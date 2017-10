Lange galten Wölfe in Deutschland als ausgestorben. Seit ein paar Jahren werden sie hierzulande wieder vermehrt gesichtet. Das Land Niedersachsen sorgt jetzt für einen Aufschrei der Empörung: Es will ganze Rudel zum Abschuss freigeben. Der Grund sind besorgte Landwirte, denn Wölfe jagen Schafe und Rinder. Für den Menschen geht von Wölfen aber keine Gefahr aus. Was meint ihr: Geht die Wolfsjagd in Ordnung oder ist sie verantwortungslos?