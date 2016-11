Die News des Tages im Überblick:

+++ 11.51 Uhr: Aggressives Schaf tötet 94-Jährigen +++

Ein aggressives Schaf hat in Südfrankreich einen 94-Jährigen angegriffen und getötet. Das Tier habe den alten Mann auf dem Grundstück eines Schafzüchters in der nahe Bordeaux gelegenen Gemeinde Cestas attackiert, teilte die Polizei mit. Der 94-Jährige wurde mit schweren Prellungen und geschwollenem Gesicht gefunden. Womöglich war er zunächst gestürzt und dann von dem Schaf angegriffen worden. Das Tier griff wenig später auch eine örtliche Abgeordnete an, die wegen der tödlichen Attacke auf das Grundstück des Landwirts gekommen war. Sie erlitt einen Bruch und zahlreiche Prellungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Schaf soll einem Medienbericht zufolge nun eingeschläfert werden.

+++ 11.47 Uhr: keine Festnahme nach Großrazzia in Bayern +++

Im Rahmen der Großrazzia gegen mutmaßliche Salafisten hat die Polizei auch in Bayern in mehreren großen Städten, aber auch in kleineren Gemeinden Wohnungen durchsucht. Ein Sprecher des Innenministeriums nannte München, Nürnberg, Augsburg und Fürth als Schwerpunkte der Aktion. Zudem habe es Durchsuchungen etwa in Bamberg, Neu-Ulm, Freising und Herzogenaurach gegeben. Die Polizei in Nordschwaben teilte mit, Beamte hätten zwei Objekte im Landkreis Augsburg und ein Objekt im Landkreis Donau-Ries durchsucht. Mit der Aktion setzten die Behörden ein Verbot gegen die radikal-salafistische Vereinigung "Die wahre Religion" durch, die kostenlose Koran-Ausgaben in Innenstädten verteilt. Festgenommen worden sei in Bayern niemand, sagte der Ministeriumssprecher. "Das war aber auch nicht das Ziel." Es sei darum gegangen, Vereinsvermögen, IT-Technik wie Smartphones und Utensilien zur Propaganda wie Banner zu beschlagnahmen. Davon seien aber keine Koran-Bücher betroffen gewesen.

+++ 11.39 Uhr: Mutter seiner Verlobten ermordet - Lebenslange Haft für 31-Jährigen +++

Weil er die Mutter seiner Verlobten mit einem Kochmesser ermordet hat, ist ein Mann vor dem Stuttgarter Landgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die erste Schwurgerichtskammer sprach den 31-Jährigen schuldig, die 61-Jährige mit einem 18 Zentimeter langen Messer ermordet und auch seine schwangere Verlobte im März dieses Jahres schwer verletzt zu haben. Wegen der Intensität und der Menge der Messerstiche ging das Gericht von einer Tötungsabsicht in beiden Fällen aus und stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Hintergrund war demnach, dass der 31-Jährige dem Opfer die Schuld an der drohenden Trennung von seiner Verlobten gab. Er hat die Tat gestanden.

+++ 11.29 Uhr: NRW-Innenminister Jäger ist Silvester in Köln auf der Domplatte +++

Nach den massiven Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvesternacht auf der Kölner Domplatte will Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger in diesem Jahr zum Jahreswechsel nach Köln kommen. "Ich werde am Silvesterabend in Köln auf der Domplatte sein", kündigt er an. Dazu werde das Polizeiaufgebot "um ein Vielfaches" größer sein als in der vergangenen Silvesternacht. Auch Spezialeinheiten wie ein Mobiles Einsatzkommando würden in Köln bereitstehen.



In der Domstadt sollen mehr als 1000 Polizisten neuerliche Übergriffe in der Silvesternacht verhindern. Im vergangenen Jahr waren nur rund 140 Beamte Teil der "besonderen Einsatzorganisation" gewesen. Das enorme Polizeiaufgebot ist eine Reaktion auf die chaotischen Zustände und die massenhaften Übergriffe auf Frauen, die nach dem vergangenen Jahreswechsel weltweit für Schlagzeilen sorgten.





