In Peru haben Drogenfahnder mehrere Häuser gestürmt - und zwar getarnt als Weihnachtsmänner. Die Waffen hatten sie zuvor in Jutesäcken versteckt, zur Tarnung sagt Kolonel Jorge Luis Angulo. O-TON JORGE LUIS ANGULO, COLONEL: "Einer unserer Weihnachtsmänner bringt auch die Geschenke an Weihnachten. Aber er hat auch eine Ramme. Er bricht die Tür auf, dazu ist er autorisiert. Das macht es uns leichter, schnell auf das Grundstück zu gelangen und die Leute drinnen zu verhaften, die in den Drogenhandel involviert sind." Die Tarnung war offenbar erfolgreich. Die Weihnachtsmänner stellten 4500 Päckchen für Kokainpaste sicher. Vier Männer wurden festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft.