Twitter gibt 201 Profilnamen an Russland-Ermittler weiter

Lesen Sie hier die Nachrichten des Tages:

+++ 11.34 Uhr: Twitter gibt US-Senat 201 Profilnamen in Russland-Ermittlungen +++

In den Ermittlungen zu vermuteter russischer Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl 2016 hat der Kurznachrichtendienst Twitter 201 Profilnamen an den US-Senat weitergegeben. Das bestätigten informierte Kreise dem Sender CNN. Die Ermittler hätten nun die von den Konten gesendeten Nachrichten angefordert. Twitter hatte den Kongress bereits im September darüber informiert, dass das Unternehmen rund 200 Konten gesperrt habe, die Verbindungen zu Facebookkonten hätten, die wegen Verbindungen nach Russland suspendiert worden waren. Über diese Konten sei politischer Streit in den USA angefacht worden.

+++ 10.42 Uhr: +++ Menschenfressende Tigerin in Indien stirbt an Stromschlag +++

Die Jagd auf eine menschenfressende Tigerin in Indien hat mit dem Tod des Tieres durch einen Stromschlag geendet. Die Raubkatze Kala, die vier Menschen getötet und zum Teil gefressen haben soll, habe einen elektrischen Zaun gestreift, teilte das Pench Tiger Reservat mit. Der Zaun war demnach von Dorfbewohnern errichtet worden, um Wildtiere fernzuhalten, vor allem Wildschweine. Ein Gericht hatte den Abschuss des zweijährigen Tigerweibchens am Freitag erlaubt, nachdem dieses zuletzt erneut zwei Menschen getötet hatte. Bereits im Juli war Kala gefangen worden, nachdem sie im Ort Brahmapuri in Maharashtra zwei Dorfbewohner getötet und vier weitere verletzt hatte. Kurze Zeit später war sie in einem Wildtierreservat wieder freigelassen worden.

Tiger greifen normalerweise keine Menschen an. Manche Experten aber gehen davon aus, dass die Tiere auf den Geschmack kommen können, sobald sie einmal Menschenfleisch gefressen haben. In Indien lebt mehr als die Hälfte der weltweit existierenden Tiger, nach der jüngsten Zählung aus dem Jahr 2014 umfasst ihr Bestand in den dortigen Schutzgebieten mehr als 2200 Raubkatzen.

+++ 10.30 Uhr: Börsenverein des Buchhandels verurteilt Gewalt bei Höcke-Auftritt +++

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Frankfurter Buchmesse haben gewalttätige Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen rechter Verlage kritisiert. "Wir verurteilen jede Form der Gewalt", erklärten die Verantwortlichen der Buchmesse. Zuvor war es unter anderem am Rande einer Veranstaltung mit dem Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke zu Ausschreitungen gekommen.



Dass Verlage der sogenannten neuen Rechten in Frankfurt ausstellen dürfen hatte bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Auch nach den Auseinandersetzungen verteidigten die Verantwortlichen diese Entscheidung. "Die Frankfurter Buchmesse lebt von der Vielfalt der Meinungen und ist ein Ort des freien Dialogs." Gewalt verhindere den Austausch von politischen Positionen. "Wir werden sie als Mittel der Auseinandersetzung nicht zulassen."

+++ 10.19 Uhr: Arbeitsagentur öffnet Büro in Air-Berlin-Zentrale +++

Die Bundesagentur für Arbeit öffnet morgen ein Büro in der Zentrale der insolventen Air Berlin. Dort können sich die Beschäftigten der Fluggesellschaft arbeitssuchend melden, wie Personalchefin Martina Niemann intern mitteilte. Für Donnerstag ist demnach eine weitere Jobmesse bei Air Berlin geplant, dieses Mal mit dem Berliner Senat. Präsentieren sollen sich dort die allgemeine Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bürgerämter, das Landesflüchtlingsamt, der IT-Dienstleister des Landes, Bildungseinrichtungen und der Justizdienst.



Air Berlin hatte im Zuge der Insolvenz mitgeteilt, es gebe gute Aussichten für 80 Prozent der mehr als 8000 Beschäftigten. Bislang ist jedoch nur klar, dass bis zu 3000 Mitarbeiter zur Lufthansa wechseln können, die große Teil der Airline übernimmt. Für andere Bereiche gibt es noch keine Lösung, darunter die Verwaltung und die Technik.

