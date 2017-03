Die News des Tages im stern-Ticker - ständig aktualisiert:

+++ 11.44 Uhr: Polizei stellt Ermittlungen nach Tod eines HSV-Managers ein +++

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Tod des HSV-Managers Timo Kraus eingestellt. "Alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass es sich um einen Unglücksfall handelt", sagte Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg. Als Todesursache stehe Ertrinken fest. Das habe das Obduktionsergebnis ergeben. "Es gibt keine äußeren Verletzungen und keine Hinweise auf eine Straftat", erklärte Krüger. Mit der Identifizierung des Toten sei der Vermisstenfall nun abgeschlossen. Die Leiche des Managers vom Hamburger Sport-Verein war am Donnerstag bei den Hamburger Landungsbrücken in der Elbe entdeckt worden. Dort war der 44 Jahre alte Familienvater vor elf Wochen das letzte Mal gesehen worden. Seitdem galt er als vermisst.





+++ 11.32 Uhr: 49 Leichen in Massengrab in Mexiko gefunden +++

Forensik-Experten haben in einem Massengrab der örtlichen Staatsanwaltschaft im mexikanischen Morelos 49 Leichen gefunden. Das meldeten Medien in dem zentralmexikanischen Bundesstaat am Sonntag. Anders als versteckte Gräber von Opfern des organisierten Verbrechens in Mexiko handelt es sich hier um ein offizielles Massengrab. Allerdings wurden die Leichen den Berichten zufolge unsystematisch beigesetzt. Dabei wurde nicht auf Möglichkeiten für eine spätere Identifizierung geachtet. Die Staatsanwaltschaft hatte die Überreste von 38 Menschen in dem Grab vermutet, berichtete die Zeitung "Milenio". Einige der Toten trugen dem Sender Televisa zufolge noch Handschellen. Die mexikanische Menschenrechtskommission und Opferverbände waren als Beobachter anwesend.

+++ 11.18 Uhr: Hacker laden Kinderpornos auf tschechischen Präsidenten-Computer +++

Unbekannte Hacker haben Kinderporno-Fotos auf dem Computer des tschechischen Präsidenten Milos Zeman installiert. "Ich habe den Computer eingeschaltet und knapp zehn Sekunden ungläubig geschaut, was da geschieht, bevor mir aufgegangen ist, dass es ein Hackerangriff ist", sagte der Präsident in einem Interview. Das berichtete die Zeitung "Pravo". IT-Fachleute des Präsidialamtes hätten den Angriff bis in den US-Bundesstaat Alabama zurückverfolgt. "Da ziehen wir mit einer Strafanzeige am kürzeren Hebel", sagte demnach Zeman. Es ist nicht der erste Cyberangriff auf tschechische Politiker: Anfang 2016 knackten Hacker das E-Mail-Konto des tschechischen Regierungschefs Bohuslav Sobotka. Zuvor hatten Unbekannte falsche Kurznachrichten von seinem Twitter-Zugang gesendet. Im Oktober 2013 tauchten auf den Internetseiten der von Zeman gegründeten Partei der Bürgerrechte pornografische Fotos auf. Zeman gilt als islamkritisch und russlandfreundlich. Er fordert ein Ende der EU-Sanktionen gegen Moskau. Der 72-Jährige will Anfang kommenden Jahres für eine zweite fünfjährige Amtszeit kandidieren.

+++ 10.58 Uhr: Polizei nimmt Youtube-Star bei Versteckspiel fest +++

Das Versteckspiel eines Youtube-Stars hat mehr als 1000 Kinder und Jugendliche in Augsburg in Aufruhr versetzt. Leon Machère hatte seine Werbetour in sozialen Medien angekündigt, nicht aber beim Ordnungsamt der Stadt Augsburg. Die Polizei bestätigte Medienberichte, wonach sich am Samstag mehr 1000 Fans versammelten, um auf Machère zu warten. Der 24-Jährige zeigte sich jedoch nur kurz am Fenster des Hotels und verschwand durch den Hintereingang in Richtung Augsburger Innenstadt. Der Fahrer des gemieteten Tour-Transporters fuhr dabei mit zu hohem Tempo, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen. Auch in der Innenstadt versammelten sich nach Machères Ankunft etwa 600 Kinder und Jugendliche. Weil die Polizei in dem Gedränge ein Sicherheitsrisiko sah, nahm sie den Video-Star aus Hamburg mit auf die Dienststelle. Machère wurde unter anderem wegen Beleidigung der Beamten angezeigt.

