Vergewaltigung in Leipzig sorgt für Entsetzen - Frau muss notoperiert werden

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 16.50 Uhr: Joggerin nach Vergewaltigung notoperiert +++

Am helllichten Tag ist in einem Park mitten in Leipzig eine Joggerin so schwer vergewaltigt worden, dass sie notoperiert werden musste. Einen Tag nach der Tat riet die Polizei Joggerinnen, den Blick zu schärfen und aufzupassen. Einen derart brutalen Angriff habe es in der Stadt schon lange nicht mehr gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Eine heiße Spur zum Täter hatten die Ermittler nach eigenen Angaben noch nicht. Die Polizei bat um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werde ein mittelgroßer, etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann südländischen Typs mit dunklen Haaren, kurzem, ungepflegtem Bart und stämmiger Figur, sagte ein Polizeisprecher. Er hatte die Joggerin am Freitagvormittag in einem beliebten Park in der Nähe des Zoos zu Boden gerissen, auf eine Wiese gezerrt und dort vergewaltigt. Dabei schlug und trat er der über 50 Jahre alten Frau so heftig ins Gesicht, dass sie im Krankenhaus notoperiert werden musste.

+++ 16.35 Uhr: Deutsche Basketballer feiern zweiten Sieg bei der EM +++

Die deutschen Basketballer haben bei der EM auch ihr zweites Vorrundenspiel gewonnen und besitzen beste Chancen für den Einzug ins Achtelfinale. Das Team um NBA-Jungstar Dennis Schröder setzte sich am Samstag in Tel Aviv nach starker Leistung mit 67:57 (41:36) gegen Georgien durch. Wie schon beim Auftaktsieg über die Ukraine war Schröder mit 23 Punkten bester Werfer. Damit könnte die Auswahl von Bundestrainer Chris Fleming den Sprung in die nächste Runde womöglich schon am Sonntag gegen Israel (20.30 Uhr/Telekom Sport) perfekt machen. Die besten vier Teams der Sechsergruppe erreichen die K.o.-Phase in Istanbul.

+++ 14.05 Uhr: Dreijähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Bremerhaven +++

Bei einem Wohnungsbrand in Bremerhaven ist am Samstagmorgen ein Dreijähriger ums Leben gekommen. Er war noch in der Wohnung, als Flammen aus den Räumen im zweiten Stock schlugen, teilte die Feuerwehr Bremerhaven am Samstag mit. Rettungskräfte brachten das Kind aus dem Gebäude und belebten es wieder, es starb aber im Krankenhaus. Zwölf Menschen - darunter die Eltern des Jungen - wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, 22 weitere wurden vor Ort untersucht und betreut.





+++ 13.12 Uhr: Als Drogenkurier genutzte Brieftaube stirbt durch Polizeikugel +++

Argentinische Polizisten haben eine Brieftaube abgeschossen, die von Gefängnisinsassen als Drogenkurier missbraucht wurde. Der Vogel trug einen kleinen weißen Stoffrucksack, in dem Marihuana, Pillen und ein USB-Stick steckten, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Die von Drogenhändlern abgerichtete Taube starb durch eine Kugel, als sie gerade im Gefängnis von Santa Rosa in der Provinz Pampa landen wollte. Das Foto des toten Vogels mit seinem winzigen Rucksack verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Die ermittelnden Behörden erklärten, die Brieftauben seien so trainiert worden, dass sie bis zu 15 Mal pro Tag als Drogenkurier fliegen könnten.

+++ 10.50 Uhr: Mysteriöse Rauchwolke über russischem Konsulat in San Francisco +++

Schwarzer Rauch über dem russischen Konsulat in San Francisco hat für Aufregung gesorgt. Anrufer hätten Alarm geschlagen und mehrere Einsatzwagen seien ausgerückt, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Der Rauch sei aus dem Kamin gekommen, ein Löscheinsatz sei nicht notwendig gewesen. Das Gebäude steht im diplomatischen Streit zwischen Moskau und Washington kurz vor der Räumung. Am Donnerstag hatten die USA Russland aufgefordert, das Konsulat in San Francisco sowie zwei diplomatische Abteilungen in New York und Washington zu schließen.

+++ 05.51 Uhr: "Akustischer Anschlag" auf US-Diplomaten in Havanna +++



Mehrere Mitarbeiter der US-Botschaft in der kubanischen Hauptstadt Havanna haben bei einem mysteriösen "akustischen Anschlag" dauerhafte Gesundheitsschäden erlitten. Wie der Verband der Mitarbeiter des US-Außenamtes (AFSA) am Freitag in Washington mitteilte, seien bei den betroffenen Angehörigen der US-Botschaft "dauerhafter Hörverlust" sowie "leichte traumatische Gehirnschäden" festgestellt worden. Zudem seien Gleichgewichtsstörungen oder Kopfschmerzen diagnostiziert worden. Nach Darstellung des US-Außenministeriums waren bis zu 19 Personen betroffen. Die ersten Fälle seien Ende 2016 bekannt geworden. Auch Kanada meldete einen ähnlichen Fall bei einem seiner Diplomaten in Havanna. Nach Spekulationen der US-Medien könnte es sich um einen "akustischen Anschlag" gehandelt haben. Die Diplomaten könnten Schall ausgesetzt gewesen sein, der für das menschliche Ohr nicht hörbar sei, aber dennoch gesundheitsschädlich.

+++09.16 Uhr: Eröffnet der BER, wird Flughafen Tegel unwirtschaftlich +++

Der Flughafen Tegel ist nach Aussage des Berliner Finanzsenators Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) nach Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER nicht mehr profitabel. "Würde in Tegel nur die Hälfte der bisherigen Passagiere fliegen, wäre der Flughafen ausgesprochen unwirtschaftlich - in allen Komponenten. Beim Betrieb, bei den nötigen Investitionen und beim Schallschutz. Insgesamt würde der Weiterbetrieb rund 250 Millionen Euro pro Jahr kosten", sagte er der "Berliner Morgenpost" (Samstag).

Wollte man Tegel wirtschaftlich machen, ginge das nur, indem die Airlines viel höhere Landegebühren zahlen. "Wenn man die Gebühren verdoppelt, könnte es vielleicht sogar funktionieren. Aber genau das schließen die Betreiber des Volksbegehrens aus", so Kollatz-Ahnen.

+++ 05.35: Städte wollen mehr Unterstützung für saubere Luft +++

Mehrere Städte mit besonders hoher Luftverschmutzung fordern eine stärkere Unterstützung des Bundes im Kampf für weniger Diesel-Abgase. "Ich erhoffe mir, dass der Bund die Kommunen mit der Problematik nicht allein lässt", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) der Deutschen Presse-Agentur vor einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern aus rund 30 Städten.

Wesentliche rechtliche und technische Fragen könne nur der Bund lösen. "Und wir brauchen mehr finanzielle Unterstützung, damit wir Mobilität umweltfreundlicher gestalten können."

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte, bisher seien nur bedingt Antworten auf die drängendsten Fragen der Luftreinhaltung gefunden worden.