+++ 9.56 Uhr: Zwei Tote in Esslinger Wohnhaus gefunden +++

In einem Wohnhaus in Esslingen in Baden-Württemberg sind in der Nacht zwei Leichen entdeckt worden. Wie die Polizei in Reutlingen weiter mitteilte, konnten zur Identität der Toten zunächst keine Angaben gemacht werden. Auch die Hintergründe seien bisher unklar, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde das Haus von Kriminaltechnikern untersucht.

+++ 9.04 Uhr: Irak verlängert Ultimatum für Rückzug kurdischer Kämpfer +++

Im Konflikt um die ölreiche Provinz Kirkuk hat die irakische Armee den kurdischen Kämpfern ein neues Ultimatum zum Rückzug gestellt. Die zunächst bis Sonntag 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) gestellte Frist sei um 24 Stunden verlängert worden, sagte ein kurdischer Beamter, der anonym bleiben wollte. Für heute Vormittag ist demnach ein Treffen des irakischen Präsidenten Fuad Massum, selbst ein Kurde, mit Kurdenpräsident Massud Barsani sowie Vertretern von Massums Patriotischer Union Kurdistans (PUK) geplant.



Die irakische Armee fordert einen Rückzug der Peschmerga auf ihre Stellungen, die sie vor dem 6. Juni 2014 hielten. Die Peschmerga hatten die strittigen Gebiete 2014 im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erobert.

+++ 8.00 Uhr: Wahl in Niedersachsen beginnt +++

In Niedersachsen haben ab jetzt die Wahllokale geöffnet. Knapp 6,1 Millionen Menschen sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Letzte Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwarten zwischen der SPD von Ministerpräsident Stephan Weil und der CDU, die mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat ins Rennen geht.



Die Landtagswahl war ursprünglich für Anfang 2018 geplant. Wegen des überraschenden Wechsels einer Grünen-Abgeordneten zur CDU wurde die Abstimmung vorgezogen, denn seitdem hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr. Die Abstimmung in Niedersachsen ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vor drei Wochen und wird deshalb bundesweit mit Spannung verfolgt. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

+++ 7.35 Uhr: Europaweit aktive Betrügerbande ausgehoben +++

Die Polizei hat eine europaweit aktive Bande von Anlagebetrügern ausgehoben. Der mutmaßliche Kopf der Bande - oder zumindest ein führendes Mitglied - soll ein bis dahin unbescholtener Familienvater und Geschäftsmann aus Solingen sein. Er habe sich sehr konspirativ verhalten, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. "Niemand kannte seinen Namen. Er hieß nur 'Der Türke' oder 'die Haupthand'." "Wenn sich die Bande in einer Wohnung traf, wurden alle Handys in einer Mikrowelle deponiert", berichtete Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert der Deutschen Presse-Agentur. Ein Kronzeuge habe sich schließlich das Kennzeichen des Autos merken können, mit dem der mutmaßliche Bandenchef unterwegs war. So habe man den 38-Jährigen identifiziert.

+++ 6.00 Uhr: Parlamentswahl in Österreich gestartet +++

In Österreich hat mit der Öffnung der ersten Wahllokale die Parlamentswahl begonnen. 6,4 Millionen Stimmberechtigte können unter 16 Parteien entscheiden. Landesweiter Wahlschluss ist um 17 Uhr. Mit den ersten Hochrechnungen wird gegen 17.15 Uhr gerechnet. Das amtliche Endergebnis wird nach Auszählung der Stimmen der Briefwähler erst am Donnerstag feststehen.



Als Favorit gilt der 31-jährige Spitzenkandidat der konservativen ÖVP, Außenminister Sebastian Kurz. Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern könnte nach Einschätzung der Demoskopen auf dem zweiten Platz landen. Die Sozialdemokraten tragen eine Mitverantwortung für eine in der Öffentlichkeit breit diskutierte Schmutzkampagne gegen Kurz. Die Rechtspopulisten der FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Heinz-Christian Strache können wegen der anhaltenden Debatte um die Migrationskrise mit erheblichen Stimmengewinnen rechnen.

+++ 5.17 Uhr: Bus- und Bahnfahren im Nahverkehr wird teurer +++

Die Preise für Bus- und Bahnfahrten im Nahverkehr werden in weiten Teilen Deutschlands erhöht. In vielen Regionen werden die Fahrkarten zum Jahreswechsel etwa zwei Prozent teurer, teilweise gibt es aber auch niedrigere Aufschläge, wie ein Vergleich durch die Deutsche Presse-Agentur ergab. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte die Erhöhungen. "Die Kunden bekommen weniger fürs Geld, weil viele Kommunen Buslinien streichen, um zu sparen", sagte der Vorsitzende Detlef Neuß. Er forderte die Städte auf, den öffentlichen Nahverkehr stärker zu fördern. Im langfristigen Vergleich fallen die Steigerungen jedoch moderat aus.

