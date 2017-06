Vierjährige bei Sturz aus drittem Stock schwer verletzt

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.03 Uhr: Stürmische Nacht im Norden - Schäden bleiben weitgehend aus +++



Nach einer teils stürmischen und regnerischen Nacht an der Nordseeküste von Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind Schäden weitgehend ausgeblieben. Nach Angaben mehrerer Polizeistationen gab es keine wetterbedingten Einsätze. Jedoch haben umgestürzte Bäume auf der Strecke zwischen Hannover und Bremen am Morgen für Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Die Regionalbahnlinien RE1 sowie RE8 verkehrten nicht zwischen Nienburg und Hannover, wie eine Bahnsprecherin sagte. Bei dem Sturm waren Bäume auf die Oberleitungen gefallen und hatten sie beschädigt.



Der Deutsche Wetterdienst hatte gestern vor schweren Sturmböen gewarnt. Die Schiffsfahrten von Bremerhaven und Cuxhaven zur Hochseeinsel Helgoland wurden wegen des Wetters eingestellt.

+++ 6.05 Uhr: Golden State gewinnt NBA-Finalspiel drei in Cleveland +++

Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel der diesjährigen NBA-Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen. Die Warriors setzten sich mit 118:113 (67:61) gegen die Cavaliers durch. Kevin Durant war mit 31 Zählern der erfolgreichste Punktesammler bei Golden States Auswärtssieg. Klay Thompson und Stephen Curry steuerten 30 und 26 Punkte zum Erfolg bei. Trotz Glanzleistungen von LeBron James (39 Punkte) und Kyrie Irving (38 Punkte) liegen die Cavaliers in der Best-of-Seven-Serie nun mit 0:3 im Hintertreffen. Die Warriors können mit einem Sieg im nächsten Spiel ihre zweite Meisterschaft innerhalb von drei Jahren feiern. Spiel vier wird morgen ebenfalls in Cleveland ausgetragen.

+++ 5.34 Uhr: Gigantischer Eisberg bricht bald ab +++

Ein riesiger Eisbrocken in der Antarktis steht kurz vor dem Abbrechen: Satellitenbilder der europäischen Weltraumbehörde Esa zeigen, dass ein seit Langem beobachteter Riss im Larsen-C-Schelfeis die Richtung geändert hat. Er zeigt nun genau auf die nur noch 13 Kilometer entfernte Eiskante. Der Eisberg wäre mit rund 5000 Quadratkilometern doppelt so groß ist wie das Saarland. Wann der Koloss sich vom Schelfeis löst, können Forscher nicht genau vorhersagen. "Es kann sein, dass es heute passiert oder noch ein oder drei Monate dauert", sagte Daniela Jansen vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.

+++ 5.28 Uhr: Ein Toter und fast 200 Verletzte bei Protesten in Venezuela +++

Bei heftigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in Venezuela ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den seit mehr als zwei Monaten andauernden Protesten gegen die Regierung auf 68. Nach Angaben der Opposition wurden bei den Krawallen zudem fast 200 Menschen verletzt. Für die kommenden Tage kündigten die Regierungsgegner weitere Demonstrationen an.



Fast täglich gehen Demonstranten gegen Präsident Nicolás Maduro auf die Straße. Sie werfen der Regierung Menschenrechtsverletzungen vor und fordern Neuwahlen. Maduro hingegen spricht von einer Verschwörung der Opposition und des Auslands. Neben den politischen Spannungen leidet das südamerikanische Land unter einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen des niedrigen Ölpreises und jahrzehntelanger Misswirtschaft verfügt Venezuela kaum noch über Devisen, um Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs zu importieren.

+++ 5.08 Uhr: Vierjährige bei Sturz aus drittem Stock schwer verletzt +++

Ein vierjähriges Mädchen ist im Ruhrgebiet beim Spielen aus einem Fenster im dritten Stock gefallen und dabei schwer verletzt worden. Das Kind wurde nach dem Sturz in Marl am Mittwochabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Das Mädchen war laut Polizeiangaben aus dem Wohnungsfenster auf eine Wiese im Garten gestürzt.

+++ 4.50 Uhr: Armee von Myanmar findet Wrack von vermisster Militärmaschine +++

Die Armee von Myanmar hat das Wrack der vermissten Militärmaschine mit über hundert Menschen an Bord gefunden. "Wir haben das Flugzeug und einige Leichen gefunden", sagte ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur AFP. Das Wrack liegt demnach in der Andamanensee.

