Ursula von der Leyen bedauert ihre Bundeswehr-Aussagen

Die Nachrichten des Tages im Überblick:



+++ 11.24 Uhr: Von der Leyen bedauert Interview-Äußerungen +++

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat ihre Interview-Äußerungen mit harter Kritik an Strukturen in der Bundeswehr bedauert. Die Soldaten leisteten einen "unverzichtbaren Dienst für unser Land", wofür sie Dank und Anerkennung verdienten, sagte von der Leyen nach Angaben des Magazins "Spiegel" vom Freitag bei ihrem Treffen mit Generälen am Vortag. "Ich wünschte, ich hätte diese Sätze am Wochenende in dem Fünf-Minuten-Interview über den Rechtsextremisten vorweggesagt."





+++ 10.55 Uhr: Bundesanwaltschaft lässt IS-Verdächtigen in Sachsen festnehmen +++

Die Bundesanwaltschaft hat in Sachsen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat festnehmen lassen. Der 29-jährige Syrer Ahmad A. soll im Bürgerkrieg in seiner Heimat eine Kampfeinheit der terroristischen Vereinigung Jabhat al-Nusra angeführt haben, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Er soll im November 2012 an der Eroberung der syrischen Stadt Dibsi Afnan und im Februar 2013 an der Eroberung von Tabka beteiligt gewesen sein. Im Frühjahr 2013 soll er sich dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben.

+++ 9.45 Uhr: Drei-Fragezeichen-Sprecher Von der Meden ist tot +++

Der Synchronsprecher Andreas von der Meden ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilte seine Produktionsfirma Europa Hörspiele auf Facebook mit. Bekannt wurde er vor allem mit seiner Stimme. Er sprach unter anderen die Figuren Skinny Norris ("Drei Fragezeichen"), Kermit und Onkel Quentin ("Fünf Freunde"). Im Fernsehen war er die deutsche Stimme von US-Schauspieler David Hasselhoff.

+++ 8.39 Uhr: Polizei erschießt Mann nach Messerattacke +++

Polizisten in Baden-Württemberg haben einen Mann erschossen, der alarmierte Beamte mit einem Messer bedrohte. Wie die Polizei in Freiburg am späten Donnerstag mitteilte, wurden Einsatzkräfte zu einer Rehaeinrichtung in Emmendingen gerufen, weil sich ein Bewohner aggressiv verhielt. Der 61-Jährige griff die Polizisten demnach "unmittelbar mit einem Messer" an. Die Beamten schossen daraufhin auf den Mann, der noch vor Ort starb. Die Polizei sprach von Notwehr. Der Vorfall soll nun geprüft werden.

+++ 8.16 Uhr: Chinas selbst entwickeltes Passagierflugzeug hebt ab +++

Nach mehr als acht Jahren Entwicklungszeit ist Chinas erstes großes Passagierflugzeug zum Jungfernflug abgehoben. Wie auf Live-Bildern im Staatsfernsehen zu sehen war, startete die "C919" ihren Testflug vom Shanghaier Flughafen Pudong. Der staatliche Flugzeugbauer Comac will mit dem Flieger, der über 168 Sitzplätze und eine Reichweite von 4075 Kilometern verfügt, der bislang übermächtigen amerikanischen und europäischen Konkurrenz Marktanteile abnehmen. Der Mittelstrecken-Jet mit nur einem Gang zwischen den Sitzreihen zielt auf das absatzstärkste Flugzeugsegment ab, das bisher vom Airbus A320 und der Boeing 737 beherrscht wird.

+++ 7.22 Uhr: Lastwagen mit Schweinehälften stürzt um - A7 bei Hamburg gesperrt +++

Weil ein mit Schweinehälften beladener Lastwagen auf der A7 umgekippt ist, müssen Autofahrer im Großraum Hamburg mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Der 40-Tonner war in der Nacht zum Freitag an einer Baustellenkurve nahe der Anschlussstelle Hamburg-Schnelsen-Nord von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Der Fahrer wurde laut Feuerwehr verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mit Hilfe von zwei Kränen wurde der Lastwagen geborgen. Diesel sei ausgelaufen und habe die Fahrbahn massiv verunreinigt. Die Fahrbahn sei in beide Richtungen gesperrt.