+++ 10.44 Uhr: Syrischer Flüchtling klagt nicht weiter gegen Facebook +++

Der syrische Flüchtling, dessen Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel für falsche Anschuldigungen und Hasskommentare missbraucht wurde, will nicht weiter gegen Facebook klagen. "Ich möchte mich auf meine Deutschprüfungen konzentrieren. Außerdem ist der Prozess gefährlich für meine Familien in Syrien und in Deutschland", ließ Anas M. über seinen Würzburger Anwalt Chan-jo Jun mitteilen. Der IT-Anwalt hatte den in Berlin lebenden Flüchtling vor dem Landgericht Würzburg vertreten. M. war vor Gericht gezogen, um den Internet-Riesen gerichtlich dazu zu bringen, die existierenden Verleumdungen in seinem Netzwerk zu löschen und darauf basierende neue Inhalte erst gar nicht zu veröffentlichen. Die Richter lehnten die einstweilige Verfügung jedoch ab. Facebook habe sich die Verleumdungen von Dritten nicht zu Eigen gemacht und könne deshalb nicht zu einer Unterlassung gezwungen werden, urteilte das Gericht.

+++ 10.40 Uhr: Auf Schwarz gesetzt und rotgesehen +++

Ein 39-Jähriger hat in einem Casino in Berlin nicht einsehen wollen, dass die Kugel beim Roulette auf Rot gelandet ist. Hatte er doch einen vierstelligen Betrag auf Schwarz gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, holte sich der Mann am Sonntagabend seinen Einsatz zurück und rannte davon. Der Sicherheitsdienst hielt ihn auf und warf ihn zu Boden. Doch der Verlierer gab noch immer nicht auf, schlug den Ordner ins Gesicht und floh mit dem Geld. Wenig später fand ihn die Polizei mit einem Nasenbeinbruch und mehreren Prellungen im Gesicht in einem Krankenhaus - und nahm ihn fest. Er musste das Geld zurückgeben und wird sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

+++ 10.24 Uhr: Stimmung in der deutschen Wirtschaft so gut wie zuletzt 2011 +++

ie Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März deutlich gebessert. Im Vergleich zum Februar stieg der ifo-Geschäftsklimaindex von 111,1 Punkte auf jetzt 112,3 Punkte, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte. Dies ist demnach der höchste Stand seit Juli 2011. "Der Aufschwung gewinnt an Kraft", erklärte ifo-Präsident Clemens Fuest. Dem ifo-Institut zufolge bewerteten die befragten Unternehmen sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussichten auf das kommende halbe Jahr deutlich besser. Der Teilindex für die Lage stieg von 118,4 Punkte auf 119,3 Punkte, der Teilindex zu den Erwartungen an das kommende Halbjahr noch deutlicher von 104,2 Punkte auf 105,7 Punkte.





+++ 10.16 Uhr: Acht Schüler bei Lawinenunglück in Japan getötet +++

Bei einem Lawinenunglück sind in Japan mindestens acht Schüler ums Leben gekommen. Mehr als 30 weitere Menschen wurden nach Medienberichten verletzt, als eine Gruppe von Oberschülern und ihren Lehrern während einer Bergwanderung von den Schneemassen erfasst wurde. Dutzende Rettungskräfte waren im Einsatz. Insgesamt nahmen nach Behördenangaben 52 Schüler und elf Lehrer von sieben Oberschulen an der dreitägigen Klassenfahrt in der Region Tochigi nördlich von Tokio teil, als sich das Unglück ereignete. Die Behörden hatten zuvor wegen heftiger Schneefälle eine Lawinenwarnung ausgegeben. Der Wetterdienst hatte für das Wochenende rund 30 Zentimeter Neuschnee vorausgesagt. Das Unglück ereignete sich nahe der Stadt Nasu 120 Kilometer nördlich von Tokio am letzten Tag der Klassenfahrt.

