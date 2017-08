Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 8.46 Uhr: Kleinkind stirbt nach Sturz aus dem Fenster +++

Ein 21 Monate altes Mädchen ist nach einem Sturz aus einem Fenster in Solingen gestorben. Das Kind war am Montag bei einem Sturz aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden und starb einen Tag später in einer Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Umständen des Sturzes dauerten an.

+++ 8.41Uhr: USA klagen weitere Erdogan-Leibwächter nach Prügel-Attacke an +++

Nach einem Angriff auf Demonstranten hat das US-Justizministerium drei weitere Leibwächter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Abwesenheit angeklagt. Sie würden verdächtigt, während Erdogans Besuch in Washington im Mai gewaltsam gegen friedliche kurdische Demonstranten vorgegangen zu sein, erklärte das Ministerium am Dienstag in Washington. Insgesamt sind damit 19 Leibwächter beschuldigt, 17 von ihnen werden mit Haftbefehlen gesucht.

+++ 8.25 Uhr: Euro beendet Höhenflug +++

Der Kurs des Euro hat seinen jüngsten Höhenflug vorerst beendet. Am Mittwochmorgen stand er unter der Marke von 1,20 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1970 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag noch auf 1,2048 Dollar festgesetzt. Am Dienstag war der Eurokurs noch zeitweise bis auf 1,2070 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015 gestiegen, bevor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Im weiteren Handelsverlauf rücken neue Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone in den Mittelpunkt des Interesses. Experten gehen davon aus, dass die Inflation im Euroraum weiter ungewöhnlich schwach bleibt.

+++ 8.10 Uhr: Pentagonchef: Transgender dürfen in US-Armee bleiben +++

Transgender dürfen in der US-Armee bleiben: Das kündigte Pentagonchef Jim Mattis am Dienstag (Ortszeit) in Washington an. Die Entscheidung des US-Verteidigungsministers gilt für alle Transgender, die bereits in den Streitkräften Dienst tun. Mit dem von Präsident Donald Trump verhängten Aufnahmestopp für neue Rekruten soll sich eine Expertenkommission befassen. Trump hatte das Verteidigungsministerium am Freitag angewiesen, künftig keine Transgender mehr in die Streitkräfte des Landes aufzunehmen. Der Rekrutierungsstopp soll am 23. März 2018 in Kraft treten. In einem Tweet im Juli hatte Trump zur Begründung geschrieben, die Armee dürfe nicht mit den "enormen medizinischen Kosten" belastet werden sowie mit der Unruhe, die die Aufnahme von Transgender mit sich bringe.





+++ 7.45 Uhr: Sandra Bullock spendet eine Million Dollar für Harvey-Hilfe +++

Die Schauspielerin Sandra Bullock (53) hat angekündigt, eine Million Dollar (rund 835.000 Euro) für die Opfer des Hurrikans "Harvey" im US-Bundesstaat Texas zu spenden. "Ich bin einfach nur dankbar, dass ich es tun kann. Wir müssen alle unseren Teil beitragen", sagte die Oscarpreisträgerin dem US-Magazin "People". Die Spende soll die Hilfsmaßnahmen des Roten Kreuzes in Texas unterstützen. "Das ist ein unglaubliches Geschenk", erklärte Elizabeth Penniman vom Amerikanischen Roten Kreuz.





+++ 7.15 Uhr: Griechische Fähre auf Grund gelaufen +++

Eine griechische Fähre mit 205 Passagieren an Bord ist in der Nacht zum Mittwoch im Hafen der Kykladeninsel Ios auf Grund gelaufen. Wie die Küstenwache und die Reederei Blue Star Ferries übereinstimmend mitteilten, sind alle Passagiere und die Besatzung wohlauf. Die Reisenden wurden demnach von einer anderen Fähre aufgenommen und in den Hafen von Ios gebracht. Die Besatzung versuchte am Mittwochmorgen, die Fähre wieder frei zu bekommen, wie örtliche Medien berichteten. In Nord- und Mittelgriechenland sowie in weiten Teilen der Ägäis regnete und hagelte es vielerorts, wie das Nationale Wetteramt meldete. Eine Wetterbesserung wurde für Donnerstag erwartet.

+++ 6.15 Uhr: Lichtenhagen-Mahnmal beschädigt +++

Unbekannte haben die Gedenkstele für die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen beschädigt. Das Mahnmal mit dem Namen "Selbstjustiz" war erst am vergangenen Wochenende zum 25. Jahrestag der Krawalle eingeweiht worden. Damit wurden bereits drei von fünf neuen Stelen verschandelt. Ob die Tat in der Nacht auf Mittwoch einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Wie die Polizei berichtete, stahlen die Täter ein lose aufliegendes Betonstück von der Stele vor dem "Sonnenblumenhaus". Es war Teil einer Bodenplatte, die rechte Randalierer im August 1992 zertrümmert hatten. Die Bruchstücke nutzten sie als Wurfgeschosse. Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt.

+++ 2.25 Uhr: UN-Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas Raketentest einstimmig +++

Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas am Dienstagabend einstimmig als "empörend" verurteilt. Die 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums riefen Pjöngjang auf, weitere Tests zu unterlassen und im Einklang mit früheren UN-Resolutionen sein Atomprogramm einzustellen. Die jüngsten Raketentests des nordkoreanischen Militärs unterminierten "absichtlich regionalen Frieden und Stabilität und haben weltweit große Sicherheitsbedenken ausgelöst", heißt es in einer im Anschluss an die Sondersitzung verbreiteten Erklärung.

+++ 1.55 Uhr: Motorradfahrer tötet Mutter und Sohn +++

Eine 48-jährige Mutter und ihr 14-jähriger Sohn sind bei einem schweren Verkehrsunfall bei Immenstadt im Allgäu gestorben. Ein 24-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war in die Familie am Straßenrand geschleudert, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Der Motorradfahrer und die 16-jährige Tochter der Familie erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Der Familienvater (50) blieb unverletzt. Wie es am Dienstag genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

+++ 0.15 Uhr: Männer doppelt häufig von Hartz-IV-Sanktionen betroffen +++

Männlichen Hartz-IV-Empfängern wird nach einem Zeitungsbericht doppelt so oft wie Frauen das Geld wegen Pflichtverletzungen gekürzt. Das gehe aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, schreibt die "Rheinische Post" (Mittwoch). Gegen durchschnittlich 91 000 Männer und 44 000 Frauen wurden demnach im ersten Quartal 2017 Sanktionen verhängt. "Frauen halten sich eher an die Regeln als Männer", sagte dazu ein Sprecher der Bundesagentur. Er betonte zugleich, dass sich 95 Prozent der Menschen grundsätzlich an die "Spielregeln" hielten und Meldepflichten sowie Vereinbarungen der Jobcenter beachteten.