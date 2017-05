Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 12.20 Uhr: Prozess gegen Schlecker-Ehefrau eingestellt +++

Im Prozess um die Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker vor dem Landgericht Stuttgart ist das Strafverfahren gegen Christa Schlecker gegen Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt. Falls die Ehefrau des Unternehmensgründer Anton Schlecker 60.000 Euro bezahlt, drohe ihr keine Verurteilung mehr und sie gelte weiterhin als nicht vorbestraft, teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Vergangene Woche waren bereits die Verfahren gegen zwei angeklagte Wirtschaftsprüfer ebenfalls gegen Zahlung von Geldauflagen eingestellt worden. Der Hauptangeklagte Anton Schlecker muss sich seit Anfang März vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Zuge der Insolvenz Vermögen beiseite geschafft zu haben. Der einstige Drogeriemarktkönig hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Angeklagt sind in Stuttgart nun auch noch die beiden Kinder der Schleckers.

+++ 11.56 Uhr: Totes Baby neben Strohballen entdeckt +++

Ein Jugendlicher hat in der Nähe eines Bauernhofs in Baden-Württemberg ein totes Baby gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ravensburg entdeckte er das kleine Mädchen am Samstagnachmittag neben mehreren Strohballen, die zwischen dem Hof bei Mengen im Kreis Sigmaringen und der daran vorbeiführenden Bundesstraße gelagert waren. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Säuglings feststellen.

Bei einer Obduktion sollen neben Todesursache auch Todeszeitpunkt und Alter geklärt werden. Mit ersten Erkenntnissen rechneten die Ermittler am Nachmittag. Es ist noch offen, ob das Kind getötet wurde oder schon tot zur Welt gekommen ist, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf. Wer verdächtige Personen an dem Hof zwischen der Gemeinde Krauchenwies und dem Mengener Ortsteil Rulfingen gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Sigmaringen melden.

+++ 11.51 Uhr: Streit um größtenteils schwarzen Frauen vorbehaltenes Festival in Paris +++

Ein größtenteils schwarzen Frauen vorbehaltenes Festival hat in Paris für Streit gesorgt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo forderte ein Verbot der Veranstaltung, die "für Weiße verboten" sei. Sie werde den Pariser Polizeipräfekten und möglicherweise auch die Justiz einschalten, schrieb die Sozialistin auf Twitter. Kritik kam auch von Anti-Rassismus-Verbänden. Die Veranstalter bezeichneten sich dagegen als Opfer einer von Rechtsextremen angestifteten Desinformationskampagne.

Den Organisatoren zufolge finden 80 Prozent der Veranstaltungen in einem "nicht gemischten", ausschließlich "schwarzen Frauen" vorbehaltenen Bereich statt. Es gibt auch einen Bereich für "schwarze Personen" - also schwarze Frauen und Männer - und einen Bereich, der "für alle offen" ist.

+++ 10.56 Uhr: Australischem Fischer springt großer Weißer Hai ins Boot +++

Den Schreck seines langjährigen Fischerlebens hat der 73-jährige Terry Selwood vor der Küste Australiens erlebt: Ein 2,70 Meter langer weißer Hai sprang in sein kleines Fischerboot und verletzte ihn schwer am Arm. Selwood verbrachte gerade einen ruhigen Tag an Bord in den Gewässern von Evans Head vor New South Wales, als er plötzlich einen Schatten über dem Boot bemerkte, wie er dem Sender Australian Broadcasting Corporation erzählte. Da traf ihn schon eine Brustflosse des Fischs - der Fischer wurde zu Boden geschleudert.



"Er kam geradewegs über den Motor geschossen und knallte aufs Deck", sagte Selwood, der nach eigenen Worten in nahezu 60 Jahren Fischerei so etwas noch nicht erlebt hatte. "Ich war auf allen Vieren und er starrte mich an und ich ihn und dann begann er herumzutanzen". Er habe sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen können. "Ich habe große Mengen an Blut verloren, ich war wie betäubt, ich habe nicht kapiert, was passierte und dachte 'O mein Gott', ich muss hier raus." Selwoods Boot ist lediglich 4,50 Meter lang und 2,70 Meter breit. Dann sei es ihm gelungen, sich das Funkgerät zu schnappen und die Küstenwache zu alarmieren, die ihn aufnahm und versorgte. Ein Fachmann habe den Hai dann als einen großen Weißen Hai identifiziert.

Fullscreen

+++ 10.44 Uhr: Durchsuchungen bei Berliner Polizisten im Fall Amri +++

Nach der mutmaßlichen Manipulation von Akten im Fall des Attentäters Anis Amri ist das Umfeld eines beschuldigten Berliner Beamten durchsucht worden. Seit Freitag seien zudem Wohnräume und Arbeitsplätze von mehreren seiner Kollegen des Landeskriminalamtes durchsucht worden, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Montag. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Beschlagnahmt wurden Handys, Laptops und Speichermedien. Die Kollegen des Beschuldigten gelten laut Staatsanwaltschaft als Zeugen.

