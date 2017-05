US-Soldaten töten IS-Anführer in Afghanistan

Die aktuellsten Nachrichten des Tages für Sie im Überblick.

+++ 7.40 uhr: IS-Anführer in Afghanistan getötet +++

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan, Abdul Hasib, ist bei einem Angriff von afghanischen und US-Soldaten getötet worden. Die US-Streitkräfte bestätigten in einer Erklärung den Tod Hasibs und "mehrerer weiterer ranghoher Vertreter" sowie von 35 Kämpfern der Dschihadistenmiliz bei einem Angriff Ende April im Osten des Landes.

Der Tod Hasibs und seiner Vertrauten könne den IS am Hindukusch "bedeutend" schwächen und das Ziel der Zerstörung der Miliz noch in diesem Jahr näher rücken lassen, hieß es in einer älteren Erklärung der US-Truppen.

+++ 7.20 Uhr: Zwölf Verletzte bei Wohnhaus-Brand +++

Bei einem Wohnhaus-Brand in Baden-Württemberg sind zwölf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Keller des Gebäudes in Murr im Kreis Ludwigsburg ausgebrochen. Bei elf Verletzten bestand der Verdacht einer Rauchvergiftung. Ein weiterer erlitt Verbrennungen beim Versuch, die Flammen zu löschen. Nähere Angaben zu den Verletzten oder zur Brandursache gab es zunächst nicht.

+++ 6.30 Uhr: Sechsjähriger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt +++

Ein sechsjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall im niederrheinischen Kaarst bei Neuss schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall, als der Junge am Sonntagnachmittag zwischen geparkten Autos vor den Wagen einer 28-jährigen Fahrerin lief. Trotz Vollbremsung erfasste das Fahrzeug das Kind und verletzte es schwer. Der Junge wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

+++ 4.50 Uhr: Linke: Macrons Kurs kann Rechtsruck nicht aufhalten +++

Linken-Chef Bernd Riexinger sieht den Rechtspopulismus in Europa durch den Wahlsieg des Linksliberalen Emmanuel Macron in Frankreich nicht gebannt. "Macrons politische Vision ist die französische Version der Agenda 2010", sagte Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Damit seien weitere Privatisierungen und eine Vertiefung der sozialen Widersprüche vorprogrammiert. "Dadurch kann der tiefgreifende Rechtsruck nicht aufgehalten werden."

+++ 4.06 Uhr: Explosion in Chemieraum - Lehrerin und Sohn verletzt +++

Bei einer Explosion in einem Chemieraum eines niedersächsischen Gymnasiums sind eine Lehrerin und ihr Sohn leicht verletzt worden. "Die beiden waren am Sonntag vermutlich damit beschäftigt, Chemikalien aufzufüllen, als das Unglück passierte", sagte ein Polizeisprecher. Durch die Explosion einer Flasche mit einer flüssigen Substanz sei Salzsäure freigesetzt worden. Die 56-jährige Lehrerin der Schule in Hameln und ihr 24 Jahre alter Sohn kamen in eine Klinik. Über die Art ihrer Verletzungen konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Die Feuerwehr rückte an und entsorgte die Chemikalien.



+++ 2.24 Uhr: Hilfsorganisation vermutet hunderte Cholera-Fälle im Jemen +++



Im Jemen sind hunderte Menschen mutmaßlich an Cholera erkrankt. Ein Sprecher der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) sagte, in den vergangenen drei Wochen seien mehr als 570 Menschen behandelt worden, bei denen der Verdacht auf Cholera bestehe. "Wir haben die Sorge, dass die Krankheit sich zu einer Epidemie ausweiten könnte", sagte Sprecher Ghassan Abu Tschaar. Die schiitischen Huthi-Rebellen sprachen indes von mehr als 1600 Cholera-Fällen in zwölf Provinzen, wie es auf dem Nachrichtenportal Sabanews hieß. Ein Sprecher des jemenitischen Gesundheitsministeriums bestätigte, dass die Cholera im Jemen wieder ausgebrochen sei.