+++ 9.07 Uhr: Konservative gewinnen Parlamentswahl in Bulgarien +++

In Bulgarien hat die konservative Gerb-Partei von Ex-Ministerpräsident Boiko Borissow die Parlamentswahl offiziell gewonnen. Die Partei kam auf 32,6 Prozent der Stimmen, wie aus dem offiziellen Wahlergebnis auf Basis von 94 Prozent der ausgezählten Stimmzettel hervorgeht. Die Gerb-Partei verfügt damit über 96 von 240 Sitzen im Parlament. Im alten Parlament war die Partei mit 84 Sitzen vertreten. Die sozialistische PSB-Partei kam auf 27 Prozent und damit 79 Sitze. Borissow war bereits zwei Mal Regierungschef Bulgariens und könnte nun bald eine dritte Amtszeit antreten. Der 57-Jährige hatte bereits am Sonntagabend den Wahlsieg für sich reklamiert und erste Verhandlungen mit möglichen Koalitionspartnern angekündigt. Er gehe von einer "schnellen Regierungsbildung" aus, sagte Borissow.

+++ 9.02 Uhr: Sechs Polizeiautos in Hamburg ausgebrannt +++

Sechs Polizeitransporter sind in der Nacht zum Montag in Hamburg ausgebrannt. Die Ermittler prüfen, ob es sich im Vorfeld des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli um eine politisch motivierte Brandstiftung handelt. Die Einsatzwagen standen auf dem Parkplatz einer Polizeidienststelle im Stadtteil Eimsbüttel. Zur Schadenssumme konnte ein Sprecher am Morgen noch nichts sagen. Menschen wurden nicht verletzt.

+++ 8.24 Uhr: EU fordert sofortige Freilassung von Demonstranten in Russland +++

Nach den Festnahmen bei Massenprotesten gegen Korruption in Russland hat die EU die sofortige Freilassung der Demonstranten gefordert. Das Vorgehen der Polizei habe die Bürger "daran gehindert, von ihren Grundrechten Gebrauch zu machen, wie der Meinungs- und Versammlungsfreiheit", erklärte eine EU-Sprecherin. Diese Rechte seien in der russischen Verfassung festgeschrieben. Bei den landesweiten Protesten waren am Sonntag hunderte Demonstranten festgenommen worden, darunter der prominente Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe OWD Info gab es mindestens 933 Festnahmen in Moskau und dutzende weitere Festnahmen in anderen russischen Städten.

+++ 8.02 Uhr: Reisekonzern Thomas Cook hält an Ferienflieger Condor fest +++

Der Reisekonzern Thomas Cook hält an seiner zuletzt defizitären Fluggesellschaft Condor fest. "Wir haben einen starken Verbund, die Thomas-Cook-Airlines, geschaffen, da wollen wir Condor nicht herausbrechen", sagte Konzernchef Peter Fankhauser der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der operative Verlust bei Condor von umgerechnet zwölf Millionen Euro sei der "Marktentwicklung in Deutschland geschuldet". "Andere Gesellschaften haben 2016 viel höhere Verluste gemacht." Zu Thomas Cook gehören neben Condor auch Fluggesellschaften in Großbritannien, Belgien und Skandinavien. Ein Sparprogramm soll Condor 2017 wieder in die Profitabilität führen.

+++ 7.34 Uhr: United Airlines erntet Kritik mit Leggings-Verbot +++

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat zwei Teenagern den Einstieg ins Flugzeug verboten, weil sie Leggings trugen, und damit einen Sturm der Empörung ausgelöst. "Das Vorgehen von United gegen Leggings ist etwas, das ich von den Taliban erwarten würde, nicht von einer großen westlichen Fluggesellschaft", meinte ein Nutzer auf Twitter. Die beiden Mädchen waren Berichten zufolge am Sonntag am Flughafen von Denver im US-Bundesstaat Colorado am Gate zurückgewiesen worden. Ein weiteres Mädchen hatte demnach ein Kleid über ihre Leggings gezogen, um an Bord gehen zu dürfen. Die Twitter-Nutzerin Shannon Watts, die zu dem Zeitpunkt ebenfalls am Flughafen war, hatte auf den Vorfall aufmerksam gemacht und das Vorgehen der Airline als sexistisch denunziert. "Seit wann kontrolliert @united die Kleidung von Frauen?", fragte Watts, die schon als Aktivistin gegen Waffengewalt in dem Netzwerk bekannt ist, wo sie knapp 34.000 Anhänger hat.

