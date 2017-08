Die New York Yankees hatten am Samstag keinen guten Tag – sie verloren ziemlich deutlich gegen ihren Erzrivalen, die Boston Red Sox. Mit Baseball verhält es sich in den USA so ähnlich wie in Deutschland mit Fußball, und das hier entspricht dann zwei Dortmund-Fans, die nach einer ordentlichen Klatsche von Schalke einfach am Boden zerstört sind. Und so ein Quickie in der U-Bahn vertreibt wohl Kummer und Sorgen.





Nebenbei: die New Yorker U-Bahn, in der das hier stattfindet, ist die dreckigste der ganzen USA. Das Geländer, an dem die junge Frau sich festhält, ist so voller Bakterien, dass sie genauso gut 10 000 Menschen die Hand schütteln könnte. Aber das wäre vielleicht doch zu unromantisch.