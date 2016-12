Hinter diesem Feuerzauber in Peru steckt ein Polizeieinsatz. Vor dem Weihnachtsfest haben die Behörden in dem südamerikanischen Land zwei Tonnen Feuerwerkskörper konfisziert. Am Freitag wurden die Böller und Raketen in Lima kontrolliert gesprengt. Eine halbe Tonne davon stammte aus Privatproduktion zu Hause, sagte Juan Dulanto von der zuständigen Kontrollbehörde. Der Rest wurde zwar legal hergestellt, aber in illegalen Shops verkauft worden. "Wir genehmigen jetzt nur noch den Verkauf an offiziellen Handelsplätzen", sagt Dulanto. "Deswegen haben wir so viele der hausgemachten Produkte beschlagnahmt, denn die sind streng verboten." Am Dienstag war es auf einem offiziellen Marktplatz für Pyrotechnik in Mexiko zu einer schweren Explosion gekommen. Mehr als 30 Menschen kamen dabei ums Leben.