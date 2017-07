Wildschwein verursacht gleich drei Unfälle hintereinander

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 9.17 Uhr: Mit sieben Kindern auf der umgelegten Rücksitzbank unterwegs +++

Mit sieben Kindern auf der umgelegten Rücksitzbank seines Wagens ist ein Autofahrer durch Hagen gefahren. Der 31-Jährige hatte den Raum mit Decken und Kissen ausgestattet, die Kinder - darunter ein Säugling - seien "völlig ohne Sicherung im Heck des Kombi" gewesen, teilte die Polizei Hagen mit. Die Polizei kontrollierte zudem ein weiteres Auto, indem drei Kinder ungesichert auf der Rückbank saßen. Die Fahrer der Autos gehörten laut Polizei offensichtlich zusammen.

+++ 7 Uhr: Ein Wildschwein, drei Unfälle, vier Verletzte +++

Ein einzelnes Wildschwein hat bei Insheim in Rheinland-Pfalz gleich drei Autounfälle verursacht, bei denen zwei Menschen lebensgefährlich verletzt wurden. Zunächst erfasste ein Auto in der Nacht zu Sonntag das Tier auf der A65 (Landkreis Südliche Weinstraße), wie die Polizei mitteilte. Wenig später kollidierte beim Überholen ein weiteres Auto mit dem inzwischen verendeten Wildschwein und wurde dadurch seitlich beschädigt.

Kurz darauf kam es zum schwersten der drei Unfälle: Ein 22-jähriger Autofahrer sah den Kadaver zu spät, riss das Lenkrad nach rechts, kam dadurch von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung, wo sich das Auto überschlug. Der Fahrer und eine 21-Jährige, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden dabei leicht verletzt. Die beiden hinteren Beifahrer im Alter von 19 und 24 Jahren kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die A65 musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 4:45 Uhr gesperrt werden.

+++ 6.23 Uhr: Kran bricht auf Baustelle in China zusammen: Sieben Tote +++

Beim Zusammenbruch eines Krans auf einer Baustelle im Süden Chinas sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere seien am Samstagabend in ein Krankenhaus in der Stadt Guangzhou im Bezirk Haizhu gebracht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Bezirksregierung. Beide befänden sich im stabilen Zustand. Eine Untersuchung zur Ermittlung der Ursache für das Unglück sei eingeleitet worden.

+++ 5.19 Uhr: Ramelow: Noch viele dunkle Flecken bei NSU-Aufklärung +++

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht trotz der bevorstehenden Plädoyers im Münchner NSU-Prozess weiteren Aufklärungsbedarf. "Ich habe Zweifel, ob wir ansatzweise an der Wahrheit über das rechte Netzwerk und die NSU-Helfer dran sind", sagte der Linken-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Seit dem Auffliegen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" im Jahr 2011 sei durch Untersuchungsausschüsse sowie Strafermittlungen viel an Aufklärungsarbeit geleistet worden. "Aber ich befürchte, es gibt noch viele dunkle Flecken", sagte Ramelow. Nach Auseinandersetzungen über Tonaufnahmen ist derzeit offen, ob die Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess am Dienstag (25. Juli) mit ihrem Plädoyer beginnen kann.

+++ 3.23 Uhr: Macron büßt in Umfrage deutlich an Zustimmung ein +++

Nach zehn Wochen im Amt sehen mehr Franzosen ihren neuen Präsidenten Emmanuel Macron mit kritischeren Augen. In einer von der Zeitung "Journal du Dimanche" veröffentlichten Umfrage zeigten sich nur noch 54 Prozent zufrieden mit Macrons Amtsführung - das waren zehn Prozentpunkte weniger als einen Monat zuvor. Der Anteil der Unzufriedenen stieg binnen eines Monats von 35 Prozent auf 43 Prozent.

+++ 1.31 Uhr: Opposition in Kongo will Kabila mit zivilem Ungehorsam zu Neuwahl zwingen +++

Mit Streiks und zivilem Ungehorsam will die Opposition in der Demokratischen Republik Kongo den langjährigen Präsidenten Joseph Kabila aus dem Amt drängen. Nach zweitägigen Beratungen legte eine Allianz aus Oppositionsparteien in der Hauptstadt Kinshasa einen mehrstufigen Aktionsplan vor. Er soll Kabila, dessen legales Mandat bereits Ende 2016 abgelaufen war, zur Ausschreibung von Neuwahlen zwingen. Am 8. August solle zunächst ein zweitägiger landesweiter Generalstreik "als Warnsignal" ausgerufen werden, sagte Oppositionssprecher François Muamba. Am 20. August will die Opposition dann zu Großkundgebungen in Kinshasa und 25 Provinzen einladen.