+++ 9.19 Uhr: Polizei jagt entlaufenen Bullen mit Hubschrauber +++

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat einen entlaufenen Bullen mit Hilfe eines Hubschraubers gejagt. Das Rindvieh war von einem Bauernhof bei Kleve entwischt, wie die Polizei mitteilte. Um das Tier wegen einer nahen Bundesstraße möglichst schnell einzufangen, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Nachdem der Bulle durch den Hubschrauber aus der Luft geortet worden war, konnte er am Boden von einem Tierarzt betäubt werden. Gegen halb fünf Uhr am Morgen war das Rind schließlich wieder in Sicherheit.

+++ 8.45 Uhr: Explosion in Mehrfamilienhaus verletzt sechs Menschen +++



Offenbar unsachgemäßer Umgang mit Gaskartuschen hat in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg eine Explosion ausgelöst. Sechs Menschen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Zwei von ihnen erlitten schwere Brandverletzungen. Die Explosion war so heftig, dass Fenster und Türen der Wohnung im ersten Stock herausgesprengt wurden. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten vor dem Haus geparkte Autos.

+++ 8.19 Uhr: Facebook kritisiert Maas-Gesetz gegen Hass im Internet +++

Facebook hat den Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas zur Bekämpfung von Hassbotschaften im Internet kritisiert. Das Gesetz sei "ungeeignet", um Drohungen, Beleidigungen und Falschmeldungen zu bekämpfen, zitierte die "Wirtschaftswoche" aus einer Stellungnahme des sozialen Netzwerks. "Der Rechtsstaat darf die eigenen Versäumnisse und die Verantwortung nicht auf private Unternehmen abwälzen", heißt es darin.



Die Verhinderung und Bekämpfung von Hassbotschaften und sogenannten Fake News sei eine "öffentliche Aufgabe, der sich der Staat nicht entziehen darf", erklärte Facebook dem Bericht zufolge weiter. Mit dem vom Justizministerium erarbeiteten Gesetz sollen die sozialen Netzwerke dazu verpflichtet werden, offensichtlich rechtswidrige Inhalte aus ihren Angeboten zu löschen. Maas will seine Pläne noch vor der Sommerpause durch das Parlament bringen.

+++ 7.13 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Massenpanik vor Stadion in Honduras +++

Bei einer Massenpanik vor dem Endspiel um die Fußballmeisterschaft von Honduras sind am Nationalstadion in Tegucigalpa mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 25 weitere wurden verletzt, wie die Behörden des mittelamerikanischen Landes mitteilten.



Zu der Massenpanik kam es, als die Veranstalter die Stadiontore öffneten und tausende Fußballfans zu den Tribünen strömten. Die Zeitung "La Prensa" berichtete von einem "Chaos" an den Zugängen und von Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans, nachdem zu viele Tickets verkauft worden seien.



Das Spiel zwischen Gastgeber Motagua und Honduras Progreso fand trotzdem statt. Motagua-Manager Eduardo Atala schrieb auf Twitter, die Sicherheitskräfte hätten empfohlen, dass Spiel nicht abzusetzen, weil das Stadion voll war. Motagua gewann das Spiel mit 3:0.

+++ 6.11 Uhr: Weitere Festnahme nach Terroranschlag von Manchester +++

Ein 23-Jähriger ist im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Manchester festgenommen worden. Das teilte die Polizei in der nordenglischen Stadt über Twitter mit. Damit hat sich die Zahl der Verdächtigen in Gewahrsam der Polizei auf nunmehr 14 erhöht.

+++ 3.03 Uhr: Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab +++

Trotz mehrerer UN-Verbotsresolutionen und internationaler Appelle hat Nordkorea nach Angaben Südkoreas erneut eine ballistische Rakete getestet. Die Rakete sei nach dem Start an der Ostküste nahe Wonsan 450 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen, teilte der Generalstab der südkoreanischen Armee mit. Tokio verurteilte den Abschuss auf das Schärfste. Die Rakete stürzte demnach möglicherweise in die 200-Meilen-Zone vor seiner Küste ins Wasser.

+++ 0.23 Uhr: Mann tötet acht Menschen im US-Bundesstaat Mississippi +++

Ein Mann hat im US-Bundesstaat Mississippi laut Medienberichten acht Menschen getötet. Der 35-Jährige habe die Menschen am Samstagabend in zwei kleinen Dörfern erschossen, berichteten US-Medien am Sonntag. Unter den Opfern ist demnach auch ein stellvertretender Sheriff. Motiv des festgenommenen Täters soll ein Sorgerechtsstreit sein. Der Mann, der die Taten rund 100 Kilometer südlich der Stadt Jackson verübte, war den Berichten zufolge polizeibekannt. Er sei bereits mehrfach festgenommen worden, unter anderem wegen bewaffneten Raubs.