US-Zerstörer kollidiert mit Tankschiff - Zehn Marinesoldaten vermisst

Die Nachrichten des Tages im Überblick.

+++ 8.44 Uhr: Neun Leichtverletzte nach Rauchbombenwurf bei kurdischer Veranstaltung in Berlin +++

Durch die Explosion einer Rauchbombe bei einer politischen Veranstaltung von Kurden in Berlin sind neun Menschen leicht verletzt worden. Unbekannte hätten den Rauchkörper am Sonntagabend in den Räumlichkeiten im Stadtteil Spandau gezündet, sagte eine Polizeisprecherin. Die 400 Gäste hätten diese daraufhin "fluchtartig" verlassen. Neun Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, hätten diese nach ambulanter Versorgung aber wieder verlassen können. Die Veranstaltung stand demnach im Zusammenhang mit einem für den 25. September geplanten Referendum, bei dem die Kurden im Irak über die Errichtung eines eigenen Staats abstimmen wollen.

+++ 8.28 Uhr: 88 Prozent der Arbeitnehmer zufrieden mit ihrem Job +++

Rund 88 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind laut einer Studie mit ihrem Beschäftigungsverhältnis zufrieden. Damit liegt die Bundesrepublik leicht über dem europäischen Durchschnitt von 86 Prozent, wie die noch unveröffentlichte Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, aus der die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" zitiert. Am zufriedensten mit ihrer Arbeit sind demnach Arbeitnehmer aus Österreich und den Niederlanden mit knapp 93 beziehungsweise knapp 92 Prozent. Ausschlaggebend für die Zufriedenheit seien den Forschern zufolge Wertschätzung und Anerkennung, die sich in Geld, Aufstiegsperspektiven und Lob ausdrückten, berichtete die Zeitung weiter. Ähnlich wichtig sei ein gutes soziales Umfeld am Arbeitsplatz.

+++ 7.33 Uhr: Terror in Spanien: Neue Durchsuchung in Ripoll +++

Nach dem Terroranschlag in Barcelona und dem vereitelten Anschlag in Cambrils mit mindestens 14 Toten hat die Polizei erneut eine Wohnung in Ripoll durchsucht. In den frühen Morgenstunden hätten katalonische Beamte in der Unterkunft im Stadtteil Sant Pere unter anderem zwei Taschen und einen Karton mit Material sichergestellt, berichteten spanische Medien. Augenzeugen sprachen demnach von einem "beachtlichen Polizeieinsatz" mit Beamten in Uniform und Zivil. Die örtliche Polizei habe eine Straße in der Altstadt für den Verkehr gesperrt. Mehrere Quellen bestätigten der Tageszeitung "La Vanguardia", während des Einsatzes sei "großer Lärm" zu hören gewesen. Die spanischen Behörden fahnden derzeit nach dem 22 Jahre alten Marokkaner Younes Abouyaaquoub, der aus Ripoll stammt. Bisher konnte aber nicht bestätigt werden, dass Abouyaaquoub das Tatfahrzeug gesteuert hat, das am Donnerstag in Barcelona in Passanten gerast war.

+++ 5.12 Uhr: USA und Südkorea beginnen gemeinsames Militärmanöver +++

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben trotz neuer Drohungen Nordkoreas ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Im Zentrum der seit langem geplanten elftägigen Übung "Ulchi Freedom Guardian" stehen computergestützte Simulationen eines Kriegs auf der koreanischen Halbinsel. Das jährliche Manöver habe wie geplant begonnen, teilte ein Sprecher der US-Streitkräfte in Korea (USFK) mit. Von den 17.500 amerikanischen Soldaten, die daran teilnähmen, seien 3000 eingeflogen worden. Die USA haben in Südkorea 28.500 Soldaten zur Abschreckung stationiert. Das Manöver findet inmitten erhöhter Spannungen in der Region statt. Deshalb wird befürchtet, Nordkorea könnte auf die Übung beispielsweise mit neuen Raketentests reagieren.

+++ 5.06 Uhr: Geflügelbranche geht von Millionen-Schaden wegen Fipronil aus +++

Die Geflügelbranche rechnet damit, dass durch den Fipronil-Skandal für deutsche Betriebe Schäden in Millionenhöhe entstanden sind. Neben Eiern hätten auch Eierprodukte nicht ausgeliefert werden können, sagte der Vorsitzende der niedersächsischen Geflügelwirtschaft und Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, der Deutschen Presse-Agentur in Oldenburg. Außerdem sei ein großer Imageschaden entstanden. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangte Fipronil in Eier, weil es unerlaubterweise zur Reinigung von Ställen eingesetzt wurde. Das Mittel kommt unter anderem als Insektengift, Pflanzenschutzmittel sowie in der Veterinärmedizin zum Einsatz.

+++ 4.50 Uhr: Bahnstrecke Berlin-Hamburg wieder frei +++

Die Bahnstrecke von Berlin nach Hamburg ist nach den Brandanschlägen vom Wochenende wieder frei. Die Reparaturarbeiten seien abgeschlossen, sagte ein Bahnsprecher. "Mit Betriebsbeginn wird wieder normal gefahren." Die Züge verkehrten wieder planmäßig, es müsse nicht mehr mit Verspätungen gerechnet werden. Die Strecke war seit Samstag gesperrt gewesen, weil Unbekannte in der Nähe von Berlin Signalanlagen in Brand gesetzt und damit die Strecken nach Hamburg und Hannover blockiert hatten. Die Strecke Berlin-Hannover ist weiter nur eingeschränkt befahrbar. Dort können durch die Schäden Weichen nicht gestellt werden. Die ICEs zwischen Köln/Düsseldorf und Berlin fahren zwar auf der Strecke, kommen aber rund 30 Minuten später an, sagte der Sprecher. Alle anderen Fernverkehrszüge auf der Strecke werden weiter über Magdeburg umgeleitet und erreichen ihre Ziele rund 60 Minuten verspätet. Wann die Züge dort wieder planmäßig fahren können, sei noch nicht absehbar, hieß es am Montagmorgen.

+++ 3.27 Uhr: Zehn Vermisste nach Kollision von US-Zerstörer mit Tankschiff +++

Nach der Kollision eines US-Zerstörers mit einem großen Tanker östlich von Singapur werden zehn amerikanische Seeleute vermisst. Mindestens fünf Seeleute wurden zudem verletzt, wie die Pazifik-Flotte mitteilte. Der Zerstörer "USS John S. McCain" - benannt nach dem Vater und dem gleichnamigen Großvater des amerikanischen Senators John McCain - war am Montag um 05.24 Uhr Ortszeit mit dem Handelsschiff "Alnic MC" zusammengestoßen, das unter der Flagge Liberias fährt.