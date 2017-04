Mindestens ein Toter und 15 Verletzte - Verdächtiger festgenommen

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat mutmaßlich ein Attentäter mit einem Lastwagen mehrere Passanten getötet und zahlreiche verletzt. Der schwedische Geheimdienst sprach von einem Anschlag, nachdem der Lastwagen kurz vor 15 Uhr vor einem gut besuchten Kaufhaus im Zentrum Stockholms in eine Menschenmenge gefahren war.

Verfolgen Sie die Lage in Stockholm im stern-Ticker:

+++ 20.45 Uhr: Eventuell sogar vier Tote +++

Schwedische Medien berichten zum Teil nicht nur von einem Toten, sondern von vier Todesopfern. Das berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TT.

+++ 20.33 Uhr: Medienbericht: Verdächtiger festgenommen +++

Laut einem Medienbericht hat die Polizei einen Mann nördlich von Stockholm festgenommen. Die Boulevardzeitung "Aftonbladet" beruft sich auf "mehrere Quellen", nach denen sich der Mann zu dem Angriff bekannt haben soll. Die Polizei bestätigte der Zeitung die Angaben aber noch nicht.

+++ 20.32 Uhr: Ein Todesopfer und 15 Verletzte in Stockholm +++

Bei dem Anschlag in der Stockholmer Innenstadt ist ein Mensch getötet worden. 15 weitere wurden nach Angaben der schwedischen Gesundheitsbehörden zum Teil schwer verletzt, darunter mehrere Kinder.

+++ 19.51 Uhr: Polizei leitet Terror-Untersuchungen ein +++



Nach dem mutmaßlichen Lkw-Attentat in Stockholm mit mehreren Toten hat die schwedische Polizei Untersuchungen wegen des Verdachts auf Terror eingeleitet. Die Ermittler befragten am Nachmittag zwei Zeugen auf der Polizeiwache. "Sie werden zum jetzigen Zeitpunkt keines Verbrechens verdächtigt", teilt die Polizei mit. Die Ermittler erhofften sich aber nützliche Informationen von ihnen. Nach einer weiteren Person, die zum Tatzeitpunkt am Tatort gesehen worden sein soll, sucht die Polizei mit mehreren Bildern. "Er ist interessant für unsere Ermittlungen." Der Täter ist noch auf freiem Fuß, die Zahl der Toten und Verletzten weiter unklar.

+++ 19.36 Uhr: Zugverkehr im Stadtzentrum bleibt stillgelegt +++

Züge von und nach Stockholm werden frühestens am Samstagmorgen ihren Betrieb wieder aufnehmen. "Der Zugverkehr von und nach Stockholm ist den Rest des Tages eingestellt", sagte der Sprecher der Schwedischen Staatsbahnen, Stephan Rye, nach Angaben der öffentlich-rechtlichen Fernsehgesellschaft Sveriges Television AB (ST).



Der Flugverkehr läuft hingegen nach dem mutmaßlichen Anschlag ohne Einschränkungen weiter. Der Pressechef des staatlichen Unternehmens für Luftverkehrsinfrastruktur, Swedavia, berichtete ST, dass an den städtischen Flughäfen Arlanda und Bromma alles planmäßig ablaufe, lediglich die Polizeipräsenz sei dort erhöht worden.

+++ 18.59 Uhr: Stadt Stockholm öffnet nach Anschlag Gebäude für Bürger +++



Die Stadt Stockholm hat öffentliche Gebäude für Bürger geöffnet, die aufgrund von Verkehrsbehinderungen nicht mehr nach Hause kommen können. Das meldeten die Stadt und der schwedische Kriseninformationsdienst "Krisinformation". Mehrere öffentliche Gebäude in der Hauptstadt wie eine Schule stünden den Bürgern am Abend offen. Wegen des mutmaßlichen Anschlags ist der Verkehr von U-Bahnen, Bussen und Zügen im Zentrum Medienberichten zufolge stillgelegt worden.

+++ 18.42 Uhr: Lastwagen stammt von Brauerei +++



Der Lastwagen, der in Stockholm in eine Menschenmenge gefahren worden ist, stammt Medienberichten zufolge von einer Brauerei. Ein Sprecher der Brauerei Spendrups sagte dem schwedischen Radio, der Fahrer habe gerade ein Restaurant in der Drottninggatan im Zentrum der schwedischen Hauptstadt beliefern wollen. Er habe hinten am Laster gestanden, um ihn aufzuschließen, als ein Maskierter vorne in die Fahrerkabine gesprungen und mit dem Wagen weggefahren sei. Der Brauerei-Fahrer habe versucht, den Mann zu stoppen, wurde dabei angefahren, habe aber keine ernsten Verletzungen erlitten. Die Ermittler kündigten auf ihrer Pressekonferenz an, den Fahrer nun zu befragen. Einzelheiten zum Hergang kurz vor der Tat machten sie jedoch nicht.

