Mann in Erfurt soll Freundin getötet und Suizid begangen haben

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 11.55 Uhr: Versicherer zahlen Rekordsumme von 120 Millionen Euro wegen Fahrraddiebstählen +++

Die Hausratversicherer haben im vergangenen Jahr bestohlene Fahrradbesitzer mit der Rekordsumme von 120 Millionen Euro entschädigt. Ursache war ein Anstieg der durchschnittlichen Entschädigung auf einen neuen Höchststand von 600 Euro pro Fahrrad, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mitteilte. Dagegen verharrte die Zahl der Diebstähle versicherter Fahrräder mit rund 200.000 nahezu auf dem Niveau des Vorjahrs. Zum Vergleich: 1998 wurden 270.000 versicherte Fahrräder gestohlen - damals leisteten die Versicherer Entschädigungszahlungen von insgesamt hundert Millionen Euro, wobei die Summe pro Fahrrad seinerzeit bei nur 360 Euro lag. 2015 bezahlten die Versicherer hingegen bereits 570 Euro pro gestohlenem Drahtesel. Insgesamt wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik im Jahr 2016 rund 332.000 Fahrräder gestohlen, etwa 3000 weniger als im Vorjahr.

+++ 11.51 Uhr: Mehrere mutmaßliche IS-Mitglieder im Iran getötet +++

Nach den Anschlägen in Teheran gehen die iranischen Sicherheitsdienste verstärkt gegen mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor. Die Polizei habe am Sonntagabend vier mutmaßliche IS-Mitglieder in der südlichen Provinz Hormusgan getötet, darunter zwei Ausländer, meldete die Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf Polizeichef Asisollah Maleki. Eine IS-Fahne und Waffen seien gefunden worden. Am Samstagabend hatte bereits Geheimdienstminister Mahmud Alawi mitgeteilt, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge vom vergangenen Mittwoch sei außerhalb des Landes aufgespürt und getötet worden. Weitere Angaben machte er nicht. Laut Alawi wurden bisher 41 Verdächtige festgenommen. Die meisten Festnahmen erfolgten in den Provinzen an der Grenze zum Irak, aber auch in Teheran und im Süden des Landes.

+++ 11.44 Uhr: Bildhauer Richard Heß mit 80 Jahren gestorben +++

Der Bildhauer Richard Heß ist mit 80 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Kunsthandel Wilfried Karger im Stilwerk Berlin mit. Dort hatte Heß im Februar noch an der Eröffnung einer Ausstellung zu seinem 80. Geburtstag teilgenommen. Der gebürtige Berliner gehörte den Angaben zufolge zu den bedeutenden figurativ arbeitenden Bildhauern der Nachkriegszeit. Das Verzeichnis seines plastischen Werks umfasst 724 Arbeiten. 144 Werke entstanden für den öffentlichen Raum, vor allem für Darmstadt und Berlin.

+++ 11.35 Uhr: Dreijähriger fährt in Bremen mit Papas Auto gegen zwei andere Wagen +++

Ein Dreijähriger hat in Bremen bei einer kurzen Spritztour mit Papas Auto erheblichen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei verselbstständige sich der Knirps in einem unbeobachteten Moment, als seine 34-jährige Mutter mit ihm den Müll nach draußen brachte. Er schnappte sich einen Schlüsselbund samt Autoschlüssel, öffnete den Wagen per Knopfdruck und startete den Motor. Bevor die Mutter eingreifen konnte, fuhr das Auto los und stieß gegen zwei weitere Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Vorfall vom Sonntagmittag niemand, der Dreijährige kam mit dem Schrecken davon. "Aufgrund seines noch sehr jungen Alters hat der Junge mit keinen strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen", erklärten die Beamten.

+++ 11.21 Uhr: Ausgeraubter Bananen-Verkäufer bekommt Hilfe aus dem Internet +++

Nach einem Raubüberfall hat ein 94 Jahre alter Bananen-Verkäufer aus Indonesien Hilfe aus dem Internet bekommen. Der alte Mann namens Suratman hatte sich nach der Tat verzweifelt darüber beschwert, wie ihn drei vermeintliche Kunden an ihr Auto gelockt und ihm dann 1,1 Millionen Rupien (etwa 72 Euro) gestohlen hatten. Ein Passant nahm die Szene mit seinem Handy auf und stellte das Video ins Internet. Über eine Spendensammlung kamen dann umgerechnet mehr als 2300 Euro zusammen. In dem fast vierminütigen Video ist zu sehen, wie der Bananen-Verkäufer unter anderem darüber klagt, dass er mit dem Geld Möbel kaufen wollte. Mit den Spenden gelang dies nun doch. In einem Möbelhaus konnte er sich eine Sofa-Garnitur kaufen. Trotzdem blieb noch etwas übrig. Zu den Spendern gehörte auch der Gouverneur der Provinz Jambi auf Sumatra, wo der Überfall passiert war.

