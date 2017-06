US-Rapper Prodigy im Alter von nur 42 Jahren gestorben

Die Nachrichten des Tages:

+++ 10 Uhr: Bildungsministerium investiert 34,7 Millionen Euro in Extremismus-Forschung +++

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) will einem Zeitungsbericht zufolge mit insgesamt fast 35 Millionen Euro die Extremismusforschung fördern. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten, fließen 14,7 Millionen Euro in fünf verschiedene Projekte, mit denen unter anderem Organisation oder Rekrutierung von Extremisten im Internet untersuchen werden sollen. Mit weiteren 20 Millionen Euro bis 2022 unterstützt Wanka demnach den Aufbau eines neuen Spitzenforschungsclusters, das Topwissenschaftler aus verschiedenen Fächern und an verschiedenen Hochschulen für die Forschung über Islamismus und Terrorismus in der digitalen Welt zusammenbringen soll.

+++ 9.44 Uhr: Drei mutmaßliche Islamisten in Madrid festgenommen: "Klare Bedrohung" +++

Die spanische Polizei hat drei mutmaßliche Dschihadisten in Madrid festgenommen. Einer von ihnen, ein Marokkaner mit Wohnsitz in der spanischen Hauptstadt, werde als "extrem gefährlich" eingestuft, teilte das Innenministerium mit. Der 32-Jährige sei fest in die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) eingebunden und befinde sich in "einem fortgeschrittenen Stadium der Radikalisierung" - ähnlich wie jene Islamisten, die in Großbritannien und Frankreich Anschläge verübt hätten. "Er stellte eine klare Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes dar", so das Ministerium.

+++ 9.17 Uhr: Hunderte bewaffnete Rebellen attackieren Kleinstadt im Süden der Philippinen +++

Hunderte bewaffnete Rebellen haben eine Kleinstadt im Süden der Philippinen attackiert. Die mutmaßlichen Islamisten griffen einen Militärposten in Pigkawayan auf der Insel Mindanao an und lieferten sich Feuergefechte mit Soldaten, wie ein Militärsprecher mitteilte. Fünf Zivilisten, die von den Angreifern als menschliche Schutzschilde missbraucht wurden, wurden den Angaben zufolge vermisst. Soldaten verfolgten die Angreifer, die nach dem Überfall flüchteten.

+++ 9.16 Uhr: "Star Wars": Regisseure steigen bei Han Solo Film aus +++

Die "Star Wars"-Produktionsfirma Lucasfilm sucht einen neuen Regisseur für den Spinoff über Han Solo. Die bisherigen Regisseure Phil Lord und Christopher Miller ("21 Jump Street", "The LEGO Movie") und die Disney-Tochter hätten sich entschieden, getrennte Wege zu gehen, teilte die Präsidentin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, mit. Ein neuer Regisseur werde bald bekanntgegeben. Grund für die Trennung seien unterschiedliche Vorstellungen vom Film. "Phil Lord und Christopher Miller sind talentierte Filmemacher, die eine unglaubliche Besetzung und Crew zusammengestellt haben", sagte Kennedy laut Stellungnahme auf der "Star Wars"-Homepage. "Aber es hat sich herausgestellt, dass wir unterschiedliche kreative Vorstellungen von dem Film haben".

+++ 8.57 Uhr: Uber-Chef Kalanick tritt zurück +++

Der umstrittene Chef des Fahrdienstanbieters Uber, Travis Kalanick, tritt zurück. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte einen Bericht der "New York Times", wonach Kalanick dem Druck mehrerer großer Investoren nachgab.

Kalanick hatte vergangenene Woche eine Auszeit von unbestimmter Dauer genommen, nachdem im Zuge einer Untersuchung zu Vorwürfen von Sexismus und Diskriminierung bei Uber massive Veränderungen beschlossen wurden, die seine Vollmachten beschneiden sollten. Er trauert derzeit um seine bei einem Bootsunfall getötete Mutter.

+++ 8.35 Uhr: Macron verliert zwei weitere Minister +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verliert zwei weitere Minister: Nach Verteidigungsministerin Sylvie Goulard gaben auch Justizminister François Bayrou und Europaministerin Marielle de Sarnez ihre Posten auf. Bayrou erklärte, er werde der neuen Regierung nicht angehören. Gründe für seinen Rücktritt nannte er zunächst nicht. De Sarnez gibt ihren Posten nach Angaben aus Parteikreisen auf, um Fraktionschefin der Zentrumspartei MoDem in der Nationalversammlung zu werden.

+++ 8.13 Uhr: Sechsjährige stirbt nach Verkehrsunfall in Dortmund +++

Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Dortmund tödlich verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge war das Kind am Dienstagabend auf eine Straße gelaufen und dort vom Auto einer 57-jährigen Dortmunderin erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte das lebensgefährlich verletzte Mädchen in ein Krankenhaus, wo das Kind noch am Abend verstarb. Aufschluss über den genauen Unfallhergang sollen die weiteren Ermittlungen der Polizei geben.

+++ 7.35 Uhr: König von Saudi-Arabien regelt Thronfolge neu +++

Saudi-Arabiens König Salman hat seinen erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen des Landes erklärt. Damit scheint es sicher, dass der bisherige stellvertretende Kronprinz auch Nachfolger seines Vaters Salman auf dem Thron in Riad wird. Mohammed bin Salman ersetzt damit Mohammed bin Najef, der bislang die Stellung als erster Erbe der Thronfolge innehatte. Dies geht aus einem königlichen Erlass vor, den die staatliche Nachrichtenagentur Spa veröffentlichte.

+++ 6.27 Uhr: Rebellen stürmen Dörfer und Schulen auf den Philippinen +++

Vermutlich muslimische Rebellen haben im Süden der Philippinen mehrere Dörfer gestürmt. Die rund 200 bewaffneten Angreifer lieferten sich nach Polizeiangaben ein Feuergefecht mit den örtlichen Sicherheitskräften. Sie sollen in den knapp 900 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila liegenden Orten Malagakit und Simsiman die Dorfschulen besetzt halten und mindestens fünf Schüler als Geiseln genommen haben. Die Dorfbewohner seien geflohen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte es zunächst keine Verletzten gegeben. "Wir vermuten, dass die Bewaffneten Angst schüren wollen, um die Öffentlichkeit auf ihre Präsenz in der Region aufmerksam zu machen", sagte der Ermittlungsleiter Reylan Mamon im Radio Manila.

+++ 4.50 Uhr: Erfolg für Republikaner bei Nachwahlen in den USA +++

Bei einer Nachwahl im US-Bundesstaat Georgia hat die republikanische Kandidatin Karen Handel Medienberichten zufolge gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen in einem Vorort der Großstadt Atlanta lag Handel mit rund 52 Prozent vorne, wie die Fernsehsender CNN und NBC News berichteten. Auch in South Carolina gab es eine Nachwahl. Hier setzte sich offenbar ebenfalls der Kandidat der Republikaner durch, Ralph Norman. Die Urnengänge genau fünf Monate nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump galten als wichtiger Stimmungsmesser.

+++ 4.18 Uhr: Briefe von Albert Einstein für rund 190.000 Euro versteigert +++

Briefe von Albert Einstein, in denen das Genie nicht nur über Physik schrieb, sondern auch über Gott und Israel, sind für insgesamt rund 190.000 Euro versteigert worden. Die meisten der zwischen 1951 und 1954 verfassten Schreiben richten sich an den Physiker David Bohm, sie sind mit der Schreibmaschine getippt, von Einstein unterschrieben und einige von ihnen haben handschriftliche Anmerkungen.

+++ 0.20 Uhr: US-Rapper Prodigy ist tot +++

Der amerikanische Rapper Prodigy vom HipHop-Duo "Mobb Deep" ist tot. Der 42 Jahre alte Musiker sei überraschend gestorben, teilte sein Sprecher der US-Musikzeitschrift "Rolling Stone" mit. Prodigy, der mit bürgerlichem Namen Albert Johnson hieß, sei vor wenigen Tagen nach einem Auftritt in Las Vegas in einem Krankenhaus behandelt worden. Der Mitteilung zufolge litt der Rapper seit seiner Geburt an Sichelzellenanämie. Die genauen Gründe für seinen Tod müssten aber noch ermittelt werden, erklärte der Sprecher.