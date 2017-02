Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:



+++ 8.06 Uhr: Vermisster Deutscher in Vorarlberg tot unter Lawine gefunden +++

Ein deutscher Skifahrer ist zwei Tage nach seinem Verschwinden in den österreichischen Alpen tot aus einem Schneebrett geborgen worden. Der 64-Jährige aus dem oberfränkischen Burgkunstadt war allein abseits der gesicherten Pisten im Skigebiet Lech in Vorarlberg unterwegs gewesen, berichtete die Polizei am Samstag. Als er am Donnerstag nicht in sein Hotel zurückkehrte, wurde eine Suchaktion gestartet. Bergretter suchten seitdem mit Hilfe eines Hubschraubers, einer Drohne und Hunden nach dem Mann, doch die erhebliche Lawinengefahr in dem Gebiet erschwerte ihren Einsatz. Am Samstag wurde der Vermisste 100 Meter unterhalb der Bergstation einer Seilbahn unter Schneemassen gefunden.

+++ 7.35 Uhr: Britische Forschungsstation in der Antarktis umgezogen +++

Der Umzug ist perfekt: Container für Container haben britische Forscher ihre Antarktis-Station "Halley VI" versetzt. Die aus acht blauen und roten Modulen bestehende Einrichtung befindet sich nun 23 Kilometer weiter östlich vom bisherigen Standort auf dem Brunt-Schelfeis.

13 Wochen dauerte nach Angaben der Forschungsgesellschaft British Antarctic Survey (BAS) das Unterfangen, bei dem die Container einzeln auf Kufen gestellt und damit vorsichtig über das Eis gezogen wurden. "Halley VI" sei nun bereit, um mit dem im November beginnenden antarktischen Sommer wieder ihren Dienst aufzunehmen, teilte die BAS auf ihrer Website mit. Die Einrichtung dient vor allem der Beobachtung des Klimawandels.

Mitte Januar hatte die Gesellschaft erklärt, dass entgegen ursprünglicher Planung doch kein Team in der Station überwintern werde. Experten fürchteten, dass das Eis in der Umgebung im Winter brechen könnte. Mögliche Veränderungen an der Schelfeisplatte sind auch der Grund für den Umzug der von vornherein mobil konstruierten Station. Mit der Umsetzung könne langfristig die wissenschaftliche Datenerfassung gesichert werden, hieß es.

+++ 7.19 Uhr: Weidel: AfD soll sich nicht als Partei der Provokateure positionieren +++

AfD-Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel will nicht, dass sich die AfD im Wahljahr als Partei der Provokateure präsentiert. "Provokationen haben grundsätzlich den Nachteil, dass sie stark verkürzen und die Debatte verengen", sagte Weidel der Deutschen Presse-Agentur. Der Fokus werde dadurch auf Oberflächliches gelenkt. In der politischen Debatte, die ihre Partei führen wolle, "ist das nicht immer förderlich", fügte Weidel hinzu, die auf der baden-württembergischen AfD-Kandidatenliste für die Bundestagswahl den Spitzenplatz besetzt.

Die Dresdner Rede des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke sei ein Beispiel für eine überflüssige Provokation. "Das geht nicht", betonte Weidel. Höcke hatte das deutsche Geschichtsverständnis und das Holocaust-Gedenken kritisiert und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert.

Laut einem internen Strategiepapier will die AfD die anderen Parteien im Wahlkampf mit "sorgfältig geplanten Provokationen" zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten.

Auf die Frage, wie Weidels wirtschaftspolitisch liberale Haltung zu ihren rechten Positionen in der Einwanderungspolitik passe, sagte sie: "Ich weise das von mir, dass das rechts ist." Sie wolle eine "ganz strenge Grenzsicherung". Das sei, "nicht rechts sondern rechtens".