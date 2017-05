Von Straßenwalze überrollt - Bauarbeiter tödlich verletzt

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 11.13 Uhr: Wassermotorräder kollidieren mit Boot - zwei Tote +++

Im Hafen von Kopenhagen ist ein kleines Freizeitboot von einem oder mehreren Wassermotorrädern angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen die beiden Amerikanerinnen, die das Boot gemietet hatten, dabei ums Leben. Eine Frau starb noch am Abend, die zweite in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Gegen acht Fahrer wird nun ermittelt. Sie waren mit hoher Geschwindigkeit in dem innerstädtischen Fahrwasser unterwegs, obwohl es nicht für Wassermotorräder zugelassen ist. Nach dem Zusammenstoß hatten einige von ihnen die Flucht ergriffen.

+++ 11.12 Uhr: Bauarbeiter von Straßenwalze überrollt – tot +++

Ein 78 Jahre alter Bauarbeiter ist im bayerischen Erding von einer Straßenwalze überrollt und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Kollege den Mann mit der Walze erfasst, als er bei Bauarbeiten auf einem Gehweg rückwärts fahren wollte. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer der Walze und sein Kollege, die den Unfall mit ansehen mussten, kamen ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

+++ 7.04 Uhr: Studie: Glutenverzicht nützt dem Herz nichts +++

Ein freiwilliger Verzicht auf Gluten, das in Weizen und weiteren Getreidearten enthaltene Klebereiweiß, bringt keine Vorteile für die Herzgesundheit. Das geht aus Gesundheits- und Ernährungsdaten von rund 110.000 Amerikanern über 24 Jahre hinweg hervor. US-Forscher stellten die Metaanalyse jetzt im "British Medical Journal" vor.

Sie hatten gesunde, nicht an Gluten-Unverträglichkeit (Zöliakie) leidende Teilnehmer nach deren Gluten-Konsum in fünf Gruppen eingeteilt und deren Herzgesundheit betrachtet. "Sogar in der Gruppe mit dem niedrigsten Gluten-Konsum gab es dieselben Raten an koronarer Herzerkrankung wie in der Gruppe mit dem höchsten Konsum", so Mitautor Andrew Chan von der Harvard School of Medicine.

"Gluten ist selbstverständlich schädlich für Menschen mit Zöliakie", betont Autor Benjamin Lebwohl (Columbia University). Aber durch populäre Diätbücher glaubten viele Menschen, dass eine Gluten-arme Diät für jeden gesund sei. Wer aber auf Vollkorn-Produkte verzichte, laufe auch Gefahr, gleichzeitig deren schützenden Effekt vor Herzerkrankungen zu verlieren.

+++ 6.04 Uhr: 50.000 Menschen müssen in Hannover ihre Häuser verlassen +++

Wegen einer Bombenentschärfung müssen rund 50.000 Menschen in Hannover ab 9 Uhr ihre Wohnungen und Häuser in einem dicht besiedelten Gebiet verlassen. Auf einem Baugelände im Stadtteil Vahrenwald wurden zunächst 13 Blindgänger vermutet, an fünf Punkten hatte sich der Verdacht nach Sondierungsarbeiten erhärtet.

Am frühen Nachmittag soll mit dem Bergen und Entschärfen der vermuteten Bomben begonnen werden. Die Aktion kann bis in den Abend dauern. Zum ersten Mal bietet die Stadt auch ein Kultur- und Sportprogramm für die Betroffenen an. Museumsführungen, Kinofilme für Kinder und ein Spielenachmittag für Senioren sind geplant. Bereits am Freitag waren erste Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vorübergehend umgezogen.

Auch Bahnreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen. Sie dürften zum Teil länger unterwegs sein oder müssen zusätzlich umsteigen. Ab dem frühen Nachmittag halten praktisch alle über Hannover fahrenden IC- und ICE-Züge nicht mehr im Hauptbahnhof, sondern stoppen bei Ersatzhalten in Wolfsburg, Lehrte, Wunstorf und Hannover Messe/Laatzen. Auch im Bahn-Regionalverkehr müssen sich die Fahrgäste auf Umsteigen einstellen.