+++ 3.48 Uhr: Mutter von Zeugin in Missbrauchsprozess gegen Cosby verhört +++

Im Missbrauchsprozess gegen den US-Fernsehstar Bill Cosby hat die Mutter des mutmaßlichen Opfers ausgesagt. Gianna Constand sagte vor dem Gericht in Norristown, Cosby habe bei einem Telefonat vor zwölf Jahren eingeräumt, dass er "ein kranker Mann" sei. Sie und ihre Tochter hätten etwa ein Jahr nach dem mutmaßlichen Übergriff Cosbys mehr als zwei Stunden mit dem Fernsehstar telefoniert. "Ich wünschte, ich hätte es aufgezeichnet", sagte Gianna Constand. In dem Gespräch habe Cosby eingeräumt, ihrer Tochter Andrea Tabletten gegeben und sie dann sexuell missbraucht zu haben. "Er wollte mir aber zu verstehen geben, dass es einvernehmlich war."

Cosby habe versucht, sie zu "manipulieren" und habe angeboten, eine Therapie ihrer Tochter zu bezahlen. "Ich wurde sehr aggressiv, ich war sehr unfreundlich, ich wollte wissen, was er ihr verabreicht hat", sagte Constand. Ihre Tochter habe in Cosby "einen Vater gesehen". "Er hat sie betrogen." Das einzige, was sie von Cosby verlangt habe, sei eine Entschuldigung gewesen, sagte Constand weiter. "Ich entschuldige mich bei Andrea, und ich entschuldige mich bei Dir, Mami", habe Cosby gesagt. "Er gab zu, dass er ein kranker Mann ist." Nach ihrer Aussage brach Gianna Constand in Tränen aus und vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. Zuvor hatte bereits ihre Tochter ausgesagt. Sie wurde fast fünf Stunden lang befragt.

+++ 2.04 Uhr: Krankenkassen verbuchen hohen Überschuss +++

Die gesetzlichen Krankenkassen haben nach einem Zeitungsbericht im ersten Quartal dieses Jahres einen Überschuss von 620 Millionen Euro erzielt. Damit seien ihre Rücklagen auf einen Rekordwert von 16,5 Milliarden Euro gestiegen, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Der Überschuss in den ersten drei Monaten 2017 liege um gut 200 Millionen Euro über dem des Vorjahresquartals.



Die Finanzentwicklung der einzelnen Kassen verläuft dem Bericht zufolge unterschiedlich. So hätten die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) im Jahresvergleich ihren Überschuss von 72 auf 361 Millionen Euro ausgebaut. Dagegen sei der Überschuss im ersten Quartal bei den Ersatzkassen im Jahresvergleich von 206 auf 155 Millionen Euro gesunken. Die Betriebskrankenkassen hätten ihr Plus von 38 auf etwa 30 Millionen Euro reduziert, die Innungskassen den Überschuss auf rund 17 Millionen halbiert.

+++ 1.45 Uhr: Polizeieinsatz auf Fährrouten nach Dänemark beendet +++

Der durch eine Bombendrohung ausgelöste Polizeieinsatz im Fährverkehr zwischen Dänemark und Deutschland ist abgeschlossen. Am späten Mittwochabend konnte mit der "Schleswig-Holstein" die letzte Fähre in den Hafen einlaufen und durchsucht werden, wie die Polizei mitteilte. Sprengstoff fanden die Beamten auch auf diesem Schiff nicht.



Wegen einer Bombendrohung am Telefon war der Fährverkehr zwischen beiden Ländern gestern unterbrochen worden. Weil der Anrufer kein konkretes Schiff genannt hatte, musste die Polizei jede Fähre auf den Routen Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser einzeln durchsuchen. Zum Zeitpunkt der Bombendrohung war die "Schleswig-Holstein" bereits auf See. Im Hafen von Puttgarden auf der Insel Fehmarn konnte sie nicht einlaufen, weil dort noch andere Fähren lagen. Das Schiff musste stundenlang auf der Ostsee ausharren. Der übrige Fährverkehr von Dänemark lief bereits gestern Nachmittag wieder an.

