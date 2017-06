Vier Verwandte des Angreifers nach Attacke in Paris festgenommen

Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 8.55 Uhr: Tödlicher Unfall nach Straßen-Blockade durch Migranten bei Calais +++

Ein von Migranten errichtetes Hindernis auf einer Autobahn bei Calais hat nach Angaben der französischen Behörden einen tödlichen Unfall verursacht. Der Fahrer eines Kleintransporters mit polnischem Kennzeichen sei gestorben, teilte die zuständige Präfektur mit. Migranten hätten in der Nacht Baumstämme auf die A16 gelegt, der Lieferwagen sei dann gegen einen der drei dadurch blockierten Lastwagen geprallt und in Flammen aufgegangen. In einem der blockierten Lastwagen wurden neun Migranten festgenommen.

+++ 8 Uhr: Vier Verwandte des Angreifers nach Attacke auf Champs-Elysées festgenommen +++

Nach der Attacke gegen Polizisten auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées sind vier Verwandte des Angreifers festgenommen worden. Der Vater, der Bruder, die Ex-Frau und die Schwägerin des 31-Jährigen seien am Montagabend in Gewahrsam genommen worden, verlautete am Dienstag aus Justizkreisen. Der bewaffnete Mann, der den Behörden als radikaler Islamist bekannt war, war am Montagnachmittag ums Leben gekommen, als er auf den Champs-Elysées ein Polizeifahrzeug rammte.

+++ 7.26 Uhr: Französischer Journalist in Mossul getötet +++

Der französische Journalist Stephan Villeneuve ist in der umkämpften irakischen Stadt Mossul getötet worden. Bei der Explosion einer Mine sei auch der kurdische Reporter Bachtijar Addad ums Leben gekommen, teilten die öffentlich-rechtliche Sendergruppe France Télévisions und die Organisation Reporter ohne Grenzen mit. Zwei weitere französische Journalisten wurden demnach verletzt.

+++ 5.53 Uhr: Tiger Woods geht in Entzugsklinik +++

Der ehemalige Golf-Superstar Tiger Woods will seine Probleme mit Schmerzmitteln in den Griff bekommen. "Ich erhalte derzeit professionelle Hilfe, um mit meinen Medikamenten zurechtzukommen. Ich habe Rückenschmerzen und eine Schlafstörung", schrieb Woods auf Twitter.



Ende Mai war Woods in Florida kurzzeitig wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss festgenommen worden. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigte den verwirrten Sportler, der zuvor von den Beamten schlafend hinter dem Steuer seines Wagens entdeckt worden war. Woods machte damals eine "unerwartete Reaktion" auf verschriebene Medikamente für seinen Zustand verantwortlich. Der einstige Spitzensportler hatte sich im April einer Rücken-OP unterzogen, die vierte innerhalb von drei Jahren.

+++ 4.02 Uhr: Niederländische Journalisten in Kolumbien entführt +++

Zwei niederländische Journalisten sind von einer bewaffneten Gruppe im kolumbianischen Grenzgebiet zu Venezuela entführt worden. Wie die Behörden mitteilten, ereignete sich die Tat im Departament Norte de Santander. Laut der Zeitung "El Tiempo" wird vermutet, dass die Guerillagruppe ELN dahinter stecken könnte, die in der Region aktiv ist und sich auch über Entführungs-Lösegelder finanziert. Anders als mit der größeren Farc-Guerilla konnte die Regierung von Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos mit der ELN noch keinen Waffenstillstand erreichen. Die Journalisten recherchierten dort über die leibliche Mutter einer Kolumbianerin, die von einem niederländischen Paar adoptiert worden war.

+++ 00.07 Uhr: Macron ernennt Philippe erneut zum Premierminister +++

Nach der Parlamentswahl ist die französische Regierung am Montagabend erwartungsgemäß zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron beauftragte Premierminister Edouard Philippe mit der Bildung einer neuen Regierung. Regierungssprecher Christophe Castaner sagte, die Umbildung werde keine großen Veränderungen bringen. Der Rücktritt der Regierung nach einer Parlamentswahl ist in Frankreich üblich. Philippe soll das neue Kabinett am Mittwoch um 18 Uhr vorstellen, wie aus dem Präsidentenbüro verlautete.