Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 12.20 Uhr: 23 Tote bei Angriff auf Bus mit Christen in Ägypten +++

Die Zahl der Toten bei einem Angriff auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten ist auf 23 gestiegen. Das teilte ein Sprecher des ägyptischen Gesundheitsministeriums mit.

+++ 10.54 Uhr: Möglicherweise bewaffneter Strafgefangener aus psychiatrischer Klinik geflohen +++

Nach der Flucht eines möglicherweise bewaffneten Strafgefangenen aus einer psychiatrischen Klinik in Bedburg-Hau fahndet die Polizei in Nordrhein-Westfalen öffentlich nach dem 35-Jährigen. Die Beamten in Kleve veröffentlichten mehrere Fotos und eine Beschreibung des Gesuchten, der am Vorabend hatte fliehen können. Sie warnten davor, den Flüchtigen anzusprechen, und riefen dazu auf, umgehend den Notruf zu wählen, sollte der Mann gesehen werden. Den Angaben zufolge hatte der Gefangene am Donnerstagabend zusammen mit weiteren Insassen der Klinik das Pflegepersonal bedroht und attackiert. Ihm gelang es demnach, zunächst eine Mauer oder einen Zaun und schließlich eine mit Stacheldraht versehene Mauer zu überwinden und zu flüchten. Ein zweiter Insasse schaffte nur das erste Hindernis und wurde festgehalten. Ein Pfleger wurde von den Angreifern schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 10.18 Uhr: Zigarette auf Flugzeugklo - Brite muss neuneinhalb Jahre in Haft +++

Weil er sich auf dem Flugzeugklo eine Zigarette angezündet und damit eine Notlandung ausgelöst hat, muss ein 46 Jahre alter Brite für mehr als neun Jahre ins Gefängnis. Wie der Nachrichtensender BBC berichtete, erhöhte ein Berufungsgericht in Birmingham ein erstes Urteil von viereinhalb Jahren Haft um weitere fünf Jahre. Es folgte damit der Staatsanwaltschaft, die die erste Strafe als zu mild einschätzte. Der 46-Jährige hatte vor und während des Flugs von Birmingham nach Sharm El-Sheikh im Jahr 2015 getrunken und schließlich auf der Flugzeugtoilette geraucht. Mit der Zigarette verursachte er einen Brand im Mülleimer, den die Besatzung zunächst nicht löschen konnte. Die Maschine mit mehr als 200 Passagieren an Bord musste schließlich notlanden. Der Pilot hatte in dem Verfahren erklärt, in seiner 20-jährigen Karriere noch keine dermaßen gefährliche Situation erlebt zu haben.





+++ 10.11 Uhr: Vatertagsausflug endet mit Stromschlag - 25-Jähriger schwer verletzt +++

Bei einem Vatertagsausflug am Rhein ist ein 25-Jähriger auf einem Güterbahnhof von einem Stromschlag getroffen und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wollte der Mann am Donnerstag in Linz am Rhein auf einen Waggon klettern und kam dabei der Oberleitung zu nahe. Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Köln geflogen. Der Notruf ging kurz nach 18 Uhr bei der Polizei ein. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet und versuchen, den Hergang zu rekonstruieren. Der 25-Jährige sei mit einer Gruppe von jungen Leuten am Vatertag unterwegs gewesen, sagte der Polizeisprecher. "Wir gehen von einem Unglücksfall aus."

+++ 10.03 Uhr: Merkel auf Sizilien gelandet - Schwieriger G7-Gipfel +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf Sizilien gelandet, wo am Mittag der G7-Gipfel beginnt. Streitpunkte der Staats- und Regierungschefs von sieben großen Industrienationen sind vor allem der Freihandel, der Klimaschutz und die Migrationspolitik. Aus Sicht der Bundesregierung wäre es schon ein Erfolg, wenn Beschlüsse nicht hinter bisherigen Vereinbarungen zurückfielen. Angesichts der vier neuen Chefs in der Runde stellt sich Merkel auf schwierige Beratungen ein. Sie ist die Dienstälteste in dem Kreis.

Vor allem der Bruch von US-Präsident Donald Trump mit der Handels- sowie Klimapolitik seines Vorgängers Barack Obama wird als Problem für die nötige Einigkeit bei der Erarbeitung des Abschlussdokuments angesehen. Hinzu kommt: Bei einem Treffen mit der EU-Spitze am Donnerstag soll sich Trump mit drastischen Worten über den deutschen Handelsüberschuss beschwert haben. Außerdem sind Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und der gastgebende italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni neu bei G7. Auch die Premiers von Kanada und Japan, Justin Trudeau und Shinzo Abe, sind dabei.





+++ 9.12 Uhr: Modeschöpferin Laura Biagiotti ist tot +++

Die italienische Modeschöpferin Laura Biagiotti ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des römischen Modeunternehmens der Deutschen Presse-Agentur.





+++ 8.50 Uhr: Fünf Tote nach schweren Regenfällen in Thailand +++

Bei schweren Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in Thailand mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt wurden von den Fluten mehr als 20.000 Haushalte überschwemmt, wie das Katastrophenschutzministeriummitteilte. Betroffen ist auch die Hauptstadt Bangkok. Dort gingen ebenfalls stundenlange Regenschauer nieder. Das Wasser stand in vielen Straßen so hoch, dass der Verkehr zusammenbrach. Mindestens fünf Schulen mussten geschlossen bleiben.

+++ 8.41 Uhr: Zweijähriger stirbt nach schwerem Unfall in Scheune +++

Nach einem Unfall beim Spielen in einer Scheune ist ein zweieinhalbjähriger Junge in Baden-Württemberg seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei in Aalen mitteilte, hatte das Kleinkind am Mittwochnachmittag in Ellwangen ein Förderband für Strohballen zum Kippen gebracht. Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Die Eltern fanden ihren Sohn unter dem Band und riefen den Rettungsdienst. Im Krankenhaus starb der Junge nun jedoch. Die Kriminalpolizei leitete sogenannte Todesfallermittlungen ein.





+++ 8.15 Uhr: Bangladesch entfernt nach Islamistenkritik Justitia-Skulptur +++

Aus Sorge vor einer Eskalation des Konflikts mit radikalen islamistischen Gruppen hat Bangladesch die Statue der Justitia aus dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs entfernen lassen. Die Skulptur sei abgebaut worden, um eine "unvorhergesehene Situation" zu vermeiden, erklärte Oberstaatsanwalt Mahbubey Alam. Die Frauenstatue mit Waage und Schwert soll nun in einem nahegelegen Museum untergebracht werden. Extremisten hatten lautstark gegen das Symbol der Gerechtigkeit protestiert und den Abbau gefordert. In den Augen der radikalen Gruppen ist die Skulptur ein Götzenbild, dessen Ausstellung der Islam verbiete. Die Justitia war erst im vergangenen Dezember im Gericht aufgestellt worden.

+++ 7.25 Uhr: Südkorea gestattet zivilen Kontakt zum Nachbarland Nordkorea +++

Südkorea hat erstmals seit dem Amtsantritt des neuen Staatschefs Moon Jae In einen zivilen Kontakt zum Nachbarland Nordkorea genehmigt. Das Wiedervereinigungsministerium in Seoul teilte mit, der Nichtregierungsorganisation Korean Sharing Movement werde gestattet, mit dem Norden über eine Wiederaufnahme humanitärer Hilfslieferungen und Projekte zu beraten. Nicht genehmigte Kontakte mit Nordkoreanern und Besuche in dem streng abgeschotteten Nachbarland werden in Südkorea mit Gefängnisstrafen geahndet.

+++ 4.57 Uhr: Wagenknecht kritisiert vor G7-Gipfel Ausschluss Russlands +++

Vor dem G7-Gipfel in Italien hat Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht den Ausschluss Russlands aus der Gruppe führender Industrienationen scharf kritisiert. "Das war von Anfang an eine dumme Entscheidung und sie wird auch nicht dadurch klüger, dass man sie über Jahre aufrecht erhält", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade wenn wir über die Probleme dieser Welt reden, wie zum Beispiel die Bekämpfung des Terrorismus, aber auch über den Klimaschutz oder vieles andere, braucht man Russland als Partner." Russland war von 2002 bis 2013 Vollmitglied der Staatengruppe, wurde dann aber wegen der Annexion der Krim ausgeschlossen.

+++ 4.35 Uhr: Rund 200 Hinweise im Entführungsfall Würth nach TV-Sendung +++

Im Fall des 2015 entführten Milliardärssohns Würth hat die Polizei neue Hinweise erhalten. Einen Monat nach der erneut übers Fernsehen ausgestrahlten Tätersuche haben die Ermittler mittlerweile rund 200 Tipps bekommen, wie Thomas Hauburger von der Staatsanwaltschaft Gießen sagte. Allerdings räumt er ein: "Sie haben bislang nicht zu einer Täterermittlung geführt. Wir haben aber auch noch nicht alle Hinweise abgearbeitet." Am 26. April war der Entführungsfall erneut in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt worden. Demnach dürfte der Entführer zwischen 40 und 52 Jahre alt sein. Er soll aus dem Raum Sandzak im Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro stammen. Der behinderte Sohn des baden-württembergischen Schrauben-Milliardärs Reinhold Würth war am 17. Juni 2015 in Schlitz - nördlich von Fulda - gekidnappt worden. Einen Tag später wurde der 50-Jährige in einem Wald bei Würzburg unversehrt an einen Baum gekettet gefunden. Zu einer Lösegeld-Übergabe kam es nicht. Die Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen, beträgt mittlerweile 30.000 Euro.

+++ 4.08 Uhr: 91 brasilianische Häftlinge fliehen durch Tunnel +++

In Brasilien sind 91 Häftlinge durch einen Tunnel geflohen. Neun der Ausbrecher wurden gefasst, wie die Behörden des Bundesstaates Rio Grande do Norte im Nordosten des Landes mitteilten. Der Tunnel war rund 30 Meter lang und führte von dem Gefängnis in der Stadt Parnamirim in die Freiheit. Das Gefängnis war wie viele brasilianische Haftanstalten deutlich überbelegt. In dem südamerikanischen Land sitzen mehr als 620.000 Häftlinge ein. Brasilien hat damit die größte Gefängnis-Population nach den USA, China und Russland.





+++ 0.08 Uhr: Trumps Einreisestopp geht vor das Oberste Gericht +++

Nach einer Serie von Niederlagen vor Gericht zieht die US-Regierung vor den Obersten Gerichtshof, um Präsident Donald Trumps umstrittenen Einreisestopp für Menschen aus sechs überwiegend islamisch geprägten Ländern doch noch durchzusetzen. Das teilte Justizminister Jeff Sessions mit. Sein Ministerium werde den entschiedenen Kampf für die Verteidigung der Macht und der Pflichten der Regierung fortsetzen, erklärte Sessions. Zuvor hatte ein Berufungsgericht in Richmond (Virginia) ein erstinstanzliche Urteil aufrechterhalten, womit das Einreiseverbot zunächst auf Eis bleibt.

++++ 0.05 Uhr: Laut Aktivisten 35 Tote bei Angriff der internationalen Koalition in Syrien +++

Bei einem Angriff der US-geführten Koalition in Syrien sollen laut Aktivisten mindestens 35 Menschen getötet worden sein. Bei dem Angriff seien Wohngebäude in der Stadt Mayadin in der ostsyrischen Provinz Deir Essor getroffen worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Bei den meisten der Toten handelt es sich demnach um Angehörige von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Unter den Opfern seien aber auch syrische Zivilisten und fünf Kinder, hieß es. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Informanten vor Ort. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.