+++ 11.11 Uhr: Britische Regierung hat noch immer keine umfassende Brexit-Strategie +++

Fünf Monate nach dem Brexit-Referendum hat die britische Regierung einem Bericht zufolge noch immer keine umfassende Strategie für den EU-Austritt. Die Zeitung "The Times" zitiert aus einem ihr vorliegenden Bericht, der den Angaben zufolge von einem Berater der britischen Regierung verfasst wurde. Demnach ist die britische Regierung mit den Brexit-Planungen völlig überlastet und bräuchte tausende zusätzliche Mitarbeiter. In dem auf den 7. November datierten Bericht heißt es der Zeitung zufolge, es gebe "mehr als 500 verschiedene Projekte" im Zusammenhang mit dem Brexit, aber "keine gemeinsame Strategie". Jedes Ministerium verfüge über eigene Pläne, aber es gebe "keinen Regierungsplan". Premierministerin Theresa May verliere sich stattdessen in Details. Außerdem könne May nicht gut delegieren, was bei einem komplexen Thema wie dem EU-Austritt Großbritanniens problematisch sei.





+++ 11.10 Uhr: Todesurteil gegen Ägyptens Ex-Präsidenten Mursi aufgehoben +++

Der Prozess gegen den ehemaligen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi wegen eines Gefängnisausbruchs wird neu aufgerollt. Mit dieser Entscheidung hob das höchste Berufungsgericht des Landes die in dem Fall verhängte Todesstrafe gegen den Islamisten auf, wie die staatlichen Zeitung Al-Ahram meldete.

+++ 10.44 Uhr: Arbeitgeberpräsident Kramer: Sozialabgaben nicht über 40 Prozent +++

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die große Koalition aus Union und SPD vor übermäßigen Sozialabgaben gewarnt. "Die Sozialabgaben dürfen insgesamt die Marke von 40 Prozent nicht überschreiten, auch weiterhin nicht." Das Einhalten dieser Grenze "war ein wesentlicher Teil des Sanierungsprogramms für die deutsche Volkswirtschaft, die uns aus der Situation des "kranken Mannes in Europa" herausgeführt hat", sagte Kramer auf dem Arbeitgebertag 2016. Der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände warb zudem für eine Generationen gerechte Altersvorsorge. Gerade bei der Rente gelte es, "keine unsinnige Panik" zu verbreiten. Nach den Worten Kramers sollte noch mehr getan werden für flexible Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand. Ältere Arbeitnehmer sollten mehr Anreize bekommen, "solange und so viel zu arbeiten, wie sie können und wollen".

+++ 10.28 Uhr: Erdogan lädt Steinmeier kurzfristig zu einem Gespräch +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier kurzfristig zu einem Gespräch eingeladen. Das teilte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Steinmeier in Ankara mit.

+++ 10.24 Uhr: NRW-Innenminister Jäger: Empfindlicher Schlag gegen Salafisten +++

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger hat das Verbot der Vereinigung "Die wahre Religion" als erfolgreichen Schlag gegen radikale Islamisten bewertet. "Wir haben das Verbot gemeinsam mit dem Bund rund ein Jahr lang vorbereitet", sagte Jäger. "Uns ist damit ein weiterer empfindlicher Schlag gegen salafistische Extremisten gelungen. Wir trocknen diese Szene aus." Die Polizei in Nordrhein-Westfalen setze dieses Verbot mit einer Razzia in 35 Wohn- und Geschäftshäusern durch, in denen seit den frühen Morgenstunden Durchsuchungen liefen. "Wer junge Menschen indoktriniert und mit pseudoreligiöser Ideologie radikalisiert, für den ist die Religionsfreiheit nur ein Deckmantel", betonte Jäger.



Die jetzt verbotene Vereinigung "Die wahre Religion" habe die Koranverteilaktionen "Lies!" organisiert. "Es geht bei "Lies!" eben nicht darum, den Koran zu verteilen. Jeder fünfte Salafist, der aus NRW in die Gebiete des sogenannten IS ausgereist ist, um sich dort Terrorgruppen anzuschließen, hatte zuvor Kontakt zu "Lies!"", verdeutlichte Jäger.





