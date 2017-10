Unschuldiger US-Häftling kommt nach 23 Jahren frei

Lesen Sie hier die Nachrichten des Tages:

+++ 9.48 Uhr: In Pappfigur verliebter Pinguin ist tot +++

Wegen seiner Liebe zu einer Pappfigur wurde er berühmt, nun ist Pinguin Grape tot. Grape sei nach kurzer Krankheit gestorben, die geliebte Pappfigur an seiner Seite, teilten Vertreter des Tobu-Zoos in Saitama nördlich der japanischen Hauptstadt Tokio mit. Grape wurde 21 Jahre alt - in Menschenjahren entspricht dies etwa einem Alter von 80. Grape war von seiner früheren Partnerin Midori verlassen worden, woraufhin der Zoo dem Pinguin eine Pappversion der Zeichentrickfigur Hululu an die Seite stellte. Grape verliebte sich in die Figur und starte sie oft stundenlang an. "Wir stellten ihm die Pappfigur zur Seite, die ihm bis zu seinem Ende Kraft gab", sagten Pinguinpfleger im Zoo nach dem Tod Grapes.



Nach Bekanntwerden seines Todes strömten Trauernde in den Zoo und legten Blumen am Pinguingehege nieder. Zudem wurde ein selbstgebauter Schrein im Andenken an den Pinguin errichtet. Auch in den sozialen Netzwerken wurde des Pinguins gedacht. "Du hast die Welt verzückt und sie ein bisschen leuchtender gemacht", schrieb ein Nutzer auf Twitter.

+++ 9.24 Uhr: Nordkorea bereitet womöglich neuen Raketenstart vor +++

Nordkorea bereitet einem Medienbericht zufolge möglicherweise einen neuen Raketenstart vor. Satellitenaufnahmen zeigten, wie ballistische Raketen auf Raketenwerfern aus Hangars nahe Pjöngjang und in der Provinz Nord Phyongan herausgebracht worden seien, berichtete die südkoreanische Zeitung "Donga Ilbo" unter Berufung auf Regierungskreise.



Kim Jong Un Die Strategie hinter den Atomtests DPA

Militärbeamte aus den USA und Südkorea befürchten dem Zeitungsbericht zufolge, dass Nordkorea Vorbereitungen für einen Abschuss von Raketen treffen könnte, welche US-Territorium erreichen können. Demnach könnte es sich um die Interkontinentalrakete Hwasong-14 handeln, die Alaska erreichen könnte. Denkbar sei auch der Abschuss einer Hwasong-12-Mittelstreckenrakete. Pjöngjang hatte im August gedroht, mit einer solchen Rakete das US-Außengebiet Guam anzugreifen. Dem Bericht zufolge ist aber auch ein Test einer Hwasong-13 möglich, die eine noch größere Reichweite hat und die US-Westküste erreichen könnte.

+++ 9.06 Uhr: Zwei Tote nach Brand in Einfamilienhaus +++

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Haßfurt in Bayern sind zwei Menschen gestorben. Die Polizei wurde am Morgen verständigt, da Rauch aus dem Dachgeschoss des Hauses drang. Aus dem stark verqualmten Haus konnte die Feuerwehr noch eine schwerverletzte Person retten. Eine Frau und ein Mann wurden tot aufgefunden. Die Todesursache sei vermutlich eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

+++ 8.20 Uhr: Zahl der Toten durch Waldbrände in Kalifornien steigt auf 33 +++

Die Zahl der Toten durch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien ist weiter gestiegen. Nach Behördenangaben kamen durch die Feuer bislang 33 Menschen ums Leben. Örtlichen Medienberichten zufolge ist unter den Toten auch ein 14-jähriger Junge, der offenbar zu Fuß vor den Bränden fliehen wollte. Laut Feuerwehr kämpfen derzeit mehr als 9000 Feuerwehrleute gegen 17 große Brände. Durch die Flammen wurden seit dem vergangenen Sonntag bereits knapp 90.000 Hektar Land zerstört. Dem örtlichen Katastrophenschutz zufolge ist ein gibt es zwar einige Fortschritte, ein Ende der verheerenden Brände sei aber noch nicht absehbar. Sorgen bereiten den Behörden vor allem der zunehmende Wind, der die Flammen weiter anfachen dürfte. Es sind die tödlichsten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens.