+++ 11.19 Uhr: Autotransporter schiebt Möbellaster in Wohnhaus +++

Ein Autotransporter, der von der Fahrbahn abgekommenen war, hat in Nürnberg einen geparkten Möbellaster in ein Wohnhaus geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde am Montag eine Ecke des Einfamilienhauses regelrecht abrasiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der völlig demolierte Autotransporter selbst kam im Garten des Hauses zum Stehen. Beide Fahrer und die Hausbewohner blieben unverletzt. Nach Polizei-Erkenntnissen war der mit zwei Autos beladene Transporter von Fahrbahn abgekommen und gegen den abgestellten Möbellaster gefahren. Dieser durchbrach den Gartenzaun und prallte gegen die Hausecke. "Der dabei entstandene Schaden ist enorm - wir gehen von mindestens 200.000 Euro aus", sagte der Polizeisprecher.

+++ 10.50 Uhr: US-Soldaten erschießen drei Zivilisten in Ostafghanistan +++

US-Soldaten haben nach offiziellen Angaben in der ostafghanischen Provinz Nangarhar drei Zivilisten erschossen. Sie hätten auf die Menschen gefeuert, nachdem in der Nacht eines ihrer Fahrzeuge auf einen Sprengsatz aufgefahren sei, sagte der Leiter des Bezirks Ghanikhel, Abdul Wahab. Ein Wagen in dem US-Konvoi sei um kurz nach Mitternacht von der Mine getroffen worden, die am Straßenrand versteckt war. Danach hätten die Soldaten das Feuer auf drei Leute eröffnet, die in der Gegend waren, sagte Abdul Wahab. "Vielleicht dachten sie, die drei hätten die Bombe gelegt." Über mögliche Opfer im US-Konvoi wisse er nichts.

+++ 10.49 Uhr: Tödlicher Streit in Wiesbaden: Dritter Verdächtiger festgenommen +++

Nach der Messerstecherei mit einem Toten in Wiesbaden hat die Polizei mittlerweile alle drei Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Andreas Winckelmann in Wiesbaden. Seinen Angaben nach handelt es sich um drei junge Männer im Alter von 21, 22 und 23 Jahren aus Wiesbaden und der Umgebung. Hinweise auf ein ethnisches Motiv für die Tat gibt es laut Winckelmann derzeit nicht. Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen war es in der Nacht zum Sonntag zu der Messerstecherei gekommen. Ein 19-Jähriger wurde dabei in der Wiesbadener Fußgängerzone getötet, zwei weitere Männer im Alter von 18 und 19 Jahren zum Teil schwer verletzt. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit noch unklar. Die Vernehmung der drei Verdächtigen solle neue Hinweise auf den Tathergang liefern, sagte der Oberstaatsanwalt.

+++ 10.43 Uhr: Zahl der Abtreibungen stabil - Jeder fünfte Abbruch mit Pille +++

Etwa 26.600 Mal haben Frauen in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres Kinder abgetrieben. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche blieb damit in etwa stabil: Es waren 1,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Bei 20 Prozent der Abtreibungen wurde das Medikament Mifegyne verwendet. Knapp 80 Prozent der Abbrüche wurden in gynäkologischen Praxen, 18 Prozent im Krankenhaus ausgeführt. Acht Prozent der Frauen waren über 40 Jahre, drei Prozent minderjährig. Bei mehr als einem Drittel der Abbrüche wäre es das erste Kind gewesen. Fast alle Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen; medizinische und kriminologische Gründe waren bei vier Prozent die Begründung.

