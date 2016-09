Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:



+++ 7.21 Uhr: Zehntausende Quadratkilometer Wald im Harz abgebrannt +++



Eine große Fläche Wald ist im Harz abgebrannt. Seit dem späten Dienstagabend stehen bei Langenstein eine Fläche zwischen 40.000 und 70.000 Quadratmetern in Flammen, wie die Rettungsleitstelle in Halberstadt mitteilt. Die Nachlöscharbeiten sollen im Laufe des Morgens abgeschlossen werden. Ein Höhenunterschied von bis zu 100 Metern mache die Löscharbeiten besonders kompliziert. 22 Feuerwehrautos mit rund 150 Einsatzkräften sind im Einsatz. Verletzte wird niemand.

+++ 7.12 Uhr: US-Armee räumt mögliche zivile Opfer bei Angriffen in Syrien ein +++

Die US-Armee räumt ein, bei Angriffen in Syrien möglicherweise unbeteiligte Zivilisten getroffen zu haben. Bei Einsätzen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) könnte es am 7., 10. und 12. September "auch zivile Opfer" gegeben haben, heißt es in einer verbreiteten Erklärung des US-Zentralkommandos. Es sei denkbar, dass dabei Zivilisten getötet wurden. Zahlen nannte das Zentralkommando nicht.

+++ 5.43 Uhr: Knapp eine Million Einbürgerungen mit Doppelpass seit 2000 +++

In Deutschland werden vom Jahr 2000 bis Ende 2015 fast eine Million Menschen eingebürgert, die ihre bisherige Staatsangehörigkeit behalten. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion, aus der die "Rheinische Post" zitiert, wird die Zahl dieser Doppelstaatler auf genau 958.701 beziffert. Die Antwort verweist auch auf den Mikrozensus 2015, dem zufolge insgesamt rund 1,7 Millionen Deutsche über eine zusätzliche Staatsangehörigkeit verfügten.

+++ 5.11 Uhr: 346.000 arbeitssuchende Flüchtlinge in Deutschland +++

Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt dauert nach Erkenntnissen von Forschern in der Regel länger als bei anderen Migranten. Frühere Untersuchungen zeigen, dass rund die Hälfte der Flüchtlinge erst nach sechs Jahren einen Job findet. Erst nach 15 Jahren waren es 70 Prozent. "Es wird viel Geld kosten und lange dauern", sagt der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise.

+++ 4.29 Uhr: Ban drängt auf schnelle Ratifizierung von Klimaabkommen +++

Wohl auch mit Blick auf die mögliche Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten drängt UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf die rasche Ratifizierung des Klimaschutzabkommens von Paris. "Das Eisen muss geschmiedet werden, solange es heiß ist", sagt Bans Sprecher, Stéphane Dujarric, in New York. Ban hoffe auf ausreichend Ratifizierungen der einzelnen Länder bis Ende des Jahres.



+++ 3.47 Uhr: Termin für Verhör von Assange festgelegt +++

Wikileaks-Gründer Julian Assange soll am 17. Oktober in der Londoner Botschaft Ecuadors zu den gegen ihn in Schweden erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe vernommen werden. Der ecuadorianische Außenminister Guillaume Long erklärt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Andes, Schweden habe das Angebot seiner Regierung angenommen, Assange in dem Botschaftsgebäude zu befragen.

+++ 3.33 Uhr: Die Flexi-Rente kommt +++

Ältere Arbeitnehmer sollen beim Übergang in die Rente mehr Flexibilität bekommen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll an diesem Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden. Das Gesetz bringe Arbeitnehmern eine bessere Kombinierbarkeit von Teilzeitarbeit und Teilrente zwischen dem 63. und 67. Lebensjahr, sagt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, Peter Weiß (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



+++ 3.31 Uhr: Wikileaks-Informantin Manning beendet Hungerstreik +++

Die inhaftierte "Wikileaks"-Informantin Chelsea Manning beendet ihren mehrtägigen Hungerstreik , nachdem ihr das US-Militär bei einer wichtigen Forderung entgegengekommen ist. Die Armeeführung habe zugesagt, Manning als Transgender einen operativen Eingriff zur Geschlechtsumwandlung zu ermöglichen, sagte ihr Anwalt Chase Strangio mehreren US-Medien. Chelsea Manning hatte als Soldat Bradley Manning im Irak gedient und der Enthüllungsplattform Wikileaks Hunderttausende geheime Militärdokumente zugespielt. Die daraufhin verhängte 35-jährige Haftstrafe wegen Spionage und Verrats sitzt Manning im US-Militärgefängnis in Fort Leavenworth ab, in dem ausschließlich Männer inhaftiert sind. Vergangene Woche trat Manning aus Protest gegen die Haftumstände und die Verweigerung von Medikamenten, die sie als Transgender benötige, in den Hungerstreik.

+++ 3.16 Uhr: Wirtschaft will Flüchtlinge beschäftigen +++

Die deutsche Wirtschaft will im Grundsatz Flüchtlinge weiter auf dem Arbeitsmarkt integrieren. "Bei der Ausbildung und der Beschäftigung von Geflüchteten engagieren sich nicht zuletzt viele kleine und mittelständische Betriebe", sagt der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Laut DIHK gab es im Frühjahr fast 140.000 Beschäftigte aus Asylherkunftsländern, rund 30.000 mehr als ein Jahr zuvor. Zudem seien laut Hochrechnung bereits rund 10.000 junge Flüchtlinge in Ausbildung. Der Weg in die Ausbildung brauche aber Zeit. Schweitzer verweist auf Anstrengungen der IHKs für eine weitere Flüchtlingsintegration.

+++ 1.11 Uhr: UN sehen Fortschritte im Kampf gegen den IS in Libyen +++

Der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Libyen kommt nach Einschätzung der Vereinten Nationen rasch voran. Die libyschen Truppen hätten "beeindruckende Fortschritte" gemacht, sagt Martin Kobler, der deutsche UN-Sonderbeauftragte für Libyen, vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. "Sehr bald wird der IS kein Territorium in Libyen mehr halten."



Besorgt zeigt sich Kobler allerdings angesichts der Kämpfe um mehrere Ölterminals an der libyschen Mittelmeerküste. Sie stellten einen "starken Dämpfer" für den Friedensprozess in dem Land dar. "Diese Entwicklung wird die Ölexporte weiter behindern, Libyen von seiner einzigen Einkommensquelle abschneiden und die Teilung des Landes verstärken", sagte Kobler. "Das muss aufhören."

+++ 1.03 Uhr: Bayerns Innenminister kritisiert Flüchtlingspolitik +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kritisiert nach den Anti-Terror-Razzien in Norddeutschland die deutsche Flüchtlingspolitik. "Die eklatanten Kontrolllücken beim immensen Flüchtlingsstrom vor allem im Herbst letzten Jahres rächen sich", sagt Herrmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Tausende Menschen seien ohne ausreichend geprüfte Identität nach Deutschland gekommen. "Wir wissen mittlerweile, dass auch der IS diese Sicherheitslücken gezielt genutzt hat, um Attentäter als Flüchtlinge getarnt nach Europa zu schleusen", so Herrmann.

+++ 1.00 Uhr: Deutschland zieht die meisten Investoren an +++

Unter den Industrieländern ist Deutschland zum attraktivsten Standort für internationale Investoren aufgerückt. Die privaten Investitionen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter hätten im vergangenen Jahr knapp 18 Prozent des deutschen Bruttosozialprodukts ausgemacht, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen internen Bericht des Bundesfinanzministeriums. Damit rangiere die Bundesrepublik auf einer Rangliste internationaler Industriestaaten auf Platz eins.