Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.30 Uhr: 20 Leichtverletzte bei Brand von Mehrfamilienhaus in Bayern +++

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im fränkischen Markt Heidenfeld sind zwanzig Menschen leicht verletzt worden. Bei den betroffenen Bewohnern und Einsatzkräften stellten die Ärzte eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration im Blut fest, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Das Landratsamt löste wegen der zunächst unklaren Situation Katastrophenalarm aus. Das offenbar in einer zu Wohnzwecken ausgebauten Garage ausgebrochene Feuer war am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Es breitete sich laut Polizei rasch auf das gesamte Gebäude aus. Wegen der starken Rauchentwicklung kam es demnach zu der deutlich erhöhten Konzentration an Kohlenmonoxid. Zur Schadenshöhe machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

+++ 10.06 Uhr: Mutter in den USA bot zehnjährige Tochter zur Vergewaltigung an +++

Nach der brutalen Ermordung eines knapp zehnjährigen Mädchens im US-Bundesstaat New Mexiko sind weitere grausame Details der Tat bekannt geworden. Nach einem Bericht des "Albuquerque Journal" gestand die Mutter des Opfers, im Internet Männer zur Vergewaltigung des Mädchens aufgefordert zu haben. Mit mindestens drei Männern, darunter einem Kollegen und zwei Online-Bekanntschaften, habe sie Treffen organisiert. Ihr sei es nicht um Geld gegangen, sondern um den "Spaß beim Zuschauen". Victoria Martens war laut Polizei im August nur wenige Stunden vor ihrer Geburtstagsparty ermordet worden. Sie war mit Drogen vollgepumpt worden. Der Täter habe sie sexuell missbraucht, auf sie eingestochen, sie erwürgt und anschließend ihre Leiche zerstückelt. Neben der 35-jährigen Mutter nahmen die Ermittler einen der beiden Männer fest, die auf das Internetangebot eingegangen waren, sowie dessen Cousine.





+++ 9.47 Uhr: Tourismus in Griechenland boomt - Zehntausende neue Jobs +++

Der boomende Tourismus sorgt für Zehntausende neue Arbeitsplätze in Griechenland. Von den in diesem Jahr gut 250.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen in dem von der Finanzkrise schwer betroffenen Land seien mehr als 210.000 (82,8 Prozent) im Bereich Fremdenverkehr, berichtete am Donnerstag die konservative Athener Zeitung "Kathimerini" unter Berufung auf den Tourismusverband (Sete). 2015 waren rund 26 Millionen Touristen nach Griechenland gereist, im laufenden Jahr rechnet der Verband mit einem plus von sechs Prozent. Von Januar bis August 2016 seien 753.000 Touristen mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr angekommen. Der Tourismus und die mit ihm verbundenen Unternehmen machen mittlerweile ein Viertel des Bruttoinlandproduktes Griechenlands aus, hieß es im Bericht weiter.

+++ 9.29 Uhr: Steinmeier und Ayrault besuchen erstmals Konfliktgebiet in der Ostukraine +++

Außenminister Frank-Walter Steinmeier und sein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault sind am Donnerstag erstmals seit dem Beginn der Ukraine-Krise in das Konfliktgebiet im Osten des Landes gereist. Wie eine AFP-Reporterin berichtete, besuchten die Minister die Stadt Kramatorsk, die von den Regierungstruppen kontrolliert wird. In der Ukraine war in der Nacht zum Donnerstag eine neuerliche Waffenruhe in Kraft getreten.

+++ 8.38 Uhr: Lauterbach: Jeder sollte grundsätzlich Organspender sein +++

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert für eine Neuregelung der Organspende in Deutschland. "Eine Regelung, nach der grundsätzlich jeder Organspender ist, halte ich auch für Deutschland für richtig", sagte Lauterbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er sei dafür, die in Deutschland geltende Regelung "noch einmal gründlich zu überprüfen". Lauterbach nahm der Zeitung zufolge mit seinem Vorstoß Bezug auf eine Neuregelung in den Niederlanden. Dort hatte das Parlament demnach am Dienstag mit knapper Mehrheit für einen umstrittenen Gesetzentwurf gestimmt. Demnach soll künftig jeder Einwohner der Niederlande als Organspender registriert werden - es sei denn, er widerspricht dem ausdrücklich. Mit der Regelung solle die Spenderzahl erhöht werden, berichtete die "NOZ".

+++ 8.21 Uhr: Obama will weiteres Meeresschutzgebiet schaffen +++

Knapp drei Wochen nach der Schaffung des weltweit größten Meeresschutzgebiets vor der Küste von Hawaii will US-Präsident Barack Obama ein weiteres Schutzgebiet im Atlantik ausweisen. Obama werde sein Projekt am ersten Tag einer vom US-Außenministerium organisierten internationalen Konferenz zum Schutz der Ozeane verkünden, teilte das Weiße Haus mit. Das Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument vor der Küste Neuenglands wird demnach rund 12.700 Quadratkilometer umfassen.