Es staue sich auf einige Kilometer in Richtung Hamburg und in Richtung Flensburg.

+++ 6.57 Uhr: SEK nimmt zwei Personen fest - Hintergründe unklar +++

Bei einem Großeinsatz der Polizei mit Spezialkräften in Wachau nahe Leipzig hat es zwei Festnahmen gegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Leipziger Polizei, nachdem die Behörde nachts zunächst von mindestens einer Festnahme am Donnerstag gesprochen hatte. Dabei war den ersten Angaben zufolge ein Haftbefehl der Bundesanwaltschaft vollstreckt worden. Letzteres wollte der Polizeisprecher am Freitagmorgen nicht bestätigen, er verwies auf die Polizei Bayern als federführende Ermittlungsbehörde. Diese wiederum gab an, für weitere Auskünfte auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

+++ 6.52 Uhr: Flüchtlingsbehörde überprüft nach Bundeswehr-Skandal 2000 Asylverfahren +++

Infolge der Affäre um den mutmaßlich rechtsextremen Bundeswehr-Offizier Franco A. überprüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) rund 2000 abgeschlossene Asylverfahren. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf einen Sprecher des Bundesinnenministeriums berichtete, will die Behörde klären, ob es möglicherweise systematische Mängel im Umgang mit Asylanträgen gab. Der Oberleutnant A. hatte monatelang ein Doppelleben als syrischer Flüchtling geführt und soll einen Anschlag geplant haben.

+++ 5.52 Uhr: Taxifahrer stirbt bei Unfall mit acht Schwerverletzten +++

Schreckliche Bilanz eines Verkehrsunfalls in Nordhessen: Ein Taxifahrer ist beim Frontalzusammenstoß seines Wagens mit einem anderen Auto ums Leben gekommen, zudem wurden acht Menschen schwer verletzt. Der Wagen eines 25-Jährigen war in der Nacht zum Freitag auf die Gegenfahrbahn geraten und in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Taxi zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 44 Jahre alte Taxifahrer wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und tödlich verletzt. Seine vier Fahrgäste sowie die vier Insassen des anderen Wagens, der sich mehrfach überschlug, kamen in Krankenhäuser. Vermutlich sei der 25-Jährige zu schnell unterwegs gewesen, hieß es.





+++ 5.39 Uhr: Heftige Zusammenstöße bei Studentenprotesten in Venezuela +++

In Venezuela hat es bei Studentenprotesten gegen Staatschef Nicolás Maduro erneut heftige Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften gegeben. Polizei und Nationalgarde gingen am Donnerstag mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor, die an der Zentraluniversität in der Hauptstadt Caracas einen Protestmatsch gestartet hatten. Im nördlichen Bundesstaat Anzoátegui wurde ein Studentenführer bei einer Versammlung an seiner Universität aus nächster Nähe erschossen.



Die Studenten hatten für Donnerstag zu landesweiten Kundgebungen gegen Maduro aufgerufen. In Caracas marschierten hunderte Demonstranten an der Zentraluniversität, der größten Universität des Landes, los. Sie kamen jedoch nicht weit: Direkt vor dem Campus wurden sie von den Einsatzkräften gestoppt. Polizei und Nationalgarde setzten Tränengas und Gummigeschosse ein, einige Demonstranten warfen Steine und Brandsätze zurück. "Wir sind Studenten, keine Terroristen", skandierten die Demonstranten.

