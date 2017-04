Referendum in der Türkei: Zwei Tote bei Schießerei in Wahllokal

Die aktuellsten nachrichten für Sie im Überblick +++

+++ 13.42 Uhr: Schießerei bei Referendum in der Türkei +++

Bei einem Zusammenstoß während des Referendums in der Türkei sind in der mehrheitlich kurdischen Provinz Diyarbakir zwei Menschen getötet worden. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Am Sonntagmorgen sei es vor einem Wahllokal zu einem Streit gekommen, bei dem die Beteiligten mit Messern und Schusswaffen aufeinander losgegangen seien. Dabei seien drei Menschen verletzt worden. Zwei davon seien auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Nähere Hintergründe zu dem Zusammenstoß waren zunächst nicht bekannt.



+++ 13.37 Uhr: Acht Tote nach Sturzfluten auf den Philippinen +++

Acht Menschen haben nach viel Regen und Sturzfluten auf den Philippinen ihr Leben verloren. In der Stadt Carmen in der Provinz Cebu ertranken sieben Menschen, als ihre Häuser von dem schlammigen Hochwasser weggespült wurden, wie eine Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde sagte. Vier der Toten seien Kinder. In der Stadt Danao habe es ebenfalls ein Opfer gegeben. Ein tropisches Tiefdruckgebiet hatte am Samstag in den Osten und das Zentrum des südostasiatischen Inselstaates viel Regen gebracht. Der Fährverkehr in der Region war unterbrochen, mehr als 4800 Passagiere saßen fest.

+++ 13.13 Uhr: Sorge wegen Trumps Staatsbesuch mit Kutschfahrt in London +++

Der geplante Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump bereitet Großbritannien große Sicherheitsprobleme. Da Trump auf einer Fahrt in einer goldverzierten Kutsche bestehe, müssten enorme Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, berichtete die Zeitung "The Times". Die Visite sei in der zweiten Oktoberwoche geplant. Weder der Buckingham-Palast noch ein Regierungssprecher wollten in London dazu Stellung nehmen; sie sprachen von "Spekulationen".

+++ 13.08 Uhr: Extremisten enthaupten Geisel auf den Philippinen +++

Auf den Philippinen hat die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf eine Geisel enthauptet. Das Militär habe ein Video von der Enthauptung erhalten, sagte der Kommandeur einer Anti-Terror-Einsatztruppe, Brigadegeneral Cirilito Sobejana. Die Leiche des Mannes sei noch nicht gefunden worden. Die Extremisten hätten den vor vier Monaten entführten Philippiner am Donnerstag auf der Insel Jolo ermordet.