US-Behörden ermitteln gegen Erdogans Bodyguards

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 8.29 Uhr: Transporter mit 800 Puten kippt auf Autobahn um +++

Ein mit 800 Puten beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 43 in Nordrhein-Westfalen umgekippt. Der Transporter war am Morgen bei Haltern im südlichen Münsterland aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Tiere verendeten. Wie viele es genau sind, steht noch nicht fest. Ein Veterinär soll entscheiden, was mit den übrigen Vögeln passiert. Menschen wurden nicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten soll die Autobahn in Fahrtrichtung Münster bis zum Vormittag gesperrt bleiben.

+++ 8.22 Uhr: Polizei findet Rohrbombe in Wohnung eines 27-Jährigen +++

Die Polizei hat in der Wohnung eines 27-Jährigen in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) eine fast fertige Rohrbombe entdeckt. Zudem fand sie in den Räumen nach eigenen Angaben Schießpulver und Schrotpatronen.



Am Mittwochabend war der 27-Jährige zunächst von Beamten der Bundespolizei bei einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat ertappt worden. Da der 27-Jährige keinen Personalausweis dabei hatte, begleiteten ihn die Polizisten nach Hause. Dort fanden sie die im Bau befindliche Rohrbombe. Die Beamten holten Spezialkräfte, die das Sprengmaterial abtransportierten. Dabei behinderte ein 42 Jahre alter Nachbar die Arbeiten. Zudem beleidigte er die Polizei. Gegen ihn und den 27-Jährigen wird nun ermittelt. Weitere Hintergründe sind noch unklar.

+++ 8.13 Uhr: Stromausfall am Brüsseler Airport bringt Flugverkehr durcheinander +++

Ein Stromausfall am Brüsseler Flughafen hat am Morgen die Nerven von Reisenden strapaziert. Infolge der Panne um kurz vor 5 Uhr früh kam es zu Verspätungen. Hunderte Passagiere mussten zeitweise im Freien warten, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Dem Sender RTBF zufolge wurde der Flugverkehr um 6.30 Uhr wieder aufgenommen. Die Betreiber erwarteten jedoch noch für den ganzen Tag Verzögerungen im Ablauf. Passagiere sollten dennoch pünktlich am Flughafen sein, hieß es.

+++ 7.57 Uhr: Nach Wasserskandal in Flint fünf Anklagen wegen Totschlags erhoben +++

Im Skandal um verseuchtes Trinkwasser in der US-Stadt Flint sind fünf Menschen wegen Totschlags angeklagt worden. Unter ihnen ist der Chef der Gesundheitsbehörde des Bundesstaats Michigan, Nick Lyon, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Demnach wusste Lyon bereits im Januar 2015 von der Bleibelastung im Leitungswasser, wartete aber ein Jahr, bis er dies öffentlich mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, auch nach Ausbruch der mit der Bleibelastung in Zusammenhang stehenden Legionärskrankheit nicht gehandelt zu haben. Hinterher soll er gesagt haben, er könne "nicht jeden retten" und "Jeder muss an irgendetwas sterben". Konkret geht es um den Fall des 85-jährigen Robert Skidmore, der an der Infektionskrankheit Legionellose gestorben war.



In Flint geht die Bleikontamination auf Sparmaßnahmen zurück. Die Stadtverwaltung hatte im April 2014 damit begonnen, Wasser aus dem mit Chemikalien verseuchten Flint-Fluss zur Trinkwasseraufbereitung zu nutzen. Das aggressive Wasser griff die alten Bleirohre an, das giftige Schwermetall gelangte ins Wasser. Zuvor war teureres Trinkwasser aus Detroit bezogen worden. Wegen der Verseuchung des Trinkwassers in der 100.000-Einwohner-Stadt hatte US-Präsident Barack Obama den Notstand in Michigan ausgerufen. Zwölf Menschen starben aufgrund von Legionellose; tausende Kinder wurden vergiftet. Für Kinder ist Blei besonders schädlich, es kann ihr Gehirn dauerhaft schädigen.

+++ 6.23 Uhr: US-Behörden ermitteln gegen Erdogans Sicherheitsleute +++

Nach den Zusammenstößen zwischen türkischen Personenschützern und Demonstranten beim USA-Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt es Konsequenzen für die Sicherheitsleute. Wie die " Washington Post" berichtet, wollen die US-Behörden im Laufe des Tages strafrechtliche Ermittlungen gegen zwölf Mitglieder von Erdogans Sicherheitsteam verkünden.

Mitte Mai waren am Rande des Besuches des türkischen Staatschefs in Washington türkische Sicherheitskräfte vor der Residenz des Botschafters mit Anti-Erdogan Demonstranten aneinandergeraten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Es seien bereits Haftbefehle gegen die Verdächtigen erlassen worden, schrieb die "Post" unter Berufung auf Polizeiquellen. Die betroffenen Sicherheitsleute sollen sich wieder in der Türkei aufhalten.

+++ 4.34 Uhr: Behörden melden häufiger Heimat-Reisen von Flüchtlingen +++

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erfährt inzwischen öfter von Reisen von Flüchtlingen in deren Herkunftsländer. Andere Stellen wie die Bundespolizei, die Ausländerbehörden oder die Bundesagentur für Arbeit seien mittlerweile für das Thema stärker sensibilisiert, sagte eine Bamf-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem gebe es mittlerweile einen "funktionierenden Kommunikationsweg" zwischen den Behörden. "Die meisten Mitteilungen erfolgen seitens der Bundespolizei im Bundesgebiet, aber auch aus dem Ausland."



Die Zahl solcher Reisen werde beim Bamf derzeit jedoch noch immer nicht statistisch erfasst. Auch die Bundespolizei kann diese Vorfälle nicht beziffern. "Das (...) Phänomen ist jedoch nicht nur vereinzelt bekannt", teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

+++ 3.42 Uhr: Trump besucht verletzten US-Kongressabgeordneten +++

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben dem angeschossenen republikanischen Kongressabgeordneten Steve Scalise in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Washington einen Überraschungsbesuch abgestattet. Sie überbrachten dem Verletzten Blumen, wie das Weiße Haus mitteilte. Am Mittwochmorgen hatte ein Mann auf einem Baseballfeld nahe der Hauptstadt Washington das Feuer auf Politiker eröffnet. Neben dem 51-jährigen Scalise wurden ein weiterer Abgeordneter, zwei Polizisten, ein Mitarbeiter eines Abgeordneten und ein Lobbyist verletzt. Polizisten und Leibwächter schossen auf den Täter und überwältigten ihn. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

+++ 3.28 Uhr: Spritztour eines Vierjährigen endet sanft am Baum +++

Erste Fahrversuche hat ein vierjähriges Kleinkind im sächsischen Vogtlandkreis unternommen. Der Junge schnappte sich am Mittwochnachmittag die Autoschlüssel seiner Mutter und stieg in den Wagen vor dem Haus, wie die Polizei nun mitteilte. Ohne den Motor zu starten, löste er die Handbremse und rollte auf dem abschüssigen Gelände in Schöneck los. Der Wagen durchbrach eine Hecke zum Nachbargrundstück und fuhr rund 50 Meter weiter gegen einen Baum. Der Junge blieb unverletzt. Über die Begleichung des Schadens muss sich seine Mutter nun mit dem Nachbarn einigen.

+++ 2.29 Uhr: Scharfe Kritik an Polens Regierungschefin nach Rede in Auschwitz +++

Mit Äußerungen auf einer Gedenkfeier am Vernichtungslager Auschwitz hat Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo scharfe Kritik auf sich gezogen. Kritiker warfen der rechtsgerichteten Regierungschefin vor, das Gedenken an die Opfer von Auschwitz für eine Rechtfertigung der Anti-Flüchtlings-Politik ihrer Regierung zu instrumentalisieren. Szydlo hatte gestern in ihrer Rede in Auschwitz gesagt: "In unserer turbulenten Zeit müssen wir aus Auschwitz die Lehre ziehen, dass wir alles tun müssen, die Sicherheit und das Leben unserer Bürger zu verteidigen." Mit dem Sicherheitsargument rechtfertigt Szydlo immer wieder die Weigerung ihrer Regierung, Flüchtlinge in Polen aufzunehmen. Ihrer Argumentation zufolge stellen diese ein generelles Sicherheitsrisiko dar.



Der frühere polnische Ministerpräsident und derzeitige EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb er auf Twitter: "Solche Worte sollten niemals an einem solchen Ort von einer polnischen Ministerpräsidentin ausgesprochen werden." Die Chefin der liberalen Oppositionspartei Nowoczesna, Katarzyna Lubnauer, warf Szydlo vor, "den Horror von Auschwitz zu missbrauchen, um den Polen Angst vor Flüchtlingen zu machen". Szydlos Sprecher wies die Anschuldigungen zurück und warf den Kritikern vor, die Worte aus dem Kontext zu reißen und falsch zu interpretieren.