1) A @united gate agent isn't letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017 2) She's forcing them to change or put dresses on over leggings or they can't board. Since when does @united police women's clothing? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017 3) Gate agent for flt 215 at 7:55. Said she doesn't make the rules, just follows them. I guess @united not letting women wear athletic wear? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017





+++ 7.19 Uhr: Politologe: AfD löst "Gegenmobilisierung" für Volksparteien aus +++

Frühere Erfolge der AfD stärken nach Expertenansicht heute die Volksparteien wie soeben bei der Landtagswahl im Saarland. "Die Mobilisierung, die wir zur Zeit sehen, ist im Grunde genommen eine Art von Gegenmobilisierung", sagte Robert Vehrkamp, Politologe und Demokratie-Experte der Bertelsmann-Stiftung. "Viele Wählerinnen und Wähler - gerade aus der Mitte - sind beunruhigt durch die guten Ergebnisse der populistischen Parteien an den Rändern." Darum hätten viele - auch viele ehemalige Nichtwähler - bei der Landtagswahl im Saarland für die Volksparteien CDU und SPD gestimmt. Laut Infratest dimap gewann die CDU die Stimmen von rund 30.000 ehemaligen Nichtwählern, die SPD von 16 000. Alle anderen Parteien zusammen mobilisierten nur etwa 17 000 Nichtwähler. Die CDU erreichte ein Wahlergebnis von 40,7 Prozent, die SPD kam auf 29,6 Prozent.

+++ 6.05 Uhr: Fast jeder zweite Muslim in Flüchtlingshilfe aktiv +++

Muslime in Deutschland sind einer aktuellen Umfrage zufolge häufiger in der Flüchtlingshilfe aktiv als Angehörige anderer Religionen oder Konfessionslose. So gaben 44 Prozent aller von der Bertelsmann-Stiftung im Land befragten Muslime an, sich im vergangenen Jahr für Geflüchtete engagiert zu haben. Bei den Christen gaben 21 Prozent diese Antwort, bei den Konfessionslosen 17 Prozent, wie die Stiftung mitteilte. Insgesamt hat sich den aktuellen Daten zufolge ein Fünftel der deutschen Bevölkerung 2016 für die Neuankömmlinge engagiert - die allermeisten davon mehr als einmal. Die Daten sind Teil des Religionsmonitors der Stiftung.

+++ 5.19 Uhr: Staatsanwaltschaft will Haftbefehl gegen Südkoreas Ex-Präsidentin Park +++

Südkoreas Staatsanwaltschaft hat nach Medienberichten einen Haftbefehl gegen die entmachtete Präsidentin Park Geun Hye beantragt. Es bestehe die Gefahr, dass Beweismaterial vernichtet werde, heißt laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap in einer Erklärung der Ermittler zur Begründung des Antrags. Die Ermittler werfen Park unter anderem Bestechlichkeit und Machtmissbrauch vor. Das Verfassungsgericht hatte Park am 10. März ihres Amtes enthoben. Aus Sicht der Richter hatte sie ihrer Freundin Choi Soon Sil die Einmischung in Regierungsgeschäfte erlaubt.

+++ 4.19 Uhr: Kramp-Karrenbauer: "Martin Schulz ist zu schlagen" +++

Die Siegerin bei der Landtagswahl im Saarland, Regierungschefin Kramp-Karrenbauer (CDU), sieht den Erfolgs-Nimbus des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz angekratzt. "Martin Schulz ist zu schlagen", sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das mäßige Ergebnis der Sozialdemokraten. Die gewonnene Landtagswahl gebe auch ein klares Signal für die Bundestagswahl. "Die SPD wird von den Menschen nicht uneingeschränkt unterstützt für ihre Pläne für Rot-Rot. Dies ist das wichtigste Signal, das von dieser Wahl ausgeht." Die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger hatte im Vergleich zur Saar-Wahl 2012 Stimmanteile verloren und kam auf 29,6 Prozent. Kramp-Karrenbauer sagte, das satte Plus für die CDU von 5,5 Prozentpunkten zeige, dass die ihre Partei Wähler "in ihr Lager" mobilisieren könne. Für die geplante Wiederauflage der großen Koalition sieht sie eine Strukturreform im Saarland als große Aufgabe.