+++ 04.49 Uhr: Stromnetzausbau kommt langsam in Gang +++

Der für die Energiewende dringend nötige Stromnetzausbau kommt nach jahrelangen Verzögerungen langsam in Gang. Das geht aus dem Bericht hervor, den der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, in Bonn präsentieren will. Es bleibt aber dabei, dass die drei großen neuen Nord-Süd-Stromautobahnen zur Versorgung Bayerns und Baden-Württembergs bis zur Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke 2022 noch nicht fertig sein werden. Für die Versorgung Süddeutschlands und zur Sicherheit der Stromnetzstabilität in kritischen Phasen werden deshalb noch jahrelang erhebliche Kapazitäten an Reservekraftwerken gebraucht.

+++ 4.41 Uhr: 85-Jähriger stirbt bei Rekordversuch am Mount Everest +++

Beim Versuch, den Rekord als ältester Bezwinger des Mount Everest zurückzuerobern ist ein 85-Jähriger am höchsten Berg der Welt gestorben. Der nepalesische Ex-Soldat Min Bahadur Sherchan starb im Basislager des Mount Everest, wie ein Beamter des nepalesischen Tourismusministeriums berichtete.

Sherchan hatte im Jahr 2008 im Alter von 76 Jahren den Rekord als ältester Mensch auf dem Mount Everest aufgestellt. Fünf Jahre später brach der damals 80 Jahre Japaner Yuichiro Miura seinen Rekord. Vor seinem neuerlichen Anlauf zum Gipfelsturm hatte Sherchan AFP im Februar gesagt, ihm gehe es nicht darum, Miura zu übertrumpfen, sondern seinen eigenen Rekord zu brechen.

Derzeit halten sich hunderte Bergsteiger am Fuße des Mount Everest auf, um sich an die Höhenluft zu gewöhnen. Während des kurzen jährlichen Zeitfensters zum Bezwingen des Berges - üblicherweise sind die Wetterbedingungen Mitte Mai am günstigsten - wollen fast 750 Menschen den Aufstieg wagen.

+++ 4.40 Uhr: Bob-Olympiasieger Holcomb mit 37 Jahren tot aufgefunden +++

Der frühere Bob-Olympiasieger Steven Holcomb aus den USA ist tot. Die Leiche des 37-Jährigen wurde in seinem Zimmer im Olympischen Trainingszentrum in Lake Placid (US-Bundesstaat New York) gefunden, wie das Olympische Komitee des Landes mitteilte. Die Todesursache wurde nicht genannt.

Holcomb nahm für sein Land an drei aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen teil und gewann 2010 in Vancouver als Pilot des Viererbobs mit seiner Mannschaft die Goldmedaille - die erste eines US-Teams in dieser Disziplin seit 1948. Bei den Winterspielen in Sotschi holte er 2014 jeweils Bronze im Zweier- und Viererbob.

+++ 2.47 Uhr: Nigerianische Boko-Haram-Miliz lässt 82 entführte Schülerinnen frei +++

Gut drei Jahre nach ihrer Entführung aus einer Schule im nigerianischen Chibok sind 82 Mädchen von der islamistischen Terrormiliz Boko Haram freigelassen worden. Das Büro von Präsident Muhammadu Buhari bestätigte auf Twitter entsprechende Medienberichte: "Nach langwierigen Verhandlungen haben unsere Sicherheitsdienste diese Mädchen zurückgeholt, im Austausch für einige von den Behörden festgehaltene Boko-Haram-Verdächtige." Die freigelassenen Mädchen sollen demnach an diesem Sonntag in die Hauptstadt Abuja gebracht und von Buhari empfangen werden.

Im April 2014 hatte Boko Haram 276 überwiegend christliche Schülerinnen aus Chibok im instabilen Nordosten des Landes verschleppt. Etwa 50 von ihnen gelang kurz danach die Flucht. Die Entführung der Schülerinnen sorgte international für Entsetzen. Im Internet entwickelte sich rasch eine Solidaritätskampagne für die Freilassung der Mädchen. Viele Prominente, darunter die damalige US-First-Lady Michelle Obama, unterstützten die Kampagne "Bring Back Our Girls" (BBOG, Bringt unsere Mädchen zurück). Rund 50 der etwa 270 Mädchen konnten damals noch im Wirrwarr der Entführung fliehen.