+++ 4.15 Uhr: Mindestens 38 Tote bei Waldbränden in Kalifornien +++

Die Zahl der Toten durch die verheerenden Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien ist auf mindestens 38 gestiegen. Allein im nördlich von San Francisco gelegenen Bezirk Sonoma starben mindestens 20 Menschen, wie die Behörden mitteilten. Dort werden noch mehr als 200 Menschen vermisst. Mehr als 10.000 Feuerwehrleute kämpfen in dem US-Bundesstaat derzeit gegen 16 große Brände. 100.000 Menschen wurden inzwischen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Winde erschweren die Arbeit der Feuerwehr.



Es sind die tödlichsten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens. Im Jahr 1933 starben beim "Griffith-Park"-Feuer in der Region von Los Angeles mindestens 29 Menschen, 1991 kamen in den Bränden von "Oakland Hills" 25 Menschen ums Leben.

+++ 3.37 Uhr: Massives Fischsterben in paraguayischem Fluss +++

Mehrere Tausend Fische sind in einem Fluss in Paraguay umgekommen. Das Fischsterben wurde von den Umweltbehörden einem starken Sauerstoffmangel im Fluss Confuso zugeschrieben. Die Ursache könne ein plötzlicher Tiefstand des Wasserpegels sein, der die Fortbewegung der Fische behindert und die Sauerstoffnot ausgelöst habe, teilte das Umweltsekretariat mit. Bewohner der naheliegenden Stadt Villa Hayes, 30 Kilometer nördlich von Asunción, erklärten dagegen der Zeitung "ABC Color", Gerbereien verschmutzten das Wasser mit giftigen Stoffen. Die ungeklärte Blutabfuhr aus Schlachthöfen verbrauche außerdem den Sauerstoffgehalt im Fluss.

+++ 2.46 Uhr: Lange gewinnt Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii +++

Patrick Lange hat die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Der 31-Jährige erreichte am Samstag (Ortszeit) in Streckenrekordzeit als Erster das Ziel in Kailua-Kona nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen.

+++ 2.22 Uhr: Weitere Schauspielerin wirft Weinstein Vergewaltigung vor +++

Als fünfte Frau hat die britische Schauspielerin Lysette Anthony Vergewaltigungsvorwürfe gegen Harvey Weinstein erhoben. Der Hollywoodproduzent habe sie in den 1980er-Jahren vergewaltigt, sagte die 54-Jährige, die unter anderem in Woody Allens Film "Ehemänner und Ehefrauen" mitspielte, der britischen "Sunday Times". Sie habe Weinstein in New York kennengelernt und ihn dann später in seinem Mietshaus in London getroffen. "Auf einmal war er halb ausgezogen und hat mich gepackt. Das war das Letzte, womit ich gerechnet hätte, und ich bin geflüchtet." Später habe der Produzent ihr nachgestellt und sie vor ihrem Haus überrascht. "Er hat mich hineingedrängt und gegen einen Kleiderständer gerammt", berichtete Anthony. Er habe versucht sie zu küssen und in sie einzudringen. "Am Ende habe ich aufgegeben." Letzte Woche sagte die Schauspielerin laut "Sunday Times" bei der Londoner Polizei aus.



Die "New York Times" hatte vor anderthalb Wochen Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Weinstein publik gemacht. Zahlreiche Frauen werfen dem Oscarpreisträger sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigungen vor.

+++ 1.28 Uhr: FDP macht ersatzlose Streichung des Soli zur Koalitionsbedingung +++

FDP-Chef Christian Lindner hat eine ersatzlose Abschaffung des Solidaritätszuschlags zur Bedingung für eine Koalition mit Union und Grünen erklärt. "Ein Jamaika-Steuerkonzept kann es nur geben, wenn es das Ende des Solidaritätszuschlags umfasst, ohne dass den Menschen das Geld an anderer Stelle wieder aus der Tasche gezogen wird," sagte Lindner der "Bild am Sonntag". Bei den kommende Woche beginnenden Sondierungsgesprächen werde die FDP "das von allen Parteien versprochene Ende des Solidaritätszuschlags zum Thema machen". Dabei gehe es nicht nur um eine steuerliche Entlastung, sondern auch um die Glaubwürdigkeit der Politik.