+++ 8.11 Uhr: Merkel für schnelle Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine schnelle Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ausgesprochen. Notwendig dafür sei auch, je nach Bedarf spezifische Regelungen zu entwickeln, sagte Merkel im rbb-inforadio. "Viele sind noch in den Integrationskursen oder warten darauf. Insofern glaube ich, dass wir da einen etwas längeren Atem haben müssen, aber jederzeit auch bereit sein müssen, praktikable Lösungen zu entwickeln", sagte die CDU-Vorsitzende. Die Bundesregierung setzt auf ein stärkeres Engagement der Wirtschaft, um Flüchtlinge schneller in Arbeit zu bringen. Merkel hatte sich am Mittwochabend mit Unternehmensvertretern der Initiative "wir zusammen" getroffen. Dazu gehören unter anderem Bosch, Daimler und Tui.

+++ 7.32 Uhr: Schwangere in Bayern attackiert - Mutter und ungeborenes Kind tot +++

Nach einem Angriff auf eine schwangere 45-Jährige in Niederbayern sind sowohl die Frau als auch ihr ungeborenes Kind tot. Das Kind war bereits unmittelbar nach der Attacke am Mittwochnachmittag gestorben, wie ein Polizeisprecher nun mitteilte. Später erlag auch die Frau ihren schweren Verletzungen. Ein Unbekannter war mit einem gefährlichen Gegenstand auf die Frau losgegangen. Ihr Ehemann fand sie und rief einen Notarzt. Die Ursache für den Angriff ist unklar. Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt.

+++ 7.18 Uhr: Einheimische und Flüchtlinge in Bautzen gehen aufeinander los +++

In Bautzen in Sachsen ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen gekommen. Rund 80 gewaltbereite Männer und Frauen - zum Großteil aus dem politisch rechten Spektrum - sowie 20 junge Asylbewerber standen sich am Mittwochabend auf einem Platz gegenüber, wie die Polizei mitteilte. Zwischen beiden Lagern kam es zu verbalen und tätlichen Übergriffen. Es seien Flaschen geworfen worden, berichteten Zeugen.



Ein Großaufgebot von rund 100 Polizisten trennte die Gruppen und forderte sie auf, den Platz zu verlassen. Aus der Reihe der Asylsuchenenden wurden die Beamten den Angaben zufolge unter anderem mit Flaschen und Holzlatten beworfen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung.



In Bautzen war es in den letzten Monaten mehrfach zu Konflikten gekommen. Zuletzt wurde am Dienstagabend ein 32 Jahre alter Bautzener durch einen Flaschenwurf verletzt. Im Februar hatten betrunkene Schaulustige bei einem vorsätzlich gelegten Feuer in einer künftigen Flüchtlingsunterkunft mit unverhohlener Freude zugesehen, einige behinderten die Löscharbeiten.

+++ 6.13 Uhr: Kaliforniens Gouverneur verärgert Frauen mit Festhalten an "Tampon-Steuer" +++

Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown hat sein Veto gegen die Aufhebung der sogenannten "Tampon-Steuer" eingelegt und sich damit den Zorn von Frauen zugezogen. "Meine Gebärmutter muss die Last der verantwortlichen Haushaltsführung dieses Bundesstaats tragen", kritisierte die kalifornische Abgeordnete Cristina Garcia über Twitter. Garcia hatte den Gesetzentwurf eingebracht, der für Hygienewaren wie Tampons und Windeln einen ermäßigten Steuersatz vorsah. In den USA findet die Idee wachsenden Rückhalt, Artikel für weibliche Hygiene niedriger zu besteuern - so wie das etwa bei Lebensmitteln oder Wasser der Fall ist. Die Bundesstaaten New York und Illinois haben dies bereits beschlossen.

Today's lesson: my uterus should carry the burden of fiscal responsibility for the state. Thank goodness GovBrown is around to #mansplain it — Cristina Garcia (@AsmGarcia) 14. September 2016

Brown legte aber ein Veto gegen einen entsprechenden Beschluss des kalifornischen Parlaments ein und begründete dies mit erwarteten Steuerausfällen in Höhe von 300 Millionen Dollar. Dies könne sich der Bundesstaat nicht leisten. Die Unterstützerinnen der Initiative schlugen vor, stattdessen Süßigkeiten oder ungesunde Softdrinks höher zu besteuern. "Wenn man etwas besteuern muss und zwischen Süßigkeiten, Tampons und Windeln wählen kann - wofür sollte man sich wohl entscheiden?", sagte die Abgeordnete Lorena Gonzales der "Los Angeles Times".

