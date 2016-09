Ein angepinkeltes Auto – auf der Gefahrenliste im Straßenverkehr tauchte diese bisher nicht auf. Doch wenn man einem auf der Plattform Imgur aufgetauchten Zettel Glauben schenkt, sah sich ein unschuldiger Autofahrer mit genau diesem Problem konfrontiert. Gott sei Dank wurde er vor dem kontaminierten Fahrzeug gewarnt, ein Zeuge des Urin-Angriffs hatte ihm einen Warnhinweis hinterlassen.



Auf diesem steht: "Ein betrunkener Teenager hat an Ihr Auto gepinkelt. Ich habe 'Stranger Danger' gerufen, um ihn zu stoppen, doch er hat mich seinem freigelegten Penis verfolgt. Fassen Sie Ihren Türgriff nicht an." Und passend dazu: ein trauriger Smiley.

Führt man sich dieses Erlebnis vor Augen, stellen sich gleich unzählige Fragen: Wie genau wurde der mutige Zettelschreiber vertrieben? Wie hat es der Fahrer des Autos wohl geschafft, in sein Fahrzeug zu gelangen? War die Fahrer- oder die Beifahrertür verschmutzt? Oder etwa beide? Wie betrunken muss man sein, um ein Auto anzupinkeln?



Einer der Kommentatoren bei Imgur beantwortet das passend: "And the Rest is pisstory ..."