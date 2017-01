Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 6.15 Uhr: Merkel bestellt Halsketten per Brief +++

Edelsteindesigner Hans-Peter Weyrich bekommt immer mal wieder Post von Angela Merkel (62). Die Kanzlerin bestelle bei ihm Halsketten handschriftlich, sagte der 59-Jährige in Idar-Oberstein. "Sie hat schon eine ganze Menge. Ich zähle das nicht." Die bekannteste sei sicher die schwarz-rot-goldene "Deutschlandkette" ("Schlandkette"), die Merkel (CDU) im Bundestagswahlkampf 2013 trug. Zum Sortiment gehörten auch eine blauschimmernde Labradorit-Kette mit Perlen und andere Farbedelsteinketten. Zuletzt habe sie vergangenen Herbst bestellt.

+++ 6.05 Uhr: Krankenstand sinkt - mehr Fehltage wegen psychischer Leiden +++

Die Arbeitnehmer in Deutschland haben sich nach Angaben der DAK-Gesundheit im vergangenen Jahr seltener krankschreiben lassen. Der Krankenstand betrug 3,9 Prozent, im Jahr 2015 hatte er noch bei 4,1 Prozent gelegen, wie die Krankenkasse in Hamburg mitteilte. Ein Grund dafür könnte das Ausbleiben einer großen Erkältungswelle sein. Der Anteil von Krankheiten des Atmungssystems verringerte sich bei den Krankschreibungen von 16,6 auf 14,7 Prozent und damit um fast zwei Prozentpunkte.





+++ 3.43 Uhr: Zehntausende sehen tödlichen Flugzeug-Absturz in Australien +++

Beim Absturz eines Flugzeugs während der Feiern zum australischen Nationalfeiertag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine - eine Grumman G-73 Mallard - stürzte am Donnerstag unter den Augen vieler Zehntausend Zuschauer in der westaustralischen Millionenmetropole Perth in einen Fluss. Die beiden Insassen - der 54 Jahre alte Pilot und seine 30-jährige Freundin - konnten nach Polizeiangaben vom Freitag nur noch tot geborgen werden. Das Amphibienflugzeug nahm an den Feiern zum Australia Day teil, zu denen in Perth bis zu 300 000 Menschen erwartet wurden. Der Absturz wurde von vielen Menschen mit ihren Smartphones gefilmt. Auf den Videos ist zu sehen, wie die Maschine in relativ niedriger Höhe über dem Fluss Swan River vermeintlich sicher ihre Kreise zieht, dann aber plötzlich nach unten wegbricht und ins Wasser stürzt. Die beiden Insassen konnten nur noch tot aus dem Fluss gezogen werden. Ein geplantes Feuerwerk wurde abgesagt.





+++ 3.59 Uhr: Drama bei Orang-Utan-Geburt in australischem Zoo +++

Drama im Zoo der südaustralischen Großstadt Adelaide: Bei der Geburt ihres Jungen ist ein Orang-Utan-Weibchen ums Leben gekommen, das Baby selbst kam nur tot auf die Welt. Das 34 Jahre alte Tier namens Karta gehörte zur Gattung der Sumatra-Orang-Utans, die in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht sind. Die genaue Todesursache soll nach Angaben des Zoos vom Freitag durch eine Obduktion festgestellt werden. "Wir sind zutiefst betrübt über diesen Verlust. Damit geht eine ungeplante Schwangerschaft auf herzzerreißende Art und Weise zu Ende", heißt es in einer Mitteilung des Tierparks. Nach Angaben des Tierarztes Ian Smith bekam das Affenweibchen eigentlich Verhütungsmittel, wurde aber trotzdem schwanger. "Wir haben die Schwangerschaft fortgesetzt, weil die Sumatra-Orang-Utans gefährdet sind", sagte der Arzt. Karta starb dann aber unmittelbar nach der Geburt.

+++ 3.34 Uhr: Deutschland gedenkt der Befreiung des KZs von Auschwitz +++

Mit zahlreichen Veranstaltungen in Deutschland und Europa wird am Freitag der Opfer der nationalsozialistischen Massenmorde gedacht. Auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau versammeln sich Überlebende des Konzentrationslagers, das am 27. Januar 1945 von Soldaten der Roten Armee befreit worden war. Unter der Herrschaft der Nazis waren dort mindestens 1,1 Millionen Menschen vergast, zu Tode geprügelt oder erschossen worden, oder an Krankheiten und Hunger gestorben. Im deutschen Bundestag wird am Morgen in einer Gedenkstunde der Millionen Opfer des Nazi-Regimes gedacht. Auch in vielen Landtagen kommen die Abgeordneten im Gedenken an den Holocaust zusammen.

+++ 1.23 Uhr: SPD legt in aktueller Umfrage um drei Prozent zu +++

Nach dem jüngsten Rekordtief der SPD haben sich die Zustimmungswerte der Sozialdemokraten wieder etwas erholt. In dem "Deutschlandtrend" des ARD-"Morgenmagazins" kommt die SPD auf 23 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage von Anfang Januar. Diesen Zuwachs verdanke die SPD insbesondere der Entscheidung ihrer Führung in dieser Woche, den ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz, als Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl im September ins Rennen zu schicken. Die Unionsparteien kommen auf 35 Prozent der Stimmen, zwei Prozentpunkte weniger als noch im Januar. Die Grünen erhalten neun Prozent der Stimmen, die AfD kommt auf 14 Prozent und die Linke auf acht Prozent. Die FDP würden sechs Prozent der befragten Bundesbürger wählen. Die Liberalen legen damit um einen Prozentpunkt zu. Die Linke und die AfD verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die Stimmen für die Grünen bleiben unverändert. Insgesamt erhält die Regierungskoalition 58 Prozent.