermittler gewesen und werde unter Polizeischutz in einem Krankenhaus behandelt. Der Polizeieinsatz stand demnach nicht im Zusammenhang zu der Festnahme eines mit Messern bewaffneten Mannes nahe des britischen Parlaments. Die vier Festgenommenen stehen der Polizei zufolge unter Verdacht, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben. Wenige Stunden zuvor hatte die Polizei in unmittelbarer Nähe des Parlaments einen Mann unter Terrorverdacht festgenommen. Er habe mehrere Messer bei sich gehabt, teilte Scotland Yard mit.

+++ 1.10 Uhr: Flammen von Linienbus setzen Haus in Brand - Familie verliert Zuhause +++

Ein Linienbus und ein Wohnhaus sind in St. Leon-Rot in Baden-Württemberg von Flammen komplett zerstört worden. Ein technischer Defekt löste nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend den Brand am Bus aus, teilte die Polizei mit. Der Fahrer und ein Passagier konnten den Bus verlassen, bevor das Fahrzeug komplett in Flammen stand. Das Feuer griff auf ein anliegendes Wohnhaus über. Die Flammen machten das Haus einer dreiköpfigen Familie unbewohnbar. Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Eines ist nur noch in Teilen bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ 1 Uhr: United Airlines erzielt "gütliche Einigung" mit rausgeworfenem Passagier +++

Die nach dem brutalen Rausschmiss eines Passagiers heftig in die Kritik geratene US-Fluggesellschaft United Airlines hat sich mit dem betroffenen Fluggast auf einen Vergleich geeinigt. Es sei eine "gütliche Einigung" erzielt worden, teilten die Anwälte des Passagiers David Dao mit. Die Einzelheiten des Vergleichs sollen demnach vertraulich bleiben. Der 69-jährige Dao hatte sich am 9. April geweigert, seinen Sitzplatz in einer überbuchten Maschine wieder freizugeben. Daraufhin wurde er von Polizeibeamten in Chicago gewaltsam herausgeschleift, nach Angaben seiner Anwälte wurde ihm unter anderem das Nasenbein gebrochen. Der Vorfall löste massive Empörung aus. United benötigte einige Anläufe bis zu einer echten Entschuldigung - zunächst gab die Airline Dao eine Mitschuld an der Eskalation des Streits.

+++ 0 Uhr: Netanjahu wirft Gabriel Instinktlosigkeit vor +++

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) Instinktlosigkeit vorgeworfen. Netanjahu hatte ein geplantes Treffen mit Gabriel abgesagt, weil dieser bei seinem jüngsten Israel-Besuch mit regierungskritischen Gruppen zusammengekommen war. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung (Freitagausgabe) erklärte Netanjahu die Absage: "Mein Grundsatz ist ganz einfach: Ich empfange keine Diplomaten anderer Länder, die Israel besuchen und sich dabei mit Organisationen treffen, die unsere Soldaten Kriegsverbrecher nennen."