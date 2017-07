Vögel fliegen in Triebwerk - Maschine muss notlanden

+++ 6.11 Uhr: Schreckmomente für Passagiere auf AirAsia-Flug +++

Einige Schreckmomente und eine außerplanmäßige Landung im australischen Brisbane haben Passagiere der malaysischen Billigflugline AirAsia erlebt. Kurz nach dem Start an der Goldküste in Richtung Malaysia seien mehrere explosionsartige Knallgeräusche zu hören gewesen, berichteten Passagiere auf Twitter. Aus einem Triebwerk seien Funken geflogen. Der Airbus A333 mit 359 Menschen an Bord wurde nach Brisbane umgeleitet und landete dort. Die Fluglinie teilte mit, Vogelschlag sei wahrscheinlich die Ursache für die Probleme auf dem Flug AirAsia X D7 207 gewesen.



Es war bereits der zweite Zwischenfall für AirAsia innerhalb kurzer Zeit. Vergangene Woche musste eine Maschine außerplanmäßig wegen Triebwerksproblemen in Perth landen. AirAsia ist eine malaysische Billigfluglinie, die vor allem Ziele in Südostasien anfliegt.



+++ 5.08 Uhr: Von den USA unterstützte syrische Kräfte dringen erstmals in Altstadt von Raka ein +++

Die von den USA unterstützten sogenannten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sind nach monatelangen Kämpfen erstmals in die Altstadt der IS-Hochburg Raka vorgedrungen. Einheiten der SDF hätten zwei "kleine Lücken" in der Altstadtmauer geöffnet, erklärte das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) in der Nacht. Am Sonntag hieß es die kurdisch-arabischen SDF-Kämpfer seien "zum ersten Mal in den Süden von Raka eingedrungen.



SDF-Kämpfer waren am 6. Juni ins nordsyrische Raka einmarschiert. Seitdem eroberten sie einige Viertel im Osten und Westen der Stadt. Als sie weiter ins Zentrum vordrangen, stießen sie allerdings auf erbitterten Widerstand. Am Donnerstag hatten die SDF-Kämpfer dem IS den letzten Fluchtweg aus Raka abgeschnitten.

+++ 3.37 Uhr: Nordkorea testet erneut Rakete +++

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Das kommunistische Land habe eine "nicht identifizierte ballistische Rakete" von einem Stützpunkt bei Banghyon in der westlichen Provinz Nord Phyongan abgefeuert, die anschließend ins Meer gestürzt sei, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit.



Nordkorea hatte die internationale Gemeinschaft zuletzt mehrfach mit Raketentests provoziert. Pjöngjang verstößt damit gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Anfang Juni hatte das höchste UN-Gremium die Strafmaßnahmen gegen den isolierten Staat ausgeweitet.



+++ 2.19 Uhr: Verfassungsschutz warnt vor russischen und chinesischen Cyber-Attacken vor Bundestagswahl +++

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat vor einer Zunahme der Cyber-Angriffe aus China und Russland. Das belege der "Verfassungsschutzbericht 2016", aus dem die "Bild"-Zeitung zitiert. Darin heißt es: "Russland und China wurden mehrfach als Angreifer erkannt." Die "Nachhaltigkeit und Zielauswahl" der zuletzt entdeckten Angriffe zeige dabei "deutlich den Versuch, Politik und Bundesverwaltung strategisch auszuspionieren".



Besonders im Visier der Cyber-Spione seien das Auswärtige Amt, die deutschen Botschaften im Ausland, das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium. Auch Kanzleramt und Bundeswehr stehen laut dem BfV-Bericht zunehmend "im Fokus der Angreifer, heißt es in dem Bericht.