+++ 4.45 Uhr: Kaninchen-Dieb macht Auckland unsicher +++

In Neuseeland macht ein Dieb Jagd auf Edel-Kaninchen mit Züchterzertifikat. 15 sind in den vergangenen drei Wochen aus den Käfigen verschiedener Züchter in Auckland verschwunden, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Eine Überwachungskamera habe den Dieb gefilmt, er konnte aber zunächst nicht gefasst werden.



Kaninchen gelten eigentlich als Plage in Neuseeland. Es ist eine von Siedlern im 19. Jahrhundert eingeschleppte Art, die die heimische Flora und Fauna ausrottet. Die Tiere, auf die der Dieb es abgesehen hat, gehören aber in eine andere Kategorie: Es sind edle Rassen, wie zum Beispiel Widderkaninchen, und sie kosten bis zu 30 Euro das Stück. "Wir sind zwar Züchter, aber diese Tiere gehören zur Familie", schrieb eine Züchterin. "Meine Kaninchen haben alle Namen, wir wollen sie zurückhaben." Die Polizei rief Tierhandlungen auf sich zu melden, sollten sie Zuchtkaninchen zum Kauf angeboten bekommen.

+++ 4.35 Uhr: Forscher entdecken Zusammenhang zwischen Mittagsschlaf und Diabetes +++

Wissenschaftler haben in einer Studie einen Zusammenhang zwischen langen Mittagsschläfchen und dem Risiko einer Diabetes-Erkrankung entdeckt. Wer sich tagsüber länger als eine Stunde zum Schlafen legt, unterliege einem um 45 Prozent erhöhten Diabetes-Risiko, heißt es in der Untersuchung des Experten Yamada Tomahide von der Universität Tokio, die heute bei der Jahrestagung der Europäischen Diabetes-Forscher in München vorgestellt werden soll. Das erhöhte Diabetes-Risiko lässt demnach bei Nickerchen von weniger als 40 Minuten täglich deutlich nach.



Für die Untersuchung hat das Wissenschaftlerteam Datenmaterial aus vorliegenden Studien über mehr als 300.000 Menschen ausgewertet. Ihre Befunde lassen allerdings die Schlüsselfrage nach Ursache und Wirkung offen: Unklar ist, ob Menschen Diabetes bekommen, weil sie oft Mittagsschlaf halten - oder ob sie tagsüber oft ein Nickerchen machen, weil sie ohnehin anfällig für Diabetes sind.



+++ 4.22 Uhr: Mexikos Chefermittler im Fall der verschwundenen Studenten tritt zurück +++

Rund zwei Jahre nach der Entführung und mutmaßlichen Tötung von 43 Lehramtsstudenten in Mexiko ist der Chefermittler der Generalstaatsanwaltschaft zurückgetreten. Tomás Zerón, Leiter der Einheit für kriminalistische Ermittlungen, habe seinen Rücktritt eingereicht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Zu den Gründen für den Rücktritt äußerte sich die Behörde nicht.



Die Studenten des linken Lehrerseminars Ayotzinapa waren im September 2014 von Polizisten verschleppt und Zeugenaussagen zufolge einer kriminellen Gruppe übergeben worden. Mitglieder der Bande räumten ein, die jungen Männer getötet und verbrannt zu haben. An der Version gibt es allerdings erhebliche Zweifel.



Zerón war zuletzt in die Kritik geraten. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission warf dem Ermittler vor, eine Tatortbegehung mit einem Verdächtigen gemacht zu haben, die nicht offiziell registriert wurde. Am Tag darauf wurde an der Stelle ein Sack mit Asche und Knochenresten gefunden - die einzigen Beweisstücke, die bis heute eindeutig einem der Opfer zugeordnet werden können.





+++ 2.18 Uhr: Apotheken verkaufen deutlich mehr medizinisches Cannabis +++

Der Verkauf von Cannabis zu medizinischen Zwecken hat nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums deutlich zugenommen. Verkauften die Apotheken im ersten Halbjahr 2015 noch rund 34 Kilogramm, waren es im ersten Halbjahr 2016 schon rund 62 Kilogramm Cannabis, schreiben die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie berufen sich auf eine Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Seit 2011 hätten die Apotheken rund 233 Kilogramm medizinisches Cannabis verkauft.



Cannabis bekommen schwerkranke Schmerzpatienten ohne therapeutische Alternative. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte das Bundeskabinett nach jahrelangen Diskussionen im Mai auf den Weg gebracht. Seinerzeit hatten rund 650 Patienten eine Ausnahmeerlaubnis für Cannabisblüten und -extrakte aus der Apotheke. Die Linke kritisierte nun, dass die Neuregelung zu spät komme und die Genehmigungen restriktiv gehandhabt würden.

