Paris und Nizza zeigen sich solidarisch mit Manchester

+++ 6.44 Uhr: Solidarität aus Paris und Nizza nach Explosion in Manchester +++

Die Bürgermeister von Paris und Nizza, die in den vergangenen Jahren Tatort schwerer Terroranschläge waren, haben nach der Explosion in Manchester ihr Mitgefühl ausgedrückt. "Heute steht Paris an der Seite Manchesters", schrieb die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien." Der Rathauschef von Nizza, Christian Estrosi, erklärte: "Solidarität mit den Einwohnern von #Manchester."





+++ 6.22 Uhr: Seibert zu Explosion in Manchester: Schreckliche Nachrichten +++

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hat sich nach der Explosion in Manchester mit knapp 20 Toten bestürzt gezeigt. "Schreckliche Nachrichten aus Manchester", schrieb Seibert am Dienstagmorgen bei Twitter. "In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen."

+++ 5.54 Uhr: US-Behörden: Beobachten Situation in Manchester +++

Das US-Innenministerium beobachtet nach der Explosion mit mindestens 19 Toten im britischen Manchester die Situation. Derzeit gebe es keine Anzeichen dafür, dass auch für US-Ziele eine unmittelbare Gefahr ausgehe, heißt es in einer Stellungnahme des US-Innenministeriums. "Wir arbeiten mit unseren Kollegen im Ausland zusammen, um weitere Details zur Ursache der Explosion zusammenzutragen", hieß es. Das Ministerium forderte US-Bürger in der Region auf, der Unglücksstelle fern zu bleiben. Kellyanne Conway, die Beraterin von US-Präsident Donald Trump, sprach den Hinterbliebenen ihre Anteilnahme aus. "Beileid, Hilfe und Gebete für Manchester", schrieb sie auf Twitter.

+++ 5.41 Uhr: Justin Timberlake: "Wir müssen uns lieben" +++

Der amerikanische Popstar Justin Timberlake hat nach der verheerenden Explosion am Rande eines Konzerts den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgesprochen. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: "Meine Gedanken und Gebete sind mit allen, die von diesem schrecklichen Vorfall in Manchester betroffen sind. Wir müssen besser werden. Wir müssen UNS LIEBEN."

++ 5.24 Uhr: Theresa May gedenkt den Opfern +++

"Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind."

+++ 5.20 Uhr: Ariana Grande: Bin "am Boden zerstört" +++

Die US-Sängerin Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester "am Boden zerstört" gezeigt. "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die 23-Jährige auf Twitter.

+++ 5.10 Uhr: Trudeau spricht nach Explosion in Manchester Mitgefühl aus +++

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat nach der verheerenden Explosion auf einem Popkonzert in Manchester den Angehörigen der Todesopfer sein Mitgefühl ausgesprochen. "Kanadier sind durch die Nachricht des schrecklichen Angriffs heute Abend in Manchester geschockt", schrieb Trudeau auf Twitter. "Bitte nehmt die Opfer & ihre Familien in eure Gedanken auf."

+++ 4.27 Uhr: Nach Explosion in Manchester: May will Krisensitzung abhalten +++

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Dienstag eine Krisensitzung der Regierung abhalten. Sie drückte den Angehörigen der Explosionsopfer von Manchester ihr Mitgefühl aus. "Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten", erklärte sie. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete unter Berufung auf eine Quelle in der konservativen Partei, der Wahlkampf der Premierministerin werde ausgesetzt.

+++ 4.25 Uhr: Polizei in Manchester ruft zur Wachsamkeit auf +++

Die Menschen in Manchester sollen nach der Explosion wachsam bleiben und im Verdachtsfall die Anti-Terror-Hotline anrufen. Das sagte der Polizeichef des Großraums Manchester, Ian Hopkins, in der Nacht.

+++ 4.07 Uhr: Welle der Hilfsbereitschaft in Manchester +++

Nach der Explosion in Manchester haben zahlreiche Privatpersonen den verstörten Konzertbesuchern geholfen. Anwohner boten Schlafplätze an und Taxifahrer kostenlose Mitfahrgelegenheiten, wie der Nachrichtensender Sky News berichtet. Ein Hotel in der Nähe soll Dutzende Kinder aufgenommen haben. In der Multifunktionshalle hatte die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande ein Konzert gegeben. Vor allem Kinder und Jugendliche hatten das Popkonzert besucht. Die Sängerin soll unverletzt sein.

+++ 3.36 Uhr: Labour-Chef Corbyn bestürzt über Manchester-Explosion +++

Nach der verheerenden Explosion in Manchester hat sich der Chef der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, auf Twitter bestürzt gezeigt. "Furchtbarer Vorfall in Manchester. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und unseren großartigen Rettungsdiensten", schrieb er.

+++ 2.19 Uhr: BBC: Polizei schließt Terroranschlag nicht aus +++

Nach einem BBC-Bericht könnte es sich bei der Explosion zum Ende eines Konzerts in Manchester auch um einen Terroranschlag handeln. Experten zur Terrorbekämpfung hätten bereits Kontakt mit dem Innenministerium in London aufgenommen, berichtete der Sender. Mehrere Menschen waren ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt. Auf Bildern waren Konzertbesucher mit Beinverletzungen zu sehen. Zeugen hatten von einem lauten Knall berichtet. Die Ursache dafür ist noch unklar. Auch Sprengstoffspezialisten waren im Einsatz.