Nizza, die französische Mittelmeerstadt drei Monate nach dem Anschlag vom 14. Juli, der für so viele Menschen tödlich endete. Noch immer ist das Gedenken im Alltag deutlich sichtbar, hier auf der Promenade des Anglais, wo der Attentäter am französischen Nationalfeiertag einen Lastwagen in die feiernde Menge steuerte. 86 Menschen wurden so getötet. Die Polizei erschoss den Angreifer. Ein Vierteljahr nach dem Attentat werden die Orte der Trauer noch immer schwer bewacht. Am Samstag veranstaltete die Regierung einen offiziellen Trauerakt, auch Staatspräsident Francois Hollande und Politiker anderer Parteien kamen. Kurz vor der Veranstaltung gingen die Meinungen in Nizza auseinander. Manchen Einwohnern kam dieser Akt der Solidarität zu spät. So auch für Gerard Flandi. O-TON EINWOHNER NIZZA, GERARD FLANDI "Einfach zu spät. Sie hätten die Zeremonie schon vorher abhalten sollen. Da wartet man doch nicht erst drei Monate. Das ist doch nur Theater. Man sieht, dass die Wahlen vor der Tür stehen." Veronique Dossios hat den Anschlag miterlebt. Für sie war die Regierung bisher zu wenig präsent. O-TON EINWOHNERIN NIZZA, VERONIQUE DOSSIOS "Ach, es ist schon gut, dass es da eine offizielle Veranstaltung gibt. Denn ich finde, dass die Regierung bisher zu wenig Anteilnahme gezeigt hat. Ich als Einwohnerin von Nizza kam mir etwas alleingelassen vor." Die Anteilnahme tue ihr gut, so Veronique. Studentin Roxanne, die als Kellnerin in Nizza jobbt, erzählt, die Arbeit an einem solchen Tag helfe ihr, nicht zu viel über den Anschlag und seine Folgen nachzudenken. O-TON ROXANNE ADJIMAN, STUDENTIN NIZZA "Meine Kollegen haben hier damals viele Opfer aufgenommen. Ich hatte wirklich Angst um sie, wir sind ja sehr nah dran hier. Ich muss gestehen, mir fehlen die Worte, die Erinnerung ist noch sehr deutlich. Freunde von mir haben Angehörige verloren. Nicht einfach, darüber zu sprechen. Also arbeite ich heute, um Ablenkung zu haben." Das älteste der Opfer vom 14. Juli war 92, das jüngste etwas über zwei Jahre alt. Das Mädchen starb an der Seite ihres Cousins, ihrer Großmutter und eines Freundes. Auch an Sie hat Präsident Hollande am Samstag erinnern. Die Einwohner von Nizza werden ihr Andenken wohl noch lange bewahren.