+++ 2.04 Uhr: 75.000 Flüchtlinge sitzen an syrisch-jordanischer Grenze fest +++

Nach Angaben von Amnesty International (AI) sitzen seit Wochen rund 75.000 Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen an der syrisch-jordanischen Grenze fest. Die Menschen im Niemandsland seien seit zwei Monate von humanitärer Hilfe praktisch abgeschnitten. Es mangele an Nahrung, Wasser und Medizin, viele Menschen seien gestorben.



Filmaufnahmen zeigten, dass es in der Region um die seit Ende Juni geschlossenen Grenzstationen Rukban und Hadalat Massengräber gebe, berichtete die Menschenrechtsorganisation. Die Situation sei eine tragische Folge des Versagens der internationalen Gemeinschaft in der Flüchtlingskrise.

Mit Blick auf das UN-Gipfeltreffen nächste Woche in New York rief Amnesty die politischen Führer auf, mehr als nur Rhetorik zu liefern. Jordanien dürfe die Grenze nicht länger blockieren und solle die Gestrandeten ins Land lassen. Andere Staaten müssten ihren "fairen Anteil an Flüchtlingen" aufnehmen.

+++ 1.05 Uhr: Russland und USA vereinbaren Verlängerung der Syrien-Waffenruhe +++

Die USA und Russland haben sich auf eine Verlängerung der Waffenruhe in Syrien um weitere 48 Stunden geeinigt.

Das besprach der amerikanische Außenminister John Kerry in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, wie Kerrys Sprecher Mark Toner in Washington mitteilte. Seinen Angaben zufolge hält die Waffenruhe weitgehend. Trotz einzelner Berichte über Verstöße sei die Gewalt im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen, erklärte Toner. Die Feuerpause war am Montag mit Sonnenuntergang in Kraft getreten und sollte zunächst für 48 Stunden gelten.

Hält die Vereinbarung für sieben Tage, wollen die USA und Russland in Syrien zusammenarbeiten, um Militärschläge gegen den Islamischen Staat (IS) und die Dschihadisten von Fatah al-Scham (früher: Al-Nusra Front) vorzubereiten.

+++ 0.54 Uhr: USA wollen nächstes Jahr 110.000 Flüchtlinge aufnehmen +++

Die USA wollen 2017 deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen als in diesem Jahr. Das Aufnahmekontingent werde um gut 30 Prozent auf 110.000 Flüchtlinge erhöht, kündigte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, in Washington an. Rund 40.000 davon sollten aus der Region Nahost und Südasien kommen; in diesem Gebiet liegt auch das Bürgerkriegsland Syrien. Die Aufnahme von Flüchtlingen zählt zu den heißen Themen des derzeitigen Präsidentschaftswahlkampfs. Der republikanische Kandidat Donald Trump hat wiederholt muslimische Zuwanderer als Sicherheitsrisiko bezeichnet.



Das Weiße Haus betonte nun, dass die Flüchtlinge einer "strengeren Überprüfung unterzogen werden als alle anderen Personen, die in die USA einreisen". Die nationale Sicherheit stehe in der Prioritätenliste ganz oben, "und das gilt ganz besonders für die Einreise von Flüchtlingen in die Vereinigten Staaten", sagte Earnest.



+++ 0.05 Uhr: Gysi kandidiert 2017 erneut für Bundestag +++

Der langjährige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi will 2017 wieder für den Bundestag kandidieren. Er habe diese Entscheidung "nach reiflicher Überlegung" getroffen und komme damit "Bitten und Signalen" vor allem aus seinem Wahlkreis nach, sagte der 68-Jährige dem "Berliner Kurier". Auf einen Platz auf der Berliner Landesliste wolle er verzichten und nur als Direktkandidat im Bezirk Treptow-Köpenick antreten. Diesen hatte Gysi mehrfach direkt gewonnen - zuletzt 2013 mit 42,2 Prozent der Erststimmen.



Gysi machte sich erneut für Rot-Rot-Grün als Alternative zur Union stark. "Angela Merkel hat Europa entsolidarisiert wie kein Kanzler zuvor. Die CDU/CSU muss in die Opposition, auch damit sie die AfD überflüssig machen kann", sagte Gysi dem Blatt. Die Linke müsse "noch mehr Verantwortung übernehmen". "Der Protest gegen Merkel muss in die richtigen Bahnen, damit sich endlich etwas positiv entwickelt im Land." Nach zehn Jahren an der Fraktionsspitze hatte Gysi im Juni 2015 auf dem Linken-Parteitag in Bielefeld seinen Rückzug angekündigt.