+++ 10.20 Uhr: US-Präsident Barack Obama in Athen gelandet +++

Der scheidende amerikanische Präsident Barack Obama ist auf dem Athener Flughafen Eleftherios Venizelos gelandet. Er wurde vom griechischen Verteidigungsminister Panos Kammenos empfangen, wie das griechische Staatsfernsehen zeigte. Es ist die letzte Europareise des amtierenden Präsidenten. Vom Flughafen aus sollte der Präsidententross unter strengen Sicherheitsvorkehrungen über gesperrte Straßen zu einem bisher geheim gehaltenen Hotel fahren. Anschließend stehen am Mittag ein Empfang beim griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos und ein Treffen mit Ministerpräsident Alexis Tsipras auf dem Programm.

+++ 10.06 Uhr: Rettung von eingeschlossenen Touristen nach Erdbeben in Neuseeland begonnen +++

Nach dem schweren Erdbeben in Neuseeland haben die Einsatzkräfte mit der Rettung hunderter eingeschlossener Touristen begonnen. Zivile und Militär-Hubschrauber brachten die ersten von über tausend Urlaubern, die in der Ortschaft Kaikoura auf der Südinsel festsaßen, in Sicherheit. Auch ein Marine-Schiff war auf dem Weg in die Region. Das Beben der Stärke 7,8 hatte Neuseeland in der Nacht zum Montag erschüttert, seitdem gab es weit über tausend Nachbeben. Zwei Menschen starben. Kaikoura ist wegen der dortigen Ausflüge zur Beobachtung von Walen ein beliebter Touristenort. Zusätzlich zu den etwa 2000 Einwohnern hielten sich zum Zeitpunkt des Bebens rund 1200 Urlauber dort auf. Durch massive Erdrutsche wurde die Ortschaft aber von der Außenwelt abgeschnitten.





+++ 10.05 Uhr: Flugsicherung: Drohnen-Annäherungen haben sich verfünffacht +++

Im deutschen Luftraum hat sich die Zahl der gefährlichen Annäherungen von Drohnen an andere Luftfahrzeuge verfünffacht. Es habe in diesem Jahr bislang 61 Meldungen gegeben, teilte die Deutsche Flugsicherung anlässlich einer Fachtagung in Langen bei Frankfurt mit. In der gleichen Jahresspanne 2015 hatte es lediglich 12 Fälle gegeben. Die Flugsicherung müsse die Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig der neuen Technologie die Tür aufstoßen, sagte DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle der Deutschen Presse-Agentur. Dafür müssten die Drohnen in die bestehende Luftraumordnung eingefügt werden, was wiederum eine Möglichkeit zur elektronischen Ortung voraussetze. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Deutschen Telekom will die DFS hierzu den Einsatz bereits vorhandener Mobilfunktechnologie in Drohnen testen. Außerdem tritt sie für eine Registrierung der Betreiber und einen abgestuften Drohnen-Führerschein ein.

+++ 9.59 Uhr: Vater ließ Sohn in überhitztem Auto - Schuldspruch Mord +++

Weil er seinen kleinen Sohn sieben Stunden lang in einem überhitzten Auto ließ, hat ein Gericht im US-Bundesstaat Georgia einen Vater des Mordes für schuldig befunden. Der 35-Jährige soll den damals 22 Monate alten Jungen im Juni 2014 auf dem Parkplatz seiner Arbeitsstelle gelassen haben, statt ihn im Kindergarten abzugeben, wie der Sender CNN berichtete. Demnach bemerkte der Mann erst später auf dem Weg zu einem Kino, dass sein Sohn noch im Auto war. Da war der Junge schon tot.



Dem Bericht nach ergab die Auswertung digitaler Daten, dass der Vater an dem Tag mehrere SMS-Nachrichten mit sechs verschiedenen Frauen ausgetauscht hatte, darunter mit einer Minderjährigen. Demnach führte der Mann ein Doppelleben. Für seine Verwandten und Bekannten sei er der treu sorgende Familienvater gewesen. Daneben habe er außereheliche Affären und Online-Kontakte mit zahlreichen Frauen gehabt. Das Strafmaß war zunächst nicht bekannt. Das Urteil soll Anfang Dezember verkündet werden.





+++ 9.51 Uhr: Kugelhagel wie im Gangsterfilm: Prozess um Mordversuch gestartet +++

Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen hat vor dem Landgericht im schleswig-holsteinischen Itzehoe ein Prozess um einen spektakulären Mordversuch begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 24 und 29 Jahre alten Angeklagten vor, bei einer Auseinandersetzung vor fünf Monaten einen 27-Jährigen niedergeschossen zu haben. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Auf der Flucht schossen sie mehrfach auf ihre Verfolger. Die Staatsanwaltschaft hat die Männer wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags angeklagt. Urteile werden im Dezember erwartet. Die Angeklagten saßen abgetrennt vom Zuschauerraum hinter schusssicherem Glas.

+++ 8.46 Uhr: Regierung muss NSA-Selektorenlisten nicht an Untersuchungsausschuss herausgeben +++

Der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag hat keinen Anspruch auf die Herausgabe der umstrittenen Selektorenlisten durch die Bundesregierung. Die Listen berührten das Geheimhaltungsinteresse der USA und unterlägen deshalb nicht der ausschließlichen Verfügungsbefugnis der Bundesregierung, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. Geklagt hatten die Bundestagsfraktionen von Linkspartei und Grünen sowie zwei Mitglieder der NSA- Untersuchungsausschusses.

+++ 8.37 Uhr: Pferd auf Autobahn 7 von sechs Fahrzeugen überrollt und getötet +++

Ein entlaufenes Pferd hat in der Nacht für einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 7 in Niedersachsen gesorgt. Das Tier sei bei Kalefeld im Kreis Northeim von insgesamt sechs Fahrzeugen überrollt worden, darunter auch ein Sattelzug, teilte die Polizei in Göttingen mit. Das Pferd wurde demnach getötet, Menschen wurden nicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge beschädigt, kollidierten aber nicht miteinander. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 15.000 Euro. Die Autobahn war demnach in Richtung Hannover für gut zwei Stunden voll gesperrt.

+++ 8.36 Uhr: Festnahmen in Rakhine in Myanmar - Militär bezichtigt Muslime +++

Nach den neuen Unruhen in der von Muslimen bewohnten Region Rakhine in Myanmar haben die Behörden nach Berichten der Staatsmedien 31 Menschen festgenommen. Die Armee der einstigen Militärdiktatur macht Muslime für die Unruhen verantwortlich. Einwohner sagten Menschenrechtlern aber, Sicherheitskräfte hätten in muslimischen Dörfern systematisch Häuser niedergebrannt. In Rakhine an der Küste südlich von Bangladesch gibt es seit Jahren Spannungen zwischen Muslimen und Buddhisten. Der Staat verweigert den dort teils seit Generationen lebenden muslimischen Rohingyas die Staatsbürgerschaft. Die mehrheitlich buddhistische Bevölkerung diskriminiert die Mitbewohner.

+++ 7.50 Uhr: Salafisten-Verein verboten - Hassprediger Abou-Nagie im Zentrum +++

Der hinter der nun verbotenen Salafisten-Vereinigung "Die wahre Religion" stehende Hassprediger Ibrahim Abou-Nagie hat eine internationale Ausweitung seiner mutmaßlichen Anwerbe-Aktionen für die Terrormiliz Islamischer Staat geplant. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen soll das von dem 52-Jährigen in Deutschland organisierte Koran-Verteilprojekt "Lies!" demnächst auch in Malaysia an den Start gehen. Abou-Nagie war nach Informationen aus Sicherheitskreisen während der Durchsuchungsaktionen nicht in Deutschland. Ermittler vermuteten den gebürtigen Palästinenser zuletzt in Malaysia.



Die von Abou-Nagie initiierten und nun von Bundesinnenminister Thomas de Maizière verbotenen Koran-Verteilaktionen unter dem Motto "Lies!" gab es demnach zuletzt nicht nur in Deutschland, sondern in insgesamt 15 Ländern. Darunter sind Frankreich, Großbritannien, Schweden, Österreich, Bahrain und seit Juni 2016 auch in Brasilien.

