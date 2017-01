Sechsjähriges Mädchen stirbt bei Skikurs

Ein Mädchen aus Bayern ist bei einem Skikurs ums Leben gekommen. Das berichten mehrere österreichische Medien, unter anderem das Portal oe24.at. Demnach ist das sechsjährige Kind am Sonntag auf einer Skipiste in Österreich tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war das Kind mit anderen Skischülern und seinem Skilehrer auf Pisten in Söll am Wilden Kaiser unterwegs.



Bei einer Abfahrt verlor das Mädchen die Kontrolle über seine Ski. Es wurde immer schneller, durchstieß einen Zaun, der um eine Skikanone gespannten war und prallte mit dem Kopf gegen einen Hydranten. Dabei erlitt die Sechsjährige tödliche Kopfverletzungen. Woher genau das Kind stammte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.