+++ 1.33 Uhr: Japan verabschiedet umstrittenes Gesetz gegen "Verschwörung" +++

Japans Parlament hat ein umstrittenes Gesetz gegen die Planung schwerer Straftaten verabschiedet. Kritiker befürchten, dass es in Japan dadurch zu massiver Überwachung der Bürger kommt. Gegen erbitterten Widerstand der Opposition nutzte das rechtskonservative Regierungslager von Ministerpräsident Shinzo Abe seine Mehrheit im Oberhaus des Parlaments und verabschiedete das Gesetz am frühen Morgen (Ortszeit). Abe hält das Gesetz für nötig, um mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 Terroranschläge zu verhindern. Rechtsexperten sehen darin Japans Demokratie bedroht.

+++ 1.17 Uhr: Pentagon besiegelt Verkauf von Kampfjets an Katar +++

Ungeachtet der schweren diplomatischen Krise am Golf haben die USA den Verkauf von Kampfjets vom Typ F-15 an Katar besiegelt. Verteidigungsminister James Mattis unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit seinem katarischen Kollegen Khalid al-Attiyah. Katar zahlt dafür insgesamt 12 Milliarden US-Dollar (10,69 Milliarden Euro). Der Verkauf war bereits seit Längerem vorbereitet worden. Das Außenministerium in Washington gab im vergangenen November grünes Licht. Der Vollzug kommt nun aber zu einem Zeitpunkt, an dem sich die diplomatischen Spannungen zwischen Katar und anderen arabischen Staaten dramatisch verschärfen.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Staaten hatten Anfang Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Damit ist das Golf-Emirat isoliert. Die arabischen Staaten beschuldigen Katar, Terrororganisationen wie den sunnitischen Islamischen Staat (IS) zu unterstützen.

+++ 0.37 Uhr: US-Sonderermittler untersucht offenbar Vorwürfe gegen Trump +++

Der Sonderermittler Robert Mueller hat einem Bericht der "Washington Post" zufolge Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump aufgenommen. Es würden Vorwürfe gegen den Präsidenten geprüft, er habe in der Russland-Affäre versucht, unzulässigen Einfluss auf die Justiz zu nehmen.

+++ 0.22 Uhr: Jury im Cosby-Prozess lässt sich Zeugenaussagen nochmals vorlesen +++

Im Strafprozess gegen US-Entertainer Bill Cosby wegen sexueller Nötigung scheint die Jury ihr Urteil genau an die von Zeugen gemachten Aussagen knüpfen zu wollen. Am Mittwoch (Ortszeit) ließen sich die zwölf Geschworenen in Norristown (Pennsylvania) nochmals Aussagen von Klägerin Andrea Constand vorlesen, die Cosby an einem Abend im Januar 2004 mutmaßlich sexuell missbrauchte. Auch nach den Aussagen eines Polizisten, der damals an den Ermittlungen beteiligt war, fragte die Jury. Es war die sechste Nachfrage der Geschworenen an das Gericht, seit sie am Montag ihre Beratungen über die Schuld oder Unschuld Cosbys begonnen hatten.

Constand hatte in dem Prozess vergangene Woche beschrieben, wie der mehr als 30 Jahre ältere Schauspieler ihr in seinem Zuhause drei blaue Pillen gab. "Diese werden dir helfen, dich zu entspannen", sagte er Constand zufolge. "Sie sind deine Freunde." Kurz nach Einnahme der Tabletten habe sie zu lallen begonnen und Cosby doppelt gesehen. Ihre Beine hätten sich "wie Gummi" angefühlt, ehe Cosby sie zur Couch führte. Sie sei erst wieder zu sich gekommen, als er dabei war, sich sexuell an ihr zu vergreifen.

+++ 0.05 Uhr: Bürger für Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan +++

Eine Mehrheit von 55 Prozent der Deutschen ist für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Das ergab eine Insa-Umfrage für die "BILD"-Zeitung. Nur jeder fünfte Befragte (20,3 Prozent) ist für den Verbleib der deutschen Soldaten in Afghanistan. Bei älteren Menschen sowie Anhängern von AfD (75,2 Prozent) und Linken (71 Prozent) war die Ablehnung einer weiteren Stationierung der Bundeswehr in dem von Gewalt gezeichneten Land am ausgeprägtesten, gefolgt von FDP (59 Prozent) und SPD (58,9 Prozent). Bei Anhängern der Grünen (54,6 Prozent) und der Union (49,3 Prozent) ist die Zustimmung zu einem Abzug etwas niedriger.



Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte kürzlich betont, sie rechne damit, dass die Bundeswehr noch mindestens fünf Jahre in Afghanistan bleiben werde. Seit Ende 2001 sind deutsche Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Derzeit stellt Deutschland im Rahmen des Nato-Ausbildungseinsatzes "Resolute Support" (Entschlossene Unterstützung) von den insgesamt etwa 12.000 Nato-Soldaten 941 Soldaten (Stand: 18. April). Ein Ende der Gewalt ist nicht absehbar.