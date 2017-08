USA klagen weitere Erdogan-Leibwächter an - Türkei wütet

Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 7.58 Uhr: DiCaprio spendet eine Million für Opfer von "Harvey" +++

Schauspieler Leonardo DiCaprio (42/"Titanic") hat laut einem Bericht eine Million US-Dollar (843.000 Euro) für die Opfer des Tropensturms "Harvey" gespendet. DiCaprios Stiftung habe das Geld dem Hilfsprogramm der US-Spendenorganisation United Way zur Verfügung gestellt, berichtete das Magazin "TMZ". Auf Twitter teilte der Oscarpreisträger den Spendenaufruf. United Way werde die Spende sowohl kurzfristig als auch für langfristige Hilfsprojekte verwenden, schrieb "TMZ". DiCaprio setzt sich mit seiner Stiftung seit Jahren in erster Linie für Naturschutz-Projekte ein.





+++ 7.55 Uhr: Nachbar versprüht Mittel gegen Unkraut - vier Frauen im Krankenhaus +++

Wegen Übelkeit und Kopfschmerzen nach dem Einsatz eines Unkrautvernichtungsmittels sind vier Frauen in Sachsen-Anhalt ins Krankenhaus gekommen. Ein 60 Jahre alter Nachbar hatte die Chemikalie am Mittwoch in Mücheln versprüht, um Unkraut zu bekämpfen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Polizei vermutet, dass sich wegen der Hitze giftige Dämpfe entwickelten.

Zahlreiche Menschen aus einem nahe gelegenen Mehrfamilienhaus - darunter die vier Frauen - klagten danach über Beschwerden. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen.

+++ 7.25 Uhr: Kosten für Wiederaufbau "weit höher" als nach "Katrina" +++

Die Kosten für den Wiederaufbau nach dem Tropensturm "Harvey" könnten nach Einschätzung des texanischen Gouverneurs "weit höher" liegen als nach dem Hurrikan "Katrina" 2005. Greg Abbott rechne mit einer deutlich höheren Summe als die Nothilfe von 125 Milliarden Dollar (105 Mrd Euro), die damals zur Verfügung gestellt wurde, berichtete das "Wall Street Journal". Das Katastrophengebiet sei viel größer und bevölkerungsreicher als bei "Katrina" oder auch "Sandy" im Jahr 2012, sagte der Gouverneur am Mittwoch. Obwohl "Harvey" inzwischen nach Louisiana weitergezogen ist, sei für Texas "das Schlimmste noch nicht vorbei", sagte Abbott weiter. Vor allem im Südosten des US-Bundesstaats müssten die Anwohner weiterhin mit starkem Regen und Überschwemmungen rechnen.

+++ 7 Uhr: Schweiz erlaubt bestimmte Genuntersuchungen an Embryonen +++

Ab dem 1. September dürfen Ärzte in der Schweiz nach einer künstlichen Befruchtung den Embryo auf bestimmte genetische Merkmale untersuchen. Die Richtlinien sind so eng gefasst wie in Deutschland: Getestet werden darf nur, wenn die Eltern eine schwere Erbkrankheit haben oder Gen-Anlagen, die eine Tot- oder Fehlgeburt wahrscheinlich machen. Embryonen mit Schäden werden der Mutter nicht eingepflanzt. In Deutschland hatte der Bundesrat den Weg zur Präimplantationsdiagnostik (PID) 2013 freigemacht.

+++ 4.45 Uhr: Macron hofft auf mehr Geduld bei Franzosen bei Umwandlung des Landes +++

Kurz vor der Vorstellung seiner umstrittenen Arbeitsmarktreform hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Franzosen aufgerufen, bei der Umwandlung des Landes mehr Geduld zu zeigen. Er wisse um die Ungeduld der Menschen, und dass er wohl noch Monate damit leben müsse, sagte Macron in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Le Point". Aber es sei zu früh, ihn nach nur 100 Tagen im Amt zu bewerten, sagte er mit Blick auf seine stark gesunkenen Umfragewerte. "Man kann Dinge nicht in 100 Tagen erledigen", sagte Macron. Er habe aber nicht vergessen, in welcher Stimmung er gewählt worden sei: Es sei eine Stimmung der "brennenden Erwartung, der Wut, des Populismus" gewesen.