+++ 8.04 Uhr: Außenpolitiker fordern härtere Gangart gegen Türkei +++

Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei fordern Außenpolitiker mehr Härte gegen die Regierung in Ankara. Der außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Roderich Kiesewetter, regt an, prüfen zu lassen, "ob der Clan von Präsident Erdogan Auslandsvermögen in Europa besitzt". Bei einer "drastischen Verschärfung des Konflikts" könne man es gegebenenfalls einfrieren lassen. "EU und Nato sollten Verstöße gegen die Menschenrechte eng abgestimmt auf die Agenda setzen", fordert der CDU-Politiker in der "Welt". Auch der Linke Stefan Liebich, sieht EU und Nato in der Pflicht. "Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die EU die Vorbeitrittshilfen umgehend einstellt. Der Flüchtlings-Deal muss gekündigt werden, alle Waffenexporte sind einzustellen, die Hermes-Bürgschaften sollten komplett gestoppt werden." Zudem könne die Türkei kein vollwertiges Nato-Mitglied mehr sein.



Der Grüne Omid Nouripour hält es zwar für "zunehmend wichtiger", sich "im Rahmen der Nato und der EU in der Türkeipolitik abzustimmen". Aber: "Vielen im Westen ist nicht bewusst, was es langfristig bedeutet, wenn wir die Türkei als Ansprechpartner in der Region verlieren. Daher brauchen wir Druck und Dialog zugleich." Der SPD-Politiker Niels Annen, sagte: "Die Lage hat sich trotz unserer Bemühungen, die Dinge diplomatisch zu klären, weiter verschärft." Es bleibe notwendig, Gespräche zu führen.

+++ 4.35 Uhr: Gauland sieht keine Marktlücke für Petrys Partei +++

Die AfD-Spitze hält es für ausgeschlossen, dass sich die Partei von Frauke Petry zu einer ernsthaften Konkurrenz mausern könnte. "Ich sehe im Moment keine Marktlücke für diese Partei", sagte Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland. "Das hat schon Bernd Lucke lernen müssen - zwischen CDU, FDP und uns ist kein Platz für eine weitere Partei." Gauland sagte, Petrys Vorschlag, den inzwischen aus der AfD-Fraktion ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Mario Mieruch als Kandidaten für das Amt des Bundstagsvizepräsidenten ins Rennen zu schicken, sei "töricht" und zeuge von "Größenwahn". Für den AfD-Kandidaten Albrecht Glaser sei das keine Gefahr.

Petry hatte bei der Bundestagswahl am 24. September - damals noch als Chefin der AfD - in Sachsen ein Direktmandat geholt. Kurz nach der Wahl erklärte sie dann ihren Austritt aus der Partei, das Mandat behielt sie. Petry begründete den Austritt unter anderem mit einer "Radikalisierung" der AfD. Später kündigte sie die Gründung eines Bürgerforums und einer neuen Partei mit dem Namen "Die Blaue Partei" an.

+++ 2.04 Uhr: Unschuldiger US-Häftling kommt nach 23 Jahren frei +++

Nach 23 Jahren im Gefängnis ist ein unschuldig Verurteilter in den USA freigekommen. Lamonte McIntyre wurde begleitet von einem großen Medieninteresse im US-Bundesstaat Kansas freigelassen. Nach Angaben der Hilfsgruppe Injustice Watch waren die ersten Worte des 41-Jährigen: "Es ist schön draußen."



McIntyre war nach einem Doppelmord im Jahr 1994 mit nur 17 Jahren zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil fußte auf den Aussagen von Zeugen, die ihre Angaben später widerriefen. Materielle Beweise konnte die Staatsanwaltschaft damals ebensowenig präsentieren wie ein mögliches Tatmotiv. Gestern erklärte die Staatsanwaltschaft, es seien Zweifel an der Identifizierung McIntyres durch die damaligen Zeugen aufgekommen. Das Gericht müsse feststellen, dass dem Verurteilten Unrecht angetan worden sei.

+++ 1.37 Uhr: Auto kracht in Straßenbahnhaltestelle - Frau stirbt in Berlin +++

Eine Frau ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. "Sie starb noch an der Unfallstelle", sagte ein Sprecher der Polizei. Eine zweite Frau, die ebenfalls an der Haltestelle stand, erlitt schwere Verletzungen. "Der Wagen kam am späten Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache von der Landsberger Allee ab", sagte der Sprecher. Der Fahrer des Autos wurde von der Polizei gefasst. "Nähere Informationen gibt es zur Stunde nicht", betonte der Polizeisprecher. Die Landsberger Allee wurde gesperrt, der Straßenbahnverkehr eingestellt.