+++ 4:56 Uhr Anführer von Boko Haram weist Berichte über Verletzung zurück +++

Die nigerianische Islamistengruppe Boko Haram hat Berichte über eine Verletzung ihres Anführers Abubakar Shekau dementiert. In einem 14-minütigen Video, das am Donnerstag im Internet veröffentlicht wurde, sagte Shekau, er sei "lebendig" und unverletzt. Er wisse gar nichts von einem Luftangriff, fügte Shekau hinzu, der wie üblich in Tarnkleidung und mit einem Sturmgewehr auftrat. Auch keiner seiner Männer sei getötet worden. Die nigerianische Armee hat in der Vergangenheit schon mehrfach behauptet, Shekau getötet zu haben.

+++ 4.34 Uhr: Gabriel kritisiert Netanjahu +++

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sein Treffen mit Regierungskritikern in Israel verteidigt. Zugleich kritisierte er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der ein geplantes Treffen im Streit abgesagt und dem deutschen Außenminister später Instinktlosigkeit vorgeworfen hatte.

"Unter Demokraten muss es möglich sein, sich auch mit regierungskritischen Organisationen zu treffen", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung . Er würde wieder genauso handeln.

+++ 4.32 Uhr: Aus Schwulenclub "Pulse" in Orlando wird nach Attentat ein Museum +++

Der Schwulenclub "Pulse" in Orlando im US-Bundesstaat Florida, in dem ein Attentäter im Juni 49 Menschen tötete, soll bald in ein Museum und eine Gedenkstätte umgewandelt werden. Wie die Besitzerin Barbara Poma am Donnerstag ankündigte, will sie damit "dauerhaft" einen Beitrag zur Aufarbeitung der Tragödie leisten. Ihr Club sei bereits "heiliger Boden" und solle nun ein "Ort der Heilung" werden.

+++ 4.31 Uhr: Rolf Zuckowski wird 70 +++

Seinen 70. Geburtstag will Liedermacher Rolf Zuckowski mit mehreren kleinen Feiern begehen, aber möglichst ohne Präsente. "Wenn man so gesund ist wie ich und so viel erleben durfte, ist das ja bereits ein großes Geschenk", sagte der Hamburger vor dem Jubiläum am 12. Mai. "Es gibt mehrere Mini-Geburtstagsfeiern", erzählte er. Bei einer davon hole er den Verlag und die Schallplattenfirma an einen Tisch, um gemeinsam zu überlegen, wie mit seinen Liedern umgegangen werde. "Das ist mir sehr wichtig, denn ich werde 70 und hoffe, ich werde 80 oder 90, aber ich weiß es ja nicht."

+++ 2:32 Uhr: Ehemals dickste Frau der Welt nach Operation in Indien nach Abu Dhabi verlegt +++

Die ehemals dickste Frau der Welt ist nach einer erfolgreichen Operation wegen ihres Übergewichts in Indien nach Abu Dhabi verlegt worden. Die Ägypterin Eman Ahmed Abd al-Ati wurde nach Angaben ihrer Ärzte in Mumbai am Donnerstag ins VPS-Burjeel-Krankenhaus in dem Golfemirat verlegt, wo sie sich nun ein Jahr lang einer Physiotherapie unterziehen soll. Abd al-Ati hatte ihre Wohnung in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria mehr als zwei Jahrzehnte lang nicht verlassen, bis sie im Februar zur Behandlung ihrer Fettleibigkeit mit einem Spezialflugzeug nach Indien gebracht wurde. Damals wog sie rund 500 Kilo.

+++ 0.30 Uhr: Ariane-Rakete nach Blockade gestartet +++



Nach wochenlangen Verzögerungen wegen Protesten ist vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana wieder eine Ariane-5-Rakete ins All gestartet. Der Lastenträger brachte in der Nacht zum Freitag (MESZ) zwei Telekommunikationssatelliten für Anbieter aus Korea und Brasilien in den Orbit, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. Ursprünglich hätte die Rakete schon Mitte März abheben sollen, doch Sozialproteste in dem französischen Überseegebiet in Südamerika hatten den Weltraumbahnhof einen Monat lang blockiert.