+++ 1.40 Uhr: Drei weitere Festnahmen nach Anschlag in London +++



Nach dem Anschlag in London mit acht Toten hat die britische Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen. Zwei Männer seien auf einer Straße in Ilford im Osten Londons festgenommen worden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Ein dritter Verdächtiger sei in einer Wohnung in derselben Gegend festgesetzt worden. Gestern war in Ilford bereits ein 30-Jähriger festgenommen worden. Ilford liegt in der Nähe des Londoner Stadtteils Barking, wo zwei der drei Attentäter lebten.

Laut Polizei handelt es sich bei den drei in der Nacht Festgenommenen um Männer im Alter von 27, 29 und 33 Jahren. Der 27-Jährige sei wegen Terrorvorwürfen, der 33-Jährige wegen Drogenvorwürfen festgenommen worden. Der 29-Jährige, der in einer Wohnung festgenommen wurde, werde verdächtigt, "Terroranschläge vorbereitet" zu haben. In der Nacht gab es Durchsuchungen in einem Wohnkomplex und bei einer Geschäftsadresse in Ilford.

+++ 0.59 Uhr: Nordkorea schießt mehrere Raketen ab +++

Nordkorea hat Medienberichten zufolge mehrere Raketen abgefeuert. Die Raketen seien von der Ostküste abgeschossen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Laut Yonhap könnte es sich dabei um Anti-Schiffs-Raketen gehandelt haben. Nähere Details sind noch nicht bekannt.



Nordkorea hatte zuletzt mehrere Raketen getestet und mitgeteilt, es arbeite auch an Langstreckenraketen, die auch Ziele in den USA treffen könnten. Der UN-Sicherheitsrat hatte in der vergangenen Woche die Sanktionen gegen die kommunistische Führung in Pjöngjang wegen des nordkoreanischen Raketen- und Atomprogramms ausgeweitet.

+++ 0.56 Uhr: Kuh tötet Wanderin auf Tiroler Weide +++

Tödlicher Angriff auf der Weide: Eine Kuh hat gestern eine Wanderin in den Tiroler Alpen attackiert und tödlich verletzt. Die 70-Jährige sei mit einer gleichaltrigen Frau und zwei Hunden auf einer Weide in Erl bei Kufstein spazieren gegangen, berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA. Eine Kuh habe die Frau angegriffen, zu Fall gebracht und überrannt. Die andere Frau sei ebenfalls umgestoßen worden, sei dabei aber unverletzt geblieben. Auf der Weide seien mehrere Mutterkühe mit ihren Kälbern gewesen.



Kühe gelten allgemein als friedfertig, Angriffe auf Menschen sind selten. Im Juli 2014 war eine deutsche Urlauberin im Stubaital bei einem ähnlichen Angriff getötet worden. Sie hatte eine Kuhherde passiert, der ebenfalls Muttertiere und Kälber angehört hatten. Die Hinterbliebenen hatten den Besitzer der Tiere auf 360.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Ein Urteil ist noch nicht gefällt.

+++ 0.16 Uhr: Trump fühlt sich nach Aussage Comeys "vollkommen bestätigt" +++

Nach den Angaben des entlassenen FBI-Chefs James Comey zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre fühlt sich US-Präsident Donald Trump "vollkommen bestätigt". Trump sei "froh", dass Comey "endlich öffentlich seine privaten Berichte bestätigt hat, dass der Präsident nicht Gegenstand der Russland-Ermittlungen ist", teilte Trumps Anwalt, Marc Kasowitz, mit.



Comey hatte kurz zuvor mit hochbrisanten Aussagen den Druck auf Trump in der Affäre um undurchsichtige Russland-Kontakte erhöht. In einer schriftlichen Erklärung bestätigte Comey, dass Trump von ihm "Loyalität" eingefordert und ihn aufgefordert habe, einen Teil der Ermittlungen zur Russland-Affäre einzustellen. Trump habe ihn bei einer Unterredung im Februar gebeten, die Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn zu beenden. Comeys Erklärung enthielt seine für heute geplante Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Während Trumps Gegner im Vorgehen des Präsidenten Behinderung der Justiz sehen, erklärte Trumps Anwalt Kasowitz, der Präsident fühle sich nach der Aussage Comeys "vollkommen und absolut bestätigt". "Er will nun mit seiner Agenda weitermachen", erklärte Kasowitz.