+++ 1.05 Uhr: Mehr als 600 türkische Beamte beantragten offenbar Asyl in Deutschland +++

Mehr als 600 ranghohe Staatsbeamte aus der Türkei haben seit dem Putschversuch im vergangenen Jahr Asyl in Deutschland beantragt. Das geht laut der Funke Mediengruppe aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor. Demnach haben bis Mitte September dieses Jahres 250 Personen mit türkischen Diplomatenpapieren und 380 mit Dienstausweisen für hohe Staatsbeamte Asyl in der Bundesrepublik beantragt. Nach früheren Angaben des Innenministeriums haben 196 der 249 Asyl-Antragsteller mit türkischem Diplomatenpass bis Mitte September einen positiven Bescheid bekommen. Die Zahl umfasse auch Familienangehörige - also Ehepartner und Kinder.



Nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 war die Zahl der Asylsuchenden aus dem Land merklich gestiegen. Das Thema sorgte für heftigen Ärger zwischen Deutschland und der Türkei. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind insgesamt sehr angespannt, nicht zuletzt wegen der in der Türkei aus politischen Gründen inhaftierten Bundesbürger.

+++ 0.35 Uhr: Russland kritisiert "aggressive und drohende Rhetorik" Trumps in Iran-Konflikt +++

Moskau hat mit scharfer Kritik auf den verschärften Kurs von US-Präsident Donald Trump im Umgang mit dem Iran reagiert. Das russische Außenministerium warf dem US-Präsidenten eine "aggressive und drohende Rhetorik" vor. Diese sei "inakzeptabel". Versuche, mit solchen "Methoden" Sicherheitsprobleme zu lösen, seien zum Scheitern verurteilt.



Zuvor hatte Trump eine härtere Gangart mit Teheran und neue Sanktionen angekündigt. Einen Ausstieg aus dem 2015 vereinbarten Atomabkommen verkündete der US-Präsident zwar nicht; er drohte aber damit, die Vereinbarung zu einem späteren Zeitpunkt aufzukündigen. Außerdem kündigte Trump an, dem Atomabkommen eine abermalige Beglaubigung zu verweigern. Russland gehört zu den Unterzeichnern des Atomabkommens mit dem Iran.

+++ 0.09 Uhr: Schauspielerin Neuhauser von Weinstein-Skandal nicht überrascht +++

Die österreichische "Tatort"-Schauspielerin Adele Neuhauser hat der Skandal um sexuelle Belästigung in Hollywood nicht überrascht. "Ich frage mich eher, warum das jetzt erst spruchreif wird. Hinter vorgehaltener Hand war eh immer klar, dass es eine Besetzungscouch gibt", sagte die 58-Jährige der "Rheinischen Post". Sie selbst sei zwar nie Opfer gewesen, "aber wie viele Männer diese Situation ausgenutzt haben, weiß man". Auch so habe sie als Frau Benachteiligung erfahren, sei als Schauspielerin häufig begrenzt worden. "Zum Beispiel wegen meiner Art, meiner Stimme. Ich war immer die Taffe, die Brutale oder die vertrocknete Sekretärin", sagte sie.



In den vergangenen Tagen haben sich immer mehr Schauspielerinnen mit Vorwürfen gemeldet, der Filmmogul Harvey Weinstein habe sie sexuell belästigt oder vergewaltigt. Eine Sprecherin von Weinstein hatte die Anschuldigungen nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe vor gut einer Woche jedoch zurückgewiesen.

+++ 0.05 Uhr: Deutlich mehr Fahrverbote für Verkehrssünder +++

Im vergangenen Jahr sind 20 Prozent mehr Fahrverbote gegen Verkehrssünder verhängt worden als 2015. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. 2016 sprachen Gerichte und Behörden demnach mehr als 450.000 Fahrverbote aus - im Vorjahr seien es gut 376.000 gewesen. Vier von fünf der so bestraften Verkehrssünder seien Männer, die meisten davon im Alter zwischen 25 und 44 Jahren. Ein Grund für die Zunahme der Fahrverbote, die in der Regel einen bis drei Monate dauern, wurde nicht genannt.