+++ 3.30 Uhr: USA klagen weitere Erdogan-Leibwächter an +++

Die türkische Regierung hat verärgert auf die Anklagen gegen drei weitere Leibwächter von Präsident Recep Tayyip Erdogan in den USA reagiert. "Wir protestieren auf das Schärfste, dass so eine ungerechte und voreingenommene Anklage mit Namen von Menschen, die nie in den USA waren, angenommen wurde", erklärte das türkische Außenministerium am Mittwochabend. Diese Haltung sei dem US-Botschafter in Ankara übermittelt worden. Das Ministerium erklärte, es behalte sich rechtliche Schritte gegen die Anklagen vor. Die Vorwürfe gegen die Angeklagten seien "haltlos". Das US-Justizministerium hatte zuvor drei weitere Leibwächter Erdogans in Abwesenheit angeklagt. Sie würden verdächtigt, während Erdogans Besuch in Washington im Mai gewaltsam gegen friedliche kurdische Demonstranten vorgegangen zu sein, erklärte das Ministerium.

+++ 2 Uhr: Betreiber von überschwemmter Chemieanlage in Texas befürchtet Explosion +++

In einer unter Wasser stehenden Chemieanlage nahe der US-Metropole Houston droht eine Explosion. "Wir bereiten uns in Crosby auf das vor, was wir als das schlimmste Szenario einschätzen", erklärte der Chef der US-Filiale des französischen Konzerns Arkema, Kenneth Rowe, am Mittwoch. Die in der Fabrik gelagerten Chemikalien müssen nach Angaben der Firma dringend gekühlt werden. Rowe erklärte, derzeit stehe das Wasser in der Fabrik 1,80 Meter hoch. Jegliche Stromversorgung sei ausgefallen. Es gebe nun keine Möglichkeit mehr, eine Explosion zu verhindern. Die Mitarbeiter der Anlage seien in Sicherheit gebracht worden. Rowe versicherte, dass es Notfallpläne gebe. Er erinnerte daran, dass die Anwohner der Chemiefabrik bereits am Dienstag in Sicherheit gebracht wurden. In der Anlage werden organische Peroxide produziert, die für die Herstellung von Plastik und von Pharmaprodukten verwendet werden.





+++ 1.30 Uhr: Schwesig beklagt neues Ausmaß an Rassismus im Wahlkampf +++

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat ein neues Ausmaß rassistischer Beleidigungen im Bundestagswahlkampf kritisiert. Als Beispiele nannte die SPD-Politikerin in der "Mitteldeutschen Zeitung" die Attacken gegen die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz und den afrikanisch-stämmigen SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby, aber auch die Störung von Wahlkampfveranstaltungen durch Flüchtlingsgegner etwa bei Auftritten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Angriffe seien "widerwärtig", sagte Schwesig, kämen aber nicht nur aus dem NPD-Umfeld: "Es gibt auch in der AfD Rassisten und Extremisten." Das werde durch die "unsäglichen Äußerungen" des AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland über Özoguz deutlich. Gauland hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung davon gesprochen, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung in der Türkei zu "entsorgen". SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nannte die AfD in der "Rhein-Zeitung" "eine Schande für Deutschland".

+++ 1 Uhr: Studie: Lohnlücke zwischen schwulen und heterosexuellen Männern +++

Schwule Männer bekommen auf dem deutschen Arbeitsmarkt im Schnitt einen geringeren Stundenlohn als heterosexuelle. Die Differenz beim realen Brutto-Stundenlohn betrage rund 2,14 Euro, heißt es in einer Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Donnerstag in Berlin vorstellt. Demnach liegt der durchschnittliche reale Brutto-Stundenlohn eines heterosexuellen Mannes bei rund 18 Euro. Berücksichtigt man Faktoren wie Alter, Bildung und Branche, verdienen Schwule sogar 2,64 Euro weniger. Ein statistischer Beweis für Lohndiskriminierung von Homosexuellen am Arbeitsplatz sei damit aber nicht erbracht. "Das ist erstmal nur ein Indikator", sagte Studienautor Martin Kroh. "Vermutlich gibt es eine Reihe von Erklärungen für die Lohnlücke." Laut Studie leisten homosexuelle Männer etwa mehr Überstunden als heterosexuelle. Auch das könnte eine von vielen Erklärungen sein.