+++ 18.38 Uhr: Notfalldienst warnt vor überlasteten Telefonnetzen +++



Wegen des mutmaßlichen Terroranschlags in Schweden sind die Telefonnetze teilweise überlastet. Das berichtete der nationale Kriseninformationsdienst "Krisinformation" am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Notfallinfodienst forderte die Bevölkerung auf, soziale Medien zur Kommunikation zu nutzen und nicht unbegründete Gerüchte zu verbreiten.

+++ 18.04 Uhr: Polizei sucht mit Fotos nach einem Mann +++



Nach dem mutmaßlichen Lkw-Attentat in Stockholm sucht Schwedens Polizei einen Mann, der zur fraglichen Zeit am Tatort gesehen worden sein soll. "Mit dieser Person würden wir gern in Kontakt kommen", sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson und zeigte am Freitag bei einer Pressekonferenz entsprechende Fotos.

Auch weitere Hinweise sollten den Behörden gemeldet werden. "Wir tun alles, was wir können, um Klarheit in die Ereignisse zu bringen", versprach der Chef der Sicherheitspolizei, Anders Thornberg. Die Bevölkerung rief die Polizei dazu auf, nicht ins Zentrum der schwedischen Hauptstadt zu fahren. Der Hauptbahnhof sei nicht mehr gesperrt.

+++ 18.00 Uhr: Noch keine Festnahmen +++

Nach dem mutmaßlichen Anschlag von Stockholm hat es bis zum späten Nachmittag noch keine Festnahme gegeben. "Es ist niemand festgenommen worden", sagte ein Sprecher der Stockholmer Polizei auf einer Pressekonferenz. Es habe nach der Lkw-Attacke keine weiteren Vorfälle mehr gegeben, erklärte der Sprecher. Ob er sich damit auf Medienberichte über Schüsse bezog, sagte er nicht.



Die Pressekonferenz:







+++ 17.53 Uhr: Paris schaltet Beleuchtung des Eiffelturms ab +++

Als Geste des Gedenkens nach dem mutmaßlichen Anschlag in Stockholm schaltet Paris die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Das Wahrzeichen solle in der Nacht zum Samstag von Mitternacht an im Dunkeln liegen, teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit.

Damit solle an die Opfer erinnert werden. Die französische Hauptstadt nutzt den jährlich von rund sieben Millionen Menschen besuchten Turm häufiger, um nach Anschlägen ein Zeichen der Solidarität zu setzen - zuletzt wurden etwa nach den Attacken von Sankt Petersburg und London die Lichter ausgeschaltet.

+++ 17.51 Uhr: Polizeichef: "Wissen nicht, ob wir mit mehr rechnen müssen." +++

Auch Stunden nach dem mutmaßlichen Anschlag von Stockholm ist das Ausmaß nach Angaben der Behörden noch unklar.

"Wir wissen nicht, ob es eine Einzeltat ist oder ob wir mit mehr rechnen müssen", sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Zur Zahl der Toten und Verletzten konnte er noch keine genauen Angaben machen. "Es gibt so viele Aussagen, die kursieren, deshalb ist es besser zu warten", fügte er hinzu. "Das hier ist eine schwarze Stunde für die Angehörigen und die Opfer", sagte Eliasson.

+++ 17.50 Uhr: Telefonnetz in Stockholm gestört +++



Das telefonnetz in Stockholm ist teilweise überlastet, teilt das schwedische Kriseninformationszentrum mit. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, soziale Medien zur Kommunikation zu nutzen, wenn möglich.

+++ 17.48 Uhr: Polizei: Innenstadt Stockholms meiden +++

Die Polizei von Stockholm ruft die Menschen nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf, der Innenstadt der schwedischen Hauptstadt fernzubleiben.

+++ 17.43 Uhr: Theater und Kinos in Stockholm schließen +++





+++ 17.43 Uhr: Theater und Kinos in Stockholm schließen +++



Wegen des mutmaßlichen Terroranschlags stellen alle Kinos und viele Theater in Stockholm und Umgebung Medienberichten zufolge ihr Abendprogramm ein. Das berichtete unter anderem die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft Sveriges Television AB am Freitag.

+++ 17.37 Uhr: Schwedischer Regierungschef geht von Terroranschlag aus +++



Die schwedische Regierung äußert sich in einem offiziellen Statement zu dem mutmaßlichen Terroranschlag in der Hauptstadt Stockholm:

"Schweden wurde angegriffen. Alles deutet auf einen Terroranschlag hin", so Ministerpräsident Stefan Löfven, "unsere Gedanken sind mit den Opfern, ihren Familien und den Verletzten." Die Regierung werde den beteiligten Behörden alle Hilfe zur Verfügung stellen, die nötig sei. Die Bürger sollten den Anweisungen der Polizei folgen.

Eine für 17.15 Uhr angesetzte Pressekonferenz der Sicherheitsbehörden wurde unterdessen auf unbestimmte Zeit verschoben.

+++ 17.22 Uhr: Bundespräsident Steinmeier ist erschüttert +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erschüttert auf den mutmaßlichen Anschlag mit einem Lastwagen in Stockholm reagiert. Er habe während seines Besuchs in Athen "von dem brutalen Angriff auf unschuldige Menschen in Stockholm erfahren", schrieb das Staatsoberhaupt in einer Mitteilung. "Auch wenn die Hintergründe noch unklar sind: Unsere Gedanken und unsere Solidarität sind bei den Opfern und Verletzten, bei unseren schwedischen Freunden und allen Menschen in Stockholm", ergänzte er.

+++ 17.16 Uhr: Martin Schulz äußert sich schockiert +++



Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich bestürzt über den mutmaßlichen Terroranschlag in Schwedens Hauptstadt geäußert. "Bin schockiert über den Anschlag in Stockholm", schrieb Schulz am Freitag auf Twitter.

Bin schockiert über den Anschlag in Stockholm. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Terror wird niemals siegen. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 7. April 2017

+++ 17.09 Uhr: Anzahl der Opfer noch unklar +++

Bei dem mutmaßlichen Anschlag mit einem Lastwagen sind in Stockholm auch mehrere Menschen verletzt worden. Das bestätigte die Polizei der schwedischen Hauptstadt am Freitag auf Twitter. Zur Zahl verletzter Personen und zur Schwere der Verletzungen könne man aber noch keine Angaben machen. Laut Polizei gab es mehrere Tote.



Det finns skadade personer men vi har för tillfället inga detaljer om skadeläget och antalet skadade. #stockholm — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7. April 2017

+++ 16.59 Uhr: Auswärtiges Amt: Reisende sollen in Unterkünften bleiben +++

Nach dem Anschlag mit einem Lastwagen in Schweden hat das Auswärtige Amt Reisende in der Hauptstadt Stockholm zur Vorsicht aufgerufen. "Reisenden wird geraten, vorerst in ihren Unterkünften zu verbleiben und die Lageentwicklung über die Medien und diese Reise- und Sicherheitshinweise zu verfolgen", erklärte das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Schweden.



"Den Anweisungen der Sicherheitskräfte ist unbedingt Folge zu leisten", hieß es darin weiter. "Der Betrieb der U-Bahn wurde vorläufig eingestellt, das Parlamentsgebäude abgesperrt." Nach Angaben der schwedischen Polizei wurde die U-Bahn am Nachmittag komplett geschlossen. Vorstadtzüge bringen demnach die Menschen noch aus der Stadt heraus, fahren aber leer zurück.

+++ 16.54 Uhr: De Maizière: Tiefes Mitgefühl für Opfer in Stockholm +++

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat nach dem mutmaßlichen Lkw-Attentat in Schweden den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. "Schon wieder hat uns eine entsetzliche Nachricht erreicht, diesmal aus Stockholm: Wir wissen noch nicht, ob es Bezüge zum internationalen Terrorismus gibt, auch wenn erste Bilder diesen Gedanken aufkommen lassen", teilte de Maizière mit. Für die Sicherheitsbehörden sei diese Frage wichtig und müsse geklärt werden. Für die Opfer und ihre Angehörigen sei die Motivation für diese "furchtbare Tat" zweitrangig. "Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei jenen, die so jäh aus dem Leben gerissen worden sind und bei ihren Angehörigen", so der Minister.

+++ 16.50 Uhr: Polizei richtet Notfalltelefon ein +++



Die Stockholmer Polizei hat eine Notfallnummer eingerichtet, über die mögliche Angehörige von Opfern Informationen einholen können.

+++ 16.50 Uhr: Polizei richtet Notfalltelefon ein +++

Die Stockholmer Polizei hat eine Notfallnummer eingerichtet, über die mögliche Angehörige von Opfern Informationen einholen können.

+++ 16.44 Uhr: Bundesregierung: "Wir stehen zusammen gegen den Terror" +++

Die Bundesregierung hat der schwedischen Bevölkerung ihre Solidarität versichert. "Wir stehen zusammen gegen den Terror", erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert via Twitter. Die Gedanken der Bundesregierung gingen zu den Menschen in Stockholm, zu Verletzten, Angehörigen, Rettern und Polizisten.

Unsere Gedanken gehen zu den Menschen in #Stockholm, zu Verletzten, Angehörigen, Rettern + Polizisten. Wir stehen zusammen gegen den Terror. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. April 2017

+++ 16.42 Uhr: Polizei räumt Stockholmer Hauptbahnhof +++

Die Polizei räumt einem Medienbericht zufolge den Hauptbahnhof Stockholms. Das bestätigte der Pressedienst der Schwedischen Bahn, nach Angaben der öffentlich-rechtlichen Fernsehgesellschaft Sveriges Television AB.

+++ 16.38 Uhr: Facebook schaltet "Sicherheitscheck" an +++



Facebook hat nach dem mutmaßlichen Anschlag seinen "Sicherheitscheck" aktiviert. Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden. Der "Safety Check" war ursprünglich unter dem Eindruck des Tsunami 2011 in Japan für den Fall von Naturkatastrophen entwickelt worden.

+++ 16.26 Uhr: Bilder von angeblicher Festnahme auf Twitter +++

Auf Twitter werden unter anderem von schwedischen Nachrichtenseiten Videos und Fotos gepostet, die zeigen sollen, wie eine Person im Zentrum Stockholms festgenommen und abgeführt wird. Die Autentizität der Bilder lässt sich bislang nicht bestätigen. Offiziell gibt es noch keine Bestätigung einer Festnahme.

Här grips en misstänkt person av polis i Stockholm.https://t.co/YSDkE6sHHD pic.twitter.com/o7LQlfmACN — Expressen (@Expressen) 7. April 2017

+++ 16.25 Uhr: Königsfamilie reagiert bestürzt +++

Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat mit einem Kleinlaster in Stockholm reagiert. "Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen", schrieb König Carl XVI. Gustaf auf der Homepage der Königsfamilie. "Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien."

+++ 16.21 Uhr: Ärzte ins Krankenhaus bei Stockholm beordert +++

Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska-Institut bei Stockholm ist Medienberichten zufolge in Alarmbereitschaft versetzt worden. Zusätzliches Personal sei angefordert worden. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden. Das Karolinska-Institut ist eine von Europas größten medizinischen Universitäten.

+++ 16.20 Uhr: Attentäter offenbar auf der Flucht +++

In einer Erklärung des Geheimdienstes heißt es, "der oder die Urheber dieses Attentats" würden gesucht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Über der Drottninggatan, der größten Einkaufsmeile Stockholms, kreisen Hubschrauber. Bilder des schwedischen Fernsehens zeigen Rauchschwaden über dem Anschlagsort, an dem sich auch der wichtigste U-Bahn-Knotenpunkt der schwedischen Hauptstadt befindet.

+++ 16.14 Uhr: Regierungschef Löfven: "Schweden ist angegriffen worden" +++

Schwedens Regierung spricht im Zusammenhang mit dem Zwischenfall in Stockholm von einer Terrortat. "Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin"", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven dem schwedischen Fernsehen

+++ 16.10 Uhr: Schwedische Polizei riegelt Regierungsgebäude ab +++



Die schwedischen Sicherheitsbehörden haben Medienberichte zufolge wichtige Gebäude in der Innenstadt abgeriegelt. Der Gebäudekomplex Rosenbad, Sitz der schwedischen Regierung, das Parlamentsgebäude und das Königsschloss sind demnach von der Polizei abgesperrt worden. Auch die Züge im Stockholmer Zentrum stehen still.

+++ 16.06 Uhr: Polizei spricht von mehreren Toten +++

Bei dem Zwischenfall mit einem Lastwagen in Stockholm sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie viele Todesopfer es sind, konnte die schwedische Sicherheitspolizei bislang nicht sagen.

+++ 15.54 Uhr: Schwedischer Geheimdienst spricht von Anschlag +++

Der schwedische Geheimdienst geht nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP von einem Anschlag aus.

+++ 15. 41 Uhr: Rundfunksender meldet drei Tote +++



Nach Angaben des schwedischen Radios soll es mindestens drei Tote geben. SVT-Reporter vor Ort berichten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen.

+++ 15.35 Uhr: Polizei spricht von Terrorverdacht +++

Nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen in Stockholm spricht die schwedische Polizei von Terrorverdacht. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein.

+++ 15.28 Uhr: Twitter-Bilder zeigen brennenden Lkw +++

Bilder auf Twitter, die am Ort des Geschehens entstanden sein sollen, zeigen einen Lkw, dessen Heck aus einer Kaufhausfront ragt und dessen Front zu brennen scheint. Verifizieren lassen sich diese Fotos bislang nicht.

+++ 15.28 Uhr: Twitter-Bilder zeigen brennenden Lkw +++

Bilder auf Twitter, die am Ort des Geschehens entstanden sein sollen, zeigen einen Lkw, dessen Heck aus einer Kaufhausfront ragt und dessen Front zu brennen scheint. Verifizieren lassen sich diese Fotos bislang nicht.

+++ 15.21 Uhr: Lkw in Stockholm rast laut Medienberichten in Menschenmenge +++

Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist nach schwedischen Medienberichten ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Angaben des Fernsehsenders SVT gibt es Verletzte.