+++ 10.28 Uhr: Mutmaßlicher Betreiber einer Darknetplattform festgenommen +++

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in Karlsruhe den mutmaßlichen Betreiber einer großen Darknetplattform im Internet festgenommen und den Plattformserver beschlagnahmt. Über die Plattform seien Drogen- und Waffenverkäufe angebahnt worden, teilte das BKA am Montag in Wiesbaden mit. Auch der Verkauf der beim Amoklauf in München am 22. Juli 2016 eingesetzten Pistole sei über diese Plattform angebahnt worden. Der beschuldigte 30-Jährige wird laut BKA verdächtigt, die Darknetplattform als Forum seit März 2013 als alleiniger Administrator betrieben zu haben. Zuletzt seien mehr als 20.000 Mitglieder registriert gewesen.

+++ 10.07 Uhr: Zwei Tote in Erfurt gefunden - Polizei vermutet Beziehungstat +++

In einer Wohnung in Erfurt sind zwei Tote gefunden worden. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Vermutlich habe ein 39 Jahre alter Mann seine Lebensgefährtin umgebracht und sich anschließend selbst getötet, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt mit. Die Ermittler gehen demnach von einem erweiterten Suizid aus. Die Toten wurden am Sonntagabend in der Landeshauptstadt Thüringens gefunden. Zuvor hatte die Mutter der 35 Jahre alten Frau die Polizei informiert. Sie hatte den Angaben nach das gemeinsame Kind des Paares zur Obhut bei sich. Da es nicht abgeholt wurde, sei sie stutzig geworden. Es wurde eine Obduktion der Leichen angeordnet. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.





Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

+++ 9.21 Uhr: Triebwerksausfall bei Privatjet: Jennifer Lawrence sicher gelandet +++

Hollywoodstar Jennifer Lawrence (26) hat US-Medienberichten zufolge die außerplanmäßige Landung eines Privatjets nach einem Triebwerksausfall unversehrt überstanden. Bei dem Flugzeug, das in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gestartet war, sei am Samstag in einer Höhe von 31.000 Fuß (umgerechnet 9500 Meter) ein Triebwerk ausgefallen, berichteten mehrere US-Medien am Sonntag (Ortszeit) übereinstimmend. Daher sei der Flug nach Buffalo im Bundesstaat New York umgeleitet worden. Als die Piloten zur Landung ansetzten, sei auch das zweite Triebwerk ausgefallen. Das Flugzeug habe dennoch sicher landen können. An Bord seien zwei Besatzungsmitglieder und zwei Passagiere gewesen.

+++ 7.48 Uhr: Messerstecherei in Wiesbaden: Zwei Verdächtige festgenommen +++

Nach der Messerstecherei in Wiesbaden mit einem Toten hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Neue Erkenntnisse hätten zu den Festnahmen geführt, sagte eine Polizeisprecherin. "Es besteht erst einmal nur der Verdacht, weitere Ermittlungen müssen folgen." Im Laufe des Tages will die Polizei nähere Details nennen. Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in der Fußgängerzone von Wiesbaden war in der Nacht zum Sonntag ein 19-Jähriger getötet worden. Zwei weitere Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden verletzt. Nach Angaben der Ermittler handelt sich bei dem Toten um einen albanischen Staatsangehörigen, der in Wiesbaden geboren wurde. Wie genau es zu der Auseinandersetzung kam, sollen weitere Ermittlungen klären.

+++ 7.20 Uhr: Mutmaßlicher Mörder von Prostituierten ist ein 21-Jähriger +++

Der mutmaßliche Mörder von zwei Prostituierten in Nürnberg ist einem Medienbericht zufolge ein 21 Jahre alter Mann. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, kamen ihm die Ermittler über Handydaten auf die Spur. Der Mann habe mit seinem Mobiltelefon mit den beiden ermordeten Prostituierten telefoniert. Die Ermittler hatten am Samstag die Festnahme eines dringend tatverdächtigen Mannes mitgeteilt. Die Polizei wollte die Angaben am Montagmorgen mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht bestätigen. Sie will Details zu dem Fall am Nachmittag (14.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

+++ 6.08 Uhr: Turnschuhe von US-Basketballer Michael Jordan für 190.000 Dollar versteigert +++

Für mehr als 190.000 Dollar (rund 170.000 Euro) sind die Turnschuhe versteigert worden, die der US-Basketballer Michael Jordan während seines Olympiasiegs 1984 in Los Angeles trug. Mit den weiß-blauen Schuhen der Marke Converse an den Füßen erzielte der damalige Amateurspieler 20 Punkte in dem Spiel gegen Spanien. Die US-Mannschaft holte mit 96 zu 65 Punkten die Goldmedaille. Die US-Olympiamannschaft unter dem Trainer Bobby Knight hatte damals alle acht Olympia-Spiele für sich entschieden. Nach dem Olympiasieg schenkte Jordan seine Glücks-Schuhe einem elfjährigen Jungen, wie das Auktionshaus SCP mitteilte. Es seien Jordans letzte Basketballschuhe gewesen, die nicht von der Marke Nike waren - der Ausnahmesportler hatte nach den Olympischen Spielen einen 500.000-Dollar-Vertrag mit dem Hersteller geschlossen.

+++ 4.48 Uhr: Trumps Ehefrau und Sohn Barron sind ins Weiße Haus eingezogen +++

Im Weißen Haus ertönt jetzt wieder regelmäßig eine Kinderstimme: Der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump, der elfjährige Barron, zog am Sonntag gemeinsam mit seiner Mutter in den Präsidentensitz in Washington ein, wie ein Mitarbeiter von First Lady Melania Trump am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagten. Zuvor hatten Medien berichtet, Melania werde im Laufe der Woche nach Washington umziehen. Die First Lady veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto von einem Ausblick aus dem Fenster auf den Südrasen des Weißen Hauses und das Washington Monument. "Ich freue mich auf die Erinnerungen, die wir uns in unserem neuen Heim schaffen werden! #Movingday (Umzugstag)", schrieb sie dazu.

+++ 3.42 Uhr: China Eastern-Flugzeug macht Notlandung nach Loch in Triebwerkshülle +++

Mit einem Triebwerkschaden ist ein Airbus der China Eastern Airlines kurz nach dem Start in Sydney zurückgekehrt und dann notgelandet. In der Hülle des Triebwerks klaffte ein großes Loch, das durch ein Problem in der Luftansaugung aufgerissen worden war, wie die Fluggesellschaft nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Niemand wurde verletzt. Die Besatzung des Fluges MU736 am Sonntagabend auf dem Weg nach Shanghai habe den Schaden an der Triebwerkshülle "rechtzeitig" entdeckt, so dass der Kapitän umgehend beschlossen habe, wieder umzukehren, berichtete die Staatsagentur. "Als wir gerade abgehoben hatten, fing der Flügel auf meiner linken Seite an, einen Riesenkrach zu machen", sagte ein Passagier in einem Video aus dem Flugzeug, das der australische TV-Sender 7 News zeigte.

China Eastern AL Airbus A330-200 (B-6099) #MU736 safely returned to Sydney after engine intake cowling damage on climb-out. pic.twitter.com/axdwSk76sy — JACDEC (@JacdecNew) 11. Juni 2017

+++ 0.41 Uhr: Drei Schwerverletzte durch Molotow-Cocktail auf Restaurant +++

Drei Menschen sind durch einen Molotow-Cocktail in einem Pariser Restaurant schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte am Sonntagabend den Brandsatz in das Restaurant im Vorort Aubervillers geworfen. Die Verletzten, die schwere Verbrennungen erlitten hatten, wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen, berichteten die Medien. Starker Rauch in dem Gebäude erschwerte die Suche nach möglichen weiteren Opfern. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Angaben vor.

+++ 0.30 Uhr: Britische Premierministerin gibt vollständiges Kabinett bekannt +++

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre vollständige Kabinettsliste bekanntgegeben. Demnach ernannte sie den bisherigen Arbeitsminister Damian Green zum Vizepremierminister ernannt. Zu seinem Nachfolger im Arbeitsressort ernannte May den bisherigen Finanzstaatssekretär David Gauke. Der führende Tory-Abgeordnete David Lidington wird Nachfolger von Justizminsterin Liz Truss. Eine Überraschung war die Ernennung von Michael Gove zum Umwelt- und Agrarminister. May hatte Gove nach ihrem Amtsantritt im Juni 2016 aus der Regierung entlassen. Gove sagte dem Sender Sky News, er habe nicht mit dieser Berufung gerechnet.

+++ 0.27 Uhr: Mindestens elf Tote bei Busunglück in Russland +++

Bei einem schweren Busunglück im sibirischen Teil Russlands sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei wurden zudem rund 40 Insassen des Fahrzeugs verletzt, berichteten die russischen Agenturen. Der Bus hatte sich gegen Mitternacht (Ortszeit) aus noch unbekannter Ursache auf der Strecke zwischen Irkutsk und Tschita überschlagen. An Bord des Busses waren orthodoxe Pilger.