+++ 7.34 Uhr: WhatsApp führt Videoanrufe ein +++

Facebooks Kurzmitteilungsdienst WhatsApp baut sein Angebot mit Videoanrufen aus. Seit Dienstag sollen alle Nutzer "in den kommenden Tagen" schrittweise den Zugang zur neuen Funktion bekommen, wie WhatsApp in einem Blogeintrag mitteilte. Alle Videotelefonate würden mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, hieß es. Damit wären sie nur auf den Geräten der beteiligten Nutzer sichtbar und blieben auch für WhatsApp selbst unkenntlich. Verfügbar ist die neue Funktion auf Telefonen mit dem Google-Betriebssystem Android, Apples iPhones und Microsofts Windows Phone.





+++ 6.53 Uhr: Großrazzia gegen Islamisten-Netzwerk in zehn Bundesländern +++

Mit einer Großrazzia in zehn Bundesländern ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Hunderte Polizisten durchsuchten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen mehr als 200 Wohnungen und Büros von Organisatoren und Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion", die hinter umstrittenen Koran-Verteilaktionen in deutschen Städten steht.

Schwerpunkte der Polizeieinsätze, die um 6.30 Uhr zeitgleich in mehreren westdeutschen Bundesländern und Berlin begannen, waren Hessen mit knapp 65 Durchsuchungen - darunter allein 15 in Frankfurt am Main - sowie Nordrhein-Westfalen und Bayern mit jeweils fast 35 Polizeiaktionen. In Niedersachsen durchsuchten die Beamten mehr als 20 Liegenschaften, in Berlin fast 20, in Baden-Württemberg gut 15, in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und in Hamburg je etwa 5 und in Bremen eine. In ostdeutschen Flächenländern gab es keine Durchsuchungen.

+++ 6.29 Uhr: Erdbeben lässt Wiese wegbrechen - Kühe auf Grasinsel gestrandet +++

Drei Kühe sind durch das heftigen Erdbeben in Neuseeland in eine prekäre Lage geraten und zur Internet-Sensation geworden. Die Weidewiese rund um die Tiere brach durch den Erdstoß weg und sackte meterweit ab, sodass die Kühe plötzlich auf einer winzigen Grasinsel am Abgrund standen. Eine Hubschrauber-Crew des Nachrichtendienstes Newshub filmte die Tiere in ihrer bizarren Notlage. Ihr Video wurde auf YouTube bis Dienstag rund eine halbe Million Mal angeklickt. Der Bauer kam seinen Kühen in der Nähe des Touristenörtchens Kaikoura schließlich mit Schaufel und Spitzhacke zur Hilfe, wie er Newshub berichtete. Zusammen mit Helfern ebnete er ihnen einen Weg von der Grasinsel hinab und brachte die Tiere in Sicherheit.





+++ 6.21 Uhr: Mutmaßliche deutsche Dieselpanscher in Uruguay verhaftet +++

Ein in Deutschland wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs gesuchtes Paar ist in Uruguay verhaftet worden. Die 48 und 47 Jahre alten Deutschen wurden im 80 Kilometer östlich von Montevideo gelegenen Strandort Paraíso Suizo festgenommen, wie das uruguayische Innenministerium am Montag (Ortszeit) mitteilte. Sie sollen mit dem Verkauf von gepanschtem Diesel Steuern in Höhe von 8,65 Millionen Euro hinterzogen haben. Die Ermittlungen gegen das Paar waren in Deutschland Anfang 2013 aufgenommen worden. Vor einem Jahr reisten sie den Angaben zufolge mit ihren echten Pässen nach Uruguay ein. Die Justiz des Landes ordnete in Erwartung eines Auslieferungsantrags aus Deutschland die Inhaftierung der beiden Verdächtigen an.

+++ 3.07 Uhr: Vier Schwerverletzte bei Autounfall in Sachsen +++

Bei einem Verkehrsunfall in Sachsen sind ein sechs Jahre altes Kind und drei weitere Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben krachte ein 83-Jähriger am Montagabend nahe Schneeberg beim Abbiegen auf die Bundesstraße 93 mit seinem Fahrzeug frontal in ein zweites Auto. Dabei wurden er und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Im zweiten Auto saßen ein 42-Jähriger und das Kind, auch sie zogen sich schwere Verletzungen zu. Die B93 war drei Stunden lang gesperrt.

+++ 2.11 Uhr: Russischer Wirtschaftsminister wegen Korruptionsvorwurfs festgenommen +++

Der russische Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew ist wegen der angeblichen Annahme von zwei Millionen US-Dollar (1,85 Millionen Euro) Schmiergeld festgenommen worden. Das teilte das Staatliche Ermittlungskomitee in Moskau in der Nacht zum Dienstag mit. Die Behörde ist direkt Präsident Wladimir Putin unterstellt, das Vorgehen gegen einen amtierenden Minister gilt als beispiellos.

+++ 2.03 Uhr: Großbritannien überstellt mutmaßlichen Hacker an die USA +++

Großbritannien liefert einen jungen Mann an die USA aus, der sich mutmaßlich in tausende Regierungscomputer in Washington gehackt hat. Die britische Innenministerin Amber Rudd teilte am Montag mit, der 31-jährige Lauri Love werde an die USA überstellt. Love wird von den US-Behörden beschuldigt, in die Netzwerke der US-Streitkräfte, der US-Notenbank und der Raumfahrtbehörde Nasa eingedrungen zu sein. Ihm droht eine lange Haftstrafe, nicht jedoch die Todesstrafe.

+++ 1.59 Uhr: US-Armee beging womöglich Kriegsverbrechen in Afghanistan +++

Mitglieder der US-Streitkräfte und der CIA haben in Afghanistan möglicherweise Kriegsverbrechen begangen, indem sie Gefangene folterten. Zu diesem Schluss kommt ein vorläufiger Bericht der Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, Fatou Bensouda. Mitglieder des US-Militärs hätten womöglich mindestens 61 Häftlinge gefoltert oder brutal behandelt, heißt es darin. Die Mehrheit der Vorfälle habe sich wahrscheinlich zwischen 2003 und 2004 ereignet. Mindestens 27 Gefangene seien von Vertretern der CIA gefoltert worden. Auch diese Fälle sollen sich größtenteils in dem besagten Zeitraum abgespielt haben. Einige der Vorwürfe beziehen sich demnach aber auch auf die jüngere Vergangenheit bis hin zum Jahr 2014.

+++ 1.11 Uhr: Rund 550 Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet +++

Die italienische Küstenwache hat am Montag bei verschiedenen Einsätzen insgesamt 550 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Wie die Behörden mitteilten, waren die Flüchtlinge in völlig überfüllten Schlauchbooten von Libyen aus zur Überfahrt nach Italien aufgebrochen. Bei den Rettungseinsätzen seien auch fünf Todesopfer geborgen worden. Trotz der zunehmenden Kälte kamen seit Anfang November bereits mehr als 5400 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien - im gesamten November 2015 waren es 3200 Flüchtlinge gewesen. Im Oktober erreichte eine Rekordzahl von fast 27.400 Flüchtlingen die italienischen Küsten. Seit Jahresbeginn kamen mehr als 4200 Männer, Frauen und Kinder während der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer ums Leben.

+++ 0.21 Uhr: Vierjährige schießt sich selbst und Mutter in den Kopf +++

Eine Vierjährige hat in den USA sich selbst und ihrer Mutter in den Kopf geschossen. Der Unfall, den beide überlebten, ereignete sich am Montag in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana, wie das Indianapolis Metropolitan Police Department berichtete. Der Vater des Mädchens sagte demnach, er und seine Verlobte seien von dem Schuss geweckt worden. Das Mädchen habe sich selbst ins Gesicht geschossen. Bisher geht die Polizei davon aus, dass die gleiche Kugel auch den Hinterkopf der Mutter traf. Auch der zweijährige Sohn soll im Raum